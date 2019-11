Premier League, il miracolo di Ranieri e Vardy: è Super Leicester

Se c'è qualcuno che ad inizio stagione avrebbe predetto una classifica del genere si faccia avanti!

In una giornata di Premier ricca di sorprese, con l'Arsenal che fa una fatica incredibile sul campo del WBA (i Gunners non riescono ad agguantare neanche un punto, con Cazorla che ha fallito malamente un tiro dal dischetto nel finale di partita), e con il City che viene travolto in casa dall'agguerrita banda di Jurgen Klopp, a guidare la classifica del massimo campionato oltremanica c'è una squadra che sta facendo cambiare idea anche ai più scettici, il Leicester di Claudio Ranieri e Jamie Vardy.

Ad inizio stagione, dopo la deludentissima esperienza alla guida della Grecia, c'era già chi scommetteva sul prematuro esonero di Claudio Ranieri. Peccato per loro, soldi buttati. L'allenatore italiano sta stupendo tutti con il suo Leicester, capace di conquistare ben 16 punti nelle ultime 6 partite di campionato. Se ad inizio campionato le "volpi" potevano essere considerate una sopresa, ora non si può far altro che parlare di realtà. Guidato da un indemoniato Jamie Vardy, il Leicester sta mietendo vittime su vittime, issandosi alla guida dela Premier. C'è da dire però che tenere questo ritmo, con Arsenal, City e United alle spalle, sarà difficilissimo, se non impossibile, viste le rose a disposizione delle altre compagini. Ma sognare non costa nulla, soprattutto se il gioco visto nelle ultime giornate continuerà ad essere lo stesso in futuro.

L'uomo copertina, insieme a Claudio Ranieri, non può che essere Jamie Vardy. L'attaccante nativo di Sheffield, costato appena 1 milione di Euro tre stagioni fa, sta impressionando tutti, soprattutto se si pensa che nella scorsa stagione aveva realizzato appena 5 reti. Ma adesso è tutta un'altra storia: 13 reti, capocannoniere della Premier e striscia aperta di ben 10 reti consecutive. What else???

Vardy, dopo essersi preso la maglia della nazionale inglese, ha agguantato Ruud Van Nistelrooy nella speciale classifica delle reti segnate consecutivamente, e proprio contro il Manchester United, che ha reso famoso l'attaccante olandese, sabato prossimo, proverà a superarlo, mettendo poi nel mirino Jimmy Dunne (record a 12 reti consecutive, messe a segno nella stagione 1931-32).

Ma se Vardy è diventato un attaccante da numeri pazzeschi lo deve anche ai suoi compagi di squadra, che puntualmente lo mettono in condizione di esprimere tutte le sue pontenzialità. Come non citare l'algerino Mahrez, che con il suo sinistro sta dipingendo calcio in questo inizio di stagione, e ha messo a segno ben 7 reti, condite da 5 assist. O il duo di centrocampo formato da Kanté e Drinkwater, che sta costantemente relegando in panchina l'ex Napoli Inler. Forse il punto debole della squadra allenata da mister Ranieri resta la difesa, troppo ballerina in certe occasioni (vedi i 5 gol subiti contro l'Arsenal), ma fin quando l'attacco continuerà a macinare gol in quantità industriale (13 reti messe a segno nelle ultime sei partite!) i "the foxes" potranno dormire sogni tranqulli.

Sabato prossima si gioca Leicester - Manchester United, sfida di cartello della 14^ giornata di Premier, che infatti vedrà sfidarsi la prima della classe contro la seconda. Sarà il vero e proprio test decisivo per la squadra di Ranieri, che scenderà in campo contro la squadra che forse ne rappresenta la vera e propria nemesi. La squadra di Van Gaal, dopo la sconfitta contro l'Arsenal, ha ritrovato quella quadratura tattica tanto ricercata dall'allenatore olandese e adesso punta dritta al titolo. Partita che si preannuncia quindi spettacolare e tutta da vivere.

Chiudiamo con la domanda che tutti si pongono adesso: quanto potrà durare questo Leicester? Solo il tempo potrà dircelo, ma la nostra speranza è quella di vedere le Foxes lì in alto più tempo possibile. Sono queste le favole che fanno che rendono lo sport indimenticabile.