Live Manchester City - Siviglia, risultato Champions League 2015/2016 (2-1)

L'incontro termina sul 2-1 per il Manchester City! Ecco il gol di De Bruyne:

93' Kolarov si addormenta su un rinvio di Hart e rischia la frittata, il Siviglia non ne approfitta.

4 i minuti di recupero. E pensare che De Bruyne era in lizza per il "premio" di peggiore in campo insieme a Sagna...

90 INCREDIBILE! MANCHESTER IN VANTAGGIO! Ripartenza micidiale orchestrata da Toure, che serve De Bruyne. Il belga azzecca l'unica giocata della gara, rientra sul sinistro eludendo facilmente il pachidermico Iborra e fulmina Rico, immobile.

89' Toure ci prova dai 30 metri, rasoterra abbastanza centrale che Rico respinge con fatica.

88' Forcing finale del City, ma senza un punto di riferimento nell'area del Siviglia la squadra di Pellegrini fatica a creare pericoli

87' Invenzione di Navas che mette De Bruyne in condizione di crossare al centro. Il cross calibrato dal belga è però troppo lungo per Sterling

83' Capitan Coke viene sostituito da Ferreira

82' Si perde il conto degli angoli battuti dal Siviglia, nessuno dei quali però sfruttato per creare pericoli alla porta di Hart

80' Ultimi 10 minuti di un incontro che nella ripresa ha offerto davvero ben poco.

78' N'Zonzi prende il posto di Konoplyanka

77' Ancora un'occasione sprecata da De Bruyne, che imbeccato da Kolarov sbaglia il controllo

75' Bony viene sostituito da Fernando. City in campo senza centravanti

74' Spunto di Krohn Delhi, il cui tiro viene deviato provvidenzialmente in angolo da Otamendi

71' De Bruyne, pescato in area da Kolarov, cincischia in troppi dribbling e viene infine murato da Rami.

68' Iborra al volo colpisce su un traversone di Tremoulinas, sulla traiettoria c'è Gameiro che colpisce con una mano. L'arbitro lo punisce col giallo.

65' Emery richiama in panca Banega, al suo posto Krohn Delhi.

62' Cross di Navas, Rico libera con i pugni

61' Arriva un giallo anche per il Siviglia, punito Iborra per un fallo su Navas

59' Cambio per il City, Kolarov prende il posto di Zabaleta

56' Bella apertura di esterno di Banega, Gameiro arriva in ritardo.

55' Conclusione di Navas, Rico blocca con qualche affanno.

54' Ancora un'occasione fallita per Gameiro, che ha tutto il tempo per saltare e colpire verso la porta del City, ma il suo colpo di testa è di nuovo alto

53' Il gioco ristagna sulla metà campo, nessuna azione pericolosa creata nei primi minuti della ripresa dalle due squadre

49' Tacchettata involontaria di Navas ai danni di Konoplyanka. L'ex Dnipro fa fatica a rialzarsi.

46' Giallo per Bony, punito per un braccio troppo largo che colpisce Krychowiak

46' Hart rischia grosso ritardando il rinvio su pressing di Gameiro, ma riesce a liberarsi della palla in qualche modo.

Il Siviglia riprenderà il gioco. Nessuna sostituzione.

Squadre pronte alla ripresa del gioco, sulle note di "Hey Jude" dei Beatles.

Il primo tempo si conclude sull'1-1, risultato che sta stretto al Siviglia.

2 minuti di recupero.

L'UEFA "toglie" il gol a Bony: è autorete di Rami. Decisione giusta.

43' Sterling rischia l'ammonizione cercando il contatto in area con Iborra, l'arbitro lo grazia.

42' Gameiro sfiora l'1-2. Il francese è tenuto in gioco da Gameiro su un tiro sporco di Krychowiak, ma la sua deviazione di testa è alta.

40' Bravo Rami a stoppare uno scatto di Sterling

Ecco il gol del City:

38' Problemi per Hart, dolorante al gomito a seguito di uno scontro con Iborra. Si scalda Caballero.

35' PAREGGIO DEL CITY! GOL DI BONY! Grandiosa iniziativa di Toure, che penetra nel cuore dell'area del Siviglia e corssa al centro, Rico respinge come può il tiro di Sterling, ma nulla può sulla zampata di Bony deviata decisivamente da Rami.

32' Cross di Sagna, colpo di testa/spalla di Bony, facile per Rico

Ecco la rete del Siviglia:

31' Il City reclama per un presunto mani di Koke su tiro di Sterling, l'arbitro lascia correre.

29' GOL DEL SIVIGLIA! KONOPLYANKA!!!! Ennesimo buco di Sagna che dorme su un inserimento di Vitolo. Palla al centro e facile tap in di Konoplyanka!

29' Ancora Siviglia pericoloso sulla destra, dove Sagna non chiude su nessuno, Straordinari per Mangala.

26' Buco di Sagna, che lascia via libera a Konoplyanka, Mangala chiude in anticipo su Gameiro.

21' Toure ci prova da lontano, il tiro è deviato da Konoplyanka che spiazza Rico, il pallone termina oltre la traversa di un niente.

20' Il Siviglia colleziona angoli. Emery ci crede, mentre Pellegrini si starà chiedendo se è stato giusto lasciare Kompany in panchina.

19' Spunto in velocità di Sterling e palla al centro, Tremoulinas è perfetto nella diagolane e anticipa Navas.

17' Ancora Siviglia pericoloso. Sugli sviluppi di un angolo, Hart manca l'intervento, Sagna salva in angolo.

16 Palo clamoroso di Konoplyanka, che su punizione, da posizione defilata, sorprende Hart. Il numero 1 inglese si riscatta poi salvando sulla conclusione di Krychowiak

14' Ribaltamento di fronte, cross di Tremoulinas dalla sinistra, Mangala libera in angolo anticipando Gameiro

13' Accelerazione di De Bruyne lanciato da Sterling, conclusione però fuori misura

12' Qualche problema per Zabaleta, colpito duro in un contrasto. Si scalda Kolarov, ma l'argentino sembra in grado di riprendere.

10' Cross dalla destra di Navas, Rico va a spasso in area ma nessun Citizen ne approfitta

8' De Bruyne mette in mezzo dalla sinistra, liscio di Toure ma tiro al volo di Bony, la conclusione dell'ivoriano è centrale e Rico blocca facilmente.

7' Dopo la sfuriata inizale del Siviglia, il City prende il controllo delle operazioni. Dopo un bel triangolo con Bony, Jesus Navas ci prova dai 25 metri, ma il tiro è largo alla destra del palo di Rico.

4' Iborra e Gameiro mettono ansia alla difesa del City, che si salva con affanno. Risolve tutto, ancora una volta, Zabaleta.

3' Primo angolo della partita, lo ha conquistato il Siviglia. Nell'are del City sale anche Rami, ma Zabaleta libera facilmente.

2' Bella palla dalla fascia sinistra di Sagna, Bony viene però anticipato

1' E' il City a battere il calcio d'inizio.

I 22 giocatori e gli arbitri sono al centro del campo, mentre risuona l'inno della Champions League. Tutto pronto per la prima sfida della storia tra City e Siviglia

Le squadre sono pronte a fare l'ingresso in campo. Come sempre, Etihad Stadium caldissimo.

Annunciate le formazioni ufficiali: Manchester City in campo con Hart tra i pali, Zabaleta e Sagna sulle fasce, Mangala e Otamendi al centro della difesa: a centrocampo, diga formata da Yaya Toure e Fernandinho; Bony al centro dell'attacco, alle sue spalle Navas, De Bruyne e Sterling.

Il Siviglia risponde con Rico in porta, Coke, Rami, Kolodziejczak e Tremoulinas a formare la linea difensiva a 4; Iborra e Krychowiak "pivote"; Vitolo, Banega e Konoplyanka sulla trequarti; Gameiro centravanti.

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live e di Manchester City - Siviglia (20.45), incontro valido per la terza giornata del Gruppo D della UEFA Champions League. Le due squadre si trovano appaiate a quota 3, la sfida dell'Etihad è quindi uno spartiacque chiave nella corsa alle prime due posizioni.

L'avvicinamento

Il Manchester City giunge alla gara di questa sera dopo la roboante affermazione in Premier. Cinque reti al Bournemouth, con tripletta di Raheem Sterling e doppietta di Bony. Il successo consente ai citizens di mantenere la vetta della Premier, a più due su United e Arsenal. Sette vittorie e due sconfitte in campionato per Pellegrini, atteso nel week-end dal derby di Manchester.

Più tortuoso il percorso in Liga del Siviglia di Emery. Il pari - 1-1 - sul campo dell'Eibar confina il Siviglia nella terra di mezzo, in tredicesima posizione. Il gol di Gameiro evita un pesante K.O, ma la distanza dalla vetta è già considerevole. In otto uscite, solo due successi per Emery. Sabato, il Siviglia è atteso dall'impegno casalingo con il Getafe.

La situazione nel Gruppo D

La Juventus, a Torino, si gioca il primo match point. Tre punti con il Borussia M. per infilare il rettilineo che conduce agli ottavi. Come detto, City e Siviglia approcciano la terza tornata nella medesima situazione. La sconfitta d'esordio all'Etihad, costringe gli inglesi al massimo risultato questa sera, per evitare pericolosi incroci in terra spagnola. Il Siviglia deve invece limitare i danni, spostando l'asse sul match di ritorno. In Europa, il Manchester ha evidenti limiti, Emery è allenatore in grado di "allargare" le difficoltà dei blu di Manchester. Questa l'attuale classifica del Gruppo D: Juventus 6, Man.City e Siviglia 3, Borussia 0

Le probabili formazioni

Pellegrini deve fronteggiare due assenze di primo piano. Aguero e Silva non presenziano al match di questa sera e spogliano il City di qualità e personalità. Il recupero di Kompany e Kolarov nel settore arretrato non lima la preoccupazione per le defezioni da combattere. Sulla trequarti, spazio a Navas, dieci anni con la maglia del Siviglia, con De Bruyne e Sterling, Bony è l'attaccante di riferimento.

In mediana, consueta cerniera composta da Fernandinho e Yaya Tourè. Difesa a quattro davanti ad Hart: Zabaleta e Sagna sulle corsie, al centro la coppia composta da Kompany e Mangala (o Otamendi).

Emery conferma il 4-2-3-1, modulo speculare a quello del rivale Pellegrini. Sergio Rico difende i pali del Siviglia, al centro della difesa Rami, con lui Kolodziejczak. L'alternativa è l'ex nerazzurro Andreolli, apprezzato dal tecnico. A destra Coke, a sinistra Tremoulinas. Banega è il costruttore, Krychowiak il mastino destinato a interdire.

Tre giocatori agiscono alle spalle della punta centrale, Gameiro. Sul fronte destro, l'esperienza di Reyes, dalla parte opposta Vitolo, nella zona di mezzo Iborra. In panchina, due alternative di lusso, note al calcio italiano: Ciro Immobile e Fernando Llorente. Senza dimenticare la carta Konoplyanka. Proprio quest'ultimo è presente nell'undici qui proposto, il ballottaggio con Reyes è infatti in essere.

Precedenti

Nessun precedente in campo europeo tra Manchester City e Siviglia, non mancano però confronti tra il City e compagini spagnole e tra il Siviglia e rappresentative inglesi. Il Manchester City conta 13 confronti con squadre spagnole. All'attivo 3 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte. L'ultimo duello lo scorso anno. Ottavi di Champions, il City sfida il Barcellona. 2-1 catalano all'Etihad con doppio Suarez, 1-0 al Camp Nou, a firma Rakitic.

Il Siviglia ha invece una storia più breve con squadre inglesi. Solo 6 precedenti. 3 sussulti per l'undici spagnolo. Nel 2007, il ricordo più vicino. Siviglia e Arsenal rientrano nel medesimo girone di Champions e si spartiscono la posta. 3-0 gunners a Londra, 3-1 Siviglia in Spagna, con gol di Keita, Luis Fabiano e Kanoute.

Le parole della vigilia

Pellegrini "Ho già detto ai miei giocatori che affronteremo il vero Siviglia. Non scordiamoci che hanno battuto il Barcellona, quella di domani sarà una gara decisiva per le nostre speranze di Champions. Kompany e Kolarov stanno bene e ci saranno, mentre Clicy, Delph, Aguero e Silva sono out. Il Kun starà fuori ancora un mese, mentre gli altri riprenderanno in gruppo la prossima settimana". Menzione speciale per l'attaccante argentino, inserito nella lista dei 23 candidati al Pallone d'Oro: "Non mi sorprende, anzi è sorprendente che non abbia vinto niente negli anni scorsi. Bony? Può giocare insieme a lui o senza, è un giocatore chiave per questa squadra".

Emery "Dobbiamo sfruttare l'esperienza che abbiamo accumulato in Europa League, mostrare personalità e coraggio ma sempre con controllo, senza voler strafare. Vedo una crescita della mia squadra, vogliamo essere protagonisti in questa competizione"