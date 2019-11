La Bundesliga al via: il Bayern di Guardiola a caccia di nuovi successi con un Vidal già al top

Schließlich die Meisterschaft, direbbero i tedeschi, ansiosi come tutti noi che la BundesLiga 2015-2016 prenda il via. Niente paura, il campionato dei campioni del mondo è ormai ai nastri di partenza e si preannuncia davvero entusiasmante, con il Bayern Monaco nel ruolo di super favorita a guidare la parata di stelle e campioni presenti in terra teutonica.

Lo scorso anno, solo il Wolfsburg riuscì a tener testa ai bavaresi, anche se alla fine per il Bayern non ci fu mai il rischio concreto di perdere il titolo. Per i supercampioni tedeschi però, questa stagione si è aperta all’insegna della tensione, con l’allenatore Pep Guardiola accusato e contestato a più riprese da stampa e dirigenti. Tutti ormai sanno di un pre accordo siglato da Pep con il Manchester City per il prossimo anno e questo di sicuro ha irritato la dirigenza bavarese che appena ne ha l’occasione punzecchia il catalano. Ad alimentare proteste e malcontento ci si è messo anche il campo solitamente amico a Pep. L’amaro epilogo della Supercoppa tedesca non è andato giù all’ambiente bavarese che ha messo sul banco degli imputati proprio Guardiola. A sfruttare l’opportunità in Supercoppa, è stato il Wolfsburg, trascinato dall’eroe per caso, Nicklas Bendtner, autore del gol che ha portato il match ai rigori poi vinti.

A proposito del Wolfsburg, la squadra giunta seconda lo scorso hanno, ha dimostrato una volta di più il suo valore, combattendo alla pari con il Bayern. Per la stagione in essere però, saranno decisivi i movimenti di mercato. Le voci che vorrebbero Perisic e De Bruyne lontano dal Wolfsubrg sono sempre più frequenti e fondate; il club sta cercando di opporsi a questo di tipo di cessioni, ma tutto potrebbe cambiare nel giro di poche ore. Per questo bisognerà fare molta attenzione ai possibili sviluppi delle trattative con Inter e City, per capire le reali ambizioni del club.

Anche in casa Bayern il calcio mercato ha modificato le gerarchie dello spogliatoio: non è passata inosservata la clamorosa cessione della bandiera bavarese Bastian Schweinsteiger al Manchester United, dove è stato accolto come una star. Nonostante l‘addio Schweini il club ha deciso di investire con oculatezza, in particolare sugli esterni dove le condizioni di Frank Ribery sono ancora da decifrare. Per questo è stato acquistato Douglas Costa che ha subito dimostrato qualità e personalità per imporsi in un club dal prestigio internazionale come il Bayern. L'acquisto di Arturo Vidal dalla Juventus invece, regala a Guardiola un giocatore completo, in grado di fare tutto ciò che gli viene richiesto. Davvero un acquisto top per Guardiola e per il Bayern, che può dormire sonni tranquilli: re Arturo è pronto a dare spettacolo.

Le possibili avversarie di Bayern Monaco e Wolfsburg hanno tutte qualcosa da farsi perdonare. Il primis troviamo il nuovo Borussia Dortmund, orfano del mago Klopp. La squadra, che lo scorso anno ha militato nei bassi fondi della classifica, non può ripetere un campionato mediocre, per questo è stato deciso di blindare tutti i gioielli, a partire da quel Marco Reus che fa impazzire mezza Europa.

Rinnovati i contratti degli ambitissimi Gundogan e Hummels, il club della Ruhr ha respinto anche offerte davvero allettanti per Aubameyang top scorer della passata stagione. Quella che sta per iniziare dovrà essere senza se e senza ma, la stagione del rilancio giallo nero, anche perché un pubblico come quello di Dortmund non può stare senza sognare.

Schalke 04 e Bayer Leverkusen, invece hanno avuto una stagione tribolata, che comunque ha visto il Leverkusen agguantare i preliminari di Champions in cui se la vedrà con la Lazio. Lo Schalke invece, ha deluso le aspettative anche a causa dei problemi fisici che hanno condizionato la sua stella, Julian Draxler, finito in orbita Juve. La dirigenza del club di Gelsenkirchen si sta opponendo a qualsiasi offerta da parte del club bianconero, e lo stesso Draxler ha fatto sapere che vorrebbe continuare nello Schalke, ma il mercato è aperto ed è ancora tutto in gioco.

A lottare per un posto in Europa ci sarà anche il Borussia Mönchengladbach, e chissà forse anche Werder, Stoccarda ed Amburgo, tutte chiamate al riscatto dopo un anno passato in fondo alla classifica. Grande bagarre nella parte bassa del tabellone, dopo in molte si giocheranno la permanenza in prima divisione, a partire dal piccolo Darmstadt, fino ad arrivare all’Ausburg che ha appena ceduto Baba al Chelsea.

Ci attende un campionato mozzafiato, che regala gol e spettacolo come pochi, pieno di campioni affermati, e giovani talenti tutti da scoprire. Domani sera si parte con il prologo che andrà in scena all’Allianz Arena tra i campioni del Bayern e l’Amburgo. L’attesa sta per finire, la Bundes è alle porte, e come direbbero i tedeschi: Schließlich die Meisterschaft.