Calciomercato: in Spagna ne sono certi, Pogba al Barcellona dall'estate 2016

La sessione estiva del calciomercato si è appena conclusa, eppure, come dicono gli esperti, il mercato non va mai in vacanza. La pensano così anche in Spagna, per la precisione a Barcellona dove il Mundo Deportivo, autorevolissimo quotidiano di stampo barcelonista, ha rilanciato con insistenza uno dei tormentoni più chiacchierati di tutta l’estate: Paul Pogba dalla Juventus al Barcellona.

In estate, le più alte cariche della dirigenza blaugrana si sono mosse, sondando a più riprese il terreno per un affare a dir poco oneroso; Braida si è spesso fatto pizzicare in compagnia di Marotta e i dirigenti del Barcellona non hanno mai nascosto il forte interesse per il 22enne francese. Il Barça però, penalizzato dalla chiusura del marcato in entrata fino a gennaio non ha potuto sferrare il colpo, venendo involontariamente in contro alle richieste juventine, che dopo aver ceduto Vidal, Tevez e Pirlo non poteva privarsi anche di Paul. Così, dopo aver rifiutato le ricche offerte inglesi, ora il sodalizio tra Pogba e i colori blaugrana dista solo una stagione.

Il Mundo Deportivo infatti, sostiene che sia in atto un preaccordo tra Barcellona e Juve e proprio per questo motivo, Pogba non si è mosso in questa sessione estiva. Inoltre, per la stampa spagnola, l’impegno tra le due parti è stato confermato a margine dell’assemblea generale dell’Eca a Ginevra, dove erano presenti i due Presidenti, Bartomeu e Agnelli. Pogba al Barcelloa sembra un affare ormai fatto, anche se in realtà mancano ancora alcuni fondamentali tasselli per completare un puzzle da 100 milioni, un puzzle tutto francese, chiamato Paul Pogba.