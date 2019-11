Preliminari Europa League: i risultati

E' successo di tutto nelle gare di andata del quarto ed ultimo turno preliminare di Europa League. Impegnate anche squadre del calibro di Athletic Bilbao, Borussia Dortmund, Southampton, Ajax e Fenerbahce. Andiamo a scoprire cosa è successo partendo dai gialloneri di Germania, autori di una rimonta epocale in casa dei norvegesi dell'Odd, arrivati qui dopo aver passato i primi tre preliminari.

Odd - Borussia Dortmund 3-4

(Jone Samulssen, Nordkvelle, Ruud; Aubameyang, Kagawa, Aubameyang, Mkhitaryan)

Odd (4-3-3) : Rossbach; Ruud, Hagen, Bergan, Groogard; Jone Samuelsen (57° Oliver Berg), Fredrik Jensen, Nordkvelle; Bentley (65° Ole Jorgen Halvorsen), Occean (77° Ulrik Flo), Zekhnini

BVB (4-2-3-1) : Weidenfeller; Gonzalo Castro (46° Papastathopoulos), Ginter, Hummels, Schmelzer; Gundogan, Sven Bender (68° Weigl); Kampl (63° Adrian Ramos), Kagawa, Mkhitaryan; Aubameyang

Alla Skagerak Arena la squadra che attualmente risiede al quinto posto del campionato norvegese passa subito in vantaggio con Jone Samuelsen e si ritrova addirittura sul risultato di 3-0 al 22°, dopo altre due reti (Nordkvelle e Ruud). Al 34° la rete che riapre la gara con la firma Aubameyang, al 47° quella che rimette in discussione non solo la qualificazione ma anche il risultato (segna Kagawa), al 76° il definitivo pareggio ancora con Aubameyang (già al quinto gol stagionale, ha già marchiato tre diverse competizioni), all'84° il clamoroso gol del 3-4 di Mkhitaryan. Aldilà del poker di reti messe a segno fuori casa che praticamente consegnano la qualificazione in mano alla squadra di Tuchel, una partita straordinaria.

Zilina - A.Bilbao 3-2

(Sabin Merino, Kike Sola; Paur, Willian, Willian)

Zilina (4-2-3-1) : Volesak; Mabouka (57° Willian), Letic, Vavro, Skriniar; Kacer, Paur; Cmelik (72 Mihalik), Benes (88° Skvarka), Pecovsky; Jejic

A.Bilbao (4-2-3-1) : Iago Herrerin; Eneko Boveda, Elustondo, Laporte, Lekue; Mikel Rico (70° Beñat Etxebarria), Gurpegi; Sabin Merino (74° Iñaki Williams, 82° de Marcos), Aketxe, Ibai Gomez; Kike Sola

Altra rimonta in Slovacchia dove lo Zilina si ritrovava sotto per 0-2 contro i freschi campioni dell'Athletic Bilbao, presentatisi con le riserve ma tuttavia avanti di due reti al 33° (reti di Sabin Merino, l'anno scorso con la squadra B, e Kike Sola). Nei 25 minuti finali l'insperata rimonta dello Zilina che riapre tutto: segna prima Paur, poi fa doppietta Willian con il 3-2 che cade al 94°.

Southampton - Midtjylland 1-1

(Sparv; Jay Rodriguez)

Southampton (4-3-1-2) : Stekelenburg; Caulker, Fonte, Yoshida, Targett; Ward-Prowse (83° Juanmi), Wanyama, Oriol Romeu; Mané; Pellé, Jay Rodriguez (76° Shane Long)

Midtjylland (4-1-4-1) : Dahlin; Romer, Sviatchenko, Kian Hansen, Lauridsen; Sparv; Pione Sisto, Petter Andersson, Jakob Poulsen, Royer; Duncan

Riesce a non sfigurare contro una grande squadra anche il Midtjylland che in Inghilterra strappa un prezioso 1-1 in casa del Southampton. I Saints, partiti non alla grande anche in Premier League, vanno sotto sul finire del primo tempo per mano di Sparv, ex della sfida. Koeman, molto rivoluzionario nelle scelte di formazione (centrocampo a tre, Caulker terzino, due punte, Ward-Prowse interno) ritrova ben presto l'1-1 grazie alla prima rete ufficiale dal 29 marzo 2014 di Jay Rodriguez, l'anno scorso fuori per infortunio, su rigore. L'1-1 mantiente l'equilibrio in vista del ritorno, quando il Southampton potrebbe dover fare a meno di Sadio Manè, secondo radio-mercato obiettivo principale dello UTD dal momento del passaggio di Pedro al Chelsea.

Ajax - Jablonec 1-0

(Milik)



Ajax (4-3-3) : Cillessen; Tete, Veltman, Riedewald, Dijks; Klassen, Bazoer, Gudelj; el Ghazi (85° Vaclav Cerny), Milik, Sinkgraven (71° Schone)

Jablonec (4-3-3) : Hruby; Karavaev, Pernica, Benes, Filip Novak; Gregus, Hubschman, Pospisil (72° Travnik); Mingazow (67° Masopust), Tomas Wagner (84° Dolezal), Crnikic

Vincono di misura le retrocesse dalla Champions League Ajax e Fernbahce. I lancieri si fanno bastare un risicato 1-0, all'Amsterdam Arena, contro i cechi dello Jablonec. Segna Arkadiusz Milik, anche lui come Aubameyang a segno già in tre competizioni diverse. Nel finale diversi brividi per Frank de Boer, che vede lo Jablonec avvicinarsi al pareggio ma rimandare la resa dei conti al ritorno.

Atromitos - Fenerbahce 0-1

(van Persie)

Atromitos (4-2-3-1) : Gorbunov; Kivarkidis, Fytanidis, Lazaridis, Bittolo; Godoy, Usero (92° Pap M'Bow); Umbides, Pitu (85° le Tallec), Marcelinho (76° Eduardo Brito); Napoleoni

Fenerbahce (4-4-2) : Volkan Demirel; Ozbayrakli, Abdoulaye Ba, Bruno Alves, Caner Erkin; Nani (88° Volkan Sen), Souza, Raul Meireles (71° Mehmet Topal), Diego Ribas da Cunha; Fernandao, Sow (80° van Persie

Il Fenerbahce invece la vittoria la ottiene in Grecia, in casa dell'Atromitos dell'italiano Napoleoni. Gli ellenici che al secondo turno avevano eliminato l'AIK Solna vedono la propria resistenza scogliersi nei minuti finali, quando Robin van Persie entra dalla panchina all'80° ed al 90° decide la contesa con un colpo di testa preziosissimo. Per l'ex Arsenal e UTD primo gol con i turchi.

Gli altri risultati:

Astra Giurgiu - AZ Alkmaar 3-2

(Henriksen, Vincent Janssen; Boldrin, Alibec, Dandea)

Astra (4-2-3-1) : Lung Jr.; Pedro Queiros, Gaman, Oros, Maranhao; Lovin, Boldrin (35° Dandea); Enache, Bodescu, William (83° Stan); Alibec (67° Florea)

AZ (4-3-3) : Rochet; Matthias Johansson, Gouweleeuw, van der Linden, Haps; Luckassen, Celso Ortiz (65° Haye), van Overeem; Hupperts (46° Fernando Lewis), Vincetn Janssen (78° Muhren), Henriksen

Dinamo Minsk - Red Bull Salisburgo 2-0

(Rassadkin, Adamovic)

D.Minsk (4-1-3-2) : Gutor; Beguinov, Politevich, Umaru Bangura, Vitus; Korzun; Neacsa (70° el Monir), Korytko, Udoji (53° Adamovic); Rassadkin (90° Voronkov), Beqiraj

R.Bull S. (4-4-2) : Walke; Christian Schwegler, Paulo Miranda, Caleta-Car, Ulmer; Minamino (74° Lazaro), Naby Keita, Leitgeb, Valon Berisha; Oberlin (59° Atanga), Yordy Reina

Gabala - Panathinaikos 0-0

Gabala (4-2-3-1) : Bezotosny; Dashedmirov, Vojislav Stankovic, Rafael Santos, Ricardinho; Saqidov, Gai; Zenjov, Zec (58° Zacarov), Dodò; Oleksiy Antonov

Panathinaikos (4-2-3-1) : Steele; Wemmer, Tavlaradis, Koutrobis, Nano; Pranjic, Zeca; Kaltkas (76° Lagos), Mladen Petric, Lod (67° Ajagun); Karelis (58° Marcus Berg)

Kuban Krasnodar - HJK Helsinki 5-1

(autogol Ajala, Mamaev; Jallow; Smolov, Wanderson, Gazinskyi)

Kuban (4-1-4-1) : Dykan; Kaleshin, Ragnar Sigurdsson, Granqvist, Sergey Petrov; Strandberg; Bystrov (58° Wanderson), Akhmedov (58° Ari), Gazinskyi, Mamaev; Smolov (78° Torbisnkyi)

HJK (4-2-3-1) : Orlund; Baah (60° Heikkila), Ojala, Heikkinen, Peiponen; Moussi, Schuller; Formose Mendy (84° Malolo), Tanaka (22° Kolehmainen), Zeneli; Jallow

Slovan Liberec - Hajduk Spalato 1-0

(Pokorny)

Slovan L. (4-1-4-1) : Koubek; Koufal, Hovorka, Bartosak, Pokorny; Pavelka; Sural, Folprecht, Shala (79° Sackey), Delarge (91° Kerbr); Bakos (62° Rabusic)

Hajduk (4-2-3-1) : Lovre Kalinic; Juranovic, Milovic, Biliy, Zvonimir Milic; Jefferson, Balic (66° Maloku); Vlasic, Susis, Caktas; Ohandza

Molde - Standard Liegi 2-0

(Hoiland, Mohamed Elyonoussi)

Molde (4-3-3) : Ethan Horvath; Linnes, Gabrielsen, Toivio, Per Egil Flo; Eiris Hestad, Daniel Berg Hestad (80° Svendsen), Singh; Mostrom, Hoiland (90° Simonsen), Mohamed Elyonoussi

St.Liegi (4-3-3) : Yohann Thuram; Martin Milec (46° Yattara), Ricardo Faty, Jorge Teixeira, Drwin Andrade; Trebel, Enoh, el Messaoudi (52° de Sart); Knockaert, Santini (65° Badibanga), van Damme

PAOK Salonnico - Brondby 5-0

(Mak, Pelkas, Garry Rodrigues, Mak, Mak)

PAOK (3-5-2) : Robin Olsen; Miguel Vitor, Ricardo Costa, Malezas; Kostantinidis, Kace, Pelkas (66° Savydis), Tziolis, Kitsiou; Mak, Garry Rodgrigues (71° Mystakidis)

Brondby (4-3-3) : Ronnow; Johan Larsson, Albrechtsen, Agger, Durmisi; Holst (42° Durmic), Ornskov, Phiri (75° Norgaard); Magnus Eriksson, Elmander (58° Schwartz), Pukki

Sparta Praga - Thun 3-1

(Nicola Sutter; Costa Nhamoinesu, Dockal, Dockal)

S.Praga (4-4-2) : Bicik; Hybs, Holek, Marecek, Costa Nhamoinesu; Dockal, Vacha (29° Frydek), Hubsauer (59° Tiemoko Konate), Krejci; Fatai (72° Marco Paixao), Lafata

Thun (4-2-3-1) : Faivre; Bigler, Reinmann, Sulmoni, Wittwer; Nicola Sutter, Hediger; Nelson Ferreira (72° Marco Rojas), Frontino, Rapp (82° Munsy); Buess (56° Gonzalo Zarate)

Zorya Luhansk - Legia Versavia 0-1

(Kuchaczyk)

Zorya (4-2-3-1) : Mykyta Shevchenko; Opanasenko, Checher, Sivakov, Kamenyuka; Karavaev (70° Lipartia), Chaykovski (46° Ljubenovic); Gordienko, Malinovsky, Petriak (46° Khomcenovskyi); Budkivskyi

Legia (4-4-2) : Kuciak; Bereszynski, Rzezniczak, Pazdan, Brzyski; Guilherme, Furman, Jodlowiec, Kucharczyk; Nikolics (89° Saganowki), Prijovic (80° Duda)

Milsami Orhei - Saint Etienne 1-1

(Hamouma; Bud)

Milsami (4-4-1-1) : Mitu; Rassulov (83° Bolohan), Shedrack, Racu, Rhaili; Erhan (64° Gheti), Cojocari; Patras, Belak (69° Zarichnyuk), Banovic; Bud

Saint-Etienne (4-2-3-1) : Ruffier; Theophile-Catherine, Bayal Sall, Florentin Pogba, Assou-Ekotto; Diomande, Lemoine; Hamouma, Corgnet (80° Jonathan Bamba), Bahebeck (62° Monnet-Paquet); Roux (87° Brison)

Rabotnicki - Rubin Kazan 1-1

(Karadeniz; Ristevski)

Rabotnicki (4-3-3) : Bozinovski (96° Siskovski); Siljanovski, Ilievski, Ristevski, Cikarski; Jovanovski (70° Milan Ristovski), Vujcic, Petrovic; Markoski, Altiparmakosvski, Anene (86° Najdovski)

Rubin (4-2-3-1) : Ryzhikov; Guillermo Cotugno, Kvirkvelia, Kuzmin; Ozdoev, Georgiev; Bilyaletdinov (58° Portnyagin), Carlos Eduardo (81° Kislyak), Karadenik (72° Batov); Kanunnikov

Steaua Bucarest - Rosenborg 0-3

(Mikkelsen, Helland, Mike Jensen)

Steaua (4-2-3-1) : Cojocaru; Alcenat (75° Iancu), Papp, Tosca, Guilherme; Filip, Muniru (68° Tahar); Popa, Hamroun (46° Stanciu), Chipchiu; Tade

Rosenborg (4-3-3) : Andre Hansen; Jonas Svensson, Bjordal, Eyjolfsson, Skjelvik; Selnaes, Mike Jensen, Midtsjo (66° Anders Konradsen) ; Helland (76° de Lanlay), Soderlund (89° Viljalmsson), Mikkelsen

Young Boys - Qarabag 0-1

(Richard)

Y.Boys (4-1-4-1) : Mvogo; Sutter, Vilotic, von Bergen Lecjaks; Bertone (80° Zakaria), Milan Gajic; Sulejmani, Kubo (85° Tabakovic), Nuzzolo (69° Alexander Gonzalez); Hoarau

Qarabag (4-2-3-1) : Sehic; Gurbamov, Guseynov, Sadygov, Agolli; Garayev, Richard; el Jadeyaoui (87° Yunuszade), Quintana (75° Diniev), Tagiev (80° Ismayilov); Reynaldo

Altach - Belenenses 0-1

(Tiago Caeiro)

Altach (4-4-2) : Lukse; Andreas Lienahrt, Cesar Ortiz, Zwischenbrugger, Zech; Netzer; Ngwat-Mahop, Prokopic, Salomon (65° Hofbauer), Seeger (80° Juan Barrera) ; Hannes Aigner (72° Harrer)

Belenenses (4-1-4-1) : Hugo Ventura; Joao Amorim, Gonçalo Brandao, Tonel, André Geraldes; André Sousa (64° Ricardo Dias), Ruben Pinto; Sturgeon, Tiago Silva (77° Fabio Nunes), Miguel Rosa; Tiago Caeiro (66° Abel Camara)

Bordeaux - Kairat Almaty 1-0

(Khazri)

Bordeaux (4-4-2) : Prior; Guilbert, Yambere, Pallois, Contento (14° Poundje); Khazri, Biyogo Poko, Abdou Traoré (71° Maurice-Belay), Saivet; Rolan (85° Enzo Crivelli), Kiese Thelin

Kairat (4-2-3-1) : Plotnikov; Kuat, Bruno Soares, Gurman, Kuantayev; Tymoshchuk (93° Rudoselskyi) , Bakaev; Sito Riera (83° Despotovic), Islamkhan (68° Serginho), Isael; Gohou

Viktoria Plzen - Vojvodina 3-0

(Kopic, Vanek, Kopic)

V.Plzen (4-3-2-1) : Kozacik; Rajtoral, Hubnik, Prochazka, Limbersky; Kopic, Hrosovsky, Kovarik (78° Petrzela); Kolar (69° Horava), Vanek; Duris (86° Holenda)

Vojvodina (4-2-3-1) : Zakula; Vasilic, Pankov, Igor Djuric, Nastic; Sekulic, Novica Maksimovic, Puskaric (68° Palocevic); Stanisavljevic (88° Sinisa Babic), Ozegovic (88° Pavkov), Mirko Ivanic

Lech Poznan - Videoton 3-0

(Linetty, Thomalla, Tralka)

Lech (4-2-3-1) : Buric; Kedziora, Dudka, Kaminski, Barry Douglas; Linetty, Tralka; Lovrencsics (80° Robak, 89° David Holman), Hamalainen (83° Formella), Szymon Pawlowski; Thomalla

Videoton (4-2-3-1) : Danilovic; Szolnoki, Vinicius, Adam Lang, Fejes; Patkai (71° Trebotic), Adam Simon; Filipe Oliveira, Soumah (58° Kovacs), Gyurcso (88° Sejben); Ivanovski