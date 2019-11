Risultato finale Chelsea - Dinamo Kiev (2-1): decide la magia di Willian

Da Andrea Ciaramellano è tutto per la gara di oggi. Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che potete seguire tutto il meglio del calcio e dello sport internazionale sempre con noi di Vavel Italia!

22:50 - Le ultime immagini di una gara che ha offerto molte emozioni agli spettatori

La splendida rete che consegna ai blues tre punti fondamentali per il proseguio in Champions e per il morale.

Grazie a questa vittoria gli uomini di Mourinho balzano al secondo posto scavalcando la squadra ucraina. Al primo posto c'è il Porto, uscito vincitore dalla sfida con il Maccabi, con 10 punti, poi i blues con 7, la Dinamo Kiev con 5 e in fine, il Maccabi Tel Aviv a quota 0.

FINAL TIME! IL CHELSEA TORNA A VINCERE! 2-1 SULLA DINAMO KIEV CON IL GIOIELLO DECISIVO DI WILLIAN!

91' - Ultimo cambio per Mou: esce tra scroscianti applausi Willian, entra il difensore nazionale inglese Cahill.

2 minuti di recupero

90' - HAZARD! Contropiede Chelsea, il belga si accentra lentamente, sterza sul sinistra e tira: conclusione sull'esterno della rete!

88' - Standing ovation per Josè Mourinho! Rapporto pazzesco quello con i supporters blues nonostante il bruttissimo avvio di stagione!

82' - WILLIANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MAGIAAAAA DEL BRASILIANO DA PUNIZIONE DAI 30 METRI!!!! 2-1

80' - Willian al centro ora, alle spalle di Diego Costa, Pedro a destra e Hazard a sinistra.

78' - Doppio cambio Chelsea: dentro Pedro e Hazard, fuori Fabregas e Oscar

77' - GOALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DRAGOVICCCCCCCC SI FA PERDONARE SEGNANDO LA RETE DEL PAREGGIO!!!!! 1-1 ORA A STAMFORD BRIDGE!

75' - Partita che si sta spegnendo a livello di intensità

69' - Chelsea che prova ad offendere e cercare il raddoppio della sicurezza

65' - OSCARRRRRRRRRRRRRRR!!! Tiro fantastisco del brasiliano diretto all'incrocio, Shovkovskiy effettua un vero e proprio miracolo riuscendo a sventare in angolo

60' - CHE OCCASIONE PER ZOUMA!!!! SOLO IN AREA, RICEVE UN CROSS DA WILLIAN E MANDA INCREDIBILMENTE FUORI

57' - BEGOVICCCCCCCCCCCCCCC!!! Salva tutto il portierone del Chelsea sul tentativo forte e ravvicinato di Gonzalez

53' - GONZALEZZZ!! Conclusione pericolosa del centrocampista della Dinamo Kiev che poi protesta per un fantomatico intervento con la mano.

51' - WILLIANNN! Occasione per il raddoppio Chelsea: Diego Costa in mezzo, il brasiliano stacca di testa anche angolando ma il portierone ucraino riesce a parare

48' - CHANCE CLAMOROSA PER GLI OSPITI! Kravets è lanciato in profondità, a tu per tu con Begovic Zouma effettua un intervento cha ha il valore di una rete.

46' - RICOMINCIA LA PARTITA!!

21:38 - Alcune immagini del primo tempo concluso sul parziale di 1-0

46' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! 1-0 CHELSEA con l'autorete realizzata da Dragovic

45' - PROTESTE E FISCHI A STAMFORD BRIDGE! Diego Costa è andato giù su una ripartenza solitaria, probabilmente ha avuto ragione l'arbitro Kralovec non assegnando il calcio di rigore

44' - FABREGASSSSSSS!! Tiro dai 30 metri dello spagnolo, conclusione di pochissimo a lato del portiere

L'autorete di Dragovic che regala l'1-0 agli uomini di Mourinho

41' - OSCARRR! Tiro da fuori del brasiliano che mette i brividi al portiere rivale

40' - Ripartenza di potenza di Baba bloccata al limite dell'area avversaria

36' - Chelsea sulle ali dell'entusiasmo! Applaudito Mourinho, i tifosi sono con lui!!

33' - GOOOOOOLLLLLLLLLLLL!!!! O MEGLIO, AUTOGOLLLLLL!!!! DRAGOVIC LA METTE DENTRO INTERVENENDO IN ANTICIPO SU UN CROSS DI WILLIAN.

31' - OCCASIONE CHELSEAAAA! Willian sventaglia per il liberissimo Azpilicueta, lo spagnolo crossa in mezzo per Oscara che viene anticipato per poco dai difensori ucraini.

28' - Ramiresss! Il brasiliano si accentra dopo un ottimo scarico di Fabregas ma non riesce a trovare la coordinazione giusta per l'ultimo passaggio.

24' - Yarmolenko a terra dopo lo scivolone di pochi istanti fa: niente di grave per lui

20' - Buoni livelli, discreta intensità a Londra: Diego Costa senz'altro uno dei migliori fin qui.

17' - Passaggio rischioso di Azpilicueta verso il portiere, Begovic riesce ad uscire velocemente e a scampare al possbile intervento dell'attaccante avversario

14' - Provano a scambiare palla in velocità Fabregas e Willian ma quest'ultimo calibra male

12' - Punizione per i padroni di casa

8' - OSCARRR! CHELSEA VICINO AL VANTAGGIO!! Azpilicueta crossa teso a centro area, il brasiliano va in mezza girata ma il suo tiro è centrale

6' - La Dinamo Kiev prova ad affacciarsi in avanti, Azpilicueta riesce a chiudere ottimamente

5' - Tiro dalla distanza innocuo di Ramires

4' - Blues in palleggio al limite dell'area avversaria, Oscar ha provato il filtrante per l'inserimento di Baba: troppo lungo

2' - Chelsea in attacco con l'accelerazione di Diego Costa sull'out di sinistra

1' - INIZIA IL MATCH! Primo possesso Chelsea

20:43 - Suona l'inno della Champions all'interno dello Stamford Bridge!

20:42 - Una foto dal retro della panchina del Chelsea: reporters già pronti ad immortalare le facce dei protagonisti

20:40 - Squadre rientrate negli spogliatoi

20:30 - Quindici minuti al fischio d'inizio!

20:15 - Squadre in campo per il riscaldamento!

20:10 - Serata speciale per Cesc Fabregas e Ramires: fra pochi minuti lo spagnolo collezionerà 100° presenza in Champions League mentre il brasiliano la 200° in maglia blues.

20:00 - Ufficializzato anche l'undici di partenza della squadra ospite:

DINAMO KIEV (4-4-2) Shovkovskiy; Antunes, Dragovic, Vida, Khacheridi; Sydorchuk, Rybalka, González, Buyalskiy; Yarmolenko, Kravets.

19:50 - Ufficiale la formazione dei padroni di casa del Chelsea. Fuori Hazard e Cahill dall'XI titolare.

CHELSEA (4-2-3-1) Begovic; Azpilicueta, Zouma, Terry (c), Baba; Ramires, Matic; Willian, Fabregas, Oscar; Diego Costa.

19:45 - Un'ora esatta al fischio d'inizio del match dello Stamford Bridge!

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live e di Chelsea - Dinamo Kiev (20.45), incontro valido per quarta giornata della Uefa Champions League. Mourinho e il Chelsea a un passo dal baratro, serve un successo convincente ai blues per evitare il tracollo tecnico e emotivo. Fiducia a tempo per il portoghese, in declino in Premier e in bilico in Coppa. La Dinamo Kiev si presenta Londra per sfruttare il momento "no" degli inglesi.

Il raggruppamento, al momento, vede tre squadre giocarsi i due posti utili per l'accesso agli ottavi. Fanalino di coda il Maccabi, a quota 0 e quindi fuori da ogni discorso sul possibile passaggio del turno. Il Chelsea entra nella fase cruciale in terza posizione, un punto dietro alla Dinamo Kiev e tre dietro al Porto, atteso dal confronto in Israele. Questa la classifica attuale del gruppo G: Porto 7, Dinamo K. 5, Chelsea 4, Maccabi 0.

Il Chelsea, fin qui, conta sul successo rotondo all'esordio con il Maccabi. Un 4-0 illusorio, seguito dalla frenata a Oporto, 2-1 per i padroni di casa, e dallo sfortunato pari in Ucraina, 0-0 figlio anche di alcune scelte arbitrali discutibili. Il futuro riserva, dopo il match di questa sera, la sfida a Tel Aviv e l'incontro interno con il Porto.

La Dinamo Kiev deve invece ancora conoscere la sconfitta in questa edizione della Champions. 2-2 in Ucraina con il Porto al primo appuntamento della manifestazione, 2-0 sul campo del Maccabi e infine pari senza reti con il Chelsea. Il calendario non aiuta, perché costringe gli ucraini a cercar punti prima a Londra e poi in casa del Porto.

Il Chelsea occupa la quindicesima posizione in Premier. Nel turno antecedente alla gara odierna, capitombolo interno con il Liverpool. Ramires per i blues, poi magia di Coutinho ad impattare, ancora Coutinho per il sorpasso, fino all'1-3 a firma Benteke. Tre vittorie, due pari e ben sei sconfitte per Mourinho. Sabato, il Chelsea fa visita allo Stoke, altra "finale" per i blues.

Nel campionato ucraino, è invece corsa a due, con la Dinamo Kiev che, dopo 12 gare, comanda a quota 31 in compagnia dello Shakhtar. Sette lunghezze di margine sulla terza piazza, 10 successi, un solo passo indietro, proprio con lo Shakhtar, un pari. 2-0 al Metalist per acquisire ulteriore fiducia in vista del duello con il Chelsea.

Mourinho deve fare a meno di Courtois e Falcao. 4-2-3-1 per il Chelsea, qualche dubbio nella zona mediana. Il portoghese deve valutare la posizione di Fabregas: lo spagnolo può occupare la zona davanti alla difesa al fianco di un interditore o avanzare alle spalle di una prima punta. Nel primo caso, Oscar sulla trequarti, nel secondo tocca a Matic.

Begovic in porta, difesa con Ivanovic (Zouma), Cahill, Terry e Azpilicueta, Ramires a proteggere la linea a quattro, Hazard e Willian a infiammare la manovra, Diego Costa terminale offensivo. Del dubbio di Mou si è detto in precedenza.

Rebrov non ha a disposizione Silva. 4-2-3-1 speculare per la Dinamo Kiev. Shovkovskiy difende la porta, al centro della difesa Dragovic e Kacheridi, sull'esterno Vida e Antunes. Rybalka e Sydorchuk a inibire le folate del Chelsea, Gonzalez riferimento dietro a Kravets, Yarmolenko a sinistra, Buyalskiy a destra.

Un solo precedente tra Chelsea e Dinamo Kiev. All'andata, pari a reti bianche. In passato, un confronto tra i londinesi e squadre ucraine. Champions del 2012, fase a gironi, 3-2 Chelsea a Stamford Bridge - a segno Oscar, Torres e Moses, doppio Willian per lo Shakhtar - 2-1 ucraino nel secondo duello.

La Dinamo Kiev ha invece una lunga storia contro club inglesi. 25 partite, solo 5 le vittorie. L'ultimo intreccio porta all'Europa League dello scorso anno. Dinamo opposta all'Everton a livello di ottavi di finale. 2-1 Everton in casa, 5-2 roboante per la Dinamo nella gara di ritorno.

Mourinho "Nel maggio del 2004, dopo la finale di Champions League [vinta dal Porto] dissi in conferenza stampa che un giorno sarebbero arrivati anche risultati negativi nel corso della mia carriera. Aggiunsi che avrei affrontato quei momenti con la stessa onestà e dignità d'allora. C'è voluto del tempo prima che arrivasse quel momento, ma io sono abbastanza stabile e forte per affrontarlo. Sono assolutamente sicuro che ci qualificheremo come primi del girone. Ma la realtà è che la partita di domani non è una partita da vincere, ma una da non perdere".

Rebrov "Non conta ciò che sta succedendo al Chelsea in questo momento, sono cose che capitano a tutti in determinati momenti. Penso che l'allenatore avversario sia la persona più qualificata per gestire la situazione e trovare una soluzione. Noi dovremo pensare alla nostra partita e non concentrarci sul fatto che di fronte ci troveremo un animale ferito. Non lo abbiamo fatto a Kiev e non lo faremo domani sera. Auguriamo al Chelsea una pronta ripresa in Premier League, ma domani sera puntiamo a vincere".