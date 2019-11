Bye bye Soldado, welcome N'Jie

Due estati fa a Londra persero la testa. Quel “maledetto” assegno da 100 milioni in partenza da Madrid, per l’acquisto record di Gareth Bale, mandò fuori giri la dirigenza del Tottenham. Roberto Soldado, valenciano di nascita, fu acquistato per ben 30 milioni di euro. L’attaccante spagnolo, cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, conobbe le luci della ribalta con la maglia del Getafe. Due stagioni in provincia di Madrid, 29 gol in 60 gare di Liga condite da una storica qualificazione in Europa League per il piccolo club che rappresenta un sobborgo della capitale spagnola. Le due stagioni a Getafe fecero sì che il Valencia si accorgesse di lui e lo comprasse nell'estate del 2010. 59 gol in Liga, 82 in tutte le competizioni, con la camiseta giallorossa del Valencia che gli valsero l'entrata in pianta stabile nella selezione spagnola di Vicente Del Bosque. Il Tottenham rimase stregato. Eppure l’esperienza inglese di Soldado è stata da dimenticare. Nettamente sotto le aspettative, 76 presenze e 16 gol in due stagioni con la maglia degli Spurs. La prima stagione in Premier League fruttò solo 6 gol (4 su rigore), nella passata stagione solo 1 gol in campionato. Pochissimo per un attaccante che dovrebbe guidare una squadra ambiziosa come il Tottenham. La cessione era inevitabile.

Il Villarreal, orfano di Luciano Vietto ceduto in estate all’Atletico Madrid, ha fiutato l’affare. 10 milioni la cifra spesa dal club valenciano per riportare a casa Soldado, un contratto fino al 2019 per l’ex Tottenham. Il giocatore, arrivato già in città da alcuni giorni, ha già sostenuto le visite mediche e raggiunto quest’oggi il resto della squadra impegnato nell’ultima amichevole del precampionato contro lo Sporting Gijon. La squadra allenata da Marcelino si rinforza in vista del doppio obiettivo Liga – Europa League, e ci sarà da giurare che il subamarino amarillo rilancerà le proprie ambizioni in chiave europea. Il giocatore, probabilmente, verrà presentato questo Lunedì al “Madrigal” di Villarreal di fronte ai suoi nuovi tifosi. La speranza del club è quella di rivedere Soldado sugli standard toccati prima del passaggio in Inghilterra, l’esperienza all’estero dovrà essere dimenticata a suon di gol.

Il Tottenham continua a cedere i giocatori in esubero, pronta a reinvestire nel mercato in entrata. In quell’estate famosa, quella di Bale, vennero acquistati (a prezzi folli per il mercato) Chiriches, Soldado, Eriksen e Lamela. I primi due hanno già salutato Londra, mentre l’esterno argentino tra alti e bassi rimarrà a lottare in Premier con gli Spurs. La dirigenza del Tottenham ha ufficializzato un colpo in attacco data l’uscita di Soldado. Clinton N’jie, attaccante camerunense del Lione. Il giocatore, 21 anni e già 11 presenze e 6 gol con la maglia della nazionale, è il nuovo che avanza. Gli accostamenti con Samuel Eto’o sono pericolosi, ma il ragazzo può contare tre stagioni in Ligue 1 e nell’ultima i 7 gol nelle 30 presenze ne hanno certificato la rapida ascesa. Gli Spurs hanno offerto un quinquennale al giocatore camerunense, con la speranza che si adatti da subito ai ritmi della Premier League. Inoltre, il Tottenham ha gli occhi puntati su Berahino. Ci sarà da convincere la dirigenza del West Bromwich che non sembra interessata a disfarsi del suo talentino in questa sessione di calcio estivo. A Londra si lavora in entrata sperando di non sbagliare come due estati fa.