Live Bate Borisov - Barcellona in risultato Champions League 2015/2016 (0-2)

23.00 - Ecco uno dei due gol di Rakitic, protagonista assoluto della serata con la doppietta che ha regalato al Barcellona i 3 punti.

22.45 - Ha fatto troppo poco il Bate Borisov, praticamente inesistente in avanti fino al 78' minuto. Ter Stegen non è stato mai impegnato e questo la dice lunga sul tipo di match fatto dai bielorussi che nonostante tutto hanno disputato un match ordinato concluso senza subire goleade o imbarcate difensive.

22.40 - E' stato un match vinto in modo meritato da parte del Barcellona che nel primo tempo ha spinto, ma senza riuscire a trovare la rete del vantaggio. Poi nella ripresa si è messa in moto la coppia Neymar - Rakitic, il quale ha raccolto i due assist del compagno, trasformandoli in due gol uno più bello dell'altro.

93' - FINISCE QUI ALLA BORISOV ARENA! IL BARCELLONA SCONFIGGE IL BATE BORISOV CON IL PUNTEGGIO DI 2-0 GRAZIE ALLA DOPPIETTA DI IVAN RAKITIC ENTRATO A GARA IN CORSO ALL'INFORTUNATO SERGI ROBERTO.

92' - Ci prova anche Sandro. Gran botta dalla distanza con palla altissima.

90' - Ultime occasioni per Neymar che riceve da Suarez cercando di ammortizzare la sfera con il petto prima di calciare in sforbiciata. Palla sbilenca.

89' - Neymar letteralmente immarcabile. Costringe anche capitan Volodko al cartellino giallo.

82' - Ammonito, SOLO ammonito Karnitski per un bruttissimo intervento su Neymar, a mio personale avviso meritevole del rosso diretto. La gamba era tesa e alta; intervento pericolosissimo.

79' - Ci ha provato ancora una volta Signevich, ma il risultato è rimasto invariato: palla docile sui i guantoni di Ter Stegen.

78' - Azione pazzesca di Mladenovic, incontenibile sulla corsia di sinistra, che poi arrivato in area ha servito Signevich il cui tiro è finito lento tra le braccia di Ter Stegen.

76' - Subito nel vivo del gioco Sandro che ha provato a mettere dentro per Neymar, anticipato in corner.

74' - Subito ammonito Gumbau.

73' - Ultimo cambio nel Barça: dentro Gumbau; fuori Busquets.

70' - Entra Sandro nel Barça. A fargli spazio è Munir.

Altro gol di pregevole fattura da parte di Rakitic e bel Barcellona. E' ancora una volta Neymar a servire l'assist vincente al compagno, stavolta con il piatto destro precisissimo sul destro del croato che a tu per tu con il Chernik non sbaglia alzando il pallone quel tanto che basta per andare a segno. 2-0

65' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 2-0 BARCELLONA! ANCORA IVAN RAKITIC! DOPPIETTA DEL CROATO! GRANDE ASSIST DI NEYMAR PER RAKITIC CHE BEFFA CHERNIK CON UN TOCCO SOTTO DELIZIOSO.

63' - Primo cambio nel Bate: dentro Karnitski al posto di Maxime Volodko.

62' - Ammonito Gajduchik nel Bate.

60' - Il Barcellona controlla il gioco ma non riesce a chiudere il match sempre fermo sul punteggio di 1-0.

55' - MUNIR! ANCHE LUI VA VICINO AL RADDOPPIO; PALLA ALTA DI POCO.

53' - NEYMARRR! CONCLUSIONE AL VOLO FUORI DI POCHISSIMO.

Davvero un grandissimo gol quello di Ivan Rakitic che dopo aver ricevuto da Neymar ha avuto tutto il tempo per mirare e calciare con il destro preciso e potente sotto la traversa. Conclusione imparabile per Chernik. 0-1 Vantaggio blaugrana con Rakitic!

48' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL IVAN RAKITICCCCCCC!!!! BARCELLONA IN VANTAGGIO!!! GRANDISSIMO GOL DEL CROATO! BARCELLONA IN VANTAGGIO!

47' - Colpo di testa ad opera di Piqué che si impenna sopra la traversa. Sarà ancora corner dato che c'è stata una deviazione.

46' - Subito in duetto Neymar e Suarez che guadagna calcio d'angolo.

46' - VIAAA! RIPRENDE IL GIOCO TRA BATE BORISOV E BARCELLONA!!!

21.45 - Le squadre sono in campo; a breve riprenderà la sfida della Borisov Arena.

21.40 - Nel secondo tempo servirà un cambio di marcia al Barça se la squadra di Lucho ha l'intenzione di vincere il match. Il Bate infatti si difende in modo ordinato e stretto impedendo a Neymar & Co. il dialogo stretto in prossimità dell'area di rigore. E' inevitabile dire che l'assenza di due giocatori come Messi e Iniesta si percepisca in casa culé.

21.35 - Si è visto un buon Barcellona soprattutto in avvio di gara quando la squadra di Luis Enrique ha sfiorato il vvantaggio prima con Suarez, poi con Munir. Dopo un'avvio timoroso però, il Bate è uscito alla distanza creando maggiori difficoltà ai blaugrana soprattutto a centrocampo dove la manovra culé non è più stata molto precisa.

46' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO; 0-0 TRA BATE BORISOV E BARCELLONA.

45' - Ci sarà 1 minuto di recupero.

45' - Ancora Neymar all'opera: progressione devastante, poi tiro panoramico sul secondo palo con palla fuori non di molto.

44' - Ci ha provato ancora Suarez, ma stavolta con una conclusione sbilenca.

43' - Ammonito anche Volodko.

41' - Ammonito anche Dani Alves per un fallo abbastanza brutto su Polyakov.

40' - ALTRA GRANDE OCCASIONE PER I BLAUGRANA, STAVOLTA CON RAKITIC CHE DI TESTA, IN CORSA NON E' RIUSCITO AD INDIRIZZARE LA SFERA SOTTO L'INCROCIO DEI PALI.

37' - Supremazia territoriale evidentissima da parte del barcellona che però non riesce a sbloccare un match che minuto dopo minuto si complica sempre di più.

30' - GRANDE OCCASIONE PER BUSQUETS CHE HA IMPATTATO LA SFERA DA POSIZIONE DEFILATA SENZA TROVARE LO SPECCHIO DI PORTA DAVVERO PER QUESTIONE DI CENTIMETRI. TORNA AL BUSSARE IL BARCELLONA

29' - Ammonito anche Polyakov per una trattenuta su Neymar.

27' - Sta man mano lievitando la prestazione del Bate Borisov sicuramente più reattivo rispetto ai primi minuti di gioco. Ora il match è più equilibrato, anche se il Barça quando attacca da sempre la sensazione di poter far male.

23' - E' Sergio Busquets il primo ammonito del match.

20' - Proteste culè ed in particolare da parte di Suarez, per un possibile tocco con un braccio da parte di un difensore del Bate in area di rigore. Episodio dubbio.

18' - Si concretizza il cambio con l'ingresso di Rakitic per lo sfortunato Sergi Roberto.

17' - Attenzione, problemi per Sergi Roberto che all'improvviso si è accasciato a terra, probabilmente dopo aver sentito tirare la coscia. Pronto ad entrare in campo Ivan Rakitic.

15' - Prova a farsi vedere anche il Bate, praticamente nullo in questi primi 15' di gioco.

11' - OPPORTUNITA' INCREDIBILE PER MUNIR CHE HA SFRUTTATO IL PALLONE BASSO DI NEYMAR PER ANDARE AL TIRO DI PRIMA CON IL DESTRO. SOLO UN RIFLESSO FELINO DA PARTE DI CHERNIK HA NEGATO IL GOL AL GIOVANE CANTERANO.

10' - SUAREZ! VICINO AL GOL IL BARCA CON IL COLPO DI TESTA DEL PISTOLERO SMANACCIATO IN ANGOLO DA CHERNIK.

9' - Molto buono l'avvio di gara del Barcellona che sta facendo girare palla in modo perfetto. Il Bate sta chiuso dietro, rintanato nella sua area di rigore.

6' - Apertura panoramica di Alves per il petto di Neymar che addomestica e scarica per il tiro a rimorchio di Sergio Busquets che non inquadra lo specchio di porta.

4' - PRIMO SQUILLO DI NEYMAR! SERPENTINA IN AREA, POI TIRO A GIRO TROPPO CENTRALE, FACILMENTE CONTROLLATO DA CHERNIK.

3' - Il Bate resta a guardare il possesso palla dei catalani che però non hanno ancora affondato il colpo.

2' - Ci prova Suarez con il dribbling stretto al limite dell'area che però non riesce.

1' - SI COMINCIAAAAAAAA!!!! INIZIATA BATE - BARCELLONA

20.44 - TUTTO PRONTO

20.42 - Squadre in campo! Suona il magico inno della Champions League!!!

20.35 - Le squadre hanno completato il riscaldamento già da qualche minuto e in questi istanti si stanno preparando per scendere sul terreno di gioco. Manca poco al fischio d'inizio di Bate Borisov - Barcellona.

20.30 - Sarà Gordejchuk l'ago della bilancia che potrebbe modificare l'assetto tattico dei bielorussi; Egli potrebbe agire sia da seconda punta al fianco di Signevich, ma allo stesso tempo, come sembra dalle ultime notizie, potrebbe agire come interno nel centrocampo a 5.

20.25 - Dovrebbe trattarsi di un 4-5-1 e non di un 4-4-2 come nelle attese della vigilia. Evidentemente Yermakovich ha deciso per un assetto il più possibile contenitivo, contro i campioni d'Europa.

Bate Borisov: (4-5-1): Chernik; Gajduchik, Milunovic, Mladenovic, Polyatov; A. Volodko, Nikolic, Stasevich, M. Volodko, Gordejchuk; Signevich.

20.25 - E' arrivata anche la formazione dei padroni di casa del Bate Borisov.

Barcellona: (4-3-3): Ter Stegen; Dani Alves, Bartra, Pique, Alba; Busquets, Mascherano, Sergi Roberto; Munir, Neymar, Suarez.

20.10 - E' ufficiale la formazione scelta da Luis Enrique per la gara di questa sera in quel di Borisov. Ci sono alcuni cambiamenti rispetto a ciò che si era previsto alla vigilia della sfida: Munir ha vinto il ballottaggio con Sandro in attacco, Rakitic va in panchina causa l'inserimento di Bartra che fa scalare Mascherano tra i centrocampisti.

19.55 - Tutto pronto anche nello spogliatoio degli ospiti dove le maglie "catalane" del Barcellona sono pronte per essere indossate dai campioni d'Europa in carica.

19.50 - Arrivano le prime immagini dal terreno di gioco della Borisov Arena; I padroni di casa hanno effettuato una breve riconnizione del campo circa 15 minuti fa. Il terreno di gioco è in perfette condizioni.

19.45 - Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live ed di Bate Borisov - Barcellona (20.45), incontro valido per la terza giornata della UEFA Champions League 2015/2016. Dopo l’incredibile successo ottenuto sulla Roma, il Bate è a quota 3 punti nella classifica del girone E, girone che vede il Barcellona condurre con 4 punti, contro i 3 del Bayer, battuto nell’ultimo turno, e il punticino della Roma fanalino di coda. Gli uomini di Luis Enrique arrivano in Bielorussia senza Messi, Iniesta e Rafinha, ma possono comunque contare sullo stato di forma eccelso della coppia Suarez - Neymar davvero incontenibili in Liga. Dall’altra parte il Bate cercherà di fare la sua partita cercando di resistere il più possibile allo strapotere tecnico dei campioni d’Europa. Segui Bate Borisov - Barcellona live su Vavel Italia.

Il Bate Borisov di Yermakovic dopo aver stupito tutti nel match con la Roma vuole ripetersi, anche se non sarà facile emulare la stessa prestazione contro i Campioni d’Europa in carica. Il match d’esordio per la squadra bielorussa è stato da dimenticare: una sconfitta netta, 4-1 alla Bay Arena di Leverkusen che ha subito fatto pensare al Bate come la squadra materasso del girone E. Il successo sulla Roma invece, ha fatto cambiare idea a molti addetti ai lavori che da adesso in poi sanno di non poter abbassare la guardia contro gli agguerriti bielorussi; Luis Enrique e il Barça sono avvisati.

E’ un momento complicato per il Barcellona di Luis Enrique alle prese con i pesanti infortuni di Messi e Iniesta, oltre che al ko di Rafinha che rientrerà nella prossima stagione. La squadra blaugrana ha la "coperta corta" e questa serie di impegni ravvicinati potrebbe accentuare i problemi relativi alla profondità della panchina culé. Per il momento Neymar si è preso la scena che era di Messi, con Suarez perfetto nel ruolo di attore non protagonista; i due stanno trovando un’intesa pazzesca, intesa che ha avuto il suo apice sabato nel match di Liga vinto dal Barça per 5-2. In Champions le cose vanno bene ma non benissimo: il Barça è stato fermato dalla Roma all’esordio e nello scorso turno ha avuto ragione del Leverkusen in rimonta e con grande fatica. Nonostante tutto gli azul grana sono in testa sia in Liga che in Champions ma Lucho sa che c’è ancora da migliorare, magari già da questa sera con il Bate.

Le probabili formazioni

Per la gara di questa sera, Yermakovich deve rinunciare ad alcuni uomini importanti come Rodionov, fermo ai box per un fastidio al ginocchio sinistro, Zhavnerchik che ha subito una botta al piede e Hleb unico grande ex della sfida, ancora alle prese con vari infortuni (stavolta all’anca) che lo tengono lontano dai campi di calcio.

Il tecnico bielorusso dovrebbe riproporre il 4-4-2 che si è visto anche contro la Roma; in porta ci sarà Chernik, mentre il pacchetto arretrato sarà composto con tutta probabilità da Olekhnovich, Polyakov, Milunovic e Mladenovic, migliore in campo nel match con la Roma. A centrocampo dovrebbero agire Aleksievich, Nikolic, Volodko e Stasevich. La coppia d'attacco sarà formata da Signevich e Gordeichuk.

BATE BORISOV: (4-4-2): Chernik; Olekhnovich, Polyakov, Milunović, Mladenović; Aleksievich, Nikolić, A Volodko, Stasevich; Gordeichuk, Signevich.

Dall’altra parte, Luis Enrique ha gli uomini contati un po’ in tutti i reparti. In porta dovrebbe giocare per la prima volta in Champions League Claudio Bravo, apparso più sicuro e concentrato rispetto al suo collega Ter Stegen. In difesa, finalmente Lucho potrà contare sull’assetto tipo con Dani Alves e Jordi Alba sulle corsie esterne e la coppia Piqué Mascherano nel mezzo. A centrocampo invece, pesano tantissimo le assenze di Iniesta e Rafinha, per questo Luis Enrique sta dando fiducia a Sergi Roberto che comunque si sta ben disimpegnando nelle ultime uscite. Con il canterano ci saranno Rakitic e Busquets. In attacco Neymar e Suarez sono sicuri della titolarità; in assenza di Messi, Sandro e Munir si giocano l’ultimo posto disponibile con il primo in leggero vantaggio sul secondo.

BARCELLONA: (4-3-3): Bravo; Alves, Piqué, Mascherano, Jordi Alba; Busquets, Rakitić, Sergi Roberto; Neymar, Luis Suárez, Sandro.

Le parole della vigilia

Alla vigilia del match di Borisov, Luis Enrique è intervenuto in conferenza stampa, ricordando a tutti le difficoltà che questo match sulla carta semplice può provocare alla sua squadra.

"Ho in mente la partita che hanno giocato contro i giallorossi, non ci aspettiamo una partita facile. Siamo in uno dei gruppi più complicati e non ci aspettiamo gare semplici" - ha esordito Lucho che poi ha continuato - "Stiamo lavorando per migliorare la fase difensiva. Sergi Roberto? E' una garanzia per qualsiasi allenatore del mondo, sono molto soddisfatto di lui". Infine Lucho parla anche di Neymar, autore di 4 reti nell'ultima gara con il Rayo: "Lui il nuovo leader? Noi giochiamo di squadra, non stiamo cercando un giocatore che faccia le stesse cose di Messi" ha concluso il tecnico.

Precedenti e statistiche tra le due squadre

Sono solo due i precedenti tra Bate Borisov e Barcellona, entrambi nel 2011, quando le due squadre furono accoppiate nello stesso girone insieme a Milan e a Victoria Plzen. Nella gara d’andata a Minsk (dato che all’epoca il Bate non aveva lo stadio di Borisov), finì con un rotondo 0-5 in favore dei blaugrana che dilagarono con Messi, Pedro e Villa.

Nella gara di ritorno al Camp Nou invece, un Barcellona già qualificato e certo del primo posto nel girone passeggiò sul Bate Borisov con un netto 4-0 firmato da Sergi Roberto, Montoya e Pedro.