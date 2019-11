Bayern Monaco - Olympiacos, un punto per la qualificazione: biscotto o partita vera?

Un punto per la qualificazione. Bayern Monaco ed Olympiacos scenderanno in campo, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, nelle stesse condizioni di classifica: tre vittorie, una sconfitta, che consegnano, attraverso un pareggio, le chiavi della qualificazione alle squadre di Guardiola e Silva. L'Arsenal spera che i bavaresi possano giocarsi la sfida a viso aperto, senza pensare ad un'eventuale eliminazione di potenziali rivali nel prosieguo prosieguo della competizione. Un pareggio garantirebbe infatti, ad entrambe le formazioni, il passaggio del turno, rendendo inutile il risultato di Londra nel match tra Arsenal e Dinamo Zagabria, se non ai fini del terzo posto e della retrocessione in Europa League.

Le parole della vigilia, di Guardiola e Neuer, sono andate in direzione primo posto, con il Bayern voglioso di primato e di dare continuità alla striscia di risultati utili consecutivi tra campionato e coppa che dura da sei gare. Bavaresi che in questa stagione hanno fatto percorso netto all'Allianz, con nove successi in altrettante gare. Tuttavia, i tedeschi non dovranno sottovalutare la verve dei graci in trasferta: Cambiasso e soci hanno espugnato i campi di Londra e Zagabria in Champions, oltre ad aver vinto cinque gare su cinque lontano dal Karaiskakis.

Le ultime dai campi

Bayern - Guardiola dovrà rinunciare agli assenti di lunga data Gotze e Ribery, oltre a Thiago Alcantara. L'ex Barcellona non avrà nemmeno a disposizione i due terzini di fascia sinistra: Alaba e Bernat hanno infatti alzato bandiera bianca e Pep dovrà correre ai ripari con Rafihna. Lahm, Martinez e Boateng completano il reparto a protezione di Neuer, mentre Alonso giostrerà la manovra davanti al poker d'assi composto da Robben, Muller, Vidal e Douglas Costa. In avanti Lewandowski.

Olympiacos – Silva vuole sfruttare il primo match point a sua disposizione e non vuole dover ricorrere allo scontro dentro-fuori contro l'Arsenal. Probabile un 4-3-2-1 dei greci, che in tal caso, sarà si coperto, ma anche propositivo, con Cambiasso, Milivojevic e Kasami cerniera centrale dietro a Seba, Fortounis, che spalleggeranno Ideye. Davanti a Roberto, il quartetto composto centralmente da Da Costa e Siovas, con Masuaku ed Elabdellaoui che avranno il compito di chiudere e spingere.

Le probabili formazioni

Bayern Monaco (4-1-4-1): Neuer; Lahm, Martinez, Boateng, Rafinha; Alonso; Robben, Muller, Vidal, Douglas Costa; Lewandowski. All. Guardiola.

Olympiakos (4-2-3-1): Roberto; Elabdellaoui, Da Costa, Siovas, Masuaku (Salino); Cambiasso, Milivojević, Kasami; Sebá (Pardo), Fortounis; Ideye. All. Silva.

Le parole dei protagonisti

"Domani è come una finale per noi, se vinciamo possiamo superare il turno e conquistare la testa del girone. L'Olympiacos è molto forte in difesa e non ci lascerà molti spazi, specialmente vicino alla loro area di rigore. L'anno scorso loro hanno raggiunto gli ottavi, sono un'ottima squadra. Per questo sono molto soddisfatto d'aver vinto ad Atene. Alaba? Oggi non si è allenato, vedremo domani", questo il parere di Pep Guardiola alla vigilia, che non si fida degli ellenici e tiene alta la tensione in casa bavarese.

Gli fa eco il portiere Manuel Neuer: "Sappiamo quanto sia forte l'Olympiacos fuori casa e che ha vinto a Londra e a Zagabria. Detto ciò, domani vogliamo vincere noi e rimanere in testa al girone. Abbiamo sempre cambiato formazione nelle ultime 64 partite, e questo dimostra che abbiamo una rosa molto competitiva".

Silva non parte ovviamente battuto, anche perché la sua squadra potrebbe anche giocare a viso aperto, avendo poco da perdere. La ricetta per l'impresa: "Siamo arrivati qui con le stesse sensazioni che abbiamo provato a Londra. Ma il Bayern è più forte dell'Arsenal, forse è la squadra più forte al mondo ed è ovviamente favorita. Nessuno avrebbe mai pensato che l'Olympiacos potesse essere secondo dopo quattro partite. Ce la metteremo tutta per uscire da Monaco con un risultato positivo. Chiunque sarebbe ottimista considerati i nove punti dell'Olympiakos. La nostra attuale posizione è il frutto del lavoro che abbiamo fatto".

Luka Milivojevic, centrocampista dell'Olympiacos, ha spalleggiato il suo mister in conferenza stampa, pensando ad un eventuale impresa da dedicare ai propri tifosi: "Affrontiamo una delle migliori squadre d'Europa, molte compagini più forti di noi hanno perso a Monaco. Cercheremo di goderci la partita, che è quello che il nostro tecnico ci ha raccomandato. Per noi si tratta di una grande sfida e domani cercheremo l'impresa per noi e per i nostri tifosi".

L'andata in nostra compagnia

Olympiacos - Bayern = 0-3 (live, cronaca)