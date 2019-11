Il Bayern è una macchina perfetta: 1-3 a Gelsenkirchen

Guardiola sta creando una macchina quasi perfetta che ogni giornata si completa sempre più. La malcapitata in questo caso è lo Schalke capace di reggere solo 45' minuti per poi crollare sotto i colpi della squadra bavarese. Il Bayern Monaco conferma la squadra titolare con Müller, Robben e Costa alle spalle dell'unica punta Lewandowski mentre nello Schalke 04 Huntelaar unica punta.

Il Bayern parte a razzo e al 9' è gia in vantaggio: sugli sviluppi di calcio d'angolo Alaba realizza il gol che sblocca l'incontro. Non sazia, la squadra di Guardiola al 12' sfiora il raddoppio con Lewandowski: brutta palla persa dallo Schalke, la recupera la squadra ospite con l'attaccante polacco che calcia a giro sul secondo palo: pallone sul fondo di pochissimo. Il Bayern è in totale controllo del match ma mai abbassare la guardia, infatti al 17' contropiede micidiale dei padroni di casa con Meyer riceve palla sulla sinistra, avanza, si accentra e col mancino a giro batte Neuer. 1-1 a sorpresa. La gara cambia con il Bayern incapace di creare occasioni fino al 35' quando Douglas Costa, dopo il solito doppio passo, si accentra ma calcia alto. Il primo tempo termina 1-1, punteggio che sta abbastanza stretto al Bayern.

Nella ripresa ancora la squadra di Guardiola pericolosa al 59' con Vidal ma il suo tiro termina fuori. Cresce a dismisura ora la manovra ospite che al 65' va vicinissima al gol del vantaggio: imbucata di Müller per Robben in area, provvidenziale la scivolata di Matip. Il meritato gol del Bayern arriva però al 69': Cross dalla destra di Robben, stacco di testa di Javi Martinez e Bayern nuovamente in vantaggio. Passano due minuti e Lahm sfiora il tris: contropiede da manuale del calcio per il Bayern: Muller, Lewandowski, Robben ed infine il tedesco, la cui conclusione in area viene parata da Fahrmann. Al 76' Bayern ad un passo dal tris: cross di Lahm dalla destra e colpo di testa che termina di poco alto da parte di Robben. Sembra una partita stregata per il Bayern che nonostante le innumerevoli occasioni ha solo un gol di vantaggio. La sfortuna sembra perseguitare la squadra di Guardiola al 90' con Lewandowski: Lanciato a rete da Vidal l'attaccante polacco piazza la sfera sul secondo palo ma coglie il legno pieno. Al 92' però Mueller, su assist di Lahm, non può proprio sbagliare e fa 3-1 consegnado ai posteri un Bayern perfetto capace di annichilire uno Schalke 04 troppo avulso e allungando il vantaggio sul Dortmund a 8 punti.

Campionato finito?