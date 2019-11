Portogallo - Danimarca la decide Moutinho: è festa per i portoghesi

La griffe del campione sulla partita decisiva sia per i portoghesi che per i danesi, con questi ultimi che hanno giocato a Braga la loro ultima partita di questa fase di qualificazione. E la vittoria del Portogallo li condanna ad aspettare il risultato finale di Armenia-Albania. Perchè il gol è di Moutinho e manda in Francia Cristiano Ronaldo e compagni. Si aspettava quindi una partita dai ritmi frenetici sin dal suo inizio, ma non è stato proprio così, soprattutto nella prima mezz'ora di gioco . Nel Portogallo, la grande novità è stato l'inserimento di Bernardo Silva, trequartista in forza al Monaco di Leonardo Jardim, che ha messo in panchina Danny.

Il Portogallo di Fernando Santos vuole diventare subito padrone della partita, e riesce comunque a tenere più la palla, anche se la fa girare a ritmi bassi, aspettando sicuramente l'errore della Danimarca, che per forza deve rischiare di più in questa gara. Il primo tiro in porta lo fa il solito Cristiano Ronaldo al minuto 10', questa volta di sinistro da fuori area, che comunque Schmeichel riesce a stoppare senza grossi problemi. La Danimarca cerca di farsi vedere, e la palla va sempre a Hojbjerg, che però non trova spazio per progredire nè per servire i suoi compagni. Al minuto 25', è Kjaer chi salva i danesi, allontando la palla che era già dentro l'area, dopo una buona giocata dell'attacco dei portoghesi. Al minuto 30', tiro da fuori area di João Moutinho, servito da Ronaldo, ma la palla va di poco sopra la traversa. Lo stesso Moutinho che al minuto 39' serve Nani con un cross perfetto, e l'esterno del Fenerbahçe di testa colpisce la traversa. Il primo tempo finisce senza altre occasioni. Il Portogallo è stato sempre padrone della partita, e la Danimarca si è fatta vedere poco.

Nella ripresa, la Danimarca inizia subito pericolosìssima con un tiro di Bendtner che va sul palo destro dalla porta di Rui Patrício dopo un calcio d'angolo. Al minuto 57', Schmeichel brilla nella porta della Danimarca, parando due tiri consecutivi di Ronaldo e Tiago, quest'ultimo che era pure dentro dell'area piccola, ma bravìssimo il portiere danese che chiude lo spazio. Il ritmo della partita non aumenta neanche con il tempo, e se al Portogallo il pareggio andava più che bene, la Danimarca non riusciva mai a tenere l'iniziativa di gioco. Al minuto 66 arriva finalmente il gol che sblocca la partita: 1-0 per il Portogallo, segnato da João Moutinho, con un tiro a giro preciso con Schmeichel che questa volta non riesce a pararla. Terzo gol in 88 partite per il piccolo centrocampista del Monaco.

Da lì, la Danimarca prova a farsi vedere di più, facendo spesso cross arretrati per la testa di Bendtner, senza dubbio l'uomo più pericolo della squadra, in una serata dove Eriksen non si è visto nemmeno. Al minuto 90', calcio d'angolo per i danesi, e Kjaer con una testata obbliga Patrício a impegnarsi, che torna a mandare in angolo. La partita finisce ed è festa nel Estádio Municipal de Braga, con il Portogallo che festeggia la conquista del primo posto e per la sesta volta consecutiva conquista la qualificazione per gli Europei, edizione 2016 in Francia.