Aké rinnova col Chelsea e passa al Watford

Era successo già con Bamford quest'estate che un giovane prospetto del Chelsea fosse prima rinnovato e poi spedito in prestito a farsi le ossa. E' successo di nuovo ieri, quando Nathan Aké, duttile difensore capace anche di muoversi da centrocampista, ha prima prolungato il suo accordo con il Chelsea per altri cinque anni (ora il contratto ha come scadenza Giugno 2020) ed è poi passato per un anno in prestito al Watford.

Il 20enne olandese che era stato seguito anche dal Genoa continuerà il suo sviluppo con Quique Sanchez Flores presso il club dei Pozzo, neopromosso in Premier e molto attivo sul mercato. Il classe 95 cresciuto nelle giovanili del Feyenoord è infatti l'undicesimo nuovo acquisto degli Hornets. Probabilmente Aké verrà impiegato per la maggior parte dei minuti come mediano, visto che in quel ruolo il Watford conta solamente Capoué, Behrami e Ben Watson (Layun è stato provato da esterno del 4-2-3-1). Il ragazzo è capace di disimpegnarsi anche sulla fascia sinistra dove sono presenti però Holebas e Pudil.

Questo è appena il secondo prestito che viene accordato ad Aké. La prima volta l'anno scorso, quando fu prestato per 30 giorni al Reading, dove giocò 5 partite da titolare nei tre ruoli elencati sopra. Per il resto della stagione è stato invece un giocatore del Chelsea, seppur abbia visto pochissimo il campo: 5 presenze con i grandi (due da titolare in Capital One Cup e tre da subentrato). La stagione precedente aveva giocato prevalentamente con l'U21 di cui era capitano (17 presenze, 1 gol e 3 assist più 6 caps in Youth League) con una presenza in Premier. Nel 2012/13 il debutto in prima squadra invece con Benitez a 17 anni e 10 mesi in seguito alla promozione dall'Under 18, dove era arrivato dodici mesi prima dal Feyenoord per 800mila euro.

Aké conta anche 47 presenze per le Nazionali giovanili dell'Olanda: 26 presenze, 3 gol ed un Europeo vinto con l'Under 17, 8 e 3 reti con l'U19 e 13 con 2 centri per l'Under 21.