Risultato Bayern Monaco - Amburgo di Bundesliga 2015/16 (5-0)

22.33 - Per questa sera è veramente tutto, da Giorgio Dusi e da Vavel Italia un ringraziamente per l'attenzione e un arrivederci ai prossimi appuntamenti di grande calcio.

22.31 - Gustiamo tutta la goal collection della ripresa:

22.24 - Molto meglio nella ripresa che nel primo tempo la squadra di Guardiola, complice anche un Amburgo più stanco dopo aver dato tutto nei primi 45 di gioco, chiusi "solo" sull'1-0 in favore dei padroni di casa, che nella ripresa hanno dilagato mostrando grande calcio. Tra i migliori Muller e Douglas Costa: il primo dietro la punta ha dato il meglio, il secondo a destra ha fatto molto bene. La squadra di Labbadia esce con le ossa rotte, ma non è la partita giusta per valutarla: il suo campionato comincia alla prossima giornata.

22.20 - BUONA LA PRIMA PER IL BAYERN!! SENZA RECUPERO, FINISCE QUI LA GARA!!! 5-0 SECCO SULL'AMBURGO!!

90' - Anche Boateng prova il destro di potenza, palla alta!

87' - LO TROVA IL GOL DOUGLAS COSTA ALLA FINE!!!! LO TROVA CON UN SINISTRO A GIRO PIAZZATO AL LIMITE DELL'AREA DOPO UN'INCERTEZZA DI OSTRZOLEK!!! SPLENDIDO DOUGLAS COSTA STASERA!!

84' - Douglas Costa prova il gol della carriera, rientra e dall'incrocio dell'area si inventa un sinistro a giro che va alto di pochissimo!!!

82' - Alcantara rischia sulla pressione di Olic ai 20 metri, Dankert fischia un fallo molto dubbio...

80' - Tacco sopraffino di un Muller scatenato per Lewandowski, un no-look che però vien reso vano dalla bandierina alzata da parte del guardalinee.

78' - Mancino potentissimo di Alaba, Adler alza la palla sopra la traversa con un ottimo colpo di reni!!

75' - Amburgo travolto in questi minuti. Bayern sul velluto che continua a spingere.

73' - ANCORAAAAAAAAAAA!!!!!! THOMAS MULLEEEEEEEEEEEEEEER!!!!!!!!!! CHE GIOCATORE, CHE GIOCATORE!!! Si muove meravigliosamente alle spalle di Lewandowski, il polacco lo lancia nello spazio e dopo aver saltato Adler appoggia in rete!!!! Splendido Muller, che si esalta alle spalle della punta.

72' - SFIORA IL QUARTO GOL VIDAL!!!! Destro da dentro l'area che esce di pochissimo dopo un'altra interessante iniziativa di Rafinha!!! Esce Lahm nel frattempo, dentro Thiago Alcantara. Cambi esauriti per le due squadre.

70' - Altra reazione istintiva e rabbiosa per la squadra di Labbadia, sinistro secco di Gregoritsch da fuori che termina alto. In campo anche Lasogga e Diaz al posto di Ilicevic e Schipplock.

69' - THOMAS MULLEEEEEEEEEEER!!!!!!!!!!! MA CHE CALCIO SPETTACOLO DEL BAYERN NEGLI ULTIMI TRENTA SECONDI, CHE GOL!!!! Benatia anticipa a meraviglia, Gotze apre per Douglas Costa che tutto solo prende il fondo e da destra si inventa un cross geniale di esterno dove Muller taglia, anticipa tutti e di testa realizza. FAN-TA-STI-CO. 3-0 Bayern.

66' - Spazio anche per Mario Gotze nel Bayern. Gli lascia il posto Arjen Robben.

65' - Triplice occasione Bayern!!! Rafinha trova spazio per il destro secco da dentro l'area su cui Adler si supera, poi un sospetto tocco di mano di Djourou che scatena le proteste di tutto il pubblico, infine Douglas Costa cerca la botta col mancino al volo, palla alta!!! Di tutto!!!

64' - SPAHIC SALVA TUTTO QUESTA VOLTA!!! Muller approfitta di una deviazione sulla botta di Alaba da fuori, in area si prepara a calciare ma il bosniaco di esperienza gli tocca il pallone quanto basta per sventare!

61' - Labbadia si gioca la carta Ivica Olic, il grande ex di questa sfida: gli cede il posto un Ekdal molto positivo ma stanco. 4-4-2 ora per l'Amburgo.

58' - Grande idea di Lewandowski ancora lanciato, prende il fondo e rientra mettendo al centro un pallone rasoterra teso: la difesa, in affanno, concede corner.

56' - COSA PROVA XABI ALONSO!!! Destro da casa sua che per poco non sorprende Adler, terminando di poco sopra la traversa!! Questa è l'ultima azione della partita del basco, che lascia il posto a Rafinha. Lahm torna in mezzo al campo.

55' - Reazione rabbiosa della squadra di Labbadia che però finisce per scontrarsi contro il muro difensivo rosso!!

53' - ROOOOOOOOOOOOOOOBERT LEEEEEEEEEEEEEEEEWANDOWSKIIIIII!!!!! RADDOPPIO DEL BAYERN MONACO!!!! Ancora il doppio taglio interno!!! Xabi lancia per Muller, Ostrzolek si prodiga in un gran salvataggio di testa ma la palla termina sui piedi del polacco, implacabile da dentro l'area!! Ancora decisivo un movimento di Robben!! Ed ora cambia la gara, l'Amburgo dovrà sbilanciarsi.

51' - ALABA TROVA LA PORTA MA ANCHE I PUGNI DI ADLER!! Punizione battuta bene ma poco angolata, ci arriva il portiere tedesco.

49' - Rimane a terra molto dolorante Lewandowski, altro fallo di Spahic che rischia tantissimo essendo già ammonito. Diretto coi tacchetti sulla caviglia del polacco. Dankert impietosito non estrae cartellini, sbagliando. Occhio al piazzato.

46' - Destro secco e frettoloso di Diekmeier dopo aver recuperato un buon pallone! Palla troppo alta.

21.35 - E VIA ANCHE ALLA RIPRESA ALLORA!!

21.34 - Guardiola parla con Vidal e firma anche qualche autografo ai ragazzi della prima fila alle spalle della sua panchina. Non sembrava soddisfatto il tecnico... Vedremo il secondo tempo. Non ci sono cambi, stessi ventidue che han concluso il primo tempo.

21.31 - Si rivedono i primi protagonisti in campo all'Allianz Arena, pronti al secondo tempo! Vediamo se ci saranno cambi.

21.25 - Eccolo qui il gol che sta decidendo la partita!

21.22 - Un risultato giusto quello maturato fino a questo momento all'Allianz Arena, e non poteva essere altrimenti visto l'abisso tecnico tra le due squadre. Il Bayern ha giocato a tratti con sufficienza, ma è stato bravo a sfruttare una ingenuità della linea difensiva dell'Amburgo per portarsi in vantaggio con Benatia. Molto bene gli avanti di Guardiola, in difficoltà Vidal, rimasto molto fuori dal gioco. Per l'Amburgo positivissimo e generoso Schipplock, un po' in difficoltà il centrocampo, come era prevedibile. Da segnalare una buona partita di Ekdal. La squadra di Labbadia ha corso moltissimo, vedremo come rientrerà in campo.

21.17 - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO ALL'ALLIANZ ARENA!!! Il Bayern torna negli spogliatoi in vantaggio di un gol.

45+1' - BOTTA DI ALABA!!! Muller dopo aver lavorato un gran pallone mette al centro, Lewandowski non controlla e Alabat prova il mancino di potenza: palla alta non di molto!

UN MINUTO DI RECUPERO CONCESSO!

42' - Altra botta subita da dietro da Lewandowski, stavolta è di Djourou. Discussione piuttosto accesa su cui Dankert vigila senza estrarre cartellini. Se la cava lo svizzero.

39' - Ancora Schipplock cercato dentro: Ekdal aziona la manovra, buona palla verso il primo palo per l'attaccante tedesco che un po' frettolosamente controlla e gira verso la porta da posizione impossibile. Palla per i tifosi della gradinata dietro la porta di Neuer.

37' - Ottimo lancio per Schipplock, raddoppiato da Benatia e da Boateng sulla sinistra: il tedesco prova ad accentrarsi, ma viene fermato dal duo di centrali.

35' - Entrata ruvida alla Spahic di Spahic, da dietro su Lewandowski. Giallo che ci sta.

33' - Gregoritsch sfiora un clamoroso autogol alla Zaccardo nel mondiale 2006!!! Cerca di spazzare sul primo palo ma la liscia. Palla che passa vicinissima all'incrocio della propria porta...

33' - Missile terra-aria di Boateng, non troppo angolato ma Adler non è perfetto e concede un corner!!

32' - SPETTACOLO BAYERN!! Azione splendida sempre sulla destra, al centro però nessuno conclude dopo un fraseggio pazzesco.

30' - Rientra intanto Schipplock dopo il colpo subito, lo cerca Holtby su punizione ma la sfera va lunga e si spegne sul fondo.

29' - MULLERRRR!!! Palla fuori di un amen!! Douglas Costa e Alaba scambiano sulla sinistra, palla al centro dove il tedesco gira col mancino sfiorando il palo!!

28' - Brutti minuti per l'Amburgo, Schipplock a terra dopo aver subito una gomitata involontaria proprio dall'autore del gol.

27' - MEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEHDIIIIIII BEEEEEEEEEEEEEEEEEENATIAAAAAAAAAAA!!!!!! IL VANTAGGIO DEL BAYERN MONACO!!!! Il primo gol stagionale della Bundesliga è dei campioni in carica, è di Benatia!!! Xabi Alonso pennella al centro, la linea dell'amburgo sbaglia il fuorigioco e il marocchino incorna deviando appena la traiettoria del basco! Grave disattenzione della retroguardia di Labbadia però!!!

27' - Zoppica Douglas Costa dopo il fallo subito, dovrebbe rientrare senza problemi in campo. Intanto occhio alla punizione.

25' - Sprinta Douglas Costa, Diekmeier deve ricorrere alle cattive maniere e lo stende: giallo per lui!

24' - Altra eccellente azione proveniente da destra, Djourou riesce a spazzare l'area. Da quella parte la squadra di Guardiola combina molto bene con Muller, Robben e Lahm.

21' - LEWANDOWSKI GIRA DI TESTA, DI POCO FUORI!!! Azione che nasce da un'ottima combinazione a destra, torsione difficile quella del polacco dopo essersi smarcato bene: tutto solo la manda alta di un amen. Era molto difficile. Prima vera azione da Bayern del Bayern!

20' - Devon stare molto attenti i bavaresi alle ripartenze degli ospiti: buona idea per Gregoritsch, palla leggermente lunga.

18' - Altra stupidaggine dei difensori del Bayern: Boateng si fa rubare palla in fase di impostazione ancora da un grande Schipplock, poi lo ferma. Giallo anche per lui. Altro eccesso di sicurezza, la squadra di Guardiola gioca con un po' di sufficienza a volte.

17' - Angolo per il Bayern su cui Benatia va solo a sfiorare, senza trovare la porta.

15' - Giunti al quarto d'ora di gioco, partita che sta rispettando le aspettative per ora: Amburgo che aspetta e non si vuole alzare troppo, creando densità nella sua metà campo. Bayern che fraseggia cercando il varco o il taglio giusto.

12' - Errore banalissimo di sufficienza di Benatia a centrocampo, la regala a Schipplock che si lancia. Xabi Alonso lo mette giù, giallo giusto e inevitabile. Mossa comunque intelligente quella dello spagnolo, fallo necessario.

9' - Ancora Bayern in avanti!!! Doppia occasione!! Prima un cross basso di Douglas Costa che non trova deviazioni in area, poi un destro di Lahm da dentro l'area murato da Spahic. Salgono d'intensità i bavaresi.

8' - ROBBEN SFIORA IL VANTAGGIO!!! Lancio perfetto di Alaba dalla trequarti, l'olandese taglia con ottimi tempi e di testa colpisce in allungo, palla fuori di poco!!

5' - Lewandowski prova a entrare in area di forza, ottima la copertura di Ozstrzolek.

4' - HOLTBY, PRIMO TIRO NELLO SPECCHIO!!! L'ex Tottenham aziona Schipplock che difende palla e la riscarica per il fantasista, destro dopo un controllo non ottimo da appena dentro l'area facile tra le braccia di Neuer!

3' - Fa girare palla la squadra di Guardiola, cercando spazi che per ora non ci sono, ordinato l'Amburgo che aspetta bassissimo e riparte!

1' - Prova subito a sfondare Lewandowski, ma sulla sua strada c'è Diekmeier che lo ferma! Bayern schierato inizialmente con un 4-1-4-1.

20.33 - SI PARTE ALL'ALLIANZ ARENA!!! COMINCIA UFFICIALMENTE LA BUNDESLIGA 2015/16!!!!! IL PRIMO PALLONE LO MUOVE L'AMBURGO!!!!

20.30 - Arriva anche il momento dell'inno tedesco, prima dello scambio di gagliardetti tra i due capitani.

20.28 - Squadre in campo!!! Atmosfera splendida a Monaco di Baviera.

20.25 - Sfilata di palloni giganti in campo, ci siamo.

20.22 - E guardate un po' chi c'è all'Allianz Arena stasera...

20.20 - Il Bayern e l'Amburgo al lavoro. Ora le squadre rientrano negli spogliatoi, le rivedremo in campo tra pochi minuti per il fischio d'inizio.

20.15 - A un quarto d'ora al fischio d'inizio si rincorrono le voci sul modulo del Bayern. Intanto, una curiosità: le volte in cui il Darmstadt, neo-promosso, ha partecipato alla Bundesliga (due), l'Amburgo ha vinto. Altri tempi...

20.10 - Questo è il match sheet ufficiale, con formazioni e riserve:

20.05 - Correzione in corsa nelle formazioni, direttamente dal profilo ufficiale dell'Amburgo: anche Sakai è in panchina.

20.00 - Si vedono in campo le squadre per il canonico riscaldamento di rito, ancora mezz'ora e poi si comincia ufficialmente!

19.55 - Il teatro della sfida illuminato di rosso...

19.50 - Il pullman dell'Amburgo. Rimarrà parcheggiato nel garage o Labbadia lo trasporterà metaforicamente in campo?

19.45 - I giocatori del Bayern al loro arrivo all'Allianz Arena. Volti tesi si mischiano a sorrisi e rilassatezza.

19.40 - Sono varie invece le novità per quanto riguarda l'Amburgo, soprattutto in attacco: tridente inedito con due nuovi arrivati. Subito titolare già annunciato Ekdal a centrocampo, con Jung in cabina di regia. Modulo confermato: è 4-3-3. Nemmeno un difensore in panchina, solo 6 gli uomini a disposizione di Labbadia, non i canonici sette.

(4-3-3) Adler; Diekmeier, Djourou, Spahic, Ostrzolek; Ekdal, Jung, Holtby; Gregoritsch, Schipplock, Ilicevic. A DISPOSIZIONE: Hirzel, Diaz, Kacar, Muller, Olic, Lasogga. All.: B. Labbadia.

19.35 - Come spesso capita, la formazione del Bayern è tutta da interpretare. Sta di fatto che rispetto alle previsioni della vigilia rimane fuori Thiago Alcantara, con sia Douglas Costa che Muller in campo dal primo minuto. Il modulo potrebbe essere una sorta di rielaborazione del 3-4-3, ma capiremo meglio quando vedremo le squadre in campo.

(3-4-3) Neuer; Boateng, Benatia, Alaba; Lahm, Vidal, Xabi Alonso, Douglas Costa; Robben, Lewandowski, Muller. A DISPOSIZIONE: Ulreich, Rafinha, Bernat, Thiago Alcantara, Kimmich, Hojbjerg, Gotze. All.: P. Guardiola.

Buonasera a tutti da Giorgio Dusi e Vavel Italia e benvenuti all'inaugurazione di una nuova grande stagione di calcio tedesco. Stasera apre infatti i battenti la Bundesliga, e lo fa in grandissimo stile: la squadra più forte in circolazione contro la più longeva, quella che resiste nella massima serie sin dalla creazione. Una sfida storica per tantissimi motivi, parliamo ovviamente di Bayern Monaco - Amburgo, anticipo del venerdì sera che da il via a una prima giornata ricchissima di grande calcio e ad una stagione che si preannuncia magari poco combattuta, almeno per il titolo, ma sicuramente spettacolare.

Se i campioni in carica aprono, domani alle 18.30 c'è probabilmente la partita più bella e più scoppiettante in assoluto: la sfida tra i due Borussia, Dortmund e Moenchengladbach. Giocherà invece domenica il Wolfsburg, squadra che ha conquistato il primo trofeo in palio proprio a spese del Bayern mentre la chiusura sarà per Stoccarda e Eintracht di Francoforte. Nel dettaglio:

QUI BAYERN

Come succede ormai da tre anni a questa parte, la stagione dei bavaresi non è cominciata al meglio, anzi tutt'altro: le vittorie nelle varie amichevoli lasciano sempre il tempo che trovano (il calcio d'estate senza nulla di ufficiale in palio non fa realmente testo), a tener banco è la sconfitta contro il Wolsfburg in Supercoppa. Sono stati sì i rigori a essere fatali alla squadra di Guardiola, ma quanto visto in campo non è stato certo di buon auspicio per il prosieguo della stagione: una squadra che non è riuscita a chiudere una partita che si era messa al meglio, facendosi così agganciare all'ultimo respiro con un gol evitabile. Altro amaro in bocca per Guardiola che non riesce a vincere il primo trofeo della stagione.

Il tecnico tutto sommato non può comunque lamentarsi della squadra che la dirigenza ha costruito per lui, anche se la cessione al Manchester United di un leader e di un talento come Bastian Schweinsteiger potrebbe avere un peso non indifferente. Per sostituirlo è arrivato Arturo Vidal, giocatore dalle indiscusse qualità, ma resta qualche perplessità su come potrebbe trovarsi in un gioco diverso come quello di Guardiola. Chi si è calato alla perfezione nel sistema è Douglas Costa, neo-acquisto dallo Shakhtar risultato uno dei migliori in campo in Supercoppa.

I due principali colpi dovrebbero subito entrare a far parte dell'undici titolare già all'esordio in campionato di stasera, viste anche le assenze di giocatori quali Badstuber, Javi Martinez, Kirchhoff e Ribery, tutti infortunati, mentre Rode e Thiago Alcantara sono a disposizione. Douglas Costa accompagnerà in avanti Lewandowski e Robben, con Muller che inizialmente potrebbe essere in panchina e pronto a subentrare (anche se il tedesco contende il posto al brasiliano). In mezzo al campo Vidal spalleggerà Xabi Alonso, con Thiago Alcantara a riempire lo spot di centrale di sinistra. Difesa a quattro davanti a Neuer che è la migliore possibile: Lahm e Alaba larghi, Benatia e Boateng al centro.

QUI AMBURGO

Una stagione da incubo, l'ennesima per un club storico e prestigioso, che per la seconda volta consecutiva è stato costretto a giocarsi la salvezza al play-out, con successo. Ma che fatica: dopo l'1-1 casalingo, il Karlsruhe era in fiducia e in casa stava sfiorando il colpaccio. L'uomo della provvidenza è diventato Marcelo Diaz, che prima di viaggiare in Cile e vincere la Copa America ha pennellato una punizione perfetta all'incrocio a un minuto dalla fine, mandando tutto ai supplementari, dove l'ha risolta Muller. L'orologio che si trova al Volksparkstadion continua a scorrere: l'Amburgo sopravvive in Bundesliga sin dalla creazione della lega.

Quest'anno però è lecito aspettarsi dei miglioramenti da parte della squadra di Bruno Labbadia, assunto il 15 aprile 2015: il tecnico è riuscito a salvare la stagione scorsa, quest'anno deve fare meglio, conquistando almeno una salvezza tranquilla. La squadra ha perso diversi pezzi di esperienza, su tutti Jansen, Westermann, Behrami e Van der Vaart, ma anche dei giovani promettenti come Tah e Zoua, oltre al sempre infortunato Beister, passato al Mainz a zero. In entrata colpi importanti sono stati quelli di Ekdal, Sakai, Gregoritsch e Shipplock per ringiovanire una squadra che ha in Holtby il leader, riscattato dal Tottenham. In anche il giovane Altinas e l'esperto Spahic.

Labbadia dovrebbe impostare la squadra con una sorta di 4-3-3 molto variabile nelle posizioni in campo e non ha ancora certezza degli undici che schiererà, almeno dal centrocampo in su. Sono tutti a disposizione in casa Amburgo, eccetto Drobny, Jiracek e Gotz. Tra i pali la scelta ricadrà su Adler, con davanti a lui la difesa a quattro composta da Diekmeier a destra, Ostrzolek a sinistra e la coppia centrale Djorou-Spahic. In mezzo al campo Marcelo Diaz non è al 100% essendo tornato tardi dalla Copa America e potrebbe esserci Jung a prendere il suo posto (anche se Kacar preme), con Ekdal e Holtby sicuramente da interni. Davanti intoccabile Lasogga da prima punta, doppio ballottaggio per stare al suo fianco: Muller-Olic per la destra, Ilicevic-Stieber sulla sinistra.

I PRECEDENTI

Non è sicuramente una partita facile questa per l'Amburgo, che in terra bavarese in Bundesliga non riesce a vincere dal 28 aprile 2007, mentre risale al 2011 l'1-2 di Coppa. Quello che realmente preoccupa è lo score degli ultimi cinque precedenti tra queste due squadre, eccolo in dettaglio:

Un bilancio per nulla positivo che non lascia molto ben sperare per questa partita, ma occhio alle sorprese. Negli ultimi 10 incontri l'Amburgo è riuscito a strappare un solo pareggio a fronte di 9 sconfitte, uno 0-0 casalingo risalente alla gara del girone d'andata della stagione scorsa. Per trovare l'unica serie positiva in favore della squadra attualmente allenata da Bruno Labbadia bisogna tornare al decennio scorso, quando tra il 2007 e il 2009 infilò 7 risultati utili consecutivi.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

"Ero nervoso prima della mia prima partita contro il Borussia Mönchengladbach, ma non ora. Sono contento e motivato". Esordisce in questo modo Pep Guardiola in conferenza stampa alla vigilia della sfida che apre la sua stagione. "Il Bayern ha sempre avuto una rosa incredibile - continua il tecnico - non solo quest'anno o recentemente. Il mio obiettivo è ovviamente vincere questa partita, e poi vincere quelle dopo, e di giocare sempre meglio. Con questa rosa. Ci conosciamo meglio adesso rispetto che due anni fa".

Tante parole per i nuovi acquisti: "Il Bayern ottenuto alcuni giocatori eccezionali. Joshua Kimmich sarà un giocatore molto buono. E già è un buon giocatore, migliorerà. Lui è molto giovane, ha una grande personalità, è un combattente, capisce il gioco. Sarà un grande giocatore per la Germania. Douglas Costa ha una qualità che è difficile da trovare: il dribbling. Ogni allenatore del mondo guarda per quella qualità, e Douglas la ha. Non voglio dire che sarà il migliore, ma in futuro sarà una delle migliori cinque ali del mondo. Può giocare a sinistra o a destra, e quando gioca in mezzo, lui ha l'intelligenza e l'occhio per la situazione. E Arturo, ha esperienza, ha giocato in Germania e in Italia. Lui è un combattente, va sempre a pieno ritmo in allenamento. Ha tutto, corre, combatte, è forte nel gioco aereo, può giocare in molte posizioni diverse. Questi tre giocatori sono il futuro del Bayern Monaco".

Gli obiettivi restano comunque ben chiari nella testa di Guardiola: "Il mio obiettivo è quello di vincere la partita di domani, e poi contro Hoffenheim, e così via, ma, naturalmente, se guardiamo un po' più in futuro, è la Bundesliga. Naturalmente, la Champions League anche, ma negli ultimi 40 anni, il Bayern ha vinto solo due volte, il che dimostra che non è facile. L'ho detto prima, mi piacerebbe raggiungere le semifinali con un roster sano, questo è il mio sogno. Dopo di che, si farà un tentativo".