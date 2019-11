Risultato finale Lazio - St. Etienne 3-2

Tanta sofferenza in queste vittoria, un'altra vittoria in rimonta come domenica scorsa. La squadra di Pioli si aggiudica il match per 3-2: Hoedt, Onazi e Biglia regalano il successo alla Lazio. Per i francesi, a segno Bayal Sall, poi espulso, e Monnet-Paquet.. Biancocelesti imperfetti per alcuni tratti che hanno tenuto i francesi in partita.La Lazio vola in testa al girone con il Dnipro (vincente pure lui quest'oggi). Per questa sera è tutto, ma potete seguire la diretta del Napoli in nostra compagnia. Grazie da Radice Arianna, buon proseguimento di serata

FINISCE LA PARTITA, VINCE LA LAZIO PER 3-2

90' Saranno 3 minuti di recupero

89' Miracolo di Ruffier di piede: cross di Felipe Anderson e conclusione di Matri su cui il portiere si super

89' Fuorigioco di Keita

88' La Lazio sta rischiando troppo

87' Ancora la squadra francese: tentativo aereo di Pajot vola Berisha, palla sul fondo

84' Il ST. ETIENNE RIAPRE LA PARTITA CON UNO SPLENDIDO GOL DI MONNET PAQUET: il giocatore francese anticipa Basta e batte Berisha con un pallonetto

Il gol di Biglia

82' No Look di Felipe Anderson per Keita, palla troppo luga

79' GOOOL DELLA LAZIO, 3-1 A SEGNO BIGLIA: 80' Azione personale di Keita sulla sinistra e il capitano mette dentro una respinta di Ruffier

78' Felipe Anderson prova a fare tutto da solo, palla che finisce di poco alta

76' ST. ETIENNE IN 9 UOMINI, ESPULSO ANCHE SALL (per doppio Giallo) bruttissimo fallo su Felipe Anderson

74' Altro cambio per Pioli: Fuori Onazi, ed entra Cataldi

73' Ultimo cambio per Galtier: dentro Monnet-Paquet fuori Roux

71' Prova a scappare Matri, ma è in fuorigioco

70' Pericolo St. Etienne:Bahebeck entra in area e prova la rasoiata su cui Berisha si fa trovare pronto e respinge

Vediamo il vantaggio della Lazio

69' Calcio di punizione da posizione interessante per i francesi

65' Cambia anche Pioli: Dentro Matri e fuori Mauri

64' Doppo cambio per il St. Etienne entra Bahebecked esce Hamouma ed Ismael Diomande prende il posto di Corgnet

61' I ritmi della partita, in questi ultimi minuti, sono calati

57' Fuorigioco di Keita

56' Corgnet ci prova dal limite dell'area, palla fuori

55' La Lazio aumenta la pressione, vuole chiudere il match

50' Altra rimonta per Lazio, dopo Verona di domenica scorsa.

48' Giallo Sall che commette un brutto fallo su Milinkovic Savic

47' GOOOL DELLA LAZIO, 2-1 PER I BIANCOCELESTI. Punizione battuta da Biglia, Ruffier esce malissimo, Hoedt ne approfitta e insacca in rete con l'esterno mancino.

45' Inizia il secondo tempo, palla giocata dalla Lazio

45' Mauricio non ce la fa per il problema al naso; al suo posto, Santiago Gentiletti.

20:00 Si sta riscaldando Matri

19:55 L'esultanza di Onazi

Finisce il match, 1-1 All' Olimpico, i francesi sono in dieci uomini. a tra poco per il secondo tempo

46' La Lazio vicino al gol bellissmo cross di Biglia , Mauri sceglie bene il tempo,ma manca di precisione

45' Ci saranno due minuti di recupero

44' Anche in dieci uomini il St. Etienne continua ad attaccare

42' Richiamo verbale per Hoedt, calcio di punizione per i francesi

40' Ancora Hamouma in contropiede va al tiro, Berisha para.

37' Il difensore della Lazio prova rientrare

34' Mauricio viene curato dallo staff medico

32' ROSSO PER BERIC: IL GIOCATORE DA UNA GOMITATA A MAURICIO E L'ARBITRO ESTRAE IL ROSSO. Espulsione a mio avviso, troppo severa. Il difensore della Lazio continua a perdere sangue

30' Keita si accentra e verticalizza per Mauri, ma sulla traiettoria c'è Onazi chee devia la palla ed esce di poco

28' Progressione di Basta sulla destra e cross teso rasoterra,ma la difesa francese allontana

Rivediamo il gol del nigeriano

25' Primo giallo del match per l'autore del pareggio, Onazi

22' Felipe Anderson si è acceso

21' GOOOL DELLA LAZIO CHE PAREGGIA IL MATCH CON ONAZI: Felie Anderson crossa, Mauri fa una splendida finta, la palla arriva sul secondo palo e Onazi con un bel destro al volo batte Ruffie. terzo gol europeo del nigeriano

20' Fallo in attacco di Milinkovic

19' Sarà ancora calcio d'angolo

19 Primo corner per i biancocelesti

19'Pioli ha chiesto ai suoi giocatori di mettersi con il 4-3-3

18' I francesi sono sempre in attacco, questa volta Clerc ci prova dalla distanza, palla abbondantemente a lato

17' Hamouma commette fallo su Berisha in area, punizione per la Lazio

14' Il St. Etienne vicinissimo al 2-0. La Lazio sta dormendo sulle palle inattive: altro calcio d'angolo, Roux colpisce la traversa

13' Altro calcio d'angolo per i francesi

12' Brutto fallo di Sall su Biglia, richiamo solo verbale

Rivediamo il gol di Sall

10' Felipe Anderson commette fallo su Lemoine

7' La Lazio vicino al pareggio:Ruffier salva sulla linea un colpo di testa di Hoedt

6' GOOOL DEL S.T ETIENNE, DOPO SEI MINUTI I FRANCESI VANNO IN VANTAGGIO: BAYAL SALL DI PETTO INSACCA IN RETE..CHE DISATTENZIONE DEI BIANCOCELESTI

5' Primo calcio d'angolo per i francesi

4' Fallo a centrocampo su Biglia

2' I verdi provano subito ad attaccare

1' Inizia il match, prima palla giocata dal St. Etienne

18:56 Le squadre fanno il loro ingresso in campo

18:51 1500 tifosi francesi arrivati per vedere il match

18:47 Lazio e Saint-Étienne rientrano negli spogliatoi. Tra meno di 15' partirà il secondo atto del nostro cammino in Europa.

18:45 Nella giornata di oggi i giocatori del St. Etienne hanno visitato la bellissima capitale

18:40 Ecco il riscaldamento della Lazio

18:33 Le squadre sono in campo per il riscaldamento

18:30 Altra inquadratura dell' Olimpico.

18:28 Spalti deserti..

18:20 I giocatori del St. Etienne danno un'occhiata al campo di gioco

18:12 Diamo dare uno sguardo allo spogliatoio dei biancocelesti

18:03 Sono appena uscite le formazioni con Pioli che sorprende tutti: giocano Biglia e Milinkovic Savic, panchina per Cataldi e Morrison!

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-2-3-1): Berisha; Basta, Mauricio, Hoedt, Radu; Onazi, Biglia; Anderson, Milinkovic-Savic, Keita; Mauri. All. Pioli

A disp: Marchetti, Guerrieri, Gentiletti, Konko, Cataldi, Morrison, Matri, Kishna

Indisponibili: de Vrij, Candreva, Klose, Djordjevic.

SAINT-ÉTIENNE (4-2-3-1) – Ruffier; Clerc, Bayal-Sall, Perrin, Polomat; Pajot, Lemoine; Roux, Corgnet, Hamouma; Beric. All. Galtier.

A disp: Maissonnial, Moulin, Polomat, Malcuit, Eysseric, Diomande, Bahebeck, Maupay, Monnet-Paquet

Indisponibili: Pogba, Clement, Brison

18:00 Buon pomeriggio amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale di Lazio - St. Etienne, gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League 2015/2016. La Lazio torna in campo per la seconda giornata di Europa League: dopo il pareggio beffa a Dnipro, i biancocelesti ospitano il St.Etienne sul quale sono favoriti e si augurano di battere i francesi per mettersi in posizione avvantaggiata nel gruppo.

I francesi arrivano dal ko con il Nizza, l’unico nelle ultime 10 partite nelle quali hanno sempre segnato almeno una volta. Il loro inizio di stagione incute timore alle grandi d’oltralpe e non solo: dopo sei risultati utili consecutivi gli uomini di Galtier sono attualmente secondi in classifica alle spalle del Psg. I verdi di Francia hanno qualità e conoscono la competizione, occorre quindi prestare la massima attenzione, ma all’Olimpico dovranno fare a meno di un paio di pedine importanti. Pioli spera di trovare continuità e costanza dopo la vittoria con il Verona.Il Gruppo G, al momento, non riconosce nessuna guida, le quattro squadre sono appaiate a quota 1, in virtù dei due pareggi della prima giornata. Si riparte dall'1-1 tra Lazio e Dnipro e dal 2-2 di St. Etienne - Rosenborg. Chiusa questa tornata, per i biancocelesti, doppio impegno proprio con gli scandinavi.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Pioli: “Il Saint Etienne avversario da rispettare"- Il tecnico biancoceleste ha parlato in conferenza stampa: “Si può definire un avversario da rispettare, che gioca un calcio semplice, veloce ed efficace, anche se ha perso in maniera abbastanza netta l’ultima partita. Dovremmo stare attenti: è un avversario forte. Quella che deve trovare continuità e costanza di rendimento. Le ultime prestazioni sono state buone per spirito e volontà di comandare la partita. Ma dobbiamo ancora crescere e trovare la continuità dei risultati. L’obiettivo della Lazio è sempre quello di restare in Europa e dobbiamo lottare per questo. E’ la terza partita della settimana, ma voglio aspettare ancora per giudicare la forma dei miei. La cosa certa è che sarà una squadra competitiva: vogliamo vincere e metterci in una posizione di vantaggio nel girone. Noi dobbiamo puntare a dare continuità alle nostre prestazioni. Alla voglia di fare la partita, lo spirito e l’atteggiamento, ma è normale che vogliamo vincere. La squadra deve avere grande umiltà, rispetto per l’avversario e giocando da Lazio. Così avremo tante possibilità di centrare la vittoria. Alle assenze purtroppo ci siamo abituati a queste assenze e i miei ragazzi risponderanno sul campo. La sosta ci aiuterà a recuperare alcune pedine fondamentali, ma domani ci giochiamo il futuro in una competizione a cui teniamo molto”

Galtier: “Lazio tra le grandi in Italia, ma domani pochi tifosi"- Christophe Galtier ieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro la Lazio: "La sconfitta così pesante contro il Nizza non è stato il miglior modo per preparare la gara contro la Lazio, ma noi saremo pronti ad affrontare un grande avversario.Il reparto offensivo della Lazio rappresenta il punto forte della squadra. Hanno tanti giovani, ma tutti molto forti. Il calcio italiano è tornato a livelli molto interessanti, con una squadra molto forte in Europa come la Juventus. I bianconeri hanno trascinato le altre su questo trend. La Lazio è fortissima, è andata ad un passo dalla Champions League ed è arrivata terza in campionato. Poi quando si guarda l’ultima campagna acquisti si capisce che fa parte delle grandi italiane. Così come la Roma, anche Garcia ha fatto un grande lavoro qui e sta facendo tornare la squadra a grandi livelli, lo ammiro tanto. Pochi biglietti venduti per la gara?E’ un peccato, lo stadio è bellissimo. Peccato, perché per noi francesi l’Europa League è un palcoscenico importante e mi sembra che anche la Uefa abbia fatto degli sforzi per far aumentare il fascino della competizione. Domani l’atmosfera sarà meno calda, lo spiegheremo ai nostri giocatori e speriamo sia un vantaggio, ma è un peccato per il calcio. Anche in Ucraina sarà così e vorremmo sempre giocare in stadi pieni”

LE PROBABILI FORMAZIONI

Pioli sembra aver sciolto gli ultimi dubbi nella seduta di rifinitura: il modulo è il 4-2-3-1, con in porta spazio a Berisha, davanti a lui linea difensiva composta da Basta, Mauricio, Hoedt e Radu. In mediana riposano Biglia e Parolo, così si preparano Cataldi e Onazi. Sulla trequarti spazio a Anderson, Keita e la novitàMorrison. In attacco dovrebbe trovare spazio dunque Mauri, che agirà da falso nueve, sostituendo l’acciaccato Djordjevic e il rientrante Matri.

LAZIO (4-2-3-1): Berisha; Basta, Mauricio, Hoedt, Radu; Onazi, Cataldi; Anderson, Morrison, Keita; Mauri. All. Pioli

A disp: Marchetti, Guerrieri, Gentiletti, Konko, Biglia, Milinkovic-Savic, Matri, Kishna

Indisponibili: de Vrij, Candreva, Klose, Djordjevic.

Schieramento speculare per il Saint Etienne. Tra i pali Ruffier, retroguardia guidata da Sall e Perrin, a destra Clerc, a sinistra Polomat. Lemoine e Pajot al centro, ad ispirare l'unica punta, Beric, Roux, Corgnet e Diomandè.

Galtier deve rinunciare a Cohade, Clement, Brison e F.Pogba.

SAINT-ÉTIENNE (4-2-3-1) – Ruffier; Clerc, Bayal-Sall, Perrin, Polomat; Pajot, Lemoine; Roux, Eysseric, Hamouma; Beric. All. Galtier.

A disp: Maissonnial, Moulin, Polomat, Malcuit, Corgnet, Diomande, Bahebeck, Maupay, Monnet-Paquet

Indisponibili: Pogba, Clement, Brison

Arbitro: Halis Özkahya (TUR).

Assistenti: Kemal Yilmaz (TUR)-Ekrem Kan (TUR)

IV Uomo: Çem Satman (TUR)

ADD1: Tolga Özkalfa (TUR) ADD2: Ali Palabıyık (TUR)

NUMERI,STATISTICHE E PRECEDENTI

Primo confronto in assoluto tra Lazio e Saint Etienne, non mancano però precedenti tra squadre francesi e biancocelesti. 14 confronti allo stato attuale, con 5 vittorie della Lazio, 3 pari e 6 sconfitte. Ultimo incrocio nel 2005, Intertoto. La Lazio si confronta con il Marsiglia: pari interno, a segno Di Canio, 3-0 Marsiglia al Velodrome. Il Saint Etienne è invece al quinto "ballo" con squadre italiane. Nel 2014, nel girone di Uefa, doppio pari con l'Inter per l'undici transalpino. 1-1 in Francia, 0-0 a San Siro.

Sono già in città 9 pullman dei supporters del Saint Etienne; Su alcuni di essi, presso l'area di servizio "Feronia" - a Roma nord, durante le operazioni di controllo previste dall'ordinanza del Questore d'Angelo, gli agenti hanno rinvenuto 4 coltelli a serramanico, ed un grande quantitativo di petardi e "fumoni".