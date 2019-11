Barcellona - BATE Borisov, 3-0: i blaugrana consolidano il primo posto

Una partita sicuramente non entusiasmante, ma che i padroni di casa portano a casa grazie ai suoi due fuoriclasse, Neymar e Suarez. Non serve che la squadra faccia una grandissima prestazione, infatti i due attaccanti del Barça fanno assolutamente la differenza, diventando l'incubo costante della difesa bielorussa. Sia il brasiliano che l'uruguagio sono imprendibili in quanto si scambiano continuamente di posizione e quando partono in dribbling creano una superiorità numerica che agevola tutto il gioco degli spagnoli. In tutte le reti c'è la complicità dei due giocatori, che hanno dimostrato, come se ce ne fosse ancora bisogno, di come possono fare a meno di uno come Messi. I bielorussi ci hanno provato a far male ai blaugrana nelle rare sortite offensive che hanno avuto a disposizione, ma la mediocre qualità dei propri giocatori ha fatto si che ter Stegen non corresse grandissimi pericoli.

Al 4' Neymar serve in area Suarez che sbaglia il tocco sotto misura calciando fuori. Ancora blaugrana in avanti: Neymar conquista e calcia una punizione dai 16 metri ma la mira è totalmente imprecisa, dato che la palla sorvola di molto la traversa. Al 17' punizione pericolosa a favore dei bielorussi, si presenta alla battuta Stasevic, che tira sul palo di ter Stegen, il quale non si fa sorprendere. Al 23' Neymar spreca una ghiotta occasione, sbagliando da solo davanti al portiere, dopo esser stato smarcato da un ottimo lancio dalla difesa. Alla mezz'ora si sblocca il match: Munir atterrato in area di rigore e per l'arbitro è calcio di rigore; dal dischetto si presenta Neymar che non sbaglia. Al 35' chance per il raddoppio sciupata da Adriano: il brasiliano aggancia un buon pallone in area di rigore e calcia, ma il suo tiro finisce sul palo ed esce fuori. Al 40' clamorosa palla-gol sciupata dagli ospiti: Stasevic arriva davanti all'estremo difensore avversario e tira all'angolino basso destro, ma ter Stegen si tuffa e respinge. Nei minuti di recupero del primo tempo Dani Alves raccoglie un pallone ai 20 metri e calcia, però la sfera sfiora solamente il palo destro della porta difesa da Chernik. Prima dell'intervallo Neymar stacca di testa su un cross dalla sinistra ma la mira è leggermente imprecisa infatti il pallone sorvola di poco la traversa. Prima frazione giocata non su ritmi altissimi, ma sufficienti per far si che i padroni di casa possano legittimare il vantaggio con il classico possesso-palla e tante occasioni sciupate.

La ripresa inizia con gli ospiti avanti alla ricerca del pareggio: Volodko salta più in alto dei difensori e colpisce di testa verso l'angolino sinistro ma ter Stegen ci arriva e para. Al 51' Suarez ha la palla del 2-0 ma calcia addosso a Chernik. El Haddadi si presenta alla conclusione dal limite, però il portiere bielorusso si tuffa e para. Al quarto d'ora Suarez chiude il match, saltando un avversario e beffando l'estremo difensore avversario sul primo palo. Al 67' Neymar ha l'occasione per fare tris: il brasiliano aggancia un ottimo traversone in area di rigore e tira ma la sua conclusione viene deviata provvidenzialmente da un difensore in calcio d'angolo. Due minuti dopo ancora il n.11 dei blaugrana si presenta al tiro, il pallone sfiora solamente il palo sinistro della porta di Chernik. Al 72' Bartra arriva su una punizione calciata in area, ma il suo colpo di testa è poco preciso, infatti la sfera finisce ben lontana dai pali della porta bielorussa. A 8 minuti dal termine Bartra raccoglie un buon pallone al limite dell'area di rigore e calcia ma la palla sfila oltre il palo sinistro della porta avversaria. All'83' arriva il sigillo finale con Suarez che serve a porta vuota Neymar, il quale deve solo appoggiare in rete. Sergi Roberto riceve un buon pallone in area ma il suo tiro esce di poco sulla sinistra. Finisce quindi 3-0 per i blaugrana che ora sono primi nel girone con 10 punti, bielorussi invece ultimi a 2.

Con questa vittoria quindi gli uomini di Luis Enrique consolidano il primato nel proprio girone ed ora si giocheranno la qualificazione in casa contro la Roma. Il BATE Borisov invece è in ultima posizione e l'unico obiettivo concreto a cui possono aspirare è una eliminazione dignitosa, anche se aritmeticamente possono ancora giocarsela per l'Europa League con il Bayer Leverkusen e per questo il prossimo match sarà decisivo.