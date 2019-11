Live Manchester United - Wolfsburg in risultato Champions League 2015/2016 (2-1)

Da Alessandro Cicchitti è tutto per il match di questa sera. A risentirci con il melgio della Champions League 2015/2016 e del grande calio europeo, live, qui su VAVEL Italia.

22.55 - Con la vittoria di questa sera, lo United aggancia il Wolfsbug in vetta alla classifica del gruppo B. Quattro squadre tutte ferme a 3 punti, complice la vittoria per 3-2 del CSKA ai dani del PSV in quel di Mosca.

22.50 - ECCOLO! Il gol che ha deciso la sfida di questa sera tra United e Wolfsburg: TACCO SPETTACOLARE ED EFFICACE DI JUAN MATA PER SMALLING CHE APPOSTATO SUL SECONDO PALO NON SBAGLIA BATTENDO BENAGLIO PER IL DEFINITIVO 2-1.

22.45 - La gioia di Smalling, decisivo nella notte dell'Old Trafford!

22.40 - Sono arrivati i tre punti, i primi tre punti per lo United di Van Gaal che può esultare al termine di un match bello ed equilibrato fino alla fine. Ad aprire le marcature era stato proprio il Wolfsburg grazie alla combinazione vincente per Caligiuri, freddo davanti a De Gea. Il gol degli avversari però, ha scosso i Red Devils che hanno iniziato ad attaccare affidandosi all'estro di Mata MVP dell'incontro con il rigore dell'1-1 procurato e trasformato, ma soprattutto con l'assist impossibile, con il tacco per Smalling che ha deciso il match!

93' - FINISCE QUI! 2-1 MANCHESTER UNITED! VITTORIA DURA, SOFFERTA MA MERITATA CONTRO UN ALTRETTANTO GRANDE WOLFSBURG.

90' - Kassai assegna 3 minuti di recupero. Ultime speranze per i Lupi. Lo United si difende provando a tenere il pallone lontano dalla propria area di rigore.

88' - Ultimi minuti, ultime speranze per il Wolfsburg che cerca un'intuizione, un'errore avversario, una giocata, che possa rimettere in parità il match!

86' - Va Rodriguez ma la palla finisce a lato per questione di centimetri.

85' - Punizione interessantissima guadagnata da Draxler. Siamo in posizione centrale, 20/25 metri.

84' - Martial riceve da Mata, entra in area di rigore, poi prova il cross inghiottito da Benaglio, facile in presa.

82' - Preme il Wolfsburg a caccia del pareggio. Lo United si difende provando a ripartire in contropiede.

80' - Kassai molto fiscale in questo finale di gara: è stato ammonito Young per aver impiegato troppo tempo nel rimettere il pallone in gioco su una rimessa laterale.

77' - Ultimo cambio nel Wolfsburg: dentro Yung; fuori Trasch.

76' - OCCASIONE MONUMENTALE PER DANTE! LO UNITED SI SALVA GRAZIE AL SALVATAGGIO DI ROONEY CHE ERA APPOSTATO COME ULTIMO UOMO DAVANTI A DE GEA. WOLFSBURG PERICOLOSO!

74' - Grande impatto sul match da parte di Andrè Schurrle, ancora pericoloso stavolta con l'assist per Draxler chiuso all'ultimo dall'altro neo entrato Jones.

73' - Ultimo cambio nello United: dentro Jones al posto di Bastian Schweinsteiger.

71' - SCHURRLE VICINISSIMO AL GOL! PRIMO SQUILLO DEL CAMPIONE DEL MONDO APPENA ENTRATO IN CAMPO. DRIBBLING DOPPIO SU YOUNG CHE CONCEDE IL DIAGONALE FUORI DI POCHISSIMO.

69' - Heacking rompe gli indugi: doppio cambio in casa Wolfsburg con Dost e Arnold che lasciano spazio alla coppia Bendtner, Schurrle.

65' - CALIGIURI! Destro sul primo palo da parte del tedesco che però trova i guantoni di De Gea, attento in questa circostanza. Il Wolfsburg non ci sta, vuole il gol del pari.

62' - E' stata l'ultima azione da parte di Depay che abbandona il campo; al suo posto Van Gaal inserisce Pereira.

61' - Ammonito Depay per aver rifilato una manata, forse involontaria a Trasch. L'olandese protesta ma Kassai è irremovibile.

60' - Ancora Depay, prova il tiro dal limite facilmente controllato da Benaglio.

59' - Depay va via in contropiede, ma poi sbaglia il suggerimento per Rooney che stava facendo il movimento opposto.

56' - Tutto da rifare per il Wolfsburg che dopo esser passato in vantaggio non è riuscito a gestire il risultato. Gran merito della rimonda dei rossi va a Juan Mata davvero eccezionale questa sera.

53' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL SMALLINGGGGG! MANCHESTER UNITED IN VANTAGGIO!!!!! GRANDE, GRANDISSIMO ASSIST DI JUAN MATA CHE ALLUNGA IL PALLONE DI TACCO PER IL DIFENSORE CHE APPOSTATO SUL SECONDO PALO NON SBALGIA ED INSACCA BENAGLIO PER IL GOL DEL SORPASSO UNITED!

50' - Si mette in moto Depay che arriva sul fondo e crossa per Martial che stacca di testa senza riuscire ad imprimere forza al pallone. Occasione potenziale per i Red Devils.

48' - Darmian decisivo in anticipo su Bas Dost appostato come un'avvoltoio alle sue spalle.

46' - C'è stato un cambio all'intervallo in casa United con Van Gaal che ha deciso di lasciare negli spogliatoi Valencia; al suo posto è entrato il più offensivo Young.

21.46 - SI RICOMINCIA! INIZIATA LA RIPRESA AD OLD TRAFFORD!

21.40 - Ecco invece il rigore perfetto di Mata per il pareggio United. Piatto mancino che spiazza Benaglio; 1-1 all'intervallo.

21.38 - Questa la rete del momentaneo vantaggio Wolfsburg con l'assist di Kruse per Caligiuri che raccoglie indisturbato e insacca De Gea per l'1-0.

45' - Finisce qui, senza recupero il primo tempo all'Old Trafford. 1-1 tra United e Wolfsburg; match bello e divertente, reso ancor più frizzante dalla rete di Caligiuri in avvio di match. Dopo aver subito il gol però, lo United ha cambiato passo mettendo alle strette la difesa dei lupi, beffata da uno sciocco fallo di mano di Caligiuri che ha permesso a Mata di raggiungere il pari.

41' - Ammonito anche Schweinsteiger nei Red Devils.

40' - Ci prova Kruse dalla distanza; il tiro non c'entra lo specchio di porta. Palla out.

39' - Duro intervanto da parte di Schneiderlin ammonito da Kassai.

37' - Mata è in serata di grazia; altro pallone misterioso stavolta concesso a Depay fermato da una grande risposta di Benaglio.

34' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLL MATA! PAREGGIO CHE ARRIVA DAL DISCHETTO CON IL NUMERO 8 CHE SI ERA PROCURATO IL PENALTY. MATCH DI NUOVO IN EQUILIBRIO.

33' - CALCIO DI RIGORE PER IL MANCHESTER UNITED! RIGORE CONCESSO DA KASSAI PER UN FALLO DI MANO EVIDENTE DI CALIGIURI SUL CROSS DI MATA.

29' - DEPAY! COLPO DI TESTA DELL'OLANDESE CHE PERO' SCHIACCIA TROPPO LA SFERA SULL'ASSIST MERAVIGLIOSO DI MATA. BENAGLIO CONTROLLA SENZA PROBLEMI.

28' - L'azione che ha portato al tiro Rooney è nata da un'idea bellissima di Mata che ha sfornato l'assist perfetto per il 10, insolitamente annebiato davanti a Benaglio.

27' - ALTRA OCCASIONISSIMA PER LO UNITED, STAVOLTA CON ROONEY CHE HA CALCIATO ALTO DA POCHI METRI.

25' - Il Wolfsburg torna a bussare dalle parti di De Gea: ci ha provato Arnold, poi sulla respinta anche Guilavogui ma il pallone si è impennato oltre la traversa.

22' - Preme lo United, ma per il momento il Wolfsburg è attento e fortunato. Si resta sull'1-0 in favore dei Lupi.

19' - E' arrivata la reazione dei Red Devils vicinissimi al gol prima con Mata in cui tiro a giro destinato nel sette è stato deviato da Dante; poi 2 minuti più tardi con Martial che c'ha provato col destro, fuori misura.

15' - PRIMO SQUILLO DI MARTIAL, PALLA A GIRO FUORI DI POCO.

13' - OCCASIONISSIMA UNITED CON MATA; DANTE DI TESTA SALVA UN GOL GIA' FATTO.

11' - Benaglio si complica la vita, rinviando sui piedi di Schweinsteiger che nonostante la distanza non ci pensa su e calcia; provvidenziale la copertura di Naldo sempre presente in questi primi minuti.

9' - Prova a reagire lo United con l'idea di Rooney per la corsa di Depay, fermato in scivolata da Naldo.

Da sottolineare ancora una volta l'azione bellissima partita proprio da Caligiuri che poi ha raccolto l'assist perfetto di Kruse. Mal posizionata la difesa Red Devils che ha lasciato spazio tra Valencia e Smalling. Lo United subisce gol alla prima, primissima occasione del match, al primo affondo tedesco!

4' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL VANTAGGIO WOLFSBURG ALLA PRIMA OCCASIONE DEL MATCH! AZIONE BELLISSIMA TRA CALIGIURI, DRAXLER E KRUSE CHE RESTITUISCE AL NUMERO 7 SOLO DAVANTI A DE GEA CHE AL QUEL PUNTO NON PUO' NULLA. GOL BELLISSIMO, 1-0 WOLFSBURG AL 4'.

3' - Avvio soft in questi primi minuti; scambi lenti e orizzontali sia dall'una che dall'altra parte. Le squadre si studiano.

1' - Primo lancio per Martial che non c'arriva. C'è Benaglio in presa bassa a far sua la sfera.

20.45 - SI PARTEEEEE! INIZIATA MANCHESTER UNITED - WOLFSBURG!!!!

20.42 - Squadre in campo; suona l'inno della Champions League, Old Trafford ruggisce.

20.40 - Tutto pronto, la Champions torna nel teatro dei sogni, la Champions è all'Old Trafford! Squadre nel tunnel...

20.30 - Le squadre sono rientrate negli spogliatoi, intanto ecco alcune immagini del pre match dei Red Devils tutti molto concentrati da De Gea a Mata.

20.25 - Continua il riscaldamento in casa Wolfsburg. Per i ivce campioni di Germania il match di questa sera può rappresentare una grande opportunità: con una vittoria i lupi metterebbero una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi, lasciando fermo, a quota zero lo United.

20.20 - Le squadre sono entrate sul terreno di gioco dell'Old Trafford. Iniziato il riscaldamento di Manchester United e Wolfsburg!

20.05 - Ancora semideserto l'Old Trafford che però ben presto si riempirà in ogni ordine di posto. E' atteso il tutto esaurito per la gara di questa sera, gara già cruciale per il cammino dello United in quest'edizione della Champions League.

20.00 - Tante variazioni per Heacking che al contrario delle previsioni sceglie il solito 4-2-3-1 con Arnold al posto di Luiz Gustavo in mezzo al campo. In avanti giocano Caligiuri, Kruse e Draxler, tutti dietro al gigante Bas Dost.

19.55 - Tutto ocnfermato in casa United: Rojo non recupera nemmeno per la panchina; al suo posto gioca Valencia con Darmian spostato sull'out di sinistra. A centrocampo c'è Schweinsteiger, mentre i tre dietro Martial saranno Mata, Rooney e Depay.

Wolfsburg: (4-2-3-1): Benaglio; Trasch, Naldo, Dante, Rodriguez; Guilavogui, Arnold; Caligiuri, Kruse, Draxler; Dost.

Manchester United: (4-2-3-1): De Gea; Valencia, Smalling, Blind, Darmian; Schneiderlin, Schweinsteiger; Mata, Rooney, Memphis; Martial.

19.50 - Entriamo subito nel vivo del match con le formazioni di Manchester United e Wolfsburg ufficializzate dalla UEFA qualche istante fa:

19.45 - Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live e di Manchester United - Wolfsburg (20.45), incontro valido per la seconda giornata della UEFA Champions League 2015/2016. All'Old Trafford, lo United di Van Gaal ospita l'undici tedesco guidato da Hecking. Il Wolfsburg si presenta nel teatro dei sogni forte del successo ottenuto all'esordio con il CSKA. Lo United invece, dopo la sconfitta con il PSV è già con le spalle al muro e non può più sbagliare per non vedere allontanarsi la qualificazione agli ottavi di finale.

Manchester United - Wolfsburg, Champions League 2015/2016

Il Manchester United, nonostante il ko di Ehindoven è reduce da un grande periodo di forma in Premier League dove 3 vittorie in altrettanti match hanno permesso ai Diavoli di insediarsi al primo posto della classifica. Sabato, nel match disputato con il Sunderland è arrivato un secco 3-0 con il capitano, Wayne Rooney ancora tra i protagonisti. In casa Red Devils ontinuano a brillare anche le giovani stelle Depay e Martial che ha avuto un'impatto clamorosamente efficace in Premier dove è andato a segno per 4 volte dal suo esordio con il Liverpool.

Il Wolfsburg di Hecking invece, è reduce dal pari interno con l'Hannover che ha allontanato i lupi dalla vetta della classifica di Bundes occupata dal Bayern. Ora la squadra della Volkswagen occupa la quarta piazza con 12 punti frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, quella passata alla storia come la notte di Lewandowski capace di segnare a Benaglio, portiere dei lupi, ben 5 reti in soli 9 minuti.

Le probabili formazioni

Per il match di questa sera, Van Gaal deve fare i conti con le indisponibilità del povero Shaw, la cui stagione è finita ancor prima di iniziare, Ander Herrera e Carrick, alle prese con acciacchi di poco conto che però ne precluderanno l’impiego nel match odierno. Sono in dubbio anche Rojo e Schweinsteiger, il primo per un problema al polpaccio, il secondo per un fastidio alla caviglia.

Il modulo dei Red Devils con tutta probabilità sarà il 4-2-3-1 con il reintegrato De Gea tra i pali; in difesa giocheranno Darmian, Smaling, Blind e Rojo sempre che recuperi dal fastidio alla caviglia. Nel caso non dovesse farcela, Darmian prenderebbe il suo posto a sinistra con l’inserimento di Valencia a destra. A centrocampo ci sarà Schneiderlin affiancato da Schweinsteiger, mentre il tris dietro l’unica punta Martial sarà composto da Mata, Rooney e Depay.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Darmian, Smalling, Blind, Rojo; Schneiderlin, Schweinsteiger; Mata, Rooney, Depay; Martial. All.: Van Gaal.

Manchester United - Wolfsburg, Champions League 2015/2016

Anche Heacking deve fare i conti con le pesanti assenze di Vieirinha, Knoche e soprattutto del metronomo Luiz Gustavo ko per infortunio. Il tecnico tedesco sembra intenzionato a cambiare l'assetto tattico dei suoi, passando ad un più compatto 4-1-4-1 con il gigante Dost unica punta.

In porta giocherà l'esperto capitano Diego Benaglio, con Trasch, Naldo, Dante e Rodriguez a formare il quartetto di difesa. Davanti alla difesa agirà Guilavogui, mentre la linea di quattro dietro Dost sarà composta da Kruse, Draxler, Caligiuri e Schurrle, non proprio centrocampisti che però dovranno adattarsi in una zona di campo più arretrata del solito.

Wolfsburg (4-1-4-1): Benaglio; Trasch, Naldo, Dante, Rodriguez; Guilavogui; Caligiuri, Draxler, Kruse, Schurrle; Dost. All.: Hecking.

Le parole della vigilia

Alla vigilia del delicatissimo match con il Wolfsburg, Luis Van Gaal ha parlato in conferenza stampa del momento dei suoi, delle scelte fatte in estate e di quelle che farà questa sera:

“In Champions League devi vincere le partite in casa, altrimenti diventa difficile andare avanti. Non è impossibile, ma è fondamentale vincere in casa. - esordisce Van Gaal che poi prosegue - “Penso che Michael Carrick non giocherà, e anche se Antonio Valencia e Ander Herrera hanno dei piccoli infortuni non voglio rischiarli come era successo con Wayne Rooney. E' meglio far riposare i giocatori per una partita piuttosto che perderli per un lungo periodo.” Poi l’olandese si concentra su Schweinsteiger: “Bastian è stato mio capitano al Bayern insieme a Lahm; Si è ambientato molto bene. E' già diventato un leader e questo è il motivo per cui lo abbiamo preso dal Bayern. Stiamo provando a mischiare giocatori giovani con altri di esperienza. E Bastian è un perfetto modello per i giovani. Sono molto contento di lui.”

Manchester United - Wolfsburg, Champions League 2015/2016

Anche il tecnico avversario, Dieter Hecking, ha parlato nella conferenza stampa della vigilia. Sembra un Heacking molto concentrato e positivo quello che si sottopone alle domande dei giornalisti:

“Questo campo è chiamato 'Teatro dei Sogni'. Io non ho sogni, preferisco la realtà. Una vittoria non sarebbe male ma la cosa più importante è giocare con grande intensità” - esordisce il tedesco che poi continua soffermandosi sul match vinto con il CSKA: - “Ogni partita di Champions League è una sfida. Siamo partiti bene contro il CSKA Mosca e ora dobbiamo proseguire. Giocare a Old Trafford sarà una fantastica esperienza ma dobbiamo restare concentrati sulla nostra performance per sperare in un risultato positivo. Siamo qui per giocare a calcio.” Infine conclude: “Naturalmente la maggior parte della gente pensa che lo United vincerà ma dobbiamo fare del nostro meglio perché non accada. Sono una squadra con più esperienza di noi, ma vediamo cosa accadrà sul rettangolo verde.”

Precedenti e statistiche tra le due squadre

Sono due i precedenti in Champions League tra Manchester United e Wolfsburg. Entrambi gli scontri risalgono alla stagione 2009/2010 quando Diavoli e Lupi finirono nello stesso girone, proprio come accaduto in questa edizione.

L’ironia del destino ripropone la sfida all’Old Trafford esattamente 7 anni dopo il primo faccia a faccia; era il 30 settembre del 2009 quando lo United si impose sul Wolfsburg con il punteggio di 2-1 grazie alle reti di Carrick e Giggs. Anche nel match di ritorno giocato in dicembre alla Volkswagen Arena, ad avere la meglio furono gli inglesi trascinati da un super Owen in quella circostanza autore di una tripletta.