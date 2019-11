Qualificazioni Euro 2016: incubo Olanda, sorpresa Norvegia. Ancora niente matematica per il Galles

Gruppo H:

Dopo 13 partite ufficiali senza vittorie aveva l'occasione di tornare a fare tre punti Malta, che oggi incontrava nel match di fondo classifica l'Azerbaigian, in quello che era presumibilmente l'impegno più facile del proprio percorso. Entrambe con possibilità nulle di approdare anche agli spareggi le due compagini si affrontano con il solo onore in palio. Finisce con uno scoppiettante 2-2. Protagonista il centrocampista Amirguliev, in rete al 36° per aprire le danze ed all'80° per chiuderle. Per Malta segnano i due attaccanti, schierati dal 1° insieme a sorpresa: lo storico Mifsud ed Effiong.

Ben più importante in chiave Italia il clamoroso risultato dello scontro diretto fra Croazia e Norvegia, le nostre due dirette concorrenti per primo e secondo posto di Conte. Vince a sorpresa la Norvegia, in ripresa, contro una Croazia in discesa (non vince da tre gare). 2-0 con doppietta di Jo Inge Berget, che nel campionato svedese in corso conta otto reti. L'ex Udinese - fra le altre - mette a sedere il suo marcatore sulla palla vagante in area croata al 51° per poi battere Subasic e fare 1-0. Simile il 2-0, con Berget che usa una finta identica per dribblare Srna e battere un Subasic qui colpevole (primo palo coperto male). La vittoria norvegese costringe l'Italia, ora terza, a fare punti sia oggi che contro l'Azerbaigian, oltre a portare gli scandinavi al primo posto e sempre più vicini ad una qualificazione insperata (devono ancora giocare con Malta, così come la Croazia). Inoltre la Norvegia blinda quantomeno il terzo posto, e quindi gli spareggi.

Malta - Azerbaigian 2-2

(Amirguliyev; Mifsud, Effiong; Amirguliev)

Malta (4-4-2) : Hogg; Alex Muscat, Agius, Borg, Failla (85° Pisani); Camilleri (79° Zerafa), Rowen Muscat, Briffa, Schemri; Effiong, Mifsud (64° Cohen)

Azerbaigian (4-1-4-1) : Agaev; Mirzabekov, Sadygov, Guseynov, Dashdemirov; Garayev; Izmailov (72° Abdullayev), Nazarov (70° R.A. Sadygov), Amirguliev, Tagiev; Gurbanov (81° Aliyev)

Norvegia - Croazia 2-0

(Jo Inge Berget, Jo Inge Berget)

Norvegia (4-3-3) : Nyland; Elabdellaoui, Hovland, Forren, Hogli; Skjelbred (91° Havard Kallevik Nielsen), Tettey, Stefan Johansen (92° Nordtveit); Henriksen; Jo Inge Berget, Soderlund (94° Valon Berisha)

Croazia (4-1-4-1) : Subasic; Vrsaljko, Corluka, Vida, Pranjic; Rakitic (72° Kalinic), Modric; Pjaca (63° Olic), Brozovic, Perisic; Mandzukic

Classifica: Norvegia 16, Italia15*, Croazia 14, Bulgaria* 8, Azerbaigian 6, Malta 4

Gruppo A:

Dice presumibilmente addio alle speranze di andare a Francia 2016 un'Olanda sempre più verso il baratro. Gli Oranje ne prendono tre nella più che decisiva sfida alla Turchia, facendosi sorpassare dalla stessa Nazionale di Fatih Termin. Senza identità i Tulipani, privi di Robben, che si presentano alla sfida di oggi con un accorgimento tattico importante (giocare con tre trequartisti nel 4-3-3 è inutile, meglio spostare Blind in mezzo e sacrificare Wijnaldum). Evidentemente un cambio che non basta. E lo si capisce da subito: all'8° sblocca Ozyakup del Besiktas (in contropiede, con pallonetto a Cillessen in uscita). Al 26° il colpo di grazia all'Olanda: cretinata assurda su disimegno difensivo degli olandesi, Arda Turan tiene contro il deboluccio Blind (ah, quanto sarebbe servito Nigel de Jong) entra indisturbato in area e fa 2-0. Danny Blind non ci sta ed all'intervallo torna sui suoi passi: centrocampo con tre trequartisti, entra Wijnaldum, esce de Vrij con suo figlio Daley centrale come a Manchester. Non contento al 74° snatura ulteriormente il tutto inserendo un quarto trequartista, Luuk de Jong, proprio per Blind. Ed allora nel finale per Burak Yilmaz è un gioco da ragazzi girarsi senza nessuna fretta per segnare anche il tris, su cross di Caner Erkin e contro una difesa sguarnita. Terza diventa la Turchia, con l'Olanda quarta a -8 dalla seconda (la matematica dice che non c'è più la possibilità di raggiungere il secondo gradino, essendo a disposizione ancora solamente sei punti). L'unica speranza è ri-sorpassare la Turchia (ora a +2) per andare agli spareggi.

Sorpasso anche in vetta alla classifica. Aspettando l'Islanda, impegnata con il Kazakistan, la Repubblica Ceca fa tre punti in Lettonia. 1-2 ai bianco-viola senza più speranze. Segnano Limbersky con una bella sovrapposizione e Darida con una botta da fuori (azione che nasce anche in questa occasione sul binario sinistro). Gara chiusa dopo mezzora, con la Nazionale ceca brava a finire i compiti prima dell'orario dovuto. Nel finale il gol della bandiera di Zjuzins, che riapre invano il match. Per la Repubblica Ceca rinvicita nei confronti della Lettonia, che all'andata l'aveva costretta al pareggio e gli aveva fatto perdere due punti che alla fine potrebbero pesare tanto per il primo posto. I cechi, con sette punti di vantaggio sulla terza, sono matematicamente qualificati a Francia 2016. Basta un punto all'Islanda per ottenere lo stesso traguardo, lasciando aperto esclusivamente il discorso terza piazza.

Turchia - Olanda 3-0

(Ozyakup, Arda Turan, Burak Yilmaz)

Turchia (4-1-4-1) : Babcan; Ozbayrakli, Hakan Balta, Aziz, Caner Erkin; Selcuk Inan, Ozan Tufan; Arda Turan (57° Volkan Sen), Calhanoglu (65° Mehmet Topal), Ozyakup (83° Olcay Sahan); Bruak Yilmaz

Olanda (4-3-3) : Cillessen; van der Wiel, de Vrij (46° Wijnaldum), Bruma, Riedewald; Klaassen, Blind (74° Luuk de Jong), Sneijder; Narsingh (69° Promes), van Persie, Depay

Lettonia - Repubblica Ceca 0-2

(Limbersky, Darida)

Lettonia (4-4-2) : Vanins; Freimanis (33° Gabovs), Dubra, Gorkss, Maksimienko; Tarasovs Zjuzins, Fertovs, Kamess (29° Visnakovs); Karasuakas (66° Cauna), Rakels

R.Ceca (4-1-4-1) : Cech; Kaderabek, Prochazka, Suchy, Limbersky; Pavelka; Sural, Darida, Kolar (54° Krejci), Borek Dockal (90° Gebre Selassie); Sural (77° Vanek)

Classifica: R.Ceca 19, Islanda* 18, Turchia 12, Olanda 10, Lettonia 4, Kazakistan* 1

Gruppo B:

Serviva una vittoria al Galles contro l'Israele per avere la matematica certezza di partecipare a Francia 2016. La Nazionale di Bale non ce l'ha tuttavia ancora fatta, fermata sullo 0-0 dall'Israele, che si mantiene in corsa ma guarda con fare apprensivo al calendario: deve vincere sia con Cipro che con il Belgio per ottenere il pass, a meno che la squadra di Wilmots non perda con i ciprioti questa sera.

Galles - Israele 0-0

Galles (3-4-3) : Hennessey; Chris Gunter, Ashley Williams, Ben Davies; Ashley Richards, Andy King (86° Vokes), David Edwards, Neil Taylor; Bale, Robson-Kanu (79° Church), Ramsey

Israele (5-3-1-1) : Marciano; Dasa, Dgani, Ben Haim, Tibi, Ben Harush; Kayal, Biton (46° Ben Haim II), Natcho; Zahavi (93° Ben Sahar); Dabbur (46° Hemed)

Classifica: Galles 18, Belgio* 14, Israele 13, Cipro* 9, Bosnia* 8, Andorra* 0

* = una partita in meno