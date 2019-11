Live Barcellona - Siviglia, risultato Supercoppa Europea (5-4)

Da Alessandro Cicchitti è tutto per questa sera. A risentirci con il meglio del grande calcio europeo, live su Vavel Italia.

Ecco il momento in cui capitan Iniesta ha solevato la Supercoppa Europea al cielo di Tblisi. Grande gioia per i ragazzi di Luis Enrique, che può coltivare il sogno del sextete.

E' stata una partita incredibile con il Barcellona che l'aveva fatta sua portandosi sul 4-1. Poi il buio del Barcellona e la rinascita del Siviglia che ha rimesso incredibilemnte le cose a posto. Supplementari, il nulla, fino al tap in di Pedro.

Questo, il momento in cui Pedro ha cambiato la storia fino ad allora pazza ed imprevedibile. Trionfo Barça, cuore Siviglia.

Pazzesco, tutto incredibile e dannatamente romantico: Pedro, alla sua ultima presenza con la maglia di una vita, entrato nei supplementari, regala la coppa al suo Barcellona, come nel 2009.

120' - FINISCE QUI, IL BARCELLONA HA VINTO LA SUPERCOPPA EUROPEA 2015. DECIDE LUI, L'UOMO DEL DESTINO, PEDRO RODRIGUEZ LEDESMA. 5-4 PARTITA MAI VISTA NELLA STORIA.

119' - Incredibile, errore pazzeco sotto porta di Rami, che da due passi non è riuscito a ribadire verso la porta vuota. Incredibile!

118' - Rissa sfiorata in campo tra Dani Alves e Krohn Delhi, ammoniti entrambi dall'arbitro scozzese.

117' - Occasione monumentale per Coke! Palla fuori di millimetri sul colpo di testa a botta sicura del terzino. Siviglia ad un passo dal 5-5

115' - Incredibile a Tblisi! L'uomo ocn le valige in mano, Pedro Rodriguez Ledesma sta regalando la Supercoppa al Barcellona.

GGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL PEDRO!!! PEDRO! PEDRO!

114' - Punizione dal limite per il Barça. Messi tenterà il miracolo.

109' - Ci prova il Barça, anche se al picoclo trotto. Messi sta cercando di stimolare i ocmpagni, ma sia il Barça che il Siviglia sembrano rassegnate ai rigori.

105' - Iniziato il secondo tempo supplementare, solo 15 minuti ci separano dai calci di rigore.

106' - Finisce il primo tempo supplementare. 4-4

105' - Un minuto di recupero. Non è successo nulla in questo primo supplementare

103'- Calcio d'angolo per il Barcellona.

94' - Ammonito dopo pochi secondi Pedro.

93' - Ultimo cambio nel Barcellona: dentro Pedro, fuori Mascherano.

92' - Colpo di testa altissimo di Bartra.

91' - Subito ammonito Immobile. Trattenuta su Mascherano.

90' - Partiti con i tempi supplementari.

Ecco il gol del 4-4 di Konoplyanka, il gol che ha cambiato la storia! Ora ci sono i supplementari!

93' - Finiscono qui i tempi regolamentari. 4-4 tra Barcellona e Siviglia. Partita a dir poco incredibile. Il Barça conduceva per 4-1 e poi si fatto riacciuffare dal Siviglia. Ora tutto è in bilico.

92' - Ammonito Banega, che ha fermato il contropiede di Suarez.

91' - Altri due minuti e poi ci saranno i supplementari.

89' - Messi vicino al tris! Palla che scheggia l'incorico dei pali, ancora su punizione.

88' - Mancano solo due minuti al termine dei 90 regolamentari. Ci avviciniamo ai supplementari.

Appena entrato, Immobile ha sfruttato l'errore di Bartra per poi servire sul secondo palo il solo Konoplyanka. Tutto facile per Konoplyanka che da due passi non poteva sbagliare.

80' - GGGOOOLLLL! INCREDIBILE! 4-4 PAREGGIO DEL SIVIGLIA! KONOPLYANKA! ASSIST DEL NEO ENTRATO IMMOBILE!

78' - Si copre Luis Enrique: fuori un grande Rafinha, dentro Marc Bartra, difensore puro.

78' - Coke rimette dentro la palla su cui non arriva per pochi centimetri Gameiro. Barça in difficoltà!

77' - Punizione per il Siviglia: c'è Banega sul pallone.

75' - Prova subito la reazione Messi: botta tremenda della pulga, respinta in modo goffo ma efficace da Beto. Partita pazza, difese larghe! Può accadere di tutto.

72' - GGGGGOLLL! GAMEIRO NON SBAGLIA! 4-3 TUTTO ANCORA DA DECIDERE!!!

72' - Rigore per il Siviglia! Fallo di Mathieu, anche ammonito nell'occasione su Gameiro! Il Siviglia ha il pallone per riaprire definitivamente il match!

Ecco il gol che ha riaperto il match! Reyes timbra il 4-2

68' - Cambio anche in casa Siviglia: entra il neo acquisto Konoplyanka al posto di Reyes, autore del gol del 4-2.

63' - Esce Iniesta, rimasto acciaccato da un contrasto nei minuti precedenti; al suo posto entra Sergi Roberto.

62' - Traversa colpita da Rafinha, sugli sviluppi di un corner. Stacco di testa del Brasiliano che in torsione ha trovato il legno sopra Beto.

60' - Ottima azione, ancora tutta da sinistra del Siviglia, che con Vitolo arriva sul fondo e mette dentro per Reyes lasciato solo da Mathieu. Il capitano del Siviglia non poteva fallire da due passi. Match ancora in vita, 4-2.

57' - GGGGGOOOLLL! REYES RIAPRE IL MATCH!!!! IL SIVIGLIA TORNA IN PARTITA, 4-2!

Ecco il siglillo di Suarez, 4-1 per il Barça!

53' - Bruttissima palla persa dalla difesa del Siviglia, raccolta da Busquets, che ha avuto tutto il tempo per servire il solisismo Suarez che da solo davanti a Beto non ha fallito, delirio Barça, 4-1!

52' - SUAREZZZZZZZZ! GOOOOLL! 4-1 BARCELLONA!

49' - Squadre molto allungate in campo; Mathieu si sgancia con insistenza sull'out di sinistra, mentre dall'altra parte, Vitolo sta provando ad accendere il Siviglia.

47' - Subito Suarez, prova l'euro gol con il mezzo esterno dal vertice dell'area di rigore. Palla alta, ma non di molto.

46' - RIPARTITI! INIZIATA LA RIPRESA A TBLISI

21.47 - Le squadre stanno tornando in campo. Nessun cambio all'intervallo.

Immagine bellissima: una delle due punizioni di Messi viste dal basso con la palla che sorvola l'impotente barriera andalusa. Magia.

Questo, il 3-1 ad opera della coppia Suarez (assist) e Rafinha (inserimento con gol). Siviglia al tappeto dopo 45 minuti.

Eccolo, il mattatore della serata, Leo Messi, semplicemente il numero 1. Doppietta show, con entrambi i gol messi a segno su punizione.

21.35 - Finisce qui il primo tempo a Tblisi, match spettacolare ed entusiasmente! 3-1 in favore del Barcellona che era andato sotto al 3' grazie alla punizione perfetta di Banega. Risposta immediata di Messi, anche in queto caso su punizione, replicata 10 minuti più tardi, ancora dallo stesso 10, ancora con un calcio di punizione. Nel finale è arrivato anche il 3-1 firmato da Rafinha, su assist di Suarez.

45' - Contropiede clamoroso concesso a Suarez che però a tu per tu si è fatto ipnotizzare da Beto; la palla però è tornata in posizione dafilata allo stesso Suarez che ha atteso l'arrivo di Rafinha, e lo ha servito facendo passare il pallone tra le gambe di Tremoulinas. Passaggio al bacio, che Rafinha non poteva non concretizzare, 3-1 per il Barça!

44' - GGGGOOLLLLLLL! RAFINHA, GOLAZO! ASSIST CON IL TUNNEL DI SUAREZ! 3-1 BARCELLONA.

41' - Torna a bussare il Siviglia: grande occasione per gli andalusi, con il pallone spazzato via quasi sulla linea di porta da Dani Alves. Alle spalle del brasiliano era appostato Iborra, pronto alla deviazione.

36' - Grande occasione per il Barcellona: slalom interno di Messi, che ha smistato per Rafinha. Assist perfetto del brasiliano per l'inserimento di Iniesta, il cui tiro è stato deviato in modo provvidenziale.

35' - Banega prova a suonare la carica, ma Ter Stegen non si fa sorprendere sul tiro velenoso dell'argentino.

33' - Ci prova anche Rakitic con una botta dalla lunga distanza che non inquadra lo specchio dei pali.

32' - Dani Alves prova da lontanissimo con un tracciante in diagonale, che finisce tra le braccia di Beto.

31' - Hanno provato uno schema, per liberare il tiro da fuori di Krohn-Delhi rimpallato da Busquets.

31' - Si riaffaccia in avanti il Siviglia, che guadagna un importante calcio d'angolo da destra.

30' - Azione bellissima del Barcellona: Messi inventa per Mathieu il cui assist è un cioccolatino per Suarez: gol dell'urugayano, annullato per fuorigioco. Resta però negli occhi di tutti un'azione magistrale dei catalani.

Ed ecco il gol del 2-1, la doppietta di Messi, ancora su punizione. Palo-rete, Beto non può arrivare. Messi Show a Tblisi!

23' - Continua ad attaccare il Barcellona, che sta mettendo alle corde la difesa Sevillista.

22' - Tocco bellissimo di Messi per Rafinha che però è stato fermato da Rami.

Ecco il pareggio, la prima delle due punizioni vincenti messe a segno da Messi.

17' - Non ci sono parole! Questi primi 15 minuti sono stati semplicemente eccezionali! Prima la punizione di Banega, poi la doppietta di Messi, anch'esso con due punizioni da maestro.

15' - MESSSSSSSSSIIII ! DOPPIETTA! ANCORA LUI! PUNIZIONE SPETTACOLO!

Ecco la rete, la punizione spettacolare di Banega che aveva illuso il Siviglia al terzo minuto.

7' - Pareggio immediato della Pulga! Altro capolavoro su punizione, stavolta di Leo Messi. Punizione dal limite guadagnata da Suarez e battuta in modo magico da Messi. Spettacolo a Tblisi. 1-1 al 7' minuto.

6' - RETEEEEEEEEEEEE! MESSI MESSI MESSI! PAREGGIO DEL BARCELLONA!

5' - Partita fantastica, Siviglia subito in vantaggio grazie ad una punizione perfetta di Banega. E' nato tutto dalla distrazione di Mascherano costretto a concedere punizione dal limite. Banega però, ha calciato in modo magistrale, senza lasciar scampo a Ter Stegen.

3' - RETE!!!!!!!!! BANEGA! PUNIZIONE GIOIELLO! SIVIGLIA IN VANTAGGIO!

1' - Subito Siviglia all'arrembaggio! Distrazione di Mascherano, costretto a spendere un fallo dal limite dell'area per fermare la corsa di Reyes. Punizione nteressante per il Siviglia.

1' - SI PARTE! INIZIATA LA SUPERCOOPA EUROPEA! BARCELLONA - SIVIGLIA.

20.40 - Si è appena conclusa la cerimonia che ha lasciato spazio alle squadre sul terreno di gioco. Tutto pronto a Tblisi, ancora qualche istante e poi sarà Supercoppa Europea, Barcellona - Siviglia.

20.30 - Le due squadre sono in campo per il riscaldamento: da una parte il Barça, dall'altra il Siviglia. Cresce l'adrenalina per una sfida che vale la Supercoppa Europea.

20.25 - Ecco invece, una panoramica dello spogliatoio Sevillista, con le maglie di Reyes e compagni pronte per essere indossate.

20.20 - Ecco lo spogliatoio blaugrana all'interno dell'impianto di gioco che ospiterà la Uefa Super Cup 2015.

20.15 - Solo panchina per il nostro Ciro Immobile, prelevato dal Siivglia nel mese di giugno per 11 milioni. Almeno in avvio di match, Emery gli ha preferito Gameiro, ma probabilmente Ciro entrerà nella ripresa.

20.10 - Ed ecco Rafinha in azione durante uno degli allenamenti svolti dal Barça a Tblisi. Luis Enrique ha deciso di puntare sul più piccolo dei fratelli Alcantara per il match di questa sera. Pedro, al centro di voci riguardo una sua possibile cessione sarà in panchina.

20.05 - Messi ancor di più osservato speciale nella notte di Tblisi dato che l'argentino ha proprio nel Siviglia una delle sue vittime preferite in carriera: l'asso di Rosario ha segnato ben 22 reti agli andalusi. Numeri pronti per essere aggiornati.

20.05 - Ci sarà invece, la Pulga, Leo Messi pronto per l'impresa che a lui ed alcuni compagni è già riuscita una volta: vincere tutti i trofei nell'arco dell'anno solare, il cosiddetto Sextete.

20.00 - Tante sorprese anche nel Siviglia, con Emery, che è stato costretto a rivedere il suo undici a causa di infortuni vari. Il ballottaggio in porta è stato vinto da Beto. In difesa recupera Rami che sarà affiancato da Krychowiak, vista l'indisponibilità di Kolo. A centrocampo Iborra prende il posto di Krychowiak mentre accanto a lui ci sarà il neo acquisto Krohn - Dehli. Banega avanza in posizione da trequartista con Vitolo e Reyes ai suoi lati. L'unica punta sarà Gameiro.

19.55 - Luis Enrique spiazza tutti scegliendo Rafinha nel tridente d'attacco orfano di Neymar. Pedro, si accomoda in panchina così come Adriano a cui è stato preferito Mathieu.

Siviglia: (4-2-3-1): Beto; Coke, Ramí, Krychowiak, Tremoulinas; Krohn Dehli, Iborra; Banega, Reyes, Vitolo; Gameiro.

Barcellona: (4-3-3): Ter Stegen; Mathieu, Piqué, Mascherano, Dani Alves; Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez, Rafinha.

19.50 - Sono già state rese note le formazioni ufficiali delle due squadre. Ci sono importanti sorprese sia dall'una che dall'altra parte.

19.50 - Mancano poco meno di 60 minuti al fischio d'inizio di Barcellona - Siviglia, ma l'atmosfera a Tblisi è già elettrizzante.

19.45 - Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta scritta, live ed della Supercoppa Europea tra Barcellona e Siviglia. Il Barça di Luis Enrique ha nel cuore e nella mente il sogno del sextete, ovvero conquistare tutti e sei i titoli a disposizione nell'anno solare; dall'altra parte, il Siviglia di Emery vuole rifarsi dopo la sconfitta rimediata nella Spercoppa 2014 dal Real Madrid. Si gioca a Tblisi (Georgia); Il calcio d'inizio è previsto per ore le 20.45 italiane. Da AlessandroCicchitti e dalla redazione calcio di Vavel Italia, l'augurio di una buona serata in nostra compagnia.

"Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare." E' proprio così, perché questa sera, a Tblisi, va in scena il primo affascinante ed elettrizzante trofeo continentale della stagione, la Supercoppa Europea tra Barcellona e Siviglia. Il Barça, con una vittoria raggiungerebbe a 5 il Milan in vetta all'albo d'oro della competizione, mentre il Siviglia è forte del fatto che nell'unico confronto tra le due squadre in questa finale (nel 2006) è terminato in trionfo: 3-0 senza storia per gli andalusi. La squadra di Emery, inoltre, non vuole ripetere gli errori dello scorso anno, quando fu battuta per 2-0 dal Real Madrid. E' per il secondo anno ocnsecutivo una finale tutta spagnola, piena di campioni, fascino e tradizione; una finale equilibrata ed avvincente che potrebbe farci divertire per tutti i 90 minuti, e forse anche oltre.

Le Probabili Formazioni

Il Barcellona di Luis Enrique è reduce da un precampionato decisamente al di sotto delle aspettative. Nell’ICC la squadra campione d’Europa ha perso contro Man. United e Fiorentina, dopo aver pareggiato con il Chelsea. In catalogna però, non sono preoccupati, anzi c’è un clima di grande ottimismo per questa finale, che vedrà scendere in campo il miglior Barcellona possibile, fatta eccezione per Neymar.

Il fuoriclasse brasiliano infatti, starà fuori per circa due settimane a causa di una forma di Parotite che i medici blaugrana fanno sapere, decisamente violenta. Dunque Luis Enrique dovrà rinunciare ad uno dei suoi tre assi d’attacco che verrà rimpiazzato da Pedro, pronto a fare le valige per Manchester.

In casa Siviglia invece, ci sono tanti dubbi ancora da sciogliere per Emery, alle prese con infortuni e problemi vari. C’è sempre il solito ballottaggio in porta tra Beto e Sergio Rico, con quest’ultimo che pare favorito. In difesa mancherà ancora Pareja, mentre Kolo e Carriço sono in forte dubbio.

Il neo acquisto Rami, è stato colpito da una gastrointerite, ma Emery conta di poterlo recuperare. In caso contrario al centro della difesa ci sarà Krychowiak, con uno tra Kolo e Coke. A centrocampo dovrebbero agire Banega e Iborra, ma solo nel caso in cui Krychowiak dovesse scalare in difesa. Il terzetto che starà alle spalle di Gameiro, sarà formato da Vitolo, Reyes e Konoplyanka, con Ciro Immobile pronto a subentrare a gara in corso.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Adriano/Mathieu, Piqué, Mascherano, Dani Alves; Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez, Pedro. All. Luis Enrique

Siviglia (4-2-3-1): Sergio Rico; Coke, Rami, Kolodziejczak, Tremoulinas; Krychowiak, Banega; Vitolo, Reyes, Konoplyanka, Gameiro/Immobile. All. Emery

Le Parole dei Protagonisti

Alla vigilia del match, che assegnerà il primo titolo continentale della stagione, Luis Enrique, tecnico detentore del “triplete”, si è presentato in conferenza stampa, con accanto a sé Andres Iniesta e Dani Alves. Ecco le parole dell’ex tecnico della Roma sul match con il Siviglia: “Considero ogni titolo importante allo stesso modo, motivo per il quale lo affronteremo allo stesso modo di sempre – esordisce Lucho - Non mi cambia assolutamente nulla pensare che siamo favoriti, l'importante è dimostralo in campo successivamente vincendo la gara. Di sicuro ci troviamo in un momento propizio per cercare di conquistare un altro titolo". Poi continua: "Più titoli si vincono e meglio è. Molti giocatori potrebbero stabilire nuovi record ed entrare ancora di più nella storia. Vogliamo continuare a farla ed essere contenti di quello che stiamo facendo". Nessuna voglia di parlare del possibile addio di Pedro: "Si è parlato un po' troppo del caso Pedro, vedremo a breve quale sarà la soluzione di questa questione, anche perchè il mercato tra poco sarà chiuso". Infine, Lucho ha usato parole al miele per Suarez e per il nuovo arrivato Arda Turan: “Suarez ha avuto un'annata incredibile, sono sicuro che in pochi avrebbero potuto eguagliarlo. Nella stagione che sta per cominciare occuperà lo stesso ruolo in campo. Arda Turan si sta inserendo bene nel gruppo, è un bravo ragazzo dal punto di vista umano ed un atleta affidabile".

Prima di Lucho, hanno preso la parola anche Iniesta e Dani Alves. Decisamente concentrato il nuovo capitano blaugrana, Don Andres, che avverte tutti: “Ricordiamo ancora bene la sfida del 2006. Il Siviglia vinse meritatamente e tutti quelli che pensano che per noi sarà una passeggiata si sbagliano di grosso. Di certo questo non è il nostro pensiero. Sarà una partita difficile contro un'avversaria difficile e dovremo affrontarla come si affronta una finale”. Poi riprende il filo che potrebbe portare il Barça alla conquista del sextete: “I tre trofei conquistati la scorsa stagione ci hanno aperto le porte per altri trofei, come la Supercoppa e la Coppa del Mondo per Club. Sappiamo che vincere tutti e sei i trofei non sarà facile, poche squadre ci sono riuscite, ma cercheremo di partire bene da questa partita. Sarà daura. Conosciamo bene i nostri avversari perché giocano nella Liga e sappiamo che hanno un ottimo allenatore. Siamo felici di essere in corsa su sei fronti, ma ora siamo concentrati solo su questa sfida.”

Dopo Iniesta è stato il turno anche dell’ex Dani Alves: “Nel 2006 giocavo con il Siviglia e imparai molto da quella sfida”. – esordisce Alves – “Una delle cose che ho imparato è che in una finale bisogna sempre lottare. Non bisogna arrendersi. Ho letto che siamo considerati favoriti, ma la verità è che non ci sono favoriti. E' qualcosa che si dice per tutelarsi, si elogiano gli avversari per proteggere la propria reputazione. Sarà il campo a dimostrare se siamo davvero favoriti. In una partita secca conta solo vincere e se si riesce a farlo giocando un buon calcio è ancora meglio.” Poi continua: “Giocare contro il Siviglia è diventato relativamente normale per me. Barcellona e Siviglia sono due grandi squadre perciò le chance di incontrarsi sono piuttosto alte. In ogni caso, Siviglia è stata casa mia. Là sono cresciuto come giocatore e come uomo, perciò sarò sempre grato alla città. Con il passare del tempo, tuttavia, le partite perdono di significato. I legami ci sono sempre, ma quando il pallone comincia a rotolare diventa una partita come un'altra.” Infine, stuzzicato sull’idea di eguagliare il record di Paolo Maldini di 5 Supercoppe, il brasiliano ha risposto così: “A dire la verità non sono così emozionato. Questo è uno sport di squadra e ciò che mi da motivazioni è raggiungere gli obiettivi insieme ai miei compagni. I miei traguardi personali non contano. Eguagliare Maldini sarebbe un onore, ma non posso paragonarmi a lui. Ha giocato in un periodo diverso e aveva qualità diverse.”

Anche Unai Emery, si è presentato in conferenza stampa per presentare la sfida e rispondere alle domande dei giornalisti. Ecco le sue dichiarazioni: “Questa è un’altra occasione che vogliamo sfruttare al meglio. Domani affronteremo degli avversari che partono da favoriti, ma anche noi abbiamo alcune cose a nostro favore. Stiamo lavorando sui nostri punti di forza per avere la meglio sui nostri avversari. Vogliamo sfruttare le nostre carte e giocare ancora altre volte contro il Barcellona in futuro.” Poi, il tecnico che non ha mai battuto il Barcellona in 19 incontri continua: "Ho una visione ben precisa per questa gara, loro hanno un miglior possesso palla e tanta qualità, noi proveremo a ripartire velocemente. Dovremo essere in grado di attaccare e approfittare dei momenti negativi del loro gioco. Gli infortuni hanno sicuramente il loro peso, ma in generale non sono queste le cose che fanno la differenza. Sappiamo cosa può fare il Barcellona, ma anche cosa è in grado di fare il Siviglia. Probabilmente non siamo al 100%, ma ci avviciniamo tantissimo.”

Infine Emery ha rivelato tutta la sua convinzione e la sua voglia di vincere dopo la finale del 2014 persa con il Madrid: "E' un'altra grande opportunità per noi. Si tratta di una finale e pochi hanno la possibilità di giocarla, siamo campioni e vogliamo affrontare questa gara con grande grinta. Vogliamo vedere ardere gli occhi dei nostri giocatori, così come è capitato in passato contro il Barcellona. I catalani saranno superiori a noi nelle statistiche, nel possesso e così via. Noi dovremo essere bravi a soffrire e a rispondere con dei rapidi contropiedi. Dovremo sfruttare le occasioni quando avremo il pallino del gioco.”

I Precedenti tra le due Squadre

Risale al 2006 l’unico confronto in Supercoppa Europea tra Barcellona e Siviglia. Anche allora, il Barcellona guidato da Eto’o e Ronaldinho partecipava come vincitore della Champions League; mentre il Siviglia si era imposto nella vecchia Coppa Uefa. Quel match terminò in modo sorprendente ed inaspettato, grazie ai tre gol messi a segno dalla squadra andalusa, che sbriciolò il Barça di Rijkard.

In quel Siviglia giocavano anche Dani Alves e Adriano, passati poi alla corte azul grana, e diventati protagonisti dei successi catalani in Spagna ed Europa. Dal punto di vista degli ultimi incontri disputati, il Barcellona è imbattuto dalla Supercoppa Spagnola del 2010, quando fu il Siviglia a portare a casa la coppa. Negli ultimi undici incontri, il Barcellona non ha mai perso totalizzando ben 8 vittorie e 3 pareggi. Nella scorsa stagione di Liga, il Barça sommerse di gol gli andalusi al Camp Nou, 5-1 il risultato finale, con Messi autore di una tripletta. A Siviglia invece, andò in scena un vero è proprio “partitazo” terminato sul 2-2.

