Champions League, Gruppo C: Atletico per il primato, Benfica-Galatasaray per il secondo posto

Giornata decisiva per il Gruppo C della Champions League, dove la quarta gironata della fase a gironi presenta due sfide che potrebbero indirizzare e decidere la qualificazione. Il compito più agevole è sicuramente quello dell'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, che vola in Kazakistan per affrontare il fanalino di coda Astana. Una vittoria dei colchoneros spianerebbe la strada per gli ottavi agli iberici, che dopo la sconfitta rimediata al Vicente Calderon contro il Benfica è ripartita proprio contro i kazaki. Gara molto più equilibrata e vibrante quella che si disputerà al Da Luz dove Benfica e Galatasaray si giocheranno le residue speranze in un match quasi da dentro o fuori, soprattutto per i turchi che dovranno fare risultato per tenere viva la speranza di qualificazione.

Astana - Atletico

Le scelte

Astana - Stoilov dovrà rinunciare allo squalificato Twumasi ed all'infortunato Maksimovic. Davanti ad Eric, nel solito 4-4-2 dei kazaki, Ilic, Postnikov, Anicic e Shomko. La linea mediana sarà formata da Canas e Muzhikov sugli esterni, con Dzholchiev e Kethevoama a fare da muro a centrocampo e raccordo per la fase offensiva, dove agirà il tandem Zhukov e Kabananga.

Atletico Madrid - Nessun problema di formazione per Simeone che schiererà la migliore formazione a disposizione, che prevederà Griezmann e Jackson Martinez davanti con Koke e Ferreira sugli esterni. Gabi e Tiago sarà la cerniera di centrocampo, con compiti di protezione della retroguardia formata da Juanfran e Felipe Luis sui lati e dalla coppia uruguagia Gimenez-Godin al centro. In porta Oblak confermato.

Astana (4-4-1-1): - Eric; Ilic, Postnikov, Anicic, Shomko; Canas, Dzholchiev, Kethevoama, Muzhikov; Zhukov; Kabananga. All. Stoilov.

Atletico Madrid (4-4-2): - Oblak; Juanfran, Gimenez, Godin, Luis; Ferreira, Gabi, Tiago, Koke; Griezmann, Martinez. All. Simeone.

Benfica - Galatasaray

I gol di Inan (rigore) e dell'ex Arsenal ed Inter Lukas Podolski hanno riacceso la fiamma della speranza qualificazione per la compagine turca, che dopo il successo di Istanbul vola a Lisbona, al Da Luz, senza particolari pressione, con l'obiettivo di fare lo sgambetto ai lusitani. Non hanno nulla da perdere gli uomini di Hamzaoglu, giunti a questo punto dopo aver conquistato un pareggio contro l'Astana ed una sconfitta contro l'Atletico. La squadra di Vitoria, invece, ripresasi in campionato, ha l'occasione per mettere una seria ipoteca sulla qualificazione: davanti ai propri beniamini, con l'occasione di volare a +5 a due giornate dal termine, Gaitan e compagni non possono fallire quello che è un match point a tutti gli effetti, anche se la pressione è tutta sulle loro spalle.

Le scelte

Benfica - Il solito 4-4-2 per i portoghesi, con Rui Vitoria che deve rinunciare a Samaris ed a Kostas Mitroglu, In attacco assieme a Jonas ci sarà Jimenez, assistito da Gaitan alle spalle. Almeida, Pizzi e Guedes agiranno in mediana, per rompere l'azione degli ospiti ed appoggiare quella degli avanti. Silvio, Jardel, Luisao ed Eliseu, infine a protezione di Julio Cesar.

Galatasaray - Hamzaoglu conferma Chedjou e Hakan Balta davanti a Muslera, con Denayer e Olcan come terzini di spinta. Inan e Kisadovrebbero comporre la linea di mediana, con Sneijder e Podolski a supportare, assieme a Oztekin, l'unica punta che dovrebbe essere Burak Yilmaz. L'attaccante che piaceva alla Lazio dovrebbe spuntarla su Umut Bulut per le sue doti fisiche e per sfruttare la sua protezione della sfera per far salire e rifiatare la squadra.

Probabili formazioni

Benfica (4-4-2): Cesar; Silvio, Jardel, Luisao, Eliseu; Almeida, Pizzi, Guedes, Gaitan; Jonas, Jimenez. Allenatore: Rui Vitoria.

Galatasaray (4-2-3-1): Muslera; Denayer, Chedjou, Hakan Balta, Olcan; Selcuk, Kisa; Podolski, Sneijder, Oztekin; Burak Yılmaz. Allenatore: Hamzaoglu.

Le parole dei protagonisti

Queste le parole di Rui Vitoria in conferenza stampa, così come riporta Uefa.com: "Il Galatasaray ci creerà molti problemi. Stanno attraversando un buon momento e hanno tanta esperienza. Abbiamo perso in Turchia, ma adesso conosciamo meglio i nostri avversari, e poi poteva anche finire diversamente. Abbiamo massimo rispetto di loro, ma pensiamo di poterli battere. La gara d'andata lo ha dimostrato".

Hamzaoglu ha così risposto al suo collega: "Il Galatasaray avrà un piccolo vantaggio a livello mentale perché abbiamo battuto il Benfica di recente, l'obiettivo è quello di ripeterci. Il Benfica ha giocatotori che possono fare sempre la differenza. Il loro punto di forza è l'attacco, ma sono forti anche dietro. Il Galatasaray giocherà per vincere ma dovremo essere anche cauti dietro perchè una sconfitta domani ci condannerebbe a lottare per il terzo posto".