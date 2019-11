Partita Barcellona - Roma in Champions League 2015/2016 (6-1)

Per la gara del Camp Nou tra Barcellona e Roma è tutto. Il sottoscritto, Alessandro Cicchitti, Vi ringrazia per aver seguito in nostra compagnia la sfida, e Vi rimanda alle prossime gare di Champions League, sempre qui, sempre live su VAVEL Italia.

22.48 - Ecco i 3 gol segnati dal Barcellona nel secondo tempo: Piqué, Messi e Adriano si aggiungono ai 3 gol balugrana del primo tempo.

22.43 - Nonostante il coppottone del Camp Nou, alla Roma basterà vincere all'ultima giornata in casa con il BATE per avere la matematica certezza di essere agli ottavi di finale. Per il Barcellona invece, primo posto aritmetico.

91' - E' FINITA. FINISCE QUI: 6-1 PER IL BARCELLONA CHE HA DOMINATO PER 90' UNA ROMA TROPPO BRUTTA PER ESSERE VERA. MESSI E SUAREZ HANNO ACCENTUATO ALL'ENNESIMA POTENZA I DIFETTI DELLA DIFESA GIALLOROSSA FINITA SIN DAI PRIMI MINUTI SOTTO L'ASSEDIO DEI CULE'. A COMPLETARE LA FESTA CI HANNO PENSATO PIQUE' E ADRIANO, MENTRE IL GOL DELLA BANDIERA GIALLOROSSA E' ARRIVATO PROPRIO ALLO SCADERE CON DZEKO.

91' - GGGOLLLLLLLLL HA SEGNATO LA ROMA CON EDIN DZEKO. GRAN CROSS DI DIGNE PER LA TESTA DI DZEKO CHE STAVOLTA NON FALLISCE E INSACCA IN RETE IL GOL DELLA BANDIERA GIALLOROSSA.

90' - 1 minuto di recupero.

89' - Serata stregata per Neymar che stavolta aveva fatto tutto per bene. A negare la gioia del gol al brasiliano ci ha pensato l'intervento in scivolata di Manolas.

88' - Ora, anche il Barcellona non attacca più un po' per stanchezza, un po' per non infierire sulla Roma.

87' - Ultimi minuti al Camp Nou. Si sta per concludere l'agonia della Roma, anche sfortunata in occasione del rigore parato da Ter Stegen a Dzeko.

83' - PARATISSIMA! TER STEGEN NEUTRALIZZA IL PENALTY DI DZEKO. SI RESTA SUL 6-0.

82' - RIGORE PER LA ROMA. ATTERRATO DZEKO IN AREA DI RIGORE.

80' - GRANDE SZSCESNY SU MESSI CHE HA TENTATO IL SECONDO GOL CON IL SOLITO SCAVETTO. STAVOLTA PERO' NON RIESCE LA GIOCATA ALLA PULGA.

77' - Gran parata di Scszesny sul rigore lasciato da Messi a Neymar; sulla ribattuta però, è arrivato come un treno Adriano che ha scagliato con violenza inaudita il pallone sotto l'incrocio. IMPARABILE. 6-0 BARCELLONA.

76' -RIGORE PER IL BARCELLONA.

75' - Ultimo cambio nella Roma: fuori Pjanic; dentro il turco Ucan.

71' - Ancora un super Neymar! Finte e contro finte su Manolas che viene eluso con un tiro a giro sul palo lungo che lascia di sasso Szczesny. Palla a centrimetri dal palo.

68' - Neymar continua a deliziare la platea con tocchi di classe e giocate d'alta scuola. Ora si è esibito in un grande elastico in area di rigore con successivo cross basso non agganciato per poco da Messi.

64' - Nel frattempo è entrato Adriano al posto dell'acciaccato Sergi Roberto.

63' - La punizione di Pjanic non scavalca la folta barriera blaugrana. Nulla di fatto per la Roma.

62' - Grande galoppata di Iturbe steso al limite dell'area da Messi che si becca il giallo.

61' - Brutto fallo del neo entrato Vainqueur, subito ammonito.

60' - MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMEEEEEESSSSSSIIIIII 5-0 BARCA! MANITA CLAMOROSA. ROMA ABBATTUTA DALL'URAGANO BLAUGRANA.

56' - GGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL PIQUEEEEEE' 4-0 BARCELLONA. ASSIST AL BACIO DI MESSI PER IL DIFENSORE COL 3 CHE SI E' TROVATO TUTTO SOLO A POCHI PASSI DALLA PORTA SGUARNITA. TUTTO TROPPO FACILE. 4-0 BARCA.

54' - GRANDISSIMA OCCASINE PER IAGO FALQUE TROVATOSI SOLO DAVANTI A TER STEGEN AL TERMINE DI UN GRAN TRIANGOLO OFFENSIVO. LO SPAGNOLO PERO' HA CALCIATO ADDOSSO A TER STEGEN.

51' - GRANDE AVVIO DI RIPRESA DA PARTE DI NEYMAR ANDATO AL TIRO, POTENTE E PRECISO. SCSZESNY SI RIFUGIA IN CORNER.

49' - Primo lampo della ripresa firmato Messi. Tiro a giro che rimane troppo sul piede. Scszesny può intervenire in presa.

49' - Neymar scatenato percorre tutto il fronte d'attacco per guadagnare un corner, il primo della ripresa.

21.48 - VIA! INIZIATA LA RIPRESA!

21.47 - Pronti 2 cambi all'intervallo. Nel Barcellona entra il giovane Samper al posto di Busquets; nella Roma dentro Iturbe, fuori Nainggolan.

21.45 - Ecco i tre gol messi a segno dal Barcellona nella prima frazione di gioco. Tocco semplice di Suarez; pallonetto di Messi; Prodezza del Pistolero.

21.37 - Ecco alcune immagini del primo tempo show del Barcellona. 3-0 al Camp Nou. Roma in ginocchio.

45' - Finisce qui, senza recupero il primo tempo del Camp Nou. E' 3-0 per il Barcellona il verdetto dei primi 45'. Dominio totale o quasi quello dei blaugrana che hann colpito al 15' con Suarez, e raddoppiato con Messi 3 minuti dopo. A chiudere i giochi ci ha pensato ancora Suarez con un super gol allo scadere dei primi 45'. Roma in grande crisi.

44' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DEL PISTOLERO! LUIS SUAREZ CON UN GOL MERAVIGLIOSO CHIUDE I CONTI PORTANDO IL BARCELLONA SUL 3-0. CROSS DI NEYMAR DEVIATO CHE SI IMPENNA E VIENE RACCOLTO DAL 9 CHE DALL'ALTRA PARTE SI COORDINA COL DESTRO E BATTE AL VOLO SUL SECONDO PALO. SUPER GOL. 3-0

43' - Altra punizione per la Roma. E' sempre Pjanic pronto a scodellare nel mezzo.

42' - Segnali di Roma al 42': Pjanic scodella nel mezzo per l'inserimento di Florenzi che si coordina bene costringendo Ter Stegen in corner.

41' - Ammonito Piqué.

40' - Dzeko, l'unico voglioso e propositivo tra le fila romaniste ha guadagnato una buona punizione sulla trequarti culé. Salgono le torri giallorosse.

35' - Finte e contro finete di Neymar che non riesce a saltare l'esperto Keita bravo nel rifugiarsi in angolo.

33' - Si sta riorganizzando la difesa giallorossa che da qualche minuto non subisce più i tagli e le verticalizzazioni balugrana. Allo stesso tempo però, la Roma non riesce in nessun modo a creare difficoltà alla difesa culé.

29' - Sortita offensiva tentata da Vermaelen che si è allungato troppo la sfera. Buona chiusura da parte di Maicon.

27' - Tiki taka comodo del Barça, che poi improvvisamente accellera i ritmi del gioco portandosi subito a ridosso dell'area giallorossa.

24' - E' sempre il Barcellona ad avere il comando del gioco. La Roma non riesce ad impostare una sola azione di gioco.

23' - Roma affossata nel giro di tre minuti da un Barcellona semplicemente ingiocabile. E' un Massi formato extra lusso, coadiuvato da un Suarez come sempre in serata di grazia. Neymar per il momento è rimasto nell'ombra, ma di certo cercherà anche lui la via del gol. La Roma e Garcia devono trovare al più presto un rimedio.

18' - MMMMMMMMMMMMMMEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSIIIIIIIIIIII GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLAZZZZOOOOOO!!!! 2-0 BARCA! GOLAZO! GOL BELLISSIMO AZIONE CORALE BELLISSIMA CON UN DOPPIO TRIANGOLO CON NEYMAR E SUAREZ CHE GLI HA SERVITO UN GRANDE ASSIST IN PROFONDITA'. A QUEL PUNTO, LEO SOLO DAVANTI A SZCZESNY HA SCAVALCATO IL PORTIERE POLACCO CON UN SOFFICE PALLONETTO.

15' - SSSSSSSSSSSSSUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ BARCELLONA IN VANTAGGIO!!!!! GRAN TAGLIO DI DINI ALVES CHE PRENDE ALLE SPELLE DIGNE E POI SERVE A SUAREZ CHE SOLO A PORTA SGUARNITA NON PUO' FALLIRE. 1-0 BARCA AL 15'.

13' - DZEKOOOOO! OCCASIONISSIMA PER IL BOSNIACO CHE DI TESTA, TUTTO SOLO HA MANDATO ALTO DI POCO OLTRE LA TRAVERSA. GRANDE OCCASIONE PER LA ROMA CHE RISPONDE AL BARCA.

11' - Cross insidioso di Neymar per Messi che non ha trovato l'impatto con la sfera grazie al buon intervento di Szscesny. Roma in affanno.

9' - MESSI ANCORA VICINISSIMO AL GOL. ALTRO BUCO NELLA DIFESA GIALLOROSSA CON MESSI CHE HA TAGLIATO IL CAMPO PER POI INCROCIARE IN DIAGONALE. PALLA A LATO DI POCHISSIMO.

7' - Gol annullato a Messi. A primo impatto non sembrava in fuorigioco Neymar che si era fatto trovare in profondità sul filtrante di Sergi Roberto. Inutile l'assist di O Ney per la Pulga.

4' - Primo pericolo per la Roma! Messi ha lasciato andare il sinstro dai ventri metri, ben disinnescato da Szczesny in angolo.

3' - Primo affondo di Neymar che gadagna il primo corner del match.

2' - Subito Roma molto alta nella metà campo culé. Il Barça però non si scompone e parte con il suo solito tiki taka.

1' - SI COMINCIA! INIZIATA BARCELLONA - ROMA!!!!!!!!!!!!!!!

20.45 - Capitani al centro del campo per lo scambio dei gagliardetti. Due vecchi amici: Messi e Keita.

20.44 - Suona l'inno magico della Champions League.

20.42 - SQUADRE IN CAMPO.

20.41 - Le squadre sono pronte a fare il loro ingresso in campo. Il Camp Nou è tutto esaurito; uno spettacolo unico, per un match che si preannuncia altrettanto emozionante e spettacolare.

20.39 - Ecco qualche immagine del riscaldamento blaugrana. La Pulga è indubbiamente l'uomo più atteso della serata. Il popolo culé ha atteso a lungo il ritorno in campo del suo D10S che stasera finalmente, torna a giocare al Camp Nou.

20.33 - Le squadre stanno rientrando negli spogliatoi. Manca pochissimo al calcio d'inizio di Barcellona - Roma.

20.25 - Ecco i blaugrana che calcano il terreno di gioco del Camp Nou.

20.23 - Anche il Barcellona è in campo per il riscaldamento per match.

20.18 - Una notizia molto importante che arriva dalla Bielorussia potrebbe cambiare gli scenari di questo match: Il Bayer Leverkusen infatti, è stato fermato sull'1-1 dal Bate alla Borisov Arena. Il match si è concluso da poco e questo vuol dire che il Barcellona è matematicamente qualificato anche senza giocare. Alla Roma, per qualificarsi con un turno di anticipo basterebbe vincere questa sera.

20.13 - La Roma è in campo per il riscaldamento!!!

ROMA: (4-3-3): Szczęsny; Digne, Rudiger, Manolas, Maicon; Nainggolan, Keita, Pjanic; Falqué, Dzeko, Florenzi.

20.09- Importante anche la scelta di schierare Maicon terzino destro con l'avanzamento nel tridente di Florenzi. Garcia vuole maggior copertura sull'out mancino dove agirà lo scatenato Neymar, ma al tempo stesso proverà a mettere in difficoltà il Barça con attacchi rapidi e cross precisi verso la testa di Dzeko, riferimento centrale nell'attacco completato da Iago Falque.

20.06 - Ora passiamo alla Roma; Rudi Garcia non ha recuperato De Rossi che però andrà in panchina, magari per giocare uno spezzone nella ripresa. A centrocampo dunque, ci saròà il grande ex Keita.

BARCELLONA: (4-3-3): Ter Stegen; Alves, Piqué, Vermaelen, Jordi Alba; Busquets, Sergi Roberto, Rakitić; Suárez, Neymar, Messi.

20.04 - La notizia più importante però, riguarda Leo Messi che torna in campo dal primo minuto. La puga completerà l'attacco da paura dei blaugrana con Suarez e Neymar e per di più sarà anche capitano, vista l'assenza di Iniesta che siederà in panchina.

20.02 - Sopresa anche in difesa dove accanto a Piqué giocherà Vermaelen e non l'annunciato Mathieu.

20.02 - Tante sorpese nel Barcellona: la più importante riguarda l'assenza di Iniesta che probabilmente ha speso molto nel clasico di sabato. Al suo posto, nel centrocampo a 3 con Sergio e Rakitic c'è Sergi Roberto.

20.00 - Ecco finalmente le formazioni ufficiali di Barcellona e Roma. Sono diverse le sorprese sia dall'una che dall'altra parte.

19.55 - Ecco l'arrivo dei catalani allo stadio, poco meno di mezz'ora fa. Volti concentrati per Messi e Suarez. Più sereni i brasiliani Neymar e Dani Alves.

19.49 - Prima di vedere le formazioni delle due squadre, diamo un'occhiata allo spogliatoio dei padroni di casa reduci dal successo rotondo (4-0) nel Clasico con il Real Madrid.

19.47 - Tutto pronto al Camp Nou per ospitare la sfida tra Barcellona e Roma. Ci si gioca l'accesso agli ottavi di finale in quello che è stato definito il big match del martedì di Champions League!

19.45 - Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live e di Barcellona - Roma (20.45), match valido per la quinta giornata del girone E di UEFA Champions League 2015/2016. Al Camp Nou, il Barcellona di Luis Enrique ospita la Roma di Rudi Garcia in quello che si può definire il match più atteso di questo martedì di Champions. Il Barcellona ha appena asfaltato 0-4 il Real Madrid in uno dei Clasicos che rimarrà nella storia del club molto a lungo. La Roma invece, è inciampata nelle pozzanghere del Dall'Ara, fermata dall'ottimo Bologna di Donadoni. Ora però, è il momento della Champions League e per entrambe le squadre, quella di stasera potrebbe essere la gara decisiva: il Barça va a caccia della qualificazione matematica e del primo posto nel girone; la Roma invece, deve fare assolutamente punti per non veder concretizzare la rimonta del Bayer Leverkusen stasera impegnato a Borisov.

In casa blaugrana il clima dopo le quattro sberle al Real Madrid è tranquillo e sereno. La squadra sa di essere superiore alla Roma, ma al contempo sa anche che la qualificazione è ancora in bilico. Dunque, il Barcellona farà sul serio, cercando di dettare il proprio gioco come fatto vedere al Bernabeu nel Clasico di sabato. Luis Enrique, dopo aver ritrovato Messi che quasi certamente giocherà dal primo minuto, ha perso Mascherano, non una defezione da poco per la traballante difesa culé che nel frattempo ha trovato un sostituto di ottimo affidamento in Mathieu, in evidenza nella gara di sabato. Nonostante qualche dubbio qua e la, la certezza del Barça e di Lucho sta in Suarez e Neymar autentici trascinatori della squadra, capaci di siglare in due, la bellezza di 26 gol nelle ultime 10 partite. Il teatro della Champions attende nuove magie, la MSN si sta ricomponendo e da adesso, forse, si inizia a fare sul serio.

Il pareggio di Bologna è stato accompagnato da una lunga scia di polemiche che di certo non hanno fatto bene all'ambiente Roma. La squadra però, è parsa tranquilla e concentrata, consapevole di andare a giocare contro la l'undici più forte del mondo all'interno del loro parco giochi. Ad attendere i giallorossi ci sarà il Barcellona, ma il nome non scuote più di tanti i ragazzi di Garcia consapevoli che con i blaugrana si può giocare e fare risultato. La gara dell'andata ha dimostrato le qualità della Roma che al cospetto dei campioni d'Europa ha fatto una gran bella figura costringendo Messi & Co. al pari. Oggi, quattro partite più tardi, ai giallorossi serve fare risultato per allontanare il Leverkusen e continuare ad essere unico arbitro del proprio destino europeo. L'impresa è complicata, ma il cuore e l'orgoglio della Lupa possono fare la differenza, anche contro i marziani in balugrana.

Le probabili formazioni

In casa Barcellona, ci sono pochi dubbi legati alla formazione che scenderà in campo per fronteggiare la Roma. L'unico dilemma è, come alla vigilia del Clasico l'impiego o meno di Leo Messi. La pulga dopo lo spezzone del Bernabeu sembra pronta per tornare in campo dal primo minuto, ma Luis Enrique in conferenza stampa ha lasciato intendere che tutto è ancora da decidere anche se Leo sta finalmente bene. Nel caso in cui Messi dovesse partire dalla panchina, verrebbe riproposto lo stesso schieramento del Bernabeu con la variabile impazzita Sergi Roberto pronto a ripetere la scintillante prestazione di sabato. L'unica doppia modifica verrà apportata nel reparto arretrato dove Ter Stegen sarà confermato portiere di coppa, e Mathieu vice Mascherano (fermo per un problema muscolare) al centro della difesa culé.

BARCELLONA: (4-3-3): Ter Stegen; Dani Alves, Mathieu, Piqué, Jordi Alba; Iniesta, Busquets, Rakitic; Messi, Suarez, Neymar. All.: Luis Enrique

Non molti dubbi nemmeno per Rudi Garcia che ha già scelto 10/11 di quella che sarà la formazione anti Barcellona. Anche in casa Roma c'è un solo grosso dubbio riguardante le condizioni di De Rossi che si porta dietro un fastidio alla coscia dalla gara di oltre 20 giorni fa con l'Empoli. Se Capitan Futuro dovesse farcela sarà lui a prendere il comando delle operazioni a centrocampo; altrimenti toccherà all'ex di turno Seydou Keita giocare davanti alla difesa. In tutte le altre zone del campo Garcia ha le idee chiare, non per scelta propriamente sua, ma per i tanti infortuni che si stanno verificando soprattutto in avanti dove con Dzeko e Iago giocherà Iturbe.

ROMA: (4-3-3): Szczesny; Florenzi, Manolas, Rudiger, Digne; Nainggolan, Keita, Pjanic; Iago Falque, Dzeko, Iturbe. All.: Rudi Garcia

Le parole della vigilia

Alla vigilia della sfida al suo passato giallorosso, Luis Enrique oggi tecnico del Barça non ha negato una certa simpatia per i colori giallorossi, ricordando però, forte e chiaro l'obbiettivo del suo attuale club: "Il nostro obiettivo è chiudere al primo posto il girone di Champions, ma sarò contento se anche la Roma si qualificherà al turno successivo" - ha detto Lucho, che poi ha proseguito parlando di quello che potrà riservare ai suoi il match con i giallorossi: - "Oggi sono l'allenatore del Barcellona e voglio che si qualifichi la mia squadra. Ma spero che anche loro ottengano la qualificazione. Di certo, questa sarà una partita diversa da quella dell'andata: la Roma ha bisogno di punti e quindi non farà catenaccio. Sarà una sfida aperta".

Dopo un breve excursus riguardante il collega Garcia, Luis Enrique è tornato sulla sfida ai capitolini ricordando quella che è stata la gara d'andata: "All'Olimpico è stata una Roma molto difensiva, che ha cercato di abbassare il ritmo, ed è sempre difficile giocare contro una squadra che ha 9-10 giocatori dietro la linea della palla, ci sono pochi spazi" - ma poi ci tiene a sottolineare - "Noi abbiamo lavorato sui nostri problemi: abbiamo fatto dei grandi progressi da allora e credo che questi miglioramenti si siano visti". Inevitabile tornare sul Clasico di sabato; uno 0-4 in casa del Real è difficile da accantonare così in fretta: "Se è stata la miglior partita della mia gestione al Barcellona? Credo che abbiamo fatto ottime partite, di altissimo livello, anche la scorsa stagione anche se poi fa più rumore quando vinci in casa dell'eterno rivale. Sia chiaro a tutti, però: non abbiamo ancora vinto nulla, siamo a un terzo di una stagione che speriamo sia positiva". In chiusura, una battuta su Messi: "L'ho visto benissimo col Real, adesso deve mettere minuti nelle gambe. Le prospettive sono ottimistiche, ma la realtà può essere diversa".

Anche Rudi Garcia, ieri, in quel di Barcellona si è presentato in conferenza stampa, sereno e rilassato; niente a che vedere con il posto partita polemico di Bologna. Gracia mette subito le cose in chiaro, ricordando che al Bacellona basterebbe anche un solo punto, mentre alla sua Roma ne servono 3: "Sappiamo che basta un pareggio al Barcellona per vincere il turno, mentre a noi non cambia molto in termini di classifica pareggiare o perdere. Non perdere qui sarebbe una gran cosa, anche se sarebbe più giusto vincere, ma riesce a poche squadre. Il Barcellona è la più grande squadra al Mondo ma se ci saranno delle opportunità dovremo sfruttarle. Solo una vittoria può cambiare il futuro. Sapevo già che era una grande squadra di livello, soprattutto se giocano in casa. La partita con il Real non ha cambiato nulla".

Il francese torna ben presto sul match di Bologna, anche se a sua detta la squadra è in un buon momento di forma: "La Roma sta bene anche se c'è del rammarico per il risultato. Tanti tornavano dalle nazionali e la partita su quel campo è stata dispendiosa. Domani però daremo tutto. Ci aspetta una partita difficile contro un avversario che non perde quasi mai in casa. Dobbiamo cercare di fare come all'andata, pressando il portatore di palla. Dovremo sfruttare le opportunità che avremo". Si parla anche di un giocatore fondamentale come Daniele De Rossi sempre alle prese con problemi fisici, e in forte dubbio per la sfida del Camp Nou: "Per Daniele dobbiamo vedere come sta oggi in allenamento. Sta meglio ma non vogliamo rischiarlo. La partita decisiva è la prossima contro il Borisov. Non rischierò De Rossi per perderlo tane partite". - Poi tratta anche dell'attacco privo di Gervinho e Totti: - "Come risolvo l'emergenza offensiva? Facendo giocare chi c'è. Ci mancano molti giocatori ma giocheremo lo stesso per fare risultato. Io spingo spesso sul concetto che quando mancano alcuni c'è l'opportunità per altri".

In conclusione, il tecnico ex Lille analizza la sfida del Camp Nou cercando di illustrare quali saranno le chiavi fondamentali del match: "Dovremo essere ben organizzati e sfruttare gli spazi. Non possiamo difendere tutta la partita, altrimenti si perde. Dovremo sfruttare i nostri giocatori di talento e accendere la luce quando ne avremo la possibilità, arriviamo qui con molta umiltà ma non partiamo battuti". Poi prosegue soffermandosi sul Barça: "Sono fortissimi in attacco ma anche il resto. Abbiamo superato la prova all'andata, concedendo poche occasioni. Dobbiamo essere organizzati nella stessa maniera. Ogni momento ha la sua analisi. È una nuova stagione, sarà una partita importante ma non decisiva. Dipenderà da noi, ma non solo. Hanno solo campioni in questa squadra. Sappiamo dove giochiamo e contro chi ma anche noi abbiamo grandi campioni. I giocatori nostri sanno contro chi giocheremo, ma devono dimostrare di avere fiducia in loro stessi. Neymar è fantastico, Ronaldo è fantastico, è sempre un piacere vederli, magari in tv e non dalla panchina".

Statistiche e precedenti tra le due squadre

I precedenti tra Barcellona e Roma sono confortanti per i giallorossi, mai battuti in tre incontri con i culé, (2 pareggi e 1 vittoria) che fanno della Roma l'unica squadra ad aver giocato almeno due partite europee con il Barça senza perdere.

Nonostante questo dato incoraggiante, la Roma nelle ultime due stagioni non ha mai vinto in trasferta in Champions, alternando ad un pareggio una sconfitta. L'ultimo successo esterno della Roma in Champions League risale addirittura alla stagione 2010-2011 a Basilea quando alla guida della squadra giallorossa c'era Claudio Ranieri. Nonostante ciò la Spagna è una terra che porta bene alla Lupa vittoriosa nell'ultima trasferta iberica, (nel 2008 contro il Real Madrid) e sconfitta solo in due occasioni rispetto alle sette sfide disputate.

Non solo numeri positivi per la Roma che in questa edizione della Champions League ha subito 6 gol nella prima mezz'ora di gara, più di ogni altra squadra. Come detto, molto male la difesa che è anche la seconda più battuta di tutto il torneo, con 10 gol al passivo (7 nelle due gare giocate in trasferta).

Il Barcellona invece, ha subito solo due reti segnandone 10, le stesse dei giallorossi. La squadra di Luis Enrique ha il record di passaggi effettuati 2926, quasi il doppio rispetto a quelli della Roma. In più gli uomini di Luis Enrique possono contare anche sulle giocate di Suarez, capocannoniere del torneo seguito a ruota da Neymar. Ancora a secco Messi, capocannoniere della scorsa edizione, rallentato anche dall'infortunio subito ad inizio ottobre.