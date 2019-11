Risultato Manchester United - Tottenham di Premier League (1-0)

15.41 - Da Antonello Angelillo e da VAVEL Italia è tutto. Al prossimo appuntamento





Basta un autorete nel miglior momento del Tottenham al Manchester United per mettere in saccoccia i primi tre punti della stagione. Nel primo tempo inizialmente meglio il Tottenham, poi con l'1-0 lo United prende coraggio e gli Spurs ne perdono. Nella seconda frazione pochi sussulti, eccezion fatta per il preventivabile forcing finale del Tottenham che mette in vetrina un Romero promosso alla prima uscita. Bene anche Darmian, sostituito ed in debito d'ossigeno, così come Depay.

FINISCE QUI. MANCHESTER UNITED BATTE TOTTENHAM ALL'ESORDIO STAGIONALE 1-0. DECISIVA L'AUTORETE DI KYLE WALKER

94° - Ultimi secondi utili. Walker prova la sventagliata ma Rooney tiene ancora prigionieri gli Spurs nei pressi della bandierina

93° - Alderweireld si sgancia e tenta il traversone. Troppo lungo, non ci arriva nessuno

92° - Il tempo passa ma il Tottenham non riesce ad offendere in maniera consistente. Adesso la palla vagante è spazzata da Romero con i piedi sul pressing di Chadli

90° - Saranno 4 i minuti di recupero.

88° - DOPPIA SUPER CHANCE PER IL TOTTENHAM. PUNIZIONE DA LONTANO DI ERIKSEN CHE CERCA LA TESTA DI UN COMPAGNO, LA TROVA E ROMERO SGATTAIOLA A FAR SUO IL PALLONE. SEMPRE ERIKSEN PROTAGONISTA CON UN TIRO DA FUORI IMMEDIATAMENTE DOPO. ESITO ANCHE QUESTA VOLTA NEGATIVO

87° - 75261 gli spettatori odierni ad Old Trafford. Tra di loro anche sir Alex, appena inquadrato. Intanto Schweinsteiger è diventato il primo tedesco a giocare per il Manchester United

84° - Eriksen si ricorda di quanto velenoso sia stato in zona Cesarini l'anno scorso e scalda i guantoni di Romero con un tiro al volo da posizione defilata.

83° - Chiusura clamorosa di Smalling che interrompe in maniera sublime l'attacco del Tottenham. Partita stupenda del centrale

79° - Ecco il cambio: fuori Darmian, da 6.5, per Valencia. Esausto l'italiano

78° - Pronto l'ultimo cambio anche per van Gaal. Sta per entrare Valencia, potrebbe uscire Darmian. Intanto, sull'inserimento di Ben Davies azionato da Eriksen (emigrato in fascia) Smalling chiama l'uscita di Romero e realizzato che l'argentino non esce spazza bene in angolo

76° - E' proprio Dier ad uscire per Dele Alli, un centrocampista con tanto fiuto del gol. Un cambio offensivo per Pochettino che con questa terza esaurisce le sostituzioni

75° - Scintille fra Dier e Young. Il giocatore del Tottenham entra duro sull'esterno dello UTD che stava accentrandosi. Giallo e battibecco con l'avversario per lui

74° - Pochettino è pronto a mandare in campo il wonder-kid Dele Alli 19enne da 16 gol ed 11 assist nell'MK Dons l'anno scorso

72° - Rooney rivede la rovesciata che infilò al City nel cross che proviene da destra da parte di Darmian (bravo nel dribblare il suo marcatore) e cerca l'acrobazia. Non riesce il capolavoro replica

72° - Altissimi ora Shaw e Darmian, con Schweinsteiger e Schneiderlin che si sono abbassati quasi a comporre un 3-1-5-1





70° - Ottimo contropiede dello United. Mata taglia il campo e serve Young. L'inglese va al cross ma viene fermato. Sul ribaltamento ancora perfetto Smalling in marcatura su Kane. Ottima prestazione del centrale che guadagna un punto nel power ranking su Phil Jones

69° - Secondo cambio per il Tottenham. Dentro Lamela per un Dembelé autore di una prova incolore

67° - Seconda sostituzione dello United: esce Depay ed entra Ander Herrera. Lo United si copre e passa al 4-3-3. Il ragazzo olandese fa finta di non accorgersi del cambio e ritorna in panchina accigliato

66° - Altro errore di Blind, molto poco a suo agio lì dietro. Il Tottenham si sgancia in avanti. Dembelé prova il cross a cercare Chadli ma Romero esce bene

64° - Bella verticalizzazione di Schweinsteiger che dà il via ad un'ottima azione dello United. Sfortunati i Red Devils nel vedere il tiro di Ashley Young fermarsi fra i guantoni di Vorm dopo il rientro sul destro dell'ala

63° - Schweinsteiger si abbassa fra i due centrali di difesa a far gioco ora. Schneiderlin molto più libero di scagliarsi in avanti ora.

62° - Poca cosa oggi gli esterni alti del Tottenham, mai convincenti e propositivi. Prova quindi a fare tutto Kane, che cerca l'imbeccata per Eriksen ma fallisce colpendo malissimo il pallone

59° - Ecco la sostituzione: dentro Schweinsteiger e fuori Carrick. Mediana composta dall'ex Bayern al debutto e Schneiderlin ora

57° - Su punizione cross tagliato molto buono di Eriksen. Romero esce in presa in maniera eccellente

56° - Prova a spingere il Tottenham, Blind commette fallo sul suo ex compagno di squadra Eriksen. Troppo alto il piede e troppo vicino alla testa di Eriksen. E' pronto tutto quanto per l'ingresso di Schweinsteiger intanto

53° - Con Mason al posto di Bentaleb Dier, al suo fianco, trova un compagno più adatto alla regia

52° - Il Tottenham, che da un po' non combinava qualcosa, si proietta in avanti ma è vittima dell'ennesimo eccesso di foga di Walker. Intanto primo cambio del match: Pochettino manda in campo Mason per Bentaleb

51° - Si alza dalla panchina e comincia il riscaldamento Bastian Schweinsteiger. Si alza un applauso lungo le tribune di Old Trafford.

49° - Depay ci prova di nuovo, stavolta da fuori dopo essersi liberato del suo marcatore. Tiro nemmeno stavolta pericoloso





48° - Blind rimedia al suo errore madornale (palla persa praticamente in area di rigore) uscendo in maniera veemente e repentina e recupera palla.

45° - Si rirpropone immediatamrente il duello Ashley Young - Walker. L'ala dello united cerca l'affondo ma stavolta il terzino del Tottenham tiene bene e guadagna una rimessa

45° - Nessun cambio. Riparte la gara. Stavolta è lo United a dare il via

14.47 - Le squadre rientrano in campo

Il video dell'autogol di Walker







Primo tempo partito a ritmi molto buoni e terminato con possesso di palla sterile. Finisce 1-0 la prima frazione del season-opener di Premier League. A sancire il vantaggio è un autogol, firmato da Kyle Walker. E' la prima volta che il primo gol di una Premier League nuova di zecca è in realtà un autogol. Il difensore inglese recupera su un Rooney molto lento a sbattere in rete una palla offertagli da Ashley Young su capovolgimento di fronte. Era partito meglio il Tottenham, che dal momento del gol in poi ne risentirà a livello mentale ed andrà sotto in un paio di occasioni. Prima dell'1-0 buona occasione per Eriksen, innescato da Kane. Migliore in campo per ora Mata, senza dubbio. Sufficiente Darmian, bene Depay, da rivedere Sergio Romero e Schneiderlin





45° - Ultimi scampoli di primo tempo. Tottenham in possesso. Schneiderlin esce in pressing e commette fallo. Uno il minuto di recupero. Sulla punizione va al tiro Alderweireld, para Romero

43° - Memphis Depay prova a spostarsi sulla destra per evadere dalle grinfie della difesa Spurs. L'ex PSV cerca il cross ma viene ancora fermato dalla reattiva retroguardia ospite

40° - So prende qualche responsabilità Depay che cavalca la fascia centrale del campo mulinando le gambe e giunto al limite cerca il destro. Lo raddoppiano e tengono bene quelli del Tottenham. Sulla ribattuta Darmian pensa al tiro ma poi torna sui suoi passi, sbilanciato

37° - Sicuramente Mata il più attivo in questa mezzora. Lo spagnolo ignora la sovrapposizione di Darmian e serve Schneiderlin, che si sta catapultando avanti. Il regista francese cerca un morbido assist di prima ma non c'è nessuno a raccoglierlo

34° - Partita che va avanti ora a ritmi bassi. Il Tottenham in possesso cerca di andare avanti ma perde la sfera sulla trequarti, ancora una volta. Un frizzante Mata la porta avanti e va al tiro due volte. Palla di poco al lato

14.19 - Ancora il momento del gol





30° - Bello il traversone ad effetto di Rooney, allargatosi a destra. L'inglese cerca Depay è guardato da Alderweireld, che tiene ma deve comunque mettere in angolo

27° - Punizione dal limite molto ghiotta per lo United. Depay è un grande tiratore ma tira Mata è prende la barriera. Depay trova comunque l'occasione di andare al tiro, grazie a Young che gli restituisce il favore. L'attaccante olandese tira di piatto ma in maniera debole. Ribatte Alderweireld

25° - Bella azione dello United. Tutto si chiude con un tiro di Young non irresistibile, ribattuto dalla difesa. Autore dell'assist un buon Depay, molto coinvolto, con un tocco inaspettato ad allargare il gioco

25° - Prende fiducia lo United. Smalling esce bene dalla linea per seguire Kane fino a centrocampo e rubargli palla. Ora sono i Red Devils i padroni del gioco

22° - Mata ruba palla sulla trequarti, lancia nello spazio Young, la difesa del Tottenham è scoperta ed il cross dell'ala resuscitata da van Gaal trova Rooney tutto solo in mezzo. Il capitano dei Red Devils stoppa male, perde tempo e si fa recuperare da Walker, originariamente lontanissimo. Il terzino riesce a recuperare ma spinge la palla dietro Vorm. Il primo gol della Premier 15/16 è un autogol





21° - AUTORETE DI WALKER. IL MANCHESTER UNITED E' IN VANTAGGIO!!!!! MANCHESTER UNITED 1 - TOTTENHAM 0.

20° - Difesa altissima dello United, che va a prendere Eriksen nel cerchio di centrocampo. Il passaggio a lanciare Kane arriva un attimino in ritardo. La linea del fuorigioco dei Red Devils è scattata





19° - Non perfetta la palla di ritorno di Darmian per Mata, che voleva il cross. Schneiderlin recupera per loro palla e si appoggia ancora a Mata. Lo spagnolo taglia il campo, facendosi fare sponda da Depay. Serve Young che prova l'1 - 1 contro Walker. Il terzino del Tottenham tiene ancora una volta benone

17° - Stavolta invece bene Romero, che stoppa Walker, lanciato a rete

17° - Pescato Kane in area di rigore. Darmian tiene bene nell'uno contro uno e lo costringe ad andare sull'esterno.

16° - Male Romero che regala una rimessa laterale al Tottenham.

12° - Bene il Tottenham. Darmian allontana sul triangolo che aveva innescato la sovrapposizione di Ben Davies. Molto bene gli Spurs in avvio





11° - Schneiderlin tentenna troppo su passaggio di De Gea. Il Tottenham recupera palla in una posizione interessante ma non capitalizza. Arriva solo il corner dopo il tiro con poco specchio di Kane

9° - United in possesso da qualche minuto, il Tottenham non balla però Young prova il tunnel in fascia a saltare Walker. Il terzino ha la meglio col fisico. Dall'altra parte Shaw ruba palla a Kane ma poi la perde. Il centravanti prova ad andare al cross ma il contrasto di Smalling è tempestivo ed efficiente

6° - Si accentra ed abbassa Mata, per contro si alza Darmian, libero per cavalcata e cross su passaggio dello spagnolo. Il traversone è troppo lungo, esce Vorm

4° - GROSSA OCCASIONE PER IL TOTTENHAM. SBAGLIA IN FASCIA MATA, LA PALLA ARRIVA AL LIMITE PER KANE CHE SCODELLA IN MEZZO PER L'INSERIMENTO DI ERIKSEN. LA DIFESA NON FA SCATTARE IL FUORIGIOCO, ROMERO ESCE BENE E COSTRINGE ERIKSEN AL PALLONETTO VERSO IL SECONDO PALO. CONCLUSIONE TROPPO ALTA

4° - Il trio dei portieri Victor Valdes - de Gea - Lindegaard inquadrati in tribuna

2° - Ben Davies si disimpegna in maniera eccellente sul pressing di Depay. Il Tottenham continua a gestire in tranquillità

1° - Il Tottenham fa girare palla dietro. Pressing alto dello United che ruba palla sulla trequarti. Depay si allarga e scambia con Young

0° - PARTITA LA PREMIER! Bentornati! Batte il Tottenham, Kane appoggia ad Eriksen e palla subito dietro per Dier che sventaglia in avanti. Rimessa UTD, Darmian non agevola Rooney con una rimessa difficile da controllare

13.43 - Strette di mano e scambio dei gagliardetti. Capitani Rooney e Vertonghen. Il Manchester indossa una fascia nera in ricordo del padre di Phil e Gary Neville, deceduto nella notte

13.42 - Le squadre entrano in campo!

13.41 - Squadre nel tunnel. Sguardi dritti, testa alta, concentrazione al massimo!

13.37 - Meno di dieci minuti all'inizio





13.33 - van Gaal: "Sono consapevole che dare i guantoni adesso a Romero è rischioso. Ma viste le circostanze... E' stato difficile scegliere peché Johnstone ha fatto bene. De Gea? Abbiamo deciso non farlo giocare anche se lui voleva essere in campo."

13.17 - Riscaldamento per Vorm ed il resto degli Spurs







13.05 - Lo spogliatoio dello UTD





13.02 - L'account Twitter del Tottenham provvede ad informarci che Danny Rose è assente oggi per un acciacco subito in allenamento

12.54 - Lo spogliatoio del Tottenham





12.50 - FORMAZIONE UFFICIALE DEL TOTTENHAM. Pochettino presenta due sostanziali novità. La prima è la presenza di Vorm in porta (Lloris recupera solo per la panchina). La seconda è la preferenza accordata a Ben Davies piuttosto che a Rose sulla fascia sinistra. Centralmente Alderweireld e Vertonghen mentre a destra confermato Walker. Conferma anche per Dier a centrocampo (Mason va solo in panchina) con Bentaleb. Dietro Kane Chadli ed Eriksen saranno coadiuvati da Dembelé e non da Lamela. Soldado e Townsend non vanno nemmeno in panchina







L'XI nel dettaglio: Vorm; Walker, Vertonghen, Alderweireld, Ben Davies; Eric Dier, Bentaleb; Dembelé, Eriksen, Chadli; Kane



Panchina: Lloris; Trippier, Wimmer; Alli, Carroll, Mason; Lamela.

12.46 - FORMAZIONE UFFICIALE DELLO UNITED. Van Gaal gioca con il 4-2-3-1. Romero in porta e non Johnstone la novità numero uno. Quella numero due è Smalling titolare al posto di Phil Jones. La difesa è completata da Darmian, Blind e Shaw come previsto. A centrocampo poi, con Schneiderlin, Carrick piuttosto di Ander Herrera. Dietro Rooney i previsti tre: Mata - Depay - Ashley Young.



Nemmeno in panchina Phil Jones e Januzaj.



L'undici nel dettaglio: Sergio Romero; Darmian, Smalling, Blind, Shaw; Schneiderlin, Carrick; Mata, Depay, Ashley Young; Rooney



Panchina composta da Johnstone; Valencia, McNair; Schweinsteiger, Ander Herrera, Andreas Pereira; Chicharito Hernandez

12.35 - Mezzoggiorno di grande calcio. Qui potete seguire il live della Supercoppa italiana fra Juventus e Lazio

12.34 - L'esterno dell'Old Trafford. C'è il sole su Manchester





12.31 - Alcuni giocatori dello united all'arrivo ad Old Trafford



Micheal Carrick e Morgan Schneiderlin





Sergio Romero ed Ander Herrera







Il tanto atteso Memphis Depay







Capitan Wayne Rooney





12.31 - Prime immagini dall'interno dell'Old Trafford





12.30 - Buongiorno a tutti e benvenuti alla diretta live della prima partita della prima giornata della Baclays Premier League 2015/16! Dalle 13.45, all'Old Trafford, spazio a Manchester United - Tottenham, season-opener della nuova stagione del calcio inglese. Noi, dal canto nostro, proveremo a trasmettervi l'elettricità della prima stagionale con continui interventi testuali, punteggio e tabellino aggiornati in tempo reale e tanto altro. Un saluto da Antonello Angelillo e dalla redazione di VAVEL Italia tutta.

Stavamo aspettando tutti questo momento, il ritorno del grande calcio. A ridarci il benvenuto nella stagione calcistica inglese è un match di primo livello: lo United che punta al titolo ed il Tottenham che cerca di infilarsi fra le big-5, con l'Europa come riferimento da non perdere. Le due squadre, nella passata stagione, sono giunte a sei punti di distanza: Red Devils quarti e quindi in Champions League (annunciato ieri il preliminare con il Brugge), Tottenham quindi in Europa League.







La stagione 14/15 del Tottenham non è stata nulla più e niente meno che quanto la società si aspettava. Cosa invece non ci si poteva aspettare era chi avrebbe trascinato gli Spurs al quinto posto. Quell'uomo è stato Kane, la vera sorpresa della Premier 2014/15, che ha chiuso al secondo posto della classifica marcatori con 21 gol. Si sperava in qualcosina in più all'Old Trafford, dove il quarto posto ottenuto da van Gaal nella sua prima stagione a Manchester ha comunque migliorato i disastri di Moyes (6 punti in più), riportando i Diavoli Rossi in Champions League. Quest'anno, la campagna trasferimenti non ha fatto che confermarlo, si punta al titolo.

Il mercato:



Durante l'estate entrambe le squadre si sono attrezzate in maniera massiccia. Lo United ha ufficializzato le cessioni degli esperimenti falliti Di Maria e Falcao ma ha acquistato il più promettente attaccante olandese del decennio: Memphis Depay. A centrocampo i colpi Schweinsteiger e Schneiderlin, dal Bayern Monaco e dal Southampton. Sembrava potesse arrivarne uno solamente, nel giro di pochi giorni sono stati ufficializzati entrambi. In difesa, sulla fascia destra, è arrivato l'italiano Matteo Darmian, nuovo titolare davanti ad Antonio Valencia. In attesa che venga sbrogliata la matassa de Gea (andrà o no al Real Madrid?) è arrivato un nuovo dodicesimo di lusso come l'ex Samp Sergio Romero, dopo che Victor Valdes è entrato in combutta con la società dopo non aver accettato (secondo LvG) di giocare con la formazione riserve. Somma spesa 98.5 milioni, parzialmente coperta dalla cessione di Di Maria al PSG per 63mln. Qualcosa in cassa è stato assicurato anche dagli addii di Rafael (al Lione per 3mln) di Nani e van Persie (al Fernbahce per 11.5mln complessivi) ed Angelo Henriquez (definitivamente alla D.Zagabria per 1.67 mln).







Ha incassato più di quanto abbia speso invece il Tottenham, che ha rivoluzionato il centrocampo lasciando partire Stambouli (al PSG per 8.6), Capoué (al Watford per 8.9)e Paulinho (in Cina per ben 14 mln). Chiaro come le chiavi del centrocampo siano ora ufficialmente in mano alla coppia che l'anno scorso ha sorpreso tutti: Mason-Bentaleb. Ceduto anche Holtby (definitivamente all'Amburgo per 6.5mln) e due centrali come Chiriches (al Napoli per 7mln) e Kaboul (per 4.3mln al Sunderland). La partenza di questi ultimi due ha permesso al Tottenham di rivoluzionare la quinta peggior retroguardia dell'anno scorso. Sono arrivati l'ex Southampton Alderweireld dall'Atletico Madrid (per 16mln), un'altra vecchia conoscenza della Premier come Trippier (dal Burnley per 4.9mln) più il tedesco Wimmer (dal Colonia per 7mln).





Van Gaal ha ieri annunciato che de Gea non sarà parte del match, in quanto troppo preso dalla trattativa che lo vuole al Bernabeu. Sarà quindi uno fra Sergio Romero (sebbene si sia allenato relativamente poco con i nuovi compagni) ed il portiere dell'U21 Sam Johnstone il goalkeeper per la partita di oggi. Victor Valdes e Lindegaard sono infatti in uscita e non saranno chiamati in causa. Altri problemi di formazione per i Red Devils riguardano Schweinsteiger e Rojo, non considerati abbastanza in forma (l'argentino si è da poco unito ai compagni). Per il resto squadra al 100% disponibile. La probabile formazione vede, guantoni esclusi, difesa a 4 con Darmian, Phil Jones, Blind e Shaw. Centrocampo con Ander Herrera o Carricl e Schneiderlin. Trequarti con Mata a destra, Depay immediatamente dietro Rooney ed Ashley Young a sinistra. Davanti captain Roo. Una formazione provata più e più volte in pre-season, così come sono stati già testati i due apprenti esperimenti Blind centrale di difesa in e Depay in posizione di "10". Squalificato Fellaini.



Maggiori le preoccupazioni per Pochettino. Il tecnico spagnolo ha ammesso che Townsend, Lloris, Mason e Soldado - gli infortunati - saranno tutti valutati prima del viaggio a Manchester (che tra l'altro arriva appena un giorno dopo il ritorno a Londra dopo l'Audi Cup) . Il portiere francese ed il centrocampista inglese hanno entrambi giocato l'amichevole di metà settimana e sono prossimi al rientro, difficile invece credere nella disponibilità di Townsend e Soldado. Un altro infortunato è la giovane ala Pritchard, che ha appena cominciato la ribalitazione dopo l'infortunio all'Europeo U21. La formazione londinese potrebbe essere quindi schierata con Lloris in porta (non dovesse farcela è pronto Vorm); Walker o Trippier a destra, Alderweireld e Vertonghen al centro e Danny Rose - apparentemente cercato dal Chelsea - per quanto rigurda la difesa. A centrocampo Bentaleb potrebbe avere in Eric Dier (difensore provato in mezzo in amichevole dal Poche), qualora Mason non dovesse recuperare, il compagno di scorribande. Dietro l'unica punta Kane, nel 4-2-3-1 del Tottenham, Chadli ed Eriksen hanno il posto assicurato mentre sulla fascia destra è ballottaggio Lamela/Dembelé.





L'anno scorso la sfida all'Old Trafford fra UTD e Tottenham terminò con un secco 3-0 per la squadra di van Gaal. A segno Mata, Rooney e Fellaini. A White Hart Lane invece gli Spurs riuscirono ad ottenere un punto.



Nel debutto stagionale della scorsa annata il Tottenham fu protagonista di uno 0-1 ad Upton Park con rete di Eric Dier. Lo United andò invece incontro ad una cocente sconfitta casalinga: 1-2 contro lo Swansea, la prima débacle casalinga al debutto in Premier dal '72. Nelle ultime cinque prime giornate lo United conta 3 vittorie e 2 sconfitte. Per il Tottenham invece 3 vittorie (dovesse vincere oggi otterrebbe il record di squadra per vittorie consecutive alla prima in PL), 1 pareggio ed 1 sconfitta.



Nei precedenti fra le due squadre non ha una grande tradizione il Tottenham, che nelle 46 partite di Premier League contro lo United ha vinto solamente 5 partite. Una tradizione che però negli ultimi anni ha dato segnali di cambiamento: di quelle cinque vittorie infatti due sono arrivate negli ultimi tre anni.

Sarà sfida aperta anche fra i due cannonieri di Tottenham e Manchester United. Rooney mette sul piatto la possibilità, con un gol, di pareggiare il terzo posto di reti all-time con la casacca rossa, ora in mano a Denis Law (170 reti). Il capitano della squadra di van Gaal è inoltre il giocatore con più reti nel week-end iniziale di Premier League fra quelli in attività (6) ed al Tottenham ha segnato 10 gol nelle 15 gare disputate.







Dall'altra parte l'astro nascente Harry Kane, che con i 21 gol in PL dell'anno scorso ha pareggiato il massimo in un campionato da parte di un giocatore degli Spurs (gli altri erano Bale, Sheringham e Klinsmann) ed è diventato il terzo giocatore più giovane a segnarne 20 o più in una singola stagione di Premier (gli altri erano stati Fowler e Sutton). Inoltre, il ragazzone di Londra, l'anno scorso è stato il giocatore i quali gol hanno fruttato più punti (ben 24) alla sua squadra.

Questi i bottini dei giocatori di Manchester United e Tottenham quando affrontano la rivale odierna:



Manchester UTD : Rooney 10, Chicharito 0, Mata 3, Ashley Young 3, Ander Herrera 0.

Tottenham : Kane 0, Soldado 0, Eriksen 1, Chadli 0, Lamela 0, Dembelé 0.

In data 7 Agosto entrambe le squadre hanno annunciato i numeri di maglia per la stagione. Eccoli elencati:



Manchester United:

P : De Gea 1, Romero 20, Johnstone 50, Lindegaard 13.

D : Antonio Valencia 25, Darmian 36, Phil Jones 4, Blind 18, Rojo 5, Smalling 12, Evans 6, Blackett 42, McNair 33, Shaw 23.

C : Schneiderlin 28, Schweinsteiger 31, Ander Herrera 21, Carrick 16, Fellaini 27, Mata 8, A.Young 18, Andreas Pereira 44, Januzaj 11, Lingard 35.

A: Rooney 10, Depay 7, Chicharito 14, Wilson 19.

Fuori dai ranghi: Victor Valdes.



Tottenham:

P : Lloris 1, Vorm 13, McGee 31.

D : Trippier 16, Walker 2, Yedlin 12, Fazio 21, Dier 15, Vertonghen 5, Alderweireld 4, Wimmer 27, Rose 3, Davies 33.

C : Mason 8, Bentaleb 6, Dembele 19, Alli 20, Carroll 28, Wink 29, Townsend 17, Chadli 22, Lamela 11, Eriksen 23, Pritchard 24, Onomah 27.

A : Kane 10, Soldado 9.

Fuori dai ranghi: Adebayor, Lennon.

Appena due i precedenti fra Pochettino e van Gaal. Entrambi risalgono alle sfide dell'anno scorso fra le due compagini. Curiosità: van Gaal è stato l'allenatore di Premier che l'anno scorso ha utilizzato più giocatori (33), Pochettino quello che ha schierato l'XI con l'età media più bassa (23.3 anni, con un solo over-24)

Entrambe le squadre condividono un'estate molto buona dal punto di vista dei risultati. I Red Devils hanno preso parte all'International Champions Cup, disputando quattro incontri amichevoli. Debutto il 17 luglio contro il Club America: lo United batte i messicani 1-0 con rete di Schneiderlin schierando nel primo tempo la formazione composta da Johnstone, Darmian, Jones, Blind, Shaw, Carrick, Schneiderlin, Mata, Depay, Young e Rooney e nel secondo quella con Lindegaard, McNair, Evans, Smalling, Blackett, Schweinsteiger, Ander Herrera, Januzaj, Andreas Pereira, Lingard e James Wilson. Stessi 22 nella vittoria di tre giorni dopo contro la squadra di MLS San José Earthquakes. Risultato di 3-1 con reti di Mata, Depay ed Andreas Pereira. Dopo le prime due amichevoli spicca come van Gaal abbia separato Schneiderlin e Schweinsteiger, senza mai farli giocare insieme.







La situazione trova seguito alla terza amichevole, quando lo UTD affronta il Barcellona battendolo 3-1 con gol di Rooney, Januzaj e Lingard. Nella formazione del secondo tempo trovano spazio anche Valencia (come terzino destro) e Fellaini (come mediano), inizialmente accantonati, al posto di Evans (McNair scala al centro) e Schweinsteiger (acciaccatosi). Nella quarta uscita prima sconfitta, contro il PSG. Finisce 0-2 con LvG che propone gli stessi blocchi eccezion fatta per due cambi: in porta debutto estivo per de Gea (esce Lindegaard) ed in mezzo ritorno per Schweinsteiger che però invece di duettare con Ander Herrera trova in Carrick il suo nuovo partner (Schneiderlin gioca solo il secondo tempo).

Buone sensazioni anche dal Tottenham, nonostante 2 sconfitte in 3 partite. L'estate parte male con la sconfitta contro la formazione All-Star della MLS. 2-1 con euro-gol di Harry Kane. Pochettino schiera Vorm in porta (Lloris era ancora infortunato), Walker e Ben Davies (e non Rose) terzini e la coppia belga Alder-Verto in difesa. A centrocampo l'ex Espanyol dà il via all'esperimento Dier, che fa coppia con Bentaleb mentre dietro Kane troviamo Chadli, Eriksen e Dembelé, ripescato da trequartista dopo una stagione da centrocampista. Nel secondo tempo giocano McGee in porta, Trippier a destra, Fazio-Wimmer in mezzo, Rose a sinistra, Carroll ed il giovane Winks in mediana, Yedlin-Alli-Onomah dietro Coulthrist.







Comincia l'Audi Cup ed il Tottenham debutta perdendo 2-0 dal Real Madrid. Rispetto alla prima amichevole Rose scalza Ben Davies sulla fascia mancina mentre in difesa Pochettino mischia le coppie: Alderweireld gioca con Wimmer il 1° tempo, Vertonghen con Fazio il 2°. A centrocampo ancora Dier con al suo fianco Alli (arretrato) e Bentaleb dalla panca. Dietro Harry Kane troviamo ancora Eriksen e Dembele ma stavolta a sinistra c'è Lamela e non Chadli. Nella seconda frazione debutto estivo per Tom Carroll, tornato dall'esperienza in prestito allo Swansea. Ultima amichevole, sempre per l'Audi Cup, contro il Milan per il terzo posto. Convincente 2-0 con gol di Chadli e Carroll. Si gioca a distanza di un giorno dalla gara con il Real quindi Pochettino ruota i suoi. In porta McGee e nel secondo tempo torna a farsi vedere Lloris, Trippier a destra, Vertonghen duetta con Fazio, Ben Davies si prende la sinistra. Dier è ancora una volta a centrocampo con Bentaleb mentre Carroll avanza a requartista in modo da concedere a Lamela di fungere da falso nueve (larghi giocano Onomah e Chadli).

Passiamo alle conferenze stampa. Van Gaal (che tra l'altro oggi compie gli anni) ieri ha annunciato come de Gea non sarà della partita, così come non lo saranno Rojo e Schweinsteiger "non pronti". Il tecnico olandese ha inoltre ribadito come il club sia alla ricerca di un'attaccante "veloce, creativo e che si sappia adattare ai ritmi della Premier League" per rimpiazzare Di Maria.



Pochettino ha invece ammesso di "non sapere il ruolo migliore per Dembelé", tuttofare dalla mediana in su degli Spurs, ed di "aver visto bene la squadra contro il Milan". Tuttavia il ricordo del 3-0 dell'anno scorso è ancora vivido :" Sono tuttora deluso, eravamo carichissimi e la nostra gara finì dopo 20 minuti. Lo United? Sono rimasto impressionato dalla loro pre-season, sarà una gara difficile".