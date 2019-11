La Ligue 1 ai nastri di partenza: il PSG va a caccia del quarto titolo consecutivo con un Di Maria in più

Mai come quest’anno pieno di campioni affermati e talenti da scoprire, la Ligue 1 riparte nel segno dello spettacolo e della suspance, con i pluricampioni del Paris Saint Germain che almeno sulla carta dovrebbero partire con i favori del pronostico nella stagione ai nastri di partenza. Lo scorso anno, si è visto un campionato mozzafiato, che ha risposto ben oltre le attese di chi considerava la Ligue1 poco appassionante e combattuta. Il PSG è sì riuscito a spuntarla, ma sulla strada verso la gloria ha dovuto scalare diversi ostacoli, tra i più inattesi e complicati. Fino all’inverno è stato l’OM di Bielsa a contendere il titolo ai parigini, che poi hanno dovuto fare i conti con il Lione della nuova stella francese Lacazette.

In questa estate molte cose sono cambiate tra i top club francesi, spesso al centro del calciomercato sia in positivo che in negativo. Sono partiti calciatori importanti come Carrasco e Kondogbia dal Monaco, come Gignac e Payet dal Marsiglia, senza dimenticare i fratelli Ayew emigrati in Premier League. Nonostante il massiccio esodo però, la Ligue 1 rimane comunque uno dei migliori campionati al mondo con i campioni del PSG che si sono ulteriormente rafforzati grazie agli arrivi di Trapp e soprattutto di Angel Di Maria, vero crack del calcio mondiale, in cerca di rilancio dopo un anno in chiaro scuro a Manchester.

Resta invece appeso ad un filo (rossonero) il futuro dell’uomo copertina Zlatan Ibrahimovic, che certamente salterà il primo match in programma con il Lille, ma che potrebbe abbandonare la corazzata parigina per tornare a Milano da un momento all’altro. Il Lione, che lo scorso anno sfiorò l’impresa ha già in casa talenti dalle grandissime capacità come Umtiti, Fekir e Lacazette, già capocannoniere lo scorso anno, che l’OL sta cercando di tenere tra le sue fila incora per una stagione. Il Marsiglia invece, attira le attenzioni dei giornali quasi esclusivamente grazie al Loco Bielsa, che lo scorso anno incantò, ma solo per metà. La squadra campione d’Europa nel 1993, dovrà fare i conti con le tante partenze che ne hanno caratterizzato il mercato, anche se ci sarà sicuramente da divertirsi con "El Loco", uomo che da sempre regala spettacolo dentro e fuori dal campo.

Merita un capitolo a parte il Monaco: la squadra del principato si è rinnovata molto durante questo calciomercato che ha visto i monegaschi cedere alcuni dei pezzi pregiati, prontamente rimpiazzati da altri giovani ed interessanti talenti. In particolare, l’arrivo di Stephan El Shaarawy, ha creato un grande entusiasmo tra i tifosi, che dopo la meravigliosa stagione passata, conclusasi ai quarti di Champions puntano ancor più in alto. La permanenza di Abdennour, le conferme di Kurzawa e di Barnardo Silva, oltre che al fiuto del gol di Martial, sono un biglietto da visita più che sufficiente per ricordare a tutti, compreso il PSG che il Monaco ha intenzioni serissime.

Potrebbero esserci anche delle sorprese come il Saint Etienne, già rivelazione della passata stagione, Rennes, Bordeaux e Lille che potrebbero giocarsi dei prestigiosi posti in Europa. Per quanto riguarda la corsa alla salvezza invece, ci si attende una lotta serrata fino all’ultima giornata con tante squadre dello stesso livello che infiammeranno la parte bassa dello schieramento.

Non resta altro che sedersi comodi comodi sul divano e gustarsi le emozioni della Ligue 1, che esordirà venerdì sera alle 20.30 con il primo big match tra Lille e PSG. Tutti a caccia dei campioni di Francia, tutti a caccia dei ricci parigini; buona Ligue 1 a tutti e che a vincere sia lo spettacolo dentro e fuori dal campo.