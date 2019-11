Live Cska Mosca vs Manchester United, risultato partita Champions League 2015/16 (1-1)

Da Francesco Anastasi e dallo staff di Vavel Italia un saluto e buon proseguimento di serata

Termina un match tutto sommato equilibrato, il rigore del Cska sblocca la partita, Martial la pareggia. La partita è stata povera di occasioni da gol, gli inglesi non sono riusciti a trovare la porta in alcune situazioni. Buona la prova del Cska che ha mostrato buona solidità difensiva e schemi offensivi con la velocità di Musa e Doumbia.

FINISCE QUI! PARI TRA CSKA E MANCHESTER

91' - Nel taccuino dell'arbitro entra anche Wernbloom

90' - Arriva l'ammonizione anche per Fellaini

85' - Akinfeev salva tutto! Palla pericolosa di Rooney in mezzo a trovare Fellaini che stava arpionando il pallone

84' - Cambio anche per i russi, Panchenko entra al posto di Eremenko

81' - Giallo per Herrera su un fallo duro a centrocampo

80' - Van Gaal prova a vincerla, entra Depay al postodi Lingard

79' - Jones prova a fare l'attaccante infilando la divesa avversaria con una serpentina, ma si trascina il pallone fuori

75' - Passaggio sbagliato di Musa sulla trequarti a cercare Doumbia. Entrambe le squadre attaccano, ma cercano di non scoprirsi troppo

68' - Blind entra al posto di Rojo, non cambia nulla tatticamente per lo United

66' - Di testa il giovane francese impatta il pallone su un cross di Valencia, Akinfeev non arriva ed è il pareggio per lo United

66' - GOL DEL MANCHESTER! PAREGGIO DELLO UNITED CON MARTIAL

64' - LINGARD! Imbeccato in sospetta posizione di offside il giovane talento spara in bocca ad Akinfeev che blocca

61' - Akinfeev interviene su un cross di Rooney all'interno dell'area di rigore anticipando l'inserimento di Fellaini

57' - Herrera, ci prova anche lui, ma non trova la porta da buona posizione

52' - Lancio lungo di Fellaini a trovare Martial largo, ma il cross è troppo forte e finisce sul fondo

46' - Cambio anche per Van Gaal, entra Fellaini al posto di Schweinsteiger

INIZIA IL SECONDO TEMPO

FINISCE IL PRIMO TEMPO

41' - Costretto al cambio Slutsky che deve prelevare A. Beretzusky con il fratello V. Beretzusky

36' - Occasione Manchester con Martial che entra in area, serve Rooney al centro, anticipa Ignaschevic ed allontana

33' - Tiro di Rooney da fuori, ma Akinfeev si fa trovare pronto e respinge il pallone

28' - Grande giocata di Lingard che penetra in area dribblando due avversari, ma si porta il pallone oltre la linea del fondo

24' - Doumbia fermato in volata dai centrali difensivi del Manchester. Altro pericolo sventato per gli inglesi

22' - Lo united cerca di reagire, ma la difesa russa è ben schierata

15' - Su rigore di Eremenko salva De Gea con l'aiuto del palo, ma la sfera rimane in area dove un lesto Doumbia fulmina il portiere spagnolo

15' - GOL GOL DEL CSKA! HA SEGNATO DOUMBIA

14' - Antony Martial ha fermato di mano l'inserimento di Fernandez

14' - RIGORE PER IL CSKA!

12' - Occasione per Tosic che dentro l'area non trova la porta col mancino, si salva lo United

10' - Proteste per i diavoli rossi con Martial atterrato in area, ma l'arbitro lascia continuare

7' - Cerca l'inserimento centrale Eremenko per servire Doumbia, la difesa del Manchester spazza via

2' - Inglesi che gestiscono il possesso palla, Cska aspetta e non aggredisce

COMINCIA LA PARTITA! PARTITI

20:45 - Squade in campo, tra poco si comincia. I tifosi sfidano il freddo per non perdere questa super partita

20:05 - Gentili lettori eccoci qui con le formazioni ufficiali di Cska e Manchester United. Russi che si presentano con il 4-2-3-1 con Doumbia unica punta appoggiato da Musa, Eremenko e Tosic che recupera in extremis. Stessa formazione per gli inglesi, Van Gaal lascia fuori Depay a favore di Martial, a riposo anche Mata per Lingard, confermati i centali Schweinsteiger e Schneiderlin

Benvenuti cari amici e lettori di Vavel Italia alla diretta scritta, live ed di Cska Mosca - Manchester United, gara valevole per il terzo turno di Champions League 2015/16 del gruppo B. I russi sono attualmente in un buon momento di forma venendo da una vittoria casalinga contro l'Ural e ritrovandosi in testa alla classifica in solitaria a 32 punti, a + 5 dalla seconda, il Lokomotiv. Gli inglesi hanno un Rooney straripante che ha segnato anche nell'ultima vittoria a Goodison Park contro l'Everton per 3-0. Il primato dista solamente due punti e gli uomini di Van Gaal sono decisi a prendersi la vetta anche in Champions partendo con una vittoria stasera a Mosca.

Le probabili formazioni

QUI CSKA - Dopo la vittoria col PSV i moscoviti ci credono e cercheranno l'impresa contro i diavoli rossi. Il Cska sarà sicuramente senza Natcho, il giocatore ha subito un infortunio alla testa, al suo posto ci sarà con ogni probabilità Eremenko. In attacco, ad affiancare il solito Doumbia, ci sarà Dzagoev, rientrato dopo il turn over contro l'Ural. Tra gli undici spiccano come condizione Tosic e il già citato Doumbia. Il capitano ex United giocherà in un centrocampo a quattro largo a destra.

4-4-1-1 - Akinfeev; Fernandes, Beretzuski, Ignashevic, Schennikov; Tosic, Eremenko, Wernbloom, Musa; Dzagoev, Doumbia

QUI UNITED - Dopo aver vinto l'ultima di coppa contro il Wolfsburg, gli inglesi vogliono il primato in classifica nel girone B passando per questo doppio confronto contro i russi. Il tecnico Van Gaal non avrà a disposizione Young, Shaw, McNail e Wilson. Invece, dovrebbero rientrare Valencia e Romero dopo aver riposato nell'ultima sfida di campionato contro l'Everton. Il modulo sarà il classico 4-2-3-1 con Schweinsteiger e Schneiderlin in mediana e Rooney terminale offensivo.

4-2-3-1 - De Gea; Darmian, Jones, Smalling, Rojo; Schweinsteiger, Schneiderlin; Mata, Herrera, Depay; Rooney

Le parole della vigilia

Il tecnico del Cska e della Russia è abbastanza ottimista nonostante i temibili avversari: "Il Manchester United ha effettuato molti cambi nel weekend, ma non credo lo abbia fatto in vista di questa partita. Lo United è comunque una grande squadra, e chiunque scenderà in campo sarà fortissimo. Anche noi però siamo una formazione esperta, abbiamo giocato tante gare contro compagini prestigiose e siamo pronti. Queste doppie sfide sono sempre cruciali; rispettiamo i nostri avversari, che sono una grande squadra, ma il nostro obiettivo è ottenere un risultato positivo".

Mentre Van Gaal si accontenterebbe anche di un pareggio e parla anche di Rojo e del suo passato in Russia: "Abbiamo perso contro il PSV e vogliamo guadagnare almeno un punto nella gara contro il CSKA. Tre punti sarebbero meglio, ma anche uno sarebbe buono. Non sapevo che Rojo ha avuto un trascorso in Russia, io lo vidi al Mondiale e l'ho ritenuto un buon innesto per lo United. Ha un buon potenziale per diventare un elemento importante per la nostra squadra".