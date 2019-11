Risultato Live West Bromwich Albion Vs Manchester City, Premier League (0-3)

Per questa sera è davvero tutto dal The Hawthorns. Andrea Bugno e la redazione Premier League di Vavel Italia vi ringraziano per la cortese attenzione e vi danno appuntamento alla prossima settimana, quando il campionato inglese scenderà in campo per la seconda giornata.

Questo il gol del definitivo 3-0 firmato da Kompany dopo 10 minuti dall'inizio della ripresa.

Grazie alla prima vittoria in Premier, il Manchester City raggiunge in vetta alla classifica Leicester, Crystal Palace, West Ham, Aston Villa, Liverpool e Manchester United, passando in testa grazie ai tre gol messi a segno stasera.

FISCHIA DEAN! FINISCE 3-0 PER IL CITY IL PRIMO MONDAY NIGHT DI PREMIER LEAGUE! LA SQUADRA DI PELLEGRINI PASSA AL THE HAWTHORNS GRAZIE ALLA DOPPIETTA DI YAYA TOURE NEL PRIMO TEMPO ED AL GOL DI KOMPANY NELLA RIPRESA!

92' KOLAROV! DA POSIZIONE IMPOSSIBILE COL MANCINO IMPEGNA ANCORA MYHILL CHE METTE IN ANGOLO!

91' Ancora Silva tra le linee imprendibile: El Mago riceve, supera Morrison e subisce fallo. Ultima azione d'attacco per il City.

3 minuti di recupero concessi da Mike Dean! Altri 180 secondi di gioco.

89' CHE PARATA DI MYHILL SUL SINISTRO DI AGUERO! SILVA SPIZZA SOLTANTO SUL CROSS DI KOLAROV, EL KUN C'ARRIVA E IN SCIVOLATA CALCIA, MA CON IL PIEDE DI RICHIAMO L'ESTREMO DIFENSORE DEL WBA EVITA IL POKER!

88' NASRI! Calcia col destro dopo un'ottima azione centrale di Aguero. Lescott devia la sfera in angolo, togliendola dallo specchio della porta.

87' Ancora Anichebe! Salta Kolmpany e calcia col mancino. Facile e centrale la presa di Hart.

87' Possesso palla prolungato degli ospiti, che si limitano a far girare la sfera senza affondare ulteriormente il colpo. Sembra essersi rassegnato anche il Wba a cercare quantomeno il gol della bandiera.

85' Silva nello spazio per Nasri, cross col mancino del francese sul secondo palo, dove Navas è in ritardo e spazza Brunt.

84' Che errore di Brunt. Ottimo lavoro di Anichebe spalle alla porta, proteggendo la sfera e aprendo in area per il terzino che si inserisce con i tempi perfetti, ma con la punta non trova la porta, impaurendosi per l'arrivo di Kompany.

83' Ci prova il neo entrato McManaman sulla sinistra puntando Sagna e mettendo al centro per Morrison, che sbilanciato e colto in controtempo, calcia in malo modo col mancino.

81' Tra gli olè del pubblico dei Citizens che occupano lo spicchio del The Hawthorns, la squadra di Pellegrini legittima il vantaggio e spinge ancora sulla corsia mancina: Navas scambia con Silva e si guadagna una punizione dal lato corto dell'area di rigore.

Standing ovation per Yaya Tourè nel City, con Demichelis che prenderà il suo posto centralmente.

80' Ultimo cambio per Pulis: esce un esausto Berahino, al suo posto McManaman.

76' MORRISON! DI TESTA DOPO UNA SPETTACOLARE AZIONE DI BERAHINO CHE DI TACCO SERVE LA SOVRAPPOSIZIONE DI BRUNT A SINISTRA, MA LA GIRATA DEL CENTROCAMPISTA VIENE BLOCCATA IN DUE TEMPI DA HART!

73' Esce Rickie Lambert, sostituito tra gli applausi del The Hawthorns da Anichebe. Nasri, per Pellegrini, prende il posto di Sterling sulla sinistra: accoglienza ed uscita dal terreno di gioco non propriamente accompagnata da un'ovazione dai tifosi dei Baggies.

72' Sovrastato Aguero da Yacob, con l'argentino che mette al centro per Lambert, ma Mangala riesce a fare buona guardia e respingere in angolo. Fase del match che sembra sorridere ai padroni di casa, anche se il City non soffre moltissimo dalle parti di Hart.

71' Ancora un fallo ingenuo dei Citizens in pressione. Stavolta è Kompany a commetterlo su Berahino, che sembrava chiuso sulla trequarti offensiva dei Light Blues.

70' E' arretrato notevolmente il baricentro del City in campo, anche se la squadra di Pellegrini non rinuncia al pressing con i due mediani di centrocampo. Sono Sterling e Navas ad aver arretrato il proprio raggio d'azione, formando di fatto un 4-4-1-1 in fase di non possesso palla e dando maggiore manforte ai due terzini.

69' GARDNER! Approfitta della sponda di Lambert e si inserisce centralmente, ma il suo destro termina di poco alto sopra la traversa.

DAWSON! STACCA DI TESTA SU KOLAROV METTENDO DI POCO A LATO! C'E' STATA DEVIAZIONE, ALTRO CORNER!

67' Si riaffaccia in avanti il Wba, Fletcher cerca il filtrante per Berahino che parte dalla corsia mancina nell'occasione, con Sagna costretto a mettere in angolo in scivolata.

65' Inizia l'accademia da parte del City: scambio velocissimo Navas-Silva sulla destra, cross a rimorchio per Aguero che stoppa e calcia in mezza rovesciata, trovando Lescott però a respingergli la conclusione.

63' Dentro anche El Kun Aguero. Esce uno stanchissimo Bony, non implacabile stasera in fase realizzativa, ma prezioso in fase di manovra.

61' Giallo anche per il neo entrato Yacob, che scalcia Silva da dietro. Implacabile Dean. Punizione dai 35 metri, terreno fertile per la bomba di Kolarov.

Troppo facile per il difensore anticipare la difesa del West Brom sul primo palo e indirizzare la zuccata verso il secondo palo, con la traiettoria a pallonetto che ha beffato Myhill per la terza volta.

59' KOMPANYYYYYYY!!!! TRIS MANCHESTER!!!! STACCO IMPERIOSO SUGLI SVILUPPI DI UN CORNER DALLA DESTRA DI SILVA E IL CENTRALE DI PELLEGRINI ARCHIVIA LA PRATICA WBA! 3-0 CITY! GARA IN GHIACCIO!

58' Giallo anche per Chester, tra le proteste del The Hawthorns, che avrebbe voluto lo stesso provvedimento anche per Kolarov.

57' Ammonito anche Gardner per fallo, in fase di ripartenza, su Tourè.

56' City ancora vicino al tris. Silva cerca la magia sul fondo e la trova nascondendo la sfera a Lescott, prima di mettere al centro con la punta del mancino. Bony ancora in ritardo nell'occasione.

54' Azione prolungata del City al limite dell'area. Kolarov trova Silva che apre per Sterling. A sua volta l'esterno punta il centro, ma viene raddoppiato da Fletcher.

Baricentro molto più alto ed atteggiamento molto più offensivo e spregiudicato per i Baggies, che per due volte sono andati vicini al gol dell'1-2 che avrebbe riaperto la gara.

52' Fallo di Fernandinho ancora, stavolta su Morrison: giallo per il brasiliano.

51' COSA HA SBAGLIATO BERAHINO! L'OCCASIONE PER RIAPRIRE LA GARA! CHE PALLA DI MORRISON IN AREA PER L'ATTACCANTE CHE CI PROVA DI PRIMA A BEFFARE HART, MA STROZZA LA CONCLUSIONE FACILITANDO L'INTERVENTO DEL PORTIERE DEL CITY!

Sembra maggiormente intraprendente la squadra di Pulis in questa ripresa, anche se dovrà stare molto attenta alle ripartenze della squadra di Pellegrini, abile in contropiede a trovare la velocità di Navas e Sterling.

49' LAMBERT!!!! DESTRO A GIRO BELLISSIMO CHE SORVOLA IL MONTANTE DELLA PORTA DI HART E SFIORA SOLTANTO LA PARTE ALTA DELLA RETE!

48' Ingenuo fallo di Fernandinho in pressione su Gardner che era girato spalle alla porta. Punizione per i Baggies dai 30 metri dalla porta difesa da Hart.

47' SUBITO STERLING PERICOLOSO! SILVA TROVA POSIZIONE TRA LE LINEE DEL WBA E LANCIA L'EX LIVERPOOL SULLA SINISTRA, CHE SI INCUNEA IN AREA E PROVA DI PUNTA A SUPERARE IN USCITA MYHILL, CHE PERO' GLI CHIUDE BENE LO SPECCHIO!

FISCHIA DEAN! INIZIA LA RIPRESA! WBA IN POSSESSO PALLA!

Primo cambio per Pulis: esce McClean, dentro Yacob!

Tornano in campo le squadre al The Hawthorns! Tutto pronto per l'inizio della ripresa.

Oltre alle due reti il City ha legittimato il vantaggio, creando molteplici occasioni da rete, prima con Kolarov, poi con Sterling. Clamorosa quella avuta dall'ex Liverpool, che tutto solo davanti a Myhill ha sparato centralmente sul braccio sinistro del portiere del West Bromwich, bravo nell'essere reattivo alla conclusione dell'attaccante esterno. Vantaggio meritatissimo per i Citizens di Pellegrini.

E poi il capolavoro per il raddoppio, in collaborazione per lo scambio con Bony, che gli appoggia la sfera permettendogli di calciare con la visuale della porta apertissima.

Questo il gol del vantaggio dei Citizens, firmato dal centrocampista ivoriano con la complicità di Silva.

Fischia Mike Dean! Fine primo tempo al The Hawthorns, con il City che torna negli spogliatoi in vantaggio per 2-0! La doppietta di Yaya Tourè, anche se il primo potrebbe essere assegnato a Silva per la deviazione, decide il match!

Un minuto di recupero!

45' Ci prova McClean dalla sinistra, Kompany con un intervento sbilenco riesce a deviare la sfera mettendola a disposizione dell'uscita aerea di Hart.

44' CHE MAGIA DI SILVA! INVENTA PER L'INSERIMENTO DI KOLAROV CHE CONTROLLA E SPARA DALL'INTERNO DELL'AREA DI RIGORE, PALLA ALTA SOPRA LA PORTA DI MYHILL COMPLICE LA DEVIAZIONE DI MORRISON!

43' Berahino si sposta sulla destra per cercare l'uno contro uno con Kolarov, lo punta e mette al centro, ma McClean è in ritardo e mette soltanto sul fondo.

42' Gol di Berahino, ma l'azione era viziata da offside. Giusta la chiamata dell'assistente di Mike Dean.

41' COSA SBAGLIA STERLING! TUTTO SOLO SI INVOLA VERSO MYHILL E PIAZZA COL DESTRO DOPO AVER TAGLIATO FUORI CHESTER, MA SI FA IPNOTIZZARE DALL'ESTREMO DIFENSORE!

39' Tutto facile dalla parte opposta per il City. Fernandinho in verticale per Sterling, di tocco per Silva che s'incunea e subisce il fallo da Fletcher. Ammonito il centrocampista di Pulis, il primo del match.

36' C'è tanta frustrazione adesso nelle trame offensive dei Baggies che fanno tanta, troppa fatica per superare la mediana di Pellegrini e servire davanti Lambert, che nonostante il tanto movimento non riesce ad avere la meglio di Mangala e Kompany.

33' Ci prova il Wba con l'inserimento sul centro-sinistra di Gardner, ma Sagna è perfetto in chiusura. Subisce anche fallo l'esterno transalpino, si ripartirà con un calcio piazzato per Hart.

31' BONY! STAVOLTA E' PERFETTO KOLAROV A FARSI TROVARE DA FERNANDINHO NELLO SPAZIO E SERVIRE A RIMORCHIO L'EX SWANSEA CHE COL MANCINO IMPEGNA MYHILL, COSTRETTO AD ALLUNGARSI E METTERE IN ANGOLO!

Incredibile la differenza di passaggi effettuati dopo mezz'ora dalle due squadre: 300 quelli dei Citizens, un terzo, 100, per i padroni di casa.

30' Ancora poco coinvolto nella manovra Sterling, che fatta eccezione per una incursione sulla sinistra, dopo uno scambio con Silva, non ha ancora messo in mostra tutte le sue qualità.

28' Si vede finalmente in avanti la squadra di casa: punizione dai trentacinque metri per Lambert, che però calcia alto sopra la traversa.

Annichilito il The Hawthorns, che continua a sostenere i propri beniamini, che però sono in netta difficoltà contro i Citizens, che stanno ipotecando facilmente la prima vittoria stagionale in Premier.

Va via centralmente l'ivoriano, con l'esterno chiede l'uno due a Bony che gli appoggia la sfera al limite dell'area di rigore per farlo calciare da ottima posizione, centrale, e battere nuovamente Myhill! Che giocatore!

24' TOUREEEEE!!!! CHE GOL STRATOSFERICO DELL'IVORIANO! PAZZESCO! CLAMOROSO DESTRO ALL'INCROCIO DI YAYA TOURE! CHE GIOCATORE CLAMOROSO!

Dal replay del gol si evince come, sul destro di Tourè in occasione del gol, siano due le deviazioni: la prima di Silva, la seconda, ancor più decisiva, di Brunt!

21' Riparte finalmente il West Brom, Berahino sulla destra per Morrison, che cerca al centro la testa di Lambert. Esce in presa alta, in due tempi, Hart.

20' BONY! IN SCIVOLATA DALL'INTERNO DELL'AREA VA VICINO AL RADDOPPIO DOPO UNO SCAMBIO IN VELOCITA STERLING-SILVA SUL LATO DESTRO DELL'AREA DI RIGORE!

19' Stavolta l'azione dei light blues si sviluppa sulla mancina, dove è Kolarov a cercare in profondità Sterling, ma Lescott fa buona guardia.

16' Continua la pressione asfissiante degli uomini di Pellegrini che dopo aver recuperato la sfera fanno partire velocemente la manovra, spostandosi velocemente sulle corsie laterali, dove soprattutto sulla destra, Navas, Silva e le sovrapposizioni di Sagna stanno mettendo in difficoltà i padroni di casa.

Non riesce ancora a reagire il West Brom di Pulis. Squadra troppo remissiva in fase di impostazione, con i mediani che non riescono a trovare spazio per impostare la manovra e liberare uno tra Berahino e Lambert, affidandosi spesso ai lanci dalla trequarti difensiva.

11' Ancora City! E' un assedio. Troppo remissivo l'approccio dei padroni di casa. Bony si libera dal limite e calcia verso Myhill. Deviazione di Brunt in angolo.

Azione che si sviluppa sulla corsia mancina, con Sterling che apre per Kolarov. Il cross dell'ex Lazio è preda di Silva che calcia col mancino, sbucciando la sfera. Navas sulla destra la salva e serve a rimrchio Tourè, che di destro, complice anche una deviazione, beffa Myhill impietrito!

9' TOUREEEE!!!!! IL GOL DEL CITY!!! YAYA TOURE PORTA IN VANTAGGIO GLI OSPITI! 1-0 CITY! VANTAGGIO MERITATO!

8' Fletcher interrompe un'azione centrale di Fernandinho e prova subito a mettere in moto Berahino, ma Kompany è perfetto in chiusura e fa ripartire i suoi.

Monologo della squadra di Pellegrini in questi primi minuti di gioco, con il Wba che si rintana nella sua trequarti per provare a ripartire in contropiede sfruttando la velocità di Berahino.

6' Sempre Citizens in attacco: Sterling apre per Navas che premia la sovrapposizione a destra di Sagna, il cross del francese è teso in area, ma sia Bony che Silva arrivano con un attimo di ritardo.

4' Ancora in attacco la squadra di Pellegrini, che ci prova con Silva che agisce nella zona centrale dei tre rifinitori alle spalle di Bony, ma fa buona guardia la retroguardia di Pulis. Riparte Berahino.

3' Prima azione offensiva del City, che passa dai piedi di Sterling sulla sinistra, fermato da Chester, suo diretto rivale. L'azione si sviluppa centralmente con Yaya Tourè che ricicla la sfera e apre sulla destra per Navas, che guadagna una rimessa in zona d'attacco.

1' Primo pallone lungo dei Baggies che cercano subito la torre di Lambert, Mangala molto attento di testa in chiusura. C'è molta curiosità per vedere l'approccio dell'ex Porto, che non ha convinto alla prima stagione inglese.

SI PARTE! INIZIA IN QUESTO ISTANTE IL MONDAY NIGHT DI PREMIER LEAGUE! SILVA PER BONY ED INIZIA WBA-CITY! CITIZENS IN POSSESSO PALLA!

21.00 Ultime foto di rito per la terna arbitrale e sorteggio che premia i padroni di casa. Saranno i Citizens a dare il calcio d'inizio alla gara.

20.55 Squadre che entrano in questo momento sul terreno di gioco! Tutte le telecamere sono per Sterling, ultimo ad entrare con la maglia del City. Il boato di The Hawthorns accompagna i protagonisti del match. A breve il fischio di inizio!

Riscaldamento concluso: si limano gli ultimi dettagli sul terreno di gioco del The Hawthorns e poi sarà match! Squadre negli spogliatoi per l'ultimo briefing pregara. Poco meno di 10 minuti e sarà Wba-City, il Monday Night di Premier League!

20.50 Tutti gli occhi sono e saranno soltanto per lui. Non importa chi gioca nel City, l'importante è che in campo ci sarà Raheem Sterling: mister 63 milioni sarà l'osservato speciale della serata. L'ex Liverpool sarà alla prima ufficiale con i Light Blues. Sentirà la pressione?

Prime immagini live dallo stadio The Hawthorns, dove le due squadre sono alle prese con le ultime fasi del riscaldamento.

20.45 Discorso diverso per il City, che nelle ultime cinque amichevoli ha vinto tre volte, contro Melbourne, Roma ai rigori e Vietnam, perdendo però sia dal Real Madrid che dallo Stoccarda. Quest'ultima per 4-2.

20.40 Il Wba di Pulis arriva al match con quattro vittorie in altrettanti incontri amichevoli. 2-1 al Charlestone e Richmond Kickers, 2-0 al Walsall e 4-0 al Bristol Rovers. Avversari non quotatissimi, certo, ma vincere aiuta sempre a vincere.

20.35 Intervistato nell'immediata vigilia del match, Tony Pulis ha parlato del suo nuovo acquisto, Salomon Rondon: "Ho parlato sia con Pellegrini che con Villas Boas che hanno allenato il centravanti. Entrambe mi hanno parlato molto bene di lui".

20.30 Mentre le squadre sono sul terreno di gioco per il riscaldamento, questa la composizione delle due panchine e dei giocatori pronti a fare il loro ingresso sul terreno di gioco a gara in corso.

Wba: Rose, Olsson, Yacob, McManaman, Sessegnon, Anichebe, Ideye.

City: Caballero, Zabaleta, Denayer, Demichelis, Nasri, Iheanacho, Aguero.

20.25 Il profilo Twitter dei Baggies rende omaggio all'esordio stagionale di Rickie Lambert, James McClean e James Chester al The Hawthorns. Questa la maglia che vestirà l'ex attaccante del Liverpool.

20.20 Confermato l'undici scelto da Pellegrini per il suo City. C'è Yaya Tourè a centrocampo. Ecco lo schieramento completo dei citizens: Hart, Sagna, Kompany (C), Mangala, Kolarov, Toure, Fernandinho, Navas, Silva, Sterling, Bony.

20.15 Arriva, nel frattempo, un'altra ufficialità, quella dell'undici scelto da Pulis per la sfida con il City che vi racconteremo a breve. Eccolo: Myhill; Chester, Dawson, Lescott, Brunt; Morrison, Gardner, Fletcher (c), McClean; Berahino, Lambert.

20.10 Queste le prime parole di Rondon subito dopo l’ufficializzazione del suo passaggio al club di West Bromwich: “Sono molto contento di essere qui: è una grande opportunità per me, non vedo l’ora di scendere in campo con i miei compagni”. Il trasferimento è stato reso noto tramite un comunicato stampa apparso sul sito del club inglese: “Il West Bromwich Albion è lieto di annunciare l’acquisto-record del club del nazionale venezuelano Salomon Rondon dallo Zenit San Pietroburgo. L’attaccante venticinquenne ha firmato un contratto di quattro stagioni ed è stato pagato 12 milioni di sterline”.

20.05 Apriamo la nostra diretta testuale con una notizia di mercato. Anche se i paperoni della sfida sono i Citizens, è il Wba a rubare la scena, definendo ed ufficializzando l'acquisto di Salomon Rondon dallo Zenit di San Pietroburgo. Trasferimento chiuso per la modica cifra di 18 milioni di euro. Rondon-Berahino-Lambert, il West Brom vuol puntare a ben altro che la salvezza.

20.00 Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti ad una nuova diretta testuale della Premier League. Il primo Monday Night della stagione coincide con l'esordio stagionale del Manchester City del confermato Pellegrini. Aguero e compagni saranno di scena al The Hawthorns contro il West Bromwich Albion di Tony Pulis, che cerca conferme dopo l'ottimo finale di stagione scorso. Da Andrea Bugno e dalla redazione Premier di Vavel Italia, l'augurio di una buona serata in nostra compagnia.

La prima giornata di Premier League



Si chiude stasera la prima giornata di Premier League, che ha visto, nel weekend che è iniziato sabato e proseguito ieri, tante certezze, ma soprattutto tantissime sorprese. A partire dall'Arsenal e dal Chelsea, fermate dal West Ham e dallo Swansea. Ma procediamo con ordine, andando a guardare tutti i risultati della due giorni di Premier con le cronache ed il riassunto di Vavel.



Manchester United - Tottenham 1-0 (Walker aut.)

Bournemouth - Aston Villa 0-1 (Gestede)

Everton - Watford 2-2 (Layun; Barkley; Ighalo; Arouna Koné)

Leicester - Sunderland 4-2 (Vardy, Mahrez, Mahrez; Defoe; Albrighton; Steven Fletcher)

Norwich - Crystal Palace 1-3 (Zaha, Delaney; Redmond; Cabaye)

Chelsea - Swansea 2-2 (Oscar, Ayew, Fernandez aut., Gomis)

Arsenal - West Ham 0-2 (Kouyate, Zarate)

Newcastle - Southampton 2-2 (Pellé, Cissè, Wijnaldum, Long)

Stoke City - Liverpool 0-1 (Coutinho)

La classifica:





La sfida di stasera vedrà di fronte due squadre che si presentano ai nastri di partenza della Premier con obiettivi diametralmente opposti. Se per il West Bromwich l'intento sarà quello di conquistarsi una tranquilla salvezza per poi valutare, in corso d'opera anche ulteriori obiettivi, per il City di Pellegrini l'obbligo è quello di ridurre il gap dal Chelsea padrone d'Inghilterra, che ha vinto la Premier con ben 8 punti di vantaggio sui Citizens. Tra Blues e Sky Blues, però, potrebbero intromettersi anche altre squadre come United ed Arsenal, pronte ad approfittare di eventuali passi falsi. Stavolta, nonostante l'infinita stima della quale sembra godere Pellegrini, l'ex allenatore del Malaga non può più fallire!

​Live West Bromwich Albion Vs Manchester City, Monday Night Premier League in diretta

Durante la scorsa stagione, il WBA, dopo il girone d'andata non esaltante sotto la guida di Alan Irvine, ha ingaggiato come nuovo tecnico Tony Pulis che ha portato la squadra ad una salvezza tutto sommato tranquilla, a +9 dal diciottesimo posto. I Baggies hanno in rosa un futuro campione, già affermato nella scorsa Premier con ben 14 reti, stiamo parlando del 21enne Saido Berahino, osservato e preteso da mezza Europa, Tottenham in particolare: ultimamente c'è stato qualche screzio, ma l'idea della dirigenza e del tecnico è quella di mantenerlo in rosa, almeno per questa stazione, per farlo migliorare ancora. Difficile però poi pensare che il talento resti a lungo al The Hawthorns con così tante pretendenti.





Se il Chelsea negli ultimi due anni ha confermato di essere la miglior difesa del campionato, il City ha risposto con gli ultimi due migliori attacchi (185 negli ultimi due campionati). E' sicuramente la facilità con cui lì davanti trovano la porta il punto di forza del Manchester City, che per l'ultima stagione potrebbe essere in mano a Pellegrini. Aguero ha reclamato un trono che era stato per troppo tempo (4 stagioni) lontano dalle sue grinfie nella passata stagione, vincendo la classifica marcatori con 26 reti (in 33 partite giocate). E' lui il deus ex machina della squadra di Pellegrini. E pensare che da questa stagione a supportarlo avrà anche quel diavoletto di Raheem Sterling, oltre a David Silva, Yaya Touré, Nasri e Jesus Navas. Un già fortissimo reparto avanzato è stato ulteriormente potenziato mentre una difesa non delle migliori non è stata per nulla ritoccata.





Il mercato delle due squadre



WBA - Il WBA si è svegliato nelle ultime ore che precedevano l'inizio della Premier. Dopo aver messo molto presto in cascina McClean (esterno di fascia) il WBA ha prima rinforzato un reparto centrali sguarnito nelle alternative con Chester dall'Hull. Nell'ultima settimana ha invece bissato il rinforzo in fascia con il nome ad effetto del mercato: ottenuto Gnabry in prestito dall'Arsenal. Meno di grido ma forse più utile l'acquisto di Rickie Lambert dal Liverpool, pronto a far coppia con Berahino e che ha già segnato una doppietta in via non ufficiale alla prima amichevole disponibile.



Acquisti: Chester (dc, Hull, 11.3mln), McClean (es, Wigan, 2.1mln) / Rientro dal prestito: Samaras (as, Al Hilal).



Cessioni: Garmston (ts, Gillingham, 0), Jason Davidson (ts, Huddersfield, 0), Donervon Daniels (dc, Wigan, 0), Mulumbu (cdc, Norwich, 0), Mani O'Sullivan (cc, svincolato), Wes Atkinson (td, Notts County, 0), Alex Jones (att, Birmingham, 0), Chris Baird (cdc, Derby, 0), Graham Dorrans (cc, Norwich, ?), Kemar Roofe (coc, Oxford, ?), Samaras (as, svincolato) / Prestito: Alex Palmer (p, Kidderminster).



Manchester City - La voce che vuole Guardiola allenatore del City dal prossimo anno girava da un paio di giorni prima che Pellegrini rinnovasse a sorpresa il contratto in essere. Pep o Pellegrini, questo è uno squadrone: Sterling in Aguero può trovare quello che fu Suarez ai tempi della S&S, Delph è il rimpiazzo perfetto (per profilo tecnico-tattico) di Milner, Patrick Roberts ed Enes Unal sono giovani dal potenziale molto importante (ma devono avere spazio ed onde evitare un impiego col contagocce quest'ultimo è stato prestato). Il colpo migliore il City però lo ha piazzato in uscita: farsi pagare Negredo 30 milioni di euro è una genialata. Altri introiti sono poi arrivati dalla cessione definitiva di Nastasic, dallo scaricamento finale di Rekik (lo meritava?), Boyata e Sinclair.



Acquisti: Sterling (ad, Liverpool, 62.5mln), Delph (cc, Aston Villa, 11.5mln), Patrick Roberts (ad, Fulham, 7mln), Enes Unal (att, Bursaspor, 3mln) / Ritorno dai prestiti: Marcos Lopes (coc, Lilla), Shay Facey (dc, NY FC), Nastasic (dc, Schalke), Micah Richards (dc, Fiorentina), Denayer (dc, Celtic), Bruno Zuculini (cc, Cordoba), Negredo (att, Valencia), Rekik (dc, PSV).



Cessioni: Negredo (att, Valencia, 30mln), Nastasic (dc, Schalke, 9.5), Rekik (Marsiglia, 5mln), Scott Sinclair (es, A.Villa, 3.5mln), Dedryck Boyata (dc, Celtic, 2mln), Hiwula (att, Huddersfield, 215mila euro), Greg Leigh (ts, svincolato), Micah Richards (dc, Aston Villa, 0), James Milner (cc, Liverpool, 0), Adam Drury (td, svincolato), Guidetti (att, Celta Vigo, 0), Dominic Oduro (ed, svincolato, 0) / Fine prestito: Lampard (cc, NY FC) / Prestito: Jack Byrne (cc, Cambuur), Angelino (ts, NY FC), Seko Fofana (cc, Bastia), Ntcham (cc, Genoa).

La nuova stagione:



Wba - Almeno fino a questo momento l'intelaiatura della squadra è rimasta invariata, ma sono stati aggiunti quattro elementi, uno per reparto, di gran qualità, a fronte di una sola vera cessione importante: quella di Youssuf Mulumbu, passato al Norwich a parametro zero insieme a Dorrans. Per quanto riguarda gli innesti, la difesa è stata rinforzata con James Chester, arrivato dal retrocesso Hull City per una cifra importante, ben 11 milioni versati ai Tigers per il centrale classe 1989. Una cifra molto alta per un giocatore che ha dimostrato valore, ma che ha ancora molti margini di crescita. Altro classe '89 acquistato a centrocampo, l'irlandese James McClean dal Wigan, che raggiunge il suo ex compagno McManaman e presidierà la fascia sinistra. L'esterno era cresciuto nel Sunderland con grandi promesse, ancora non totalmente rispettate. Un attaccante d'esperienza come Rickie Lambert completa il reparto offensivo, 4 milioni pagati al Liverpool per il 33enne in cerca di riscatto dopo una stagione nera. Precedentemente, nel Southampton, aveva conquistato anche la maglia della Nazionale.







Manchester City - I propositi per i Citizens per il nuovo anno sono sempre gli stessi: vincere. Gli Sky Blues hanno inserito nell'arco una freccia niente male, forse la migliore fra quelle sul mercato inglese. Parliamo di Sterling fatto proprio per 62.5 milioni di euro. Se volevate una conferma che le ambizioni di grandezza del City non fossero sopite - dopo una stagione negativa, sopratutto in CL - eccola. Tuttavia l'ostacolo da saltare a cui si presterà più attenzione é quello che prevede un'affermazione convincente in campo europeo. In attesa di sapere i propri avversari nel girone di Champions League, che non dovranno rappresentare in alcun caso una scusa con cui giustificare un'uscita prematura (nelle ultime quattro edizioni il City non é mai andato oltre gli ottavi).





Le ultime dai campi



Wba - Tra le fila dei Baggies, Pulis si affida all'intoccabile Berahino davanti, con l'ex Liverpool Rickie Lambert pronto ad affiancarlo. In difesa dubbi sulla presenza di Lescott: qualora dovesse recuperare prenderà il posto al centro della difesa con McAuley. Il portiere Foster non sarà della partita, al suo posto il secondo Myhill. Dawson e Brunt i terzini, con McClean e Gardner davanti a loro in mediana, con Fletcher ed O'Neill in mezzo al campo.



Manchester City - Manuel Pellegrini deve sciogliere gli ultimi nodi riguardo la presenza di Agüero, Yaya Tourè, Clichy e Nasri. Non sarà dell'incontro sicuramente il neo-acquisto Delph, mentre Sterling ha una maglia da titolare assicurata. Tra i pali certa la presenza di Hart, mentre al centro della difesa ci sarà Mangala assieme a Kompany. Kolarov e Sagna gli esterni, con Fernandinho che dovrebbe accompagnare l'ivoriano qualora dovesse scendere in campo. Bony davanti a tutti nel caso Aguero non fosse disponibile.



Probabili formazioni:



West Brom. (4-4-2): Myhill; Craig Dawson, Lescott, McAuley, Brunt; McClean, Darren Fletcher, O’Neill, Gardner; Lambert, Berahino. All.: Pulis



Manchester City (4-2-3-1): Hart; Sagna, Kompany, Mangala, Kolarov; Fernandinho, Touré; Sterling, David Silva, Nasri; Bony. All.: Pellegrini.