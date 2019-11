Martinez stufo: "Il mercato deve finire prima dell'inizio della stagione"

Minuto 83 della prima di campionato. Siamo a Goodison Park, con Everton e Watford appaiate sull'1-1. Odion Ighalo si accentra e con un dribbling a rientrare mette a sedere il quotatissimo difensore centrale dei Toffees John Stones per poi infilare Howard.

Chissà se è stato quello il momento in cui sono definitivamente saltate le staffe di Roberto Martinez, che da tre settimane sta lottando perché il suo pupillo rimanga concentrato sul calcio giocato. Cosa difficile quando attorno a te suonano le sirene del Chelsea e di Mourinho. Il ragazzo di Barsnley, non è un mistero, è il primissimo obiettivo dei Blues per quanto riguarda la difesa, dove al momento Mou dispone di soli tre centrali. A metà stagione l'uscita dello Special One: "Abbiamo fatto la prima offerta e ce l'hanno rifiutata. Possiamo aumentarla".

Quasi un mese dopo Stones è ancora all'Everton. Il Chelsea non ha avanzato un'offerta che potesse soddisfare il club del Merseyside ma il giocatore è ancora vittima degli spifferi del calciomercato. Roberto Martinez è perciò intervenuto a SkySports per manifestare il suo disappunto ieri sera: "Non è giusto che il mercato debba essere ancora aperto una volta che la stagione parte. La cosa migliore sarebbe avere un periodo in cui assemblare le squadre ed un altro in cui focalizzarsi solo sul campo. A volte dimentichiamo che i calciatori sono umani, ed indubbiamente giocatori come Stones e Barkley, avendo un grande futuro davanti, attraggono interesse."

Secondo SkySports l'Everton non solo avrebbe rifiutato la prima offerta di 20 milioni di sterline del Chelsea per Stones, ma anche una seconda, con 5 milioni in più sul piatto.

Le parole di ieri sera di Martinez seguono un altro virgolettato dell'allenatore spagnolo, che qualche giorno fa aveva detto: "E' illegale ed irrispettoso parlare in quella maniera di un giocatore di un'altra squadra" riferendosi all'approccio che John Terry avrebbe tentato sul giocatore in maniera privata ed ai commenti a mezzo stampa di Mourinho di cui sopra. Riuscirà l'Everton a trattenere per almeno un altro stagione il suo gioiellino, rinunciando ai milioni dei Blues?