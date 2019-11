Capital One Cup: i risultati del primo turno

Sono ben 13 gli upset andati in scena nella prima serata del primo turno di Capital One Cup 2015/16 su 32 match. Per chi non lo sapesse un upset è un risultato a favore della squadra sfavorita, che parte da una categoria inferiore quando si parla di coppe Nazionali.

In attesa dell'entrata in scena delle squadre di Premier League, i team di quarta, terza e seconda divisione si sono sfidati ieri. Ben sette le squadre della Championship (la nostra Serie B) ad esser state eliminate. Tre di esse sono state fatte fuori da squadre di League Two (la quarta serie). Trattasi di Brentford (clamoroso 0-4 casalingo per mano della 13° in League Two l'anno scorso Oxford), Bristol City (neopromosso in Championship e castigato per 3-1 dal Luton dell'ex Brighton Mackail-Smith) ed Huddersfield (1-2 casalingo contro il Notts County). Le restanti quattro sono state eliminate da club di terza serie. Sono Blackburn (2-1 esterno in casa dello Shrewsbury), Bolton (0-1 casalingo per mano del promosso in League One Burton, allenato da Hasselbaink), Nottingham (pirtocenico 3-4 contro il Walsall con doppietta di Michail Antonio per il Forrest e tripletta dell'attaccante gallese Bradshaw) ed addirittura Burnley, l'anno scorso in Premier League (matador il Port Vale, l'anno scorso a 2 punti dalla retrocessione in League Two, che ha la meglio ai rigori).

Vittoria da sogno per il Barnet, l'anno scorso in Conference, cha ha battuto il Millwall, l'anno scorso retrocesso dalla Championship. L'impresa non riesce al Bristol Rovers (anch'esso appena promosso in League Two dalla Conference) che cede però solamente per 1-2 sul Birmingham (Championship).

Oltre ai Bluenoses, al secondo turno, di squadre della Championship anche Hull City (evitato il peggio solamente ai rigori contro l'Accrington, quarta serie), Cardiff (1-0 contro il Wimbledon di quarta serie), Charlton (4-1 al Dagenham con reti dell'ex Genoa Bergdich e dell'iraniano Goochannejhad detto Gucci), Reading (0-1 ai supplementari contro il Colchester), Ipswich (2-1 in rimonta allo Stevenage di League Two), MK Dons (due reti al 90° per avere la meglio del Leyton), Rotherham (1-0 al Cambridge), Sheffield Wednsesday (rotonda vittoria contro il Mansfield), Brighton (solo 0-1 al 90° contro il Southend, segna LuaLua), Wolverhampton (Afobe ancora a segno nella vittoria contro il Newport), Fulham (gol di Kacaniklic per battere il Wycombe) e QPR (convincente 0-3 allo Yeovil).

In attesa delle quattro gare in programma per oggi e domani sono quindi 13 squadre di Championship, 10 di League One e ben 9 di League Two ad avere accesso al secondo turno (l'anno scorso erano state quattro, l'anno prima sei).

In attesa di sapere contro quali squadre dovranno vedersela quelle di Premier League che entreranno in gioco dal prossimo turno, eccovi i risultati di ieri.

Accrington - Hull City 2-2 (d.t.s., 3-4 ai rigori)

(Akpom; Matty Crooks; Luer; Tornell)

Blackburn - Shewsbury 1-2

(James Collins; autogol Liam Lawrence; Tyrone Barnett)

Bolton - Burton 0-1

(Matt Palmer)

Brentford - Oxford 0-4

(Sercombe, Hylton, Kemar Roofe, Johnny Mullins)

Bristol Rovers - Birmingham 1-2

(Maghoma; Ellis Harrison; Shinnie)

Cardiff - Wimbledon 1-0

(Noone)

Carlisle - Chesterfield 3-1 (d.t.s.)

(Ibehre; Diseruvwe; Ibehre, Kevin Osei)

Charlton - Dagenham&Redbridge 4-1

(Watt, Ahearne-Grant, Bergdich; Doidge; Goochannejhad)

Colchester - Reading 0-1 (d.t.s.)

(Chris Gunter)

Fletwood - Hartlepool 0-1

(Paynter)

Huddersfield - Notts County 1-2

(Murray Wallace; Liam Noble, Liam Noble)

Ipswich - Stevenage 2-1

(autogol Berra; Yorwerth, Tabb)

Luton - Bristol City 3-1

(Marriott, Benson, Marriott; Callum Robinson)

Millwall - Barnet 1-2 (d.t.s.)

(Akinde;Steve Morison; Yiadom)

MK Dons - Leyton Orient 2-1

(autogol Lewington; autogol Baudry, Carl Baker)

Morecambe - Sheffield United 0-1

(Neill Collins)

Northampton - Blackpool 3-0

(Hackett, Calvert-Lewin, Hoskins)

Nottingham - Walsall 3-4

(Bradshaw, Bradshaw; Tyler Walker; Sawyers; Antonio, Antonio; Bradshaw)

Peterborough - Crawley 2-0

(Conor Washington, Marcus Maddinson)

Port Vale - Burnley 1-0

(Byron Moore)

Rochdale - Coventry 1-1 (d.t.s., ai rigori 5-3)

(Donal McDermott; Tudgay)

Rotherham - Cambridge 1-0

(Bowery)

Scunthorpe - Barnsley 1-1(d.t.s., ai rigori 6-7)

(Scowen; Paddy Madden)

Sheffield Wednesday - Mansfield 4-1

(Lucas Joao, José Semedo; Tafazolli; Kieran Lee, Sougou)



Southend - Brighton 0-1

(LuaLua)

Swindon - Exeter 1-2

(Nicholls, Wheeler; Obika)

Wigan - Bury 1-2

(Grigg; Leon Clarke, Leon Clarke)

Wolverhampton - Newport 2-1

(Boden; Dicko, Afobe)

Wycombe - Fulham 0-1

(Kacaniklic)

Yeovil - QPR 0-3

(Polter, Emmanuel-Thomas, Onuoha)

York - Bradford 2-2 (d.t.s, ai rigori 4-2)

(Routis; Summerfield; Berrett, James Hanson)

Crewe Alexandra (3° serie) - Preston (2° serie) (oggi)

Oldham (3° serie) - Middlesbrough (2° serie) (oggi)

Portsmouth (4° serie) - Derby (2° serie) (oggi)

Doncaster (3° serie) - Leeds (2° serie) (oggi)