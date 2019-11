Galatasaray - Benfica: pre-partita e probabili formazioni

Si prospetta una serata di fuoco per il Benfica, i Portoghesi, infatti, dopo aver vinto entrambe le prime due gare del girone contro Astana e Atletico Madrid, dovranno difendere il primato in quello che è, forse, lo stadio più caldo d'Europa: la Turk Telekom Arena. I Turchi, d'altro canto, dopo essersi fatti raggiungere per ben due volte sul pareggio dall'Astana, sono chiamati al riscatto per non perdere altro terreno in ottica qualificazione.

I PRECEDENTI - Vi è solamente un precedente tra le due squadre, infatti, il 6/11/2008, si giocò a Lisbona il match nella fase a gironi di Europa League. In quell'occasione, fu proprio il Galatasaray ad espugnare l'Estadio Da Luz, con il risultato di 0-2.

QUI GALATASARAY- Assenza pesantissima per i Turchi, infatti non sarà della partita Burak Yilmaz. Lo scorso 19 settembre, l'attacante, nella partita contro il Trabzonspor, ha riportato un problema al bicipite femorale. Hamzaoglu schiererà Muslera tra i pali, Denayer, Kaya, Balta e Carole in difesa mentre la diga di centrocampo sarà formata da Inan e Kysa. In attacco Bulut sarà sostenuto da Podolski, Snejider e Oztekin.

QUI BENFICA- Portoghesi che dovrebbero scendere in campo col consueto 4-4-2, Julio Cesar tra i pali, Eliseu e Silvio sulle corsie, mentre Jardel e Luisao comporranno la coppia centrale. In mediana ci saranno Samaris e Almeida con Gaitan e Guedes sulle corsie mentre la coppia d'attacco sarà formata da Jonas e Mitroglu.