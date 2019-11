Chelsea, altro affare milionario: arriva Baba dall'Augsburg

Un'estate senza una grossa spesa da parte di José Mourinho non aveva diritto di esser tale. Non si parla certo di cifre gigantesche quanto quelle spese per gli acquisti di Fabregas, Willian o Diego Costa, ma sbrosare 25 milioni per Baba può sorprendere. Infatti, secondo Sky, nella giornata di oggi Chelsea e Augsburg hanno trovato l'accordo per 20 milioni di euro più 5 di bonus , legati alle presenze del giocatore (un milione ogni 20 presenze in cinque anni), che i tedeschi riceveranno per cedere il loro terzino sinistro ghanese ai londinesi. Il giocatore era seguito pure dalla Roma, che puntava forte su di lui prima di virare su Digne, e dalla Juventus, che poi ha invece preferito puntare su Siqueira.

A sbloccare la situazione è stata l'acquisizione di Phillip Max da parte dell'Augsburg dal Karlsruher proprio per rimpiazzare l'esterno. Abdul Rahman Baba è un classe '94 di ottime prospettive, che in Germania ha dimostrato di essere uno degli esterni mancini più forti della Bundesliga. Il nativo di Tamale è esploso nell'Augsburg ed in due anni ha totalizzato 48 presenze con due gol. Precedentemente militava al Greuther Furth dove totalizzò 20 presenze. Baba è anche nel giro della propria Nazionale: conya 6 presenze ufficiali, tutte realizzate nella Coppa d'Africa persa in finale contro la Costa d'Avorio qualche mese fa.

Josè Mourinho può essere contento, infatti, dopo la cessione di Filipe Luis all'Atletico Madrid, il portoghese cercava un terzino sinistro di progressione da alternare ad Azpilicueta. Il ghanese ha come qualità principale la progressione sulla fascia per arrivare al cross. Baba fa della cavalcata con dribbling annesso un suo must: tanti i cross che i compagni ricevono da un piede anche quello non da buttare. Un acquisto in più per Mourinho, un giovane pagato 25 milioni è un investimento che può dare i suoi frutti sia nel presente che nel futuro.