Live Bayern Monaco - Dinamo Zagabria, risultato partita Champions League 2015/16 (5-0)

Per questa sera è tutto da Francesco Anastasi e lo staff di Vavel Italia, buona serata!

Il Bayern Monaco vince una partita maimessa in dubbio. In 24 minuti i tedeschi erano già sopra di 4 gol, il resto l'hanno gestito col possesso palla. Lo Zagabria è poca cosa e si dovrà giocare il secondo posto con Olympiakos e Arsenal mentre i bavaresi allungano in solitaria con 6 punti.

FINISCE QUI! IL BAYERN DEMOLISCE LA DINAMO ZAGABRIA PER 5-0 CON LA TRIPLETTA DI LEWANDOWSKI, COSTA E GOTZE!

88' - Alcantara su punizione! Eduardo blocca la sfera

86' - Tiago Alcantara! Tiro a giro provato dai 20 metri che finisce di poco alto sopra la traversa

82' - Tiro da fuori di Kimmich deviato dalla difesa in angolo

81' - Giallo per Ademi per fallo da dietro su Lewandowski

77' - Ci prova Lewandowski su punizione, palla alta!

75' - Lewandowaski stava facendo poker! Bravo Eduardo in uscita che impedisce al polacco di ritrovarsi a porta vuota

74' - GOTZE!! Che occasione del Bayern con il tedesco che si libera in area e libera il destro che sfiora il palo e va sul fondo

72' - Anche Henriquez tenta la conclusione da lontano senza trovare la porta

71' - Più coraggioso lo Zagabria con Fernandes che ci prova da fuori, tiro totalmente sbilenco

69' - Ultima sostituzione per lo Zagabria che preleva Pjaca al posto di Henriquez

67' - Ammonito Pivaric per fallo su Coman

64' - Rafinha prende il posto di Boateng

63' - Bell'azione di Soudani che si porta a spasso l'intera difesa del Bayern, il tiro di sinistro da fuori però non impensierisce Neuer

61' - Se ne va Machado, al suo posto Markus Rog

59' - All'intervallo i croati avevano sotituito Benkovic con Goncalo Santos

58' - Cambio per il Bayern, esce Costa applauditissimo al posto di Muller

55' - Sale male la difesa della Dinamo così Costa può servire Lewandowski che tutto solo davanti il portiere manda in rete il pallone con un pallonetto delizioso

55' - RRROBERT LEWANDOWSKI! TRIPLETTADEL POLACCO E 5-0 DEL BAYERN!

50' - Neuer da spettacolo all'Allianz Arena uscendofuori dalla porta col pallone smarcandosi da un avversario

RICOMNICIA LA PARTITA!

Primo tempo totalmente dominato dal Bayern Monaco che trova anche facilmente la via del gol con Lewandowski che sigla una doppietta, Costa e Gotze

FINE PRIMO TEMPO! TERMINA CON 4 GOL DI VANTAGGIO PER I PADRONI DI CASA LA PRIMA META' DI GIOCO

45' - Per la Dinamo Zagabria qualche timido tentativo d'attacco ma la difesa del Bayern sembra un muro invalicabile

41' - Angolo del Bayern ottenuto da Bernat con un cross in mezzo deviato

37' - Ci prova da lontano Boateng, palla alta!

34' - Chiede un rigore il Bayern con la caduta di Coman in area, l'arbitro lascia continuare

31' - Dominio totale dei tedeschi che continuano ad attaccare, croati che non vedono già l'ora di tornare a casa

28' - Su angolo di Costa, Lewandowski arriva prima di tutti e di spaccata fa sbattere il pallone sotto la traversa,l'arbitro segnala il gol dato che la palla era entrato abbondantemente

28' - GOOOOL!! 4-0 BAYERN! ROBERT LEWANDOWSKI!!

25' - Un vero e proprio gollonzo del Bayern, Gotze in area calcia di sinistro addosso al portiere dove si mette da solo praticamente il pallone in rete

25' - GOL DEL BAYERN! MARIO GOTZE! 3-0!!

22' - Brutta palla persa a metà campo dalla Dinamo, Alcantara si invola verso la porta e serve al polacco dove deve solo depositare in rete

22' - GOOL DEL BAYERN MONACO! ANCORA LEWANDOWSKI! SEMPRE LUI

20' - Ammonito Boateng per aver fermato il contropiede di Pivaric

19' - Douglas Costa su punizione! Il tiro cross non trova deviazioni e rischia di confondere il portiere. La palla esce di poco

16' - Cross di Coman deviato dalla difesa croata, angolo per i padroni di casa

13' - Bel gol di Costa che sulla sinistra effettua un tiro cross da dentro l'area che sorprende Eduardo sul proprio palo. Vantaggio Bayern meritato

13' - GOL! GOL DEL BAYERN CON DOUGLAS COSTA!!

13' - Si fa vedere anche la Dinamo Zagabria con Soudani, ma niente di pericoloso

12' - Lewandowski!! Pericolo dentro l'area dei croati, bravo Eduardo a risolvere la situazione in mischia

10' - Gran tiro di Boateng! Ottima risposta di Eduardo che si distende

9' - Lancio di Boateng a trovare Douglas Costa ma il lancio è troppo lungo

5' - Ancora Bayern con Alcantara, Ediardo si fa trovare pronto

4' - Subito Gotze prova la conclusione da fuori, ma non trova la porta

PARTITI! INIZIA BAYERN MONACO VS DINAMO ZAGABRIA

20:30 - Ecco le formazioni ufficiali di Bayern Monaco e Dinamo Zagabria. Sorprese da entrambele parti dove Guardiola schiera il giovane Kimmich.

Bayern Monaco: (4-2-3-1) Neuer; Lahm, Boateng, Alaba, Bernat; Alcantara, Kimmich; Douglas Costa, Coman, Gotze; Lewandowski

Dinamo Zagabria: (4-3-3) Eduardo; Benkovic, Matel, Taravel, Antolic; Machado, Ademi, Pivaric; Soudani, Fernandes, Pjaca

Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta scritta, live ed di Bayern Monaco - Dinamo Zagabria, seconda giornata della fase a gironi, gruppo F della Champions League 2015/2016. I padroni di casa hanno tutti i favori del pronostico con un Lewandowski informa smagliante, in casa sembrano inarrestabili. Per la Dinamo sarà una gara di sofferenza dove portare a casa un risultato sarà quasi un'impresa. Si gioca all'Allianz Arena di Monaco, da Francesco Anastasi e dallo staff di Vavel Italia, l'augurio di una buona partita e serata in nostra compagnia.

Le probabili formazioni

QUI BAYERN - Pep Guardiola guarda anche al match di campionato d'alta quota contro il Borussia Dortmund e per stasera potrebbe far rifiatare qualcuno. Ottime chance per Coman di partire dal 1', il giovane proveniente dalla Juventus dovrebbe essere schierato nei 3 dietro la prima punta che sarà il confermatissimo Lewandowski. Oltre gli indisponibili per infortunio Benatia, Ribery e Robben, Guardiola dovrà fare a meno anche di Vidal, in forte dubbio per un problema al ginocchio, possibile riposo per Lahm e Douglas Costa. La formazione vedrà nel 4-2-3-1 essere protagonisti Neuer in porta con Bernat e Rafinha laterali, Alaba e Boateng centrali. In mezzo al campo Alonso e Alcantara con Gotze, Coman e Muller dietro a Lewandowski.

Bayern Monaco: (4-2-3-1) Neuer; Rafinha, Boateng, Alaba, Bernat; Alonso, Alcantara; Coman, Gotze, Muller; Lewandoski.

QUI DINAMO - Dopo la bella vittoria contro l'Arsenal, i croati confermano lo stesso schema, il 4-3-3 con le uniche variabili delle assenze importanti del difensore Schildenfeld e del terzino Pinto, al suo posto il giovane Benkovic. Per il resto tutto confermato per il tecnico Zoran Mamic, con Eduardo in porta, difesa composta da Pivaric, autore di un gol di testa contro l'Arsenal, Sigali, Taravel e Benkovic. Centrocampo con Antoli, Ademi e Machado, l'attacco sarà formato da Fernando, Pjaca e Soudani.

Dinamo Zagabria: (4-3-3) Eduardo; Pivaric, Sigali, Taravel, Benkovic; Antoli, Ademi, Machado; Fernando, Pjaca, Soudani.

Le parole della vigilia

"Era facile immaginare che l'Arsenal vincesse a Zagabria, ma dopo 30 minuti ho capito che la Dinamo e' davvero un'ottima squadra con una grande organizzazione difensiva. Non perdono da 45 partite: puo' solo essere molto forte e per noi non sara' per nulla facile". Pep Guardiola non si fida della formazione croata che nella prima giornata di Champions ha battuto a sorpresa i Gunners. Il tecnico del Bayern spera nella buona leva di Robert Lewandowski, protagonista la scorsa settimana di cinque gol in nove minuti contro il Wolfsburg. "Ma anche da lui mi aspetto sempre tante cose. Spero che segni anche questa volta, ma sarei felice anche se non segnasse, ammesso che giochi come gli chiedo di fare". Invece, Guardiola dovra' rinunciare all'ex juventino Vidal: "E' probabile che non sia nelle condizioni di poter giocare, ha un fastidio al ginocchio".

L'allenatore della Dinamo, Zoran Mamic è soddisfatto dei risultati fin qui conseguiti specialmente contro grandi squadre: "Stiamo giocando contro le migliori squadre attualmente in tutto il mondo ed è un grande onore essere qui. Li apprezziamo, sappiamo quanto sono forti, ma sono persone in carne e ossa, faremo del nostro meglio così dopo la partita per vedere come andrà a finire. Pinto non è venuto con noi in Germania, e non c'è Sigalija. Sicuramente ci manca tanto, ma sarà il giovane Benkovic in cui abbiamo grande fiducia, che siamo convinti che farà una partita eccellente"

Statistiche e precedenti

Il Bayern Monaco è certamente più avanti come numero di gol segnati in questa competizione, 3-2 per i tedeschi. Muller è il capcannoniere con 2 gol, mentre Fernandes e Pivaric si dividono i due gol segnati contro l'Arsenal. Anche come tiri in porta Muller domina con 4 tiri nello specchio contro Pivaric, fermo a 2. Pareggio per conto degli assist con i rispettivi Coman e Machado a quota 1.

Non ci sono precedenti in Champions League fra le due squadre. La Dinamo Zagabria ha disputato, invece, incontri con altre squadre tedesche, esattamente due, sempre contro il Werder Brema in Champions League. Entrambe le partite hanno visto vincente il Brema per 3-2 e 2-1 con grande protagonista Diego, era il 2007 e ci si contendeva l'accesso alla fase a gironi attraverso il terzo turno preliminare.