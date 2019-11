Il Palace accetta l'offerta del Bristol per Gayle

Il Crystal Palace è stata sicuramente una delle società che più si è mossa per quanto riguarda il parco attaccanti nel mercato inglese. Nonostante un'abbondanza che già dall'anno scorso era emersa nel momento in cui si andava a comporre l'undici titolare, questa estate Pardew ha comprato Connor Wickham dal Sunderland, si è fatto prestare Bamford dal Chelsea e dal mercato degli svincolati ha prelevato l'esterno Bakary Sako.

Fatti due conti, comprendendo nella conta le varie ali a disposizione delle Eagles, gli attaccanti arrivavano ad esser ben dodici. Chiaro come per qualcuno il tempo per fare le valigie fosse arrivato. Indiziati principali Gayle , Fraizer Campbell e Chamakh. Sensazione confermata dallo stesso Pardew: "Sicuramente qualcuno andrà via. Gayle? Partirà solo se arriverà un'offerta congrua".

Beh, quell'offerta pare essere arrivata. Secondo quanto riportato da SkySports infatti, il Crystal Palace avrebbe accettato l'offerta del Bristol City, squadra di Championship, di 6 milioni di sterline (+2 di bonus ) per l'attaccante.

Gayle, seconda punta, arrivò a Selhurst Park dal Peterborough l'estate di due anni fa per 5.3 mln. Barili di grinta e voracità, Gayle - che come attaccante assomiglia molto a Jamie Vardy - non ha mai perso occasione di dimostrare il suo valore nel momento in cui è stato chiamato in causa. Come quando sul finire della stagione 2013/14 entrò dalla panchina ed in 25 minuti fece ammattire il Liverpool con una doppietta nello storico 3-3 del pianto di Suarez e della Premier persa dai Reds. O come nella gara contro l'Aston Villa dello stesso campionato, quando, sempre dalla panchina, decise l'incontro con un gol. A dimostrazione di una media reti invidiabile i 13 gol con le Eagles al netto delle appena 28 presenze dal primo minuto.