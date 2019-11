Live Lione - Zenit in Champions League 2015/16 (0-2)

Finisce quindi l'avventura del Lione in Champions League che dovrà affrontare le ultime due partite con il solo obiettivo di raggiuNgere la qualificazione di Europa League. Mentre lo Zenit si gode il primato e il punteggio pieno, una squadra che non domina il gioco, ma quando riparte con Hilk fa malissimo.

FINISCE LA PARTITA! 2-O PER LO ZENIT CHE SI QUALIFICA AGLI OTTAVI DI FINALE A DISCAPITO DEL LIONE CHE VIENE ELIMINATO DALLA MEDESIMA COMPETIZIONE

93' - Timido tentativo di Tolisso da fuori, conclusione che si perde sul fondo

91' - Gol annullato a Yanga-Mbiwa sugli sviluppi di un calcio di punizione, il difensore francese era in off-side

88' - CARTELLINO ROSSO PER ANYUKOV! Il difensore commette un brutto fallo su Valbuena e Brych estrae il secondo giallo

85' - Il pubblico rassegnato da spettacolo cantando la Marsigliese sventolando sciarpe e bandiere

84' - Esce un grandissimo Dzyuba, al suo posto Ryazantzev

83' - Lione ad un passo dall'eliminazione della Champions League

80' - Entra Yusupov tra le fila dello Zenit al posto di Javi Garcia

78' - Grande punizione di Hulk da 30 metri, bravo Antony Lopes a deviare il pallone

76' - Esce Darder che ha dato tanto, entra Ferri

75' - Cambio anche per lo Zenit, entra Smolnikov al posto di Criscito

74' - Ammonito anche Danny che commette un fallo da dietro su Cornet involato verso la porta

72' - ROSSO PER GONALONS! Il francese commette un fallo su Danny, l'arbitro lo ammonisce per la seconda volta e il centrocampista va sotto la doccia

70' - Secondo cambio per il Lione che inserisce Cornet al posto di Beauvue

66' - Tiro deviato di Lacazete, palla che finisce di poco al lato. Il Lione non riesce a trovare più la porta

61' - Cambio del Lione! Esce Jallet, al suo posto Rafael

60' - Prova la conclusione acrobatica Gonalons, il suo tiro al volo non trova però la porta

57' - Grandissima azione di Hulk che supera tre avversari in velocità eserve successivamente Dzyuba in un corridoio centrale, l'attaccante spiazza Lopes per la rete del doppio vantaggio

57' - GOL DELLO ZENIT! ANCORA DZYUBA! 2-0

56' - Partita che si sta incattivendo, ammonito anche Anyukov

54' - Ammonito Javi Garcia per fallo su Bedimo, calcio di punizione per il Lione da posizione invitante

52' - Hulk prova il tiro da una punizione da 40 metri dalla porta, conclusione che manca totalmente la porta

49' - DZYUBA! Occasione per l'attaccante che svetta di testa sucross di Danny, palla alta

46' - Subito un'ammonizione ai danni di Criscito che commette fallo su Beauvue

RIPARTE LA PARTITA

FINISCE IL PRIMO TEMPO CON LO ZENIT IN VANTAGGIO PER 1-0

45+1' - DARDER!! Da 30 metri il centrale tenta la rasoiata, palla che finisce di pochissimo al lato con Lodygin già battuto

45' - Segnalati due minuti di recupero per le due interruzioni

42' - Rimasto a terra Danny che ha bisogno di soccorsi, il portoghese ha subito un fallo duro da Bedimo

38' - Grande occasione ancora per Tolisso molto attivo in fase offensiva, stavolta il suo tiro viene ben bloccato da Lodygin

33' - Ammonito Gonalons per una gomitata su Witsel su un pallone aereo

32' - COSA HA SBAGLIATO YANGA-MBIWA! Su tiro di Gonalons, Lodygin respinge il pallone che finisce al difensore che ha tutta la porta davanti e clamorosamente calcia al lato

30' - TOLISSO! Pronta risposta dei francesi con il centrocampista che calcia col piatto dal limite dell'aria di prima servito da Jallet, la palla è potente ma inprecisa

26' - Grave distattenzione difensiva del Lione che lascia Dzyuba tutto solo nell'azione del gol

25' - Ammutolisce lo Stade de Gerland Dzyuba che servito da Hulk, autore di una grande azione sulla destra dribbla due avversari, può depositare in gol.

25' - GOL! GOL DELLO ZENIT CON DZYUBA!!

23' - BEDIMO! Grande incursione del laterale sinistro che conclude a rete, pronta la risposta di Lodygin che respinge verso il centro e Jallet allontana

20' - Prima ammonizione della partita, è Witsel l'autore del fallo che fa scattare il giallo per lui

18' - Grande occasione dello Zenit con Danny che conclude a rete da posizione appetibile, bella e pronta la risposta di Lopes

16' - Beauvue di testa! Inpreciso il colpo di testa dell'attaccante che arrivava da dietro sul cross di Jallet

12' - Gioco pericoloso di Yanga-Mbiwa su Shatov, il francese alza il piede fino alla fronte del russo, fischiato il fallo a favore dello Zenit

11' - Rimane a terra Hulk dopo un pestone ricevuto da Umtiti, si rialza dopo qualche minuto il brasiliano dolorante

10' - Tenta il tiro Valbuena da fuori, palla deviata da Criscito

9' - Possesso palla delLione che fatica a trovare lo spazio per l'inserimento dei proprio giocatori in fase offensiva

6' - Pressing alto dello Zenit che soprattutto con Dzyuba che corre dietro ai difensori avversari

2' - Atterrato Gonalons a centrocampo da un fallo duro di Hulk

INIZIA LA PARTITA

Benvenuti cari amici e lettori di Vavel Italia da Francesco Anastasi nella diretta scritta, live ed di Lione - Zenit San Pietroburgo, gara valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League, gruppo H.

Percorsi diversi in questa competizione per le due squadre, il Lione deve assolutamente ottenere la vittoria per sperare in una qualificazione agli ottavi, infatti, la squadra di Fournier si trova a un solo punto ottenuto alla prima giornata contro il Gent. Lo Zenit di Villas Boas può chiudere il discorso già stasera, infatti, con tre vittorie all'attivo su tre la squadra russa può accertarsi del passaggio agli ottavi anche con un pareggio, ma Hulk e compagni cercheranno i tre punti per qualificarsi come primi ed incontrare un avversario agevole agli ottavi.

Le probabili formazioni

Discorso diverso per quanto riguarda il campionato nazionale, il Lione si trova secondo in classifica a 22 punti insieme ad Angers e Saint-Etienne. Con 6 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, i francesi cercano la qualificazione alla prossima Champions League dato che il primato dista 10 punti con la corazzata del Psg a 32 punti. Nella gara di sabato, il Lione ha vinto sul campo del Troyes con un rigore di Beauvue.

Fournier cercherà di guidare la sua squadra all'impresa con un 4-3-2-1 nonostante assenze importanti. Infatti, mancheranno Fekir, Grenier, Kalulu, Fofana e Bisevac. Così, in porta agirà Lopes dietro a Jallet, Yanga-Mbiwa, Umtiti e Bedimo. Centrocampo di qualità con Tolisso, Gonalons e Darder, mentre la punta Beauvue sarà supportata dal duo Valbuena e Lacazette.

4-3-2-1: Lopes; Jallet, Yanga-Mbiwa, Umtiti, Bedimo; Tolisso, Gonalons, Darder; Valbuena, Lacazette; Beauvue.

Discorso opposto per lo Zenit di Villas Boas che in campionato si ritrova in quarta posizione, sempre a 10 punti di distacco dalla capolista Cska. La squadra di San Pietroburgo si trova con 26 punti in 14 gare effettive della Premier League russa, ma può raggiungere tranquillamente la zona Champions dato che il Rostov e la Lokomitiv Mosca, rispettivamente seconda e terza, si trovano a un solo punto sopra lo Zenit.

L'ultima gara di campionato ha portato brutte notizie a Villas Boas, infatti, si è fermato il difensore argentino Garay che va ad aggiungersi a Fayzulin tra la lista degli indisponibili. Il tecnico portoghese non rinuncia comunque al 4-2-3-1 con Kerzhakov in porta. In difesa agiranno Anyukov, Neto, Lombaerts e Criscito. Sulla mediana ci saranno Witsel e Javi Garcia, mentre dietro la punta Dzyuba ci sarà il trio composto da Hulk, Shatov e Danny.

4-2-3-1: Lodygin; Anyukov, Neto, Lombaerts, Criscito; Witsel, Javi Garcia; Shatov, Hulk, Danny; Dzyuba.

Le parole della vigilia

In occasione della solita conferenza stampa pre-partita, il tecnico francese spiega così l'importanza della sfida di stasera: "Dobbiamo crederci e giocare con una sorta di 'follia organizzata'. Vogliamo dimostrare di valere di più di quanto mostrato finora. Tocca a noi dare il 100% e non avere rimpianti. La partita contro lo Zenit, che è un'ottima squadra, è l'ultima spiaggia per noi. Dovremo attaccare con precisione ed evitare il loro contropiede. Dobbiamo evitare di commettere errori e dimostrare di meritare di partecipare a questa competizione".

Mentre il tecnico dello Zenit parla anche del suo collega Mourinho, che sta attraversando forse il momento più nero della sua carriera, per quanto riguarda i risultati sportivi: "Per superare questo momento servono risultati fantastici. E' questo il modo per invertire la crisi. Mourinho ha le qualità per uscire da queste difficoltà. Ha esperienza ed è un vincente e lo rimarrà. Per la trasferta di Lione Hulk ha recuperato, Ezequiel Garay invece non ci sarà. Vogliamo qualificarci il prima possibile, con un punto saremmo molto vicini al nostro obiettivo. Il Lione ha ottenuto una serie di buoni risultati in campionato, noi no, ma siamo molto concentrati sulla Champions League".

Precedenti

L'unico precedente risale al mese scorso, quando lo Zenit si è imposto con un netto 3-1 in casa. A segno sono andati Hulk, Dzyuba e Witsel. I russi hanno mostrato di avere più forza rispetto i francesi e più qualità, ma in casa del Lione potrebbe essere diverso.