N'Jie - Soldado - Gerard Moreno, il domino degli attaccanti

Dovrebbe essere tutto fatto. Roberto Soldado sarà un giocatore del Villarreal. L'attaccante spagnolo, fuori dai piani del Tottenham e di Pochettino, ha finalmente trovato squadra. Sarà infatti il Submarino Amarillo ad accoglierlo. Il giocatore è stato avvisatato ieri all'aereoporto di Londra pronto ad imbarcarsi per la Spagna, dove discuterà il proprio contratto con la squadra di Marcelino. Secondo molti organi di stampa le due società si sono accordate sulla base di 12 milioni di sterline. Secondo quanto riporta invece il sito Transfermarkt il passaggio al Villarreal del 30enne dovrebbe avvenire sulla base di un prestito. E' stato lo stesso Pochettino a confermare la trattativa: "E' vero, abbiamo dato a Soldado il permesso di andare in Spagna. Il club annuncerà tutto che la trattativa vada a buon termine o meno".

La fine della fallimentare esperienza del giocatore ex-Valencia a White Hart Lane (appena 16 gol in due anni) porta alla caduta di altre due pezzi del domino anglo-spagnolo degli attaccanti. Il primo, in ordine di importanza, è quello che dovrebbe portare Clinton N'Jie, attaccante attualmente in forza al Lione, al Tottenham. Non è un mistero che gli Spurs abbiano nel camerunense l'obiettivo numero 1 per l'attacco .

Il 21enne, 7 gol ed 8 assist nella prima stagione in pianta stabile con il Lione l'anno scorso, è stato anch'esso fotografato all'aereoporto. Alla domanda "Vai a Londra?" il giocatore ha risposto sorridendo, pregando il ragazzo che lo aveva incontrato di non svelare nulla. Si parla di 10 milioni di sterline come cifra pattuita da Lione e Tottenham. A riguardo Pochettino ha risposto così: "A volte capita di avere cinque attaccanti e di finire sesti in classifica, come il Liverpool l'anno scorso. N'Jie? Abbiamo bisogno di portare a White Hart Lane il giusto tipo di giocatore. Lo conosco, è duttile e veloce. E' un ottimo giocatore. Se abbiamo bisogno di più velocità? Si".

Un altro nome accostato al Tottenham è quello di Saido Berahino del WBA, e chissà che ora che i Baggies hanno catturato Rondon non possano lasciar partire il proprio gioiello. Con Kane, Berahino al Tottenham ricomporrebbe la coppia che ha portato l'Inghilterra Under 21 all'Europeo di categoria. A meno che lo stesso Kane non opti per andar via da White Hart Lane per accettare la corte del Manchester United (a patto che questa corte sia mai cominciata).

Un altro attaccante che come Soldado ha più di un piede e mezzo fuori dal Tottenham è Adebayor. "Non è nei miei piani e lo sa dalla fine della scorsa stagione, così come lo sa Lennon", ha confermato sempre Pochettino. Per l'attaccante togolese le squadre ad essersi fatte avanti paiono essere l'Aston Villa del suo ex allenatore Sherwood ed il West Ham di Bilic, soluzione gradita alla famiglia del centravanti che preferirebbe rimanere a Londra. Il vero problema sta però nell'accordo che difficilmente sarà trovato in tempi brevi fra la nuova società di Ade ed Ade stesso, viste le richieste esose del 31enne. Dal canto suo Adebayor non ha fretta e fa leva sull'unico anno di contratto rimasto con il Tottenham per scegliere la destinazione a lui più consona.

Ma torniamo al discorso di cui sopra e quindi al secondo pezzo del domino che il trasferimento di Soldado ha fatto cadere. Dopo settimane di trattative Espanyol e Villarreal hanno trovato l'accordo per la cessione del 50% dei diritti dell'attaccante Gerard Moreno (di cui Soldado prenderà posto al Madrigal) alla squadra di Barcellona per 1.5 milioni di euro. Questo l'annuncio dell'Espanyol: "Espanyol e Villarreal hanno raggiunto un accordo preliminare per il passaggio del 50% dei diritti economici di Gerard Moreno all'Espanyol. La conferma finale del trasferimento dell'attaccante catalano è soggetta al passaggio delle visite mediche ed alla firma del contratto. Il giocatore firmerà un quiquennale dopo le visite mediche fissate per venerdì mattina".

Ciò che l'annuncio non dice è che il Villarreal avrebbe trattenuto un diritto di re-compra sul giocatore con scadenza sconosciuta e che (secondo quanto annunciato da Collet durante la presentazione del giocatore) l'Espanyol sarà costretto a cederlo dovesse presentarsi un'offerta di 7 milioni o più a meno che la società biancazzurra non decida di comprare un altro 30% del cartellino spendendo altri 700 mila euro. Gerard Moreno va di fatto a ricoprire un ruolo lasciato vacante al trasferimento di Stuani al Middlsebrough. Quello di Gerard Moreno all'Espanyol è un ritorno: un giovanissimo ragazzino di Santa Perpètua de Mogoda, in tenera età, per l'Espanyol faceva il raccattapalle allenandosi mentre scalava le giovanili.