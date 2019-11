PSV-Wolfsburg, il testa-coda che non ti aspetti

Ridurre il gap dalla capolista. E detta così sembra davvero incredibile. Nel girone B di questa Champions League edizione 2015/16 regna un equilibrio quasi perfetto, un equilibrio che impedisce di fare ogni tipo di pronostico e fa sì che si possa pensare a una lotta serratissima per la qualificazione fino all'ultima giornata. Questo match potrebbe darci le prime indicazioni, perchè tra Wolfsburg e PSV Eindhoven c'è un palio una buona fetta di passaggio del turno, almeno in caso di vittoria dei tedeschi.

La squadra di Hecking comanda il girone a quota 6 punti, quella di Cocu lo chiude a quota 3. In mezzo si inseriscono Manchester United e CSKA a quota 4 punti. Per il PSV sa tanto di ultima chiamata, visto che poi la trasferta di Old Trafford sembra davvero complicata. Resterebbe il lumicino per la sfida casalinga contro il CSKA, ma potrebbe non bastare. Lo stesso discorso al contrario vale per il Wolfsburg, sconfitto a Old Trafford ma vittorioso nelle due gare in casa: strappare qualche punto in trasferta potrebbe voler dire ipotecare la qualificazione.

QUI PSV - Una potenza di fuoco offensiva in campionato, una difesa ancora da registrare del tutto. Le due facce del PSV si sono viste nelle ultime tre uscite, tra Eredivisie e Coppa nazionale: 15 gol fatti e 4 subiti, nelle ultime due gare 6 gol segnati in ciascuna. Squadra che segna e vince non si cambia, così Cocu anche per necessità (viste alcune defezioni importanti) ripropone il suo 4-3-3 con Zoet tra i pali, davanti a lui Arias, Bruma, Moreno (in dubbio, nel caso dentro de Wijs) e Brenet. Fuori Maher e Pereiro a centrocampo, confermato il trio Propper-Hendrix-Guardado. Davanti tridente con Locadia, De Jong e Narsingh. Out, tra gli altri, Lestienne e Jetro Willems.

QUI WOLFSBURG - Il turnover ben riuscito in campionato ha portato a un importante vittoria per 2-1 contro il Leverkusen, ora bisogna ripetersi anche in Champions League. Ormai il periodo difficile della stagione (fine settembre, 3 sconfitte e un pareggio in fila) è stato messo alle spalle, la corsa al secondo posto si è riaperta e forse Hecking ha trovato un assetto e un undici titolare definitivo. Stasera mancherà Kruse però, oltre a Klose e al dubbio Trasch (Jung pronto a sostituirlo). Benaglio sarà il portiere, davanti a lui come detto ballottaggio sulla destra, mentre più sicuri Rodriguez a sinistra e Dante-Naldo in mezzo. Luiz Gustavo a centrocampo sarà affiancato da Arnold e darà copertura al trio Caligiuri-Draxler-Schurrle che agisce alle spalle di Dost.

COCU - "Queste partite sono decise da piccoli dettagli. Si può giocare bene nel primo e nel secondo tempo, ma non è garanzia di un buon risultato. All'andata loro sono stati più concreti. Stavolta dobbiamo fare le cose diversamente, dobbiamo ottenere un buon risultato. Bisogna vincere in casa, se pareggiamo dipendiamo dagli altri risultati, ci aspettavamo un girone difficile, ogni squadra ha la sua identità".

HECKING - "Il nostro obiettivo è quello di qualificarci e per raggiungerlo dobbiamo finire primi o secondi nel girone, una vittoria sarebbe un gran passo avanti. Loro sono una squadra tecnica e forte, avranno anche concesso tre gol nell'ultima gara... ma ne han segnati sei! Ero molto impressionato dalla grande atmosferta contro il Manchester United. Il PSV giocherà per vincere".