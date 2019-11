Live Roma - Barcellona, risultato partita Champions League 2015/16 (1-1)

Da questa sera è tutto, da Francesco Anastasi e dalla redazione di Vavel Italia un saluto e buon proseguimento di serata, grazie di averci seguito

De Rossi interviene a fine partita soddisfatto: "Questo pari vale tanto, non come una vittoria, ma vale tanto. Giocarsela così con il Barça è importante, lo scorso anno subimmo 7 reti dal Bayern, stavolta siamo stati attenti, abbiamo sofferto ma anche provato a realizzare in contropiede. Florenzi ha segnato uno dei suoi gol, come terzino destro potrà diventare uno dei più forti al Mondo, non voglio esagerare ma io sono convinto che potrà fare la differenza".

Una partita sofferta quella della Roma che è dovuta correre per 90' senza palla. Grazie a Florenzi i giallorossi ottengono il pareggio che va benissimo a questo punto. Il Barcellona può recriminare creando per tutta la partita, ma è mancato il secondo gol. Entrambe le squadre si ritroveranno a dicembre dove si saprà molto di più del loro girone

FINISCE QUI! PAREGGIO FRA ROMA E BARCELLONA, 1-1

95' - JORDI ALBA!! Ad un passo dal gol, Nainggolan salva tutto sulla linea di porta col portiere battuto

93' - PIQUE!! Di testa da due passi viene intercettato da Nainggolan

92' - Tiro deviato di Neymar in calcio d'angolo

90' - 5 minuti di recupero!!

90' - Clamoroso errore di Suarez che servito in ottima posizione, stoppa la palla di mano

88' - Tentativo di Dzeko ma è debole, para facile Ter Stegen

85' - Standing ovation per Alessandro Florenzi che esce stremato con i crampi al posto di Torosidis

84' - Azione insistita del Barcellona con Messi prova la conclusione, il viene ancora una volta bloccato dalla difesa

83' - Scivolata di Jordi Alba che tenta di mettere in mezzo il pallone. Blocca De Sanctis

81' - E' arrivato il momento di Iturbe, entra al posto di Falque

80' - INIESTA! Spettacolare scambio con Neymar che lo fa arrivare sul fondo, il cross ravvicinato viene deviato da De Sanctis

78' - TRAVERSA DI MESSI! Palleggio con la coscia liberandosi dagli avversari e tira al volo scheggiando la traversa

77' - NEYMAR!! Si gira in un fazzoletto ma il suo tiro dìviene deviato in angolo

76' - FLORENZI! Non trova la porta calciando dal limite di sinistro

76' - Ammonito Pique che interrompe il contropiede fermando Dzeko

75' - Brava la difesa giallorossa ad allontanare il pallone dopo un fraseggio di Messi e Suarez

72' - Dopo un'azione prolungata Messi sbaglia un passaggio per Jordi Alba in profondità

70' - Fischiato fuorigioco su Digne che era pronto a crossare

68' - Proteste del pubblico per un abbraccio troppo irruento su Nainggolan dentro l'area del Barcellona. Kuipers lascia continuare

65' - Esce lo sfortunato Rafinha rimasto dolorante a terra per Mascherano, grande escluso della vigilia

62' - Arriva anche la prima ammonizione del match, Nainggolan viene sanzionato per un fallo

61' - Cambio per il Barcellona, esce Rakitic ed entra Rafinha

59' - Altro cross sprecato dal Barcellona che stranamente si affida a lanci lunghi. Stavolta Iniesta a far disperdere la sfera nel fondo

57' - Cross di Messi al centro dell'area, il pallone finisce tra le braccia di De Sanctis

54' - Pericoloso Neymar che sfugge sulla sinistra, Manolas devie il suo cross in angolo

49' - Esce il dolorante Szczesny ed entra Morgan De Sanctis alla prima presenza stagionale

48' - Nell'utlima azione il portiere polacco si è fatto male alla mano e chiede il cambio! Pronto De Sanctis

47' - Suarez!! Di tacco ci prova su assit di Alba. Bravo Szczesny ad uscire con prontezza

COMINCIA IL SECONDO TEMPO

Finisce un primo tempo dominato largamente sul piano del gioco dal Barcellona che trova anche il gol del vantaggio con Suarez. Ma a requilibrarla è un super gol di Florenzi che da anche più fiducia agli uomini di Garcia

FINISCE IL PRIMO TEMPO

44' - SALAH! Non trova la porta da buona posizione, tira alto col sinistro

43' - Fischiato un fuorigioco a Iago Falque che si stava trovando da solo contro Ter Stegen dopo un tiro deviato di Nainggolan

39' - Grande intervento di Szczesny che salva la Roma da una serpentina di Messi che era arrivato a ridosso della porta

37' - Messi calcia alto una punizione dai circa 25 metri!

35' - Manolas svetta una situazione complicata, i tre attaccanti del Barca si stavano avvicinando pericolosamente con una rete di passaggi

31' - Che gol di Florenzi! Prende la palla a centrocampo, avanza sulla fascia destra e da posizione defilata da metàcampo sfodera un destro imprendibile per Ter Stegen che viene scavalcato dalla traiettoria del pallone! Olimpico impazzito

31' - GOL DELLA ROMA!! FIAMMATA IMPROVVISA DI FLORENZI!! HA FATTO UN GOL IMPOSSIBILE!!!

30' - Fa fatica la Roma ad avanzare in attacco

28' - Cross di Digne per Dzeko, bravo Ter Stegen ad uscire e prendere il pallone

23' - Ancora Suarez pericoloso lanciato a rete, stavolta esce Szczesny a intercettare il pallone

21' - Azione sulla destra dove tutto solo Rakitic è libero di crossare in mezzo per la testa di Suarez che da 1 metro non può sbagliare. Male la difesa della Roma che ha lasciato completamente solo il croato dentro l'area di rigore

21' - GOL DEL BARCELLONA!! SUAREZ! E' SEMPRE LUI!! 1-0

20' - Rudiger salva la roma intervento su Suarez che si era lanciato pericoloso dentro l'area della Roma

18' - Grande intervento di De Rossi su Messi che va ad intercettare il tiro quasi a botta sicura dell'argentino

16' - Roma che soffre ed è schiacciata tutta sulla sua metà campo

15' - Lancio lungo di Mascherano che cerca di servire Alba, ma il passaggio è troppo forte e finisce sul fondo

12' - Azione prolungata del Barcellona conclusada Messi che spara alto, nessun pericolo per la Roma

10' - Colpo di testa debole di Suarez

9' - Dzeko spreca un contropiede per servire Salah si fa intercettare il pallone! Era un 2 contro 2

8' - Su corner della Roma, il Barca spazza via il pallone

6' - CONTROPIEDE DI SALAH! 40 metri di corsa per l'egiziano che viene fermato da Bousquets all'ingresso dell'area di rigore

5' - Possesso palla del Barcellona prolungato

2' - Subito aggressiva la Roma con De Rossi che commette fallo su Suarez

COMINCIA IL MATCH!

20:10 - Oggi panchina per il capitano Francesco Totti, che resta pronto per una possibile chiamata a dare una mano alla sua squadra

20:00 - Ecco le formazioni ufficiali di Roma e Barcellona



Roma: Szczesny; Florenzi, Manolas, Rudiger, Digne; Nainggolan, De Rossi, Keita; Iago Falque, Dzeko, Salah



Barcellona: Ter Stegen; Roberto, Pique, Mascherano, Jordi Alba; Rakitic, Bousquets, Iniesta; Suarez, Messi, Neymar

Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta scritta, live ed di Roma - Barcellona, prima giornata della fase a gironi, girone E di Champions League 2015/2016. Si attende un match davvero acceso e combattuto, la Roma parte da sfavorita, gli uomini dell'ex Luis Enrique sembrano imbattibili, ma questa Roma va davvero forte. I catalani hanno iniziato la stagione in modo impeccabile, tutte vittorie e giàil tridente dei sogni fa paura. Si gioca allo Stadio Olimpico di Roma, da Francesco Anastasi e dallo staff di Vavel Italia, l'augurio di una buona partita e serata in compagnia.

Probabili formazioni

QUI ROMA - La squadra di casa ha cominciato col piede giusto la stagione. Prima un mezzo passo falso a Verona, poi due vittorie. Una convincente contro la Juventus, l'altra sofferta col Frosinone. Garcia ha mostrato che questo gruppo e questa rosa si sa adattare a più moduli, ma al momento quello che da maggiori garanzie è il 4-3-3. Quella di stasera non sarà la serata di Totti, messo ai margini delle scelte di Garcia. Dzeko e Iago Falque danno garanzie tattiche e saranno imprescindibili. La formazione di stasera dell'allenatore francese per la prima giornata di questa Champions League dovrebbe prevdere Szczesny in porta, difesa a 4 con Florenzi a destra e Digne a sinistra. Centrali Rudiger e Manolas. Centrocampo a 3 con Nainggolan e Keita interni e davanti la difesa De Rossi. Salah, Dzeko e Iago Falque in attacco nel tridente più collaudato. Gli assenti saranno Pjanic per il problema alla caviglia e Castan che è in dubbio perché risulta fuori forma.

QUI BARCA - Il Barcellona di Luis Enrique, non avendo potuto schierare i giocatori prelevati dal mercato (Aleix Vidal e Arda Turan) sarà la stessa squadra che ha affrontato la scorsa finale di Champions League. L'unico partente è stato Pedro che non rientrava nell'undici titolare. Luis Enrique ritrova la Roma dopo averla allenata e si presenterà con un'unica emergenza, quella della fascia destra lasciata vuota dagli infortuni di Dani Alves (problema muscolare) e Douglas (sempre problema muscolare). Probabilmente sarà Sergi Roberto a doversi adattare a quella posizione, dopo di che tutto confermato conil solito 4-3-3 con il portiere di coppa Ter Stegen tra i pali. Difesa, come detto, con Roberto e Jordi Alba sulle fasce, Pique e Mascherano sulla linea centrale a coprire anche l'indisponibile Vermaelen, assente per un problema al polpaccio. A centrocampo agiranno il capitano Iniesta, Rakitic e Busquets che sostituirà Xavi dopo aver lasciato lo scorso anno il Barcellona. Attacco confermatissimo con i tre tenori, Neymar, Messi e Suarez.

Le parole della vigilia

"Sappiamo che il Barcellona è una squadra immensa, ha vinto le prime tre partite del suo campionato, non serve dire grandi cose su di loro. Sappiamo che se non è la migliore squadra del mondo è una delle migliori. Giocheremo con umiltà e ambizione, vogliamo qualificarci e dobbiamo fare bene in tutte e 6 le partite". Inizia così, con rispetto, umiltà ma anche consapevolezza e voglia di fare bene la conferenza stampa pre Barcellona di Rudi Garcia al battesimo di fuoco nella prima giornata della Champions League 2015/2016. Preoccupato, ovviamente, per la forza dei blaugrana, ma non troppo. Garcia analizza così l'aspetto tattico della sfida: "Se guardiamo i numeri del Barcellona, è una squadra di possesso forte con qualità di velocità in attacco. Dovremo essere bravi non solo a difendere bassi, ma anche a uscire quando si potrà. Lo ripeto, l'obiettivo sarà fare risultato e lo faremo con la qualità dei nostri giocatori e l'atteggiamento di squadra, sia difensivo che offensivo. Non intendiamo lasciare il campo al Barcellona, saremo costretti a farlo in alcuni momenti, ma dobbiamo uscire dal pressing sulla palla persa. Parliamo tutti del gioco del Barcellona, ma la loro qualità è il recupero palla immediato. Se lo dico non è più una sorpresa. I giocatori sono pronti mentalmente, abbiamo una rosa di qualità. I giocatori sono pronti a cambiare modulo, abbiamo almeno due piani di gioco, l'obiettivo è fare risultato".

Si guarda, prima che in casa altrui, alle defezioni che costringeranno Garcia a fare di necessità virtù, soprattutto in mezzo al campo: "Pjanic? Ho già parlato di questo, ho una rosa ampia ma non faccio caso prima di una partita alle assenze. Faccio con i giocatori presenti, con gli infortunati parlo in settimana e sto loro vicino, ma quando non possono giocare non c'è da lamentarsi. Bisogna prendere il meglio dai giocatori a disposizione. Salah? Sappiamo che è un ottimo giocatore, non è con noi da tanto tempo, continua a imparare il gioco dei compagni e il suo. Ha velocità e tecnica, questo nel calcio moderno è un parametro importante per fare la differenza.". Altri problemi per Garcia arrivano dalla scelta del compagno diManolas al centro della difesa. Sono stati alternati, in queste tre giornate, Castan a Verona, De Rossi contro la Juve e Rudiger a Frosinone. Su chi ricadrà la scelta? "Ovviamente parliamo prima di Rudiger, è arrivato infortunato, doveva fare una preparazione, cosa che sta ancora facendo, è tornato nell'ultima partita e gli ho dato tempo di gioco. Per Castan, non gioca da un anno. Sta migliorando, abbiamo approfittato della sosta, ma ha bisogno di allenamenti e di tempo di gioco. Non è al 100%, è motivato come un leone, lo devo gestire per lui e per la squadra. Gli facciamo fare lavori individuali, siamo tranquilli, abbiamo anche Daniele, lo abbiamo visto con la Juventus".

Su come fermare Messi si pronunciano entrambe i protagonisti della conferenza stampa. Si parte dal centrocampista: "Il Barcellona è particolare, è più forte di tutti come organico e ha il giocatore più forte. Ci sono squadre molto forti con meno individualità e squadre forti con una sola individualità. Bisognerà fare una grandissima gara di sacrificio, da squadra, ordinati, e aiutarsi. Messi salta quasi sempre un uomo, servirà compattezza e aiuto". Questo, invece, il parere del tecnico transalpino: "Ha risposto Daniele, non c'è un piano anti Messi o anti qualcun altro, le cose si risolvono sul piano collettivo, sia difensivamente che offensivamente. Non è che intendiamo difendere tutta la partita, sappiamo che ci sarà da soffrire, da aiutare il compagno, ma anche da usare la palla e farlo bene. Su Messi non ci sono aggettivi, è uno dei migliori, se non il migliore". Protagonista assieme all'allenatore francese anche Daniele De Rossi, che torna sulla sconfitta contro il Bayern Monaco dello scorso anno che smontò l'impero costruito dai giallorossi in campionato nelle prime giornate: "L'anno scorso fu una partita particolare, sicuramente i valori sono simili, parliamo delle due squadre più arrembanti del mondo. Domani ci giocheremo una parte della qualificazione, sarà importante e non decisiva. Non possiamo pensare che quello che succederà domani influirà in campionato, sono due cose separate, anche se perdere in quella maniera ci ha colpito".

Le parole anche di Luis Enrique sulla sfida di oggi: "Torno qui e mi sento qualche anno in più. E’ un processo normale di crescita e formazione per un allenatore. Di Roma mantengo solo ricordi positivi. E’ stato un campionato difficile, era quello che mi aspettavo, però ripeto che manterrò sempre un ricordo speciale di Roma. Ora pensiamo alla Champions League: cerchiamo di iniziare nel migliore dei modi. Le mie dimissioni? Fu una mia decisione, non imputo colpe a nessuno. Non ricordo bene quali sono tutti i dettagli perché la vita va avanti. Mantengo un ricordo molto positivo, di un’esperienza molto positiva. Noi allenatori cerchiamo sempre di preparare la squadra per essere migliore dell’avversario, per questo è sempre una sfida interessante per noi”.

Il Barcellona ha affrontato la Roma nel Gamper. Sarà una gara simile? Secondo il tecnico spagnolo no: “Non potranno essere paragonate le due partite perché quella era una gara di precampionato, senza l’intensità che si trova nelle partite ufficiali. Dopo quella sfida la Roma ha acquistato giocatori importanti. Non abbiamo preparato la sfida alla luce dell’amichevole che abbiamo disputato questa estate contro di loro. Si parte da favoriti ma quando la palla inizia a rotolare non ce ne sono più, bisogna dimostrarlo di esserlo. Noi siamo i campioni in carica però, e dovremo essere la squadra da battere.. Una cosa sono i pronostici e un’altra cosa è il campo. Noi pensiamo a fare bene e pensiamo a cercare la vittoria in ogni partita. Sia sul piano offensivo sia su quello difensivo. E’ molto differente pensare di partire favoriti ed esserlo. Pensiamo solo a giocare le partite al massimo livello per ottenere il nostro obiettivo: la vittoria. Lascio perdere tutte le polemiche che circondano questo club. Non entro nel merito delle polemiche altrimenti sarebbe un’operazione senza fine”.Ed infine un giornalista gli ha chiesto se Messi è il miglior giocatore che ha mai allenato: “E’ la classica domanda da bar, comunque si. Domanda semplice. E' meglio di Ronaldo? Tutti sanno qual’è il mio pensiero. Non penso che Messi sia solo il più forte giocatore al mondo, ritengo che cMessi sia il più grande giocatore dellstoria".

Statistiche e precedenti

Il collegamento fra Roma e Barcellona parte da Luis Enrique, ex allenatore dei giallorossi nella stagione 2011/2012. Inoltre, in un incontro precedente fra le due squadre lo spagnolo giocava per gli attuali detentori della coppa, la partita finì 1-1 con gol di Cristian Panucci per i giallorossi. Era l'anno 2001 ed la seconda fase a gironi della Champions League. Al ritorno di quella sfida, la Roma ottenne un successo storico all'Olimpico per 3-0 con gol di Montella, Emerson e Tommasi. Nonostante quella vittoria la Roma uscì dalla competizione ottenendo soltanto un terzo posto, mentre il Barcellona passò il turno arrivando primo. Ultimanente, invece, le due squadre si sono affrontate nel trofeo Gamper al Camp Nou quest'estate. Il risultato è stato di 3-0 per i padroni di casa.

Entrambe le squadre vengono da una vittoria a testa, la Roma ha battuto il Frosinone in trasferta con gol di Iago Falque alla fine del primo tempo e di Iturbe nel finale. Il Barcellona ha vinto con più sofferenza a Madrid contro l'Atletico. Dopo il vantaggio iniziale di Torres al 57' per i padroni di casa, Neymar e Messi hanno ribaltato la situazione. L'altra sfida del gruppo E sarà in Germania questa sera, esattamente a Leverkusen dove il Bayer affronta il BATE Borisov. I tedeschi sono favoriti, ma attenzione ai bielorussi che ogni anno riservano qualche sorpresa in questa competizione.