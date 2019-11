Premier League, la presentazione del sabato inglese

Everton-Chelsea

E' arrivato il momento per i Blues di svegliarsi. Dopo i soli 4 punti raccolti in altrettante partite, la squadra di José Mourinho necessita a tutti i costi di batter cassa, visto che si trova già a 8 punti dal Manchester City capolista. Affronterà a Liverpool un Everton più sereno, visto che si presenta all'appuntamento sul +1 in classifica, nonostante le numerose assenze con cui Martinez sta avendo a che fare (Baines, Cleverley, Gibson, Hibbert e Pienaar). La sfida al Goodison Park si promette molto scoppiettante: l'anno scorso finì in un pirotecnico 3-6, risultato a favore dei londinesi, che dovranno a fare a meno per 4 mesi di Courtois, ai box per un infortunio al ginocchio rimediato in allenamento.

Probabili formazioni

Everton (4-2-3-1): Howard; Coleman, Stones, Jagielka, Oviedo; McCarthy, Barry; Koné, Barkley, Mirallas; Lukaku. All. Martinez.

Chelsea (4-2-3-1): Courtois; Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta; Fabregas, Matic; Pedro, Willian, Hazard; Diego Costa. All. Mourinho.

Arsenal-Stoke

All'Emirates Stadium i Gunners affronteranno i Potters, in un match che si prospetta molto fisico e tattico, come tutti quelli in cui lo Stoke City è protagonista. Stoke che è partito male in campionato, raccogliendo solamente 2 punti in 4 partite. Arsenal, invece, che ha saputo rialzarsi dopo la sconfitta all'esordio con il West Ham totalizzando 2 vittorie e 1 pareggio contro il Liverpool. La squadra di Wenger è alla caccia del primo successo stagionale tra le mura amiche, e per l'occasione avrà tutti i titolari a disposizione. Si va per il classico 4-2-3-1, con Ramsey, Ozil e Sanchez alle spalle di Giroud.

Probabili formazioni

Arsenal (4-2-3-1): Cech; Bellerin, Mertesacker, Koscielny, Monreal; Coquelin, Cazorla; Ramsey, Ozil, Sanchez; Giroud. All. Wenger.

Stoke City (4-2-3-1): Butland; Johnson, Muniesa, Cameron, Pieters; Van Ginkel, Whelan; Shaqiri, Ireland, Arnautovic; Diouf. All. Hughes.

Crystal Palace-Manchester City

Il Crystal Palace delle meraviglie contro il Manchester City dei marziani. Alle 16.00 due tra le squadre più in forma di questa Premier League si daranno battaglia al Selhurst Park, per cercare di dare continuità ai propri risultati. Dopo aver sbancato lo Stamford Bridge, gli Eagles cercheranno un altro colpaccio contro dei Citizens magari distratti dalla Juventus, prossimo avversario di Champions League. Il sogno dei padroni di casa, però, potrebbe rimanere tale, visto che Manuel Pellegrini ha intenzione di lanciare dal primo minuto i nuovi arrivati Otamendi e De Bruyne, per far capire alla squadra di non allentare la tensione e concentrare tutte le proprie energie sulla sfida contro il Palace.

Probabili formazioni

Crystal Palace (4-2-3-1): McCarthy; Ward, Delaney, Dann, Souaré; Cabaye, McArthur; Bolasie, Puncheon, Sako; Wickham. All. Pardew.

Manchester City (4-2-3-1): Hart; Sagna, Otamendi, Kompany, Kolarov; Yaya Touré, Fernandinho; de Bruyne, David Silva, Sterling; Aguero. All. Pellegrini.

Norwich-Bournemouth

Si sfidano al Carrow Road due neopromesse in Premier League, Norwich e Bournemouth, che in 4 partite disputate hanno totalizzato gli stessi punti (quattro). Sono più in salute gli ospiti, reduci da 2 risultati utili consecutivi contro West Ham e Leicester, dove hanno espresso un buon calcio e un'ottima fase offensiva, culminata dai 5 goal realizzati. I padroni di casa, invece, hanno voglia di riscatto dopo aver perso per 3 a 0 l'ultima partita giocata in Premier League contro il Southampton, complice l'inferiorità numerica che ha pregiudicato l'esito dell'incontro.

Probabili formazioni

Norwich (4-5-1): Ruddy; Wisdom, Martin, Bassong, Brady; Dorrans, Howson, Tettey, Hoolahan, Redmond; Jerome. All. Neil.

Bournemouth (4-4-1-1): Boruc; Francis, Elphick, Cook, Daniels; Ritchie, Surman, O'Kane, Pugh; Tomlin; Wilson. All. Howe.



Watford-Swansea

Non ha intenzione di fermarsi lo Swansea, imbattuto in Premier League e ora alla caccia del quinto risultato utile consecutivo. La banda di Gary Monk dovrà vedersela contro il neopromosso Watford, che dopo 3 pareggi consecutivi è inciampato all'Etihad Stadium contro il Manchester City, squadra decisamente di un altro livello. I padroni di casa proveranno in tutti i modi ad arginare il super attacco ospite, che dovrebbe essere composto dai soliti Sigurdsson, Montero e Ayew dietro al bomber Bafetimbi Gomis.

Probabili formazioni

Watford (4-2-3-1): Gomes; Nyom, Cathcart, Prodl, Holebas; Behrami, Capoue; Abdi, Jurado, Ighalo; Deeney. All. Quique

Swansea (4-2-3-1): Fabianski; Naughton, Fernandez, Williams, Taylor; Ki, Shelvey; Sigurdsson, Montero, Ayew; Gomis. All. Monk.



West Brom-Southampton

Dopo l'eliminazioni in Europa League e un inizio in campionato da incubo, il Southampton sembra aver trovato la luce in fondo al tunnel, grazie alla vittoria ottenuta in casa contro il Norwich per 3 reti a 0. La stessa cosa si può dire per il West Bromwich, reduce da una vittoria esterna pesantissima contro il Stoke, dopo una partenza ad handicap per via del calendario, che ha messo di fronte ai Baggies al The Hawthorns Blues prima e Citizens dopo. I padroni di casa dovrebbero schierarsi con un 4-5-1, con Rondon unico terminale offensivo. Ancora panchina per Berahino, in rotta con la società dopo il mancato trasferimento al Tottenham.

Probabili formazioni

WBA (4-5-1): Myhill; McAuley, Dawson, Olsson, Brunt; Gardner, Morrison, Fletcher, Yacob, McClean; Rondon. All. Pulis.

Southampton (4-2-3-1): Stekelenburg; Cedric Soares, Fonte, Yoshida, Targett; Wanyama, Romeu; Tadic, Mane, Rodriguez, Pellè. All. Koeman.