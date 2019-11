Risultato Arsenal - Dinamo Zagabria di Champions League 2015/16 (3-0): la sblocca Ozil, poi si scatena Sanchez

22.41 - Per oggi è davvero tutto, da parte di Giorgio Dusi e tutta la redazione di Vavel Italia, buonanotte!

22.39 - La Dinamo ci prova all'inizio e alla fine, pungendo poche volte e solo a risultato già acquisito. Ora i croati per sperare almeno nell'Europa League devono battere il Bayern, insomma potremmo dire che la loro esperienza europea si è conclusa.

22.37 - Nella gara di stasera sono stati due i protagonisti indiscussi, Alexis Sanchez e Mesut Ozil: hanno acceso e spento la luce a piacimento e l'hanno ovviamente anche decisa. Due gol il cileno, il primo su una bella palla recuperata di Monreal e il secondo su assist di Campbell, stop orientato e destro secco. Ci ha messo anche un assist però Alexis, quello che ha permesso a Ozil di incornare di testa e battere Eduardo, sbloccando il risultato.

22.34 - Resta attaccato alla qualificazione agli ottavi l'Arsenal grazie a questa vittoria importantissima e necessaria. Il Bayern fa il suo e batte 3-0 l'Olympiakos, è tutto rimandato all'ultima giornata, al Pireo: Olympiakos-Arsenal, ultimissima chiamata.

22.48 - FINISCE QUI, FINISCE 3-0 PER L'ARSENAL!!!

90+1' - Botta di Pjaca da lontano, Cech guarda la palla uscire.

DUE DI RECUPERO!

88' - SANCHEZ E OZIL SFIORANO IL QUARTO, SCODELLATA FILTRANTE DEL PRIMO PER L'INSERIMENTO DEL SECONDO CHE SPALLE ALLA PORTA PROVA A PROLUNGARE DI TESTA, FUORI DI UN NULLA. QUESTI DUE STANNO IMPARTENDO LEZIONI DI CALCIO DALLA MEZZ'ORA DEL PRIMO TEMPO!!

84' - Spazio anche per Coric nel finale, esce Machado.

82' - Soudani segna, ma è in fuorigioco di oltre un metro. Doppio cambio per i Gunners: Chambers rileva Cazorla e va a centrocampo, Debuchy al posto di Bellerin sulla destra. Grande gara di entrambi.

79' - SOUDANI INCORNA A CENTRO AREA SUL CROSS DI HENRIQUEZ, LA TIENE CECH IN QUALCHE MODO!!!

77' - CHIEDE UN RIGORE SANCHEZ, NON LO ACCORDA KASSAI!!! Recriminano i Gunners... E ci stava il penalty. Eduardo gli frana addosso.

75' - Sanchez prova un controllo ai limiti dell'impossibile con il collo E GLI RIESCE!!! Pazzesco...

72' - CHE RIFLESSO DI CECH!!!! Su un cross basso dalla sinistra un flipper indirizza la palla verso il portiere ceco che in qualche modo si abbassa e respinge!!!

70' - La Dinamo ci prova inserendo Henriquez al posto di Antolic! Subito pericoloso con un destro da fuori che esce non di molto.

69' - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALEXISSSSSSS SAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANCHEZZZZZZZ!!!! GOL STUUUUUUUPENDO!!!!! SANCHEZ PARTE IN LINEA E RICEVE IL PASSAGGIO DI CAMPBELL, STOP ORIENTATO PER DRIBBLARE EDUARDO E BATTERLO CON IL DESTRO IN PRECARIO EQUILIBRIO!!! SPLENDIDO SANCHEZ!! TRE A ZERO, MATCH IN CASSAFORTE!!

67' - Wenger effettua il primo cambio: fuori Giroud, spazio per il rientrante Ramsey! Va Sanchez da punta.

66' - ANTOLIC SALVA TUTTO IN RECUPERO!! Stupenda azione in velocità, sul centro di Campbell arriva il capitano della Dinamo per anticipare Ozil che già pregustava la doppietta!!

65' - Primo giallo della partita: Monreal entra duro in tackle su Soudani, Kassai lo sanziona. Ci può stare.

64' - CAMPBELL!!! Destro volante in area che termina a lato di poco. Sta giocando bene il costaricense.

63' - Arriva al cross Pinto dalla destra, facile la presa di Cech.

61' - Sanchez cerca in diagonale il taglio dentro l'area di Giroud, Taravel mette in corner. Arsenal quasi sul velluto.

58' - Colpisce ancora Sanchez sul corner!!! Arriva la deviazione sul secondo palo ma non riesce a dar precisione.

58' - SCATTO PAZZESCO di Bellerin, che accelerazione in uscita!! Si fa quasi tutto il campo, lo chiude poi Pinto in corner!

57' - Prima conclusione della Dinamo!!! Matel da sinistra entra in area e prova il destro in diagonale deviato in corner!

57' - Primo cambio nella Dinamo: dentro Soudani e fuori uno spento Fernandes.

56' - ACCADEMIA ARSENAL! Sanchez si porta benissimo avanti la palla palleggiando di testa, poi Giroud in area prova un sombrero che per pochissimo non riesce.

54' - Ancora Giroud a centro area prova a girare in porta col destro un cross di Flamini, ma è disturbato e non da ne potenza ne precisione.

52' - Monreal risolve una situazione che si stava facendo complicata, pericoloso Pjaca che prova la conclusione accentrandosi ma trova una deviazione, poi lo spagnolo spazza.

51' - Prova un numero complicato Sanchez sulla trequarti, per poco non gli riesce! Arsenal in controllo per ora.

47' - ANCORA EDUARDO, SI SUPERA SU GIROUD!! Colpisce sul primo palo il francese con anche una deviazione sulla schiena di Taravel, la para il portiere portoghese con un bel tuffo sulla sua sinistra!!!

47' - CAZORLA!!! PROVA LA BOTTA DA FUORI COL SINISTRO, EDUARDO SPINGE LA PALLA IN CORNER!!

21.46 - SI RICOMINCIA!! PALLA PER I GUNNERS!!!

21.44 - Si rivedono le squadre in campo, senza sostituzioni!

21.37 - Ovviamente, con la crescita dell'Arsenal è scesa parecchio la Dinamo, troppo schiacciata e che ha sì attaccato ma mai punto. Il 3-0 del Bayern sull'Olympiakos per ora sorride ai Gunners, che si giocheranno tutto al Pireo.

21.34 - Dopo una partenza difficile, si è sbloccato l'Arsenal con le giocate dei suoi campioni, Ozil e Sanchez. Il cileno in particolare soffre per buona parte del secondo tempo prima di sbloccarsi con l'assist. In generale non un grandissimo primo tempo della squadra di Wenger, già di suo con mille difficoltà, ma certamente in crescendo.

21.30 - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO, AVANTI L'ARSENAL 2-0 CON LE RETI DI OZIL E SANCHEZ!!!

43' - ANCORA EDUARDO SU OZIL, RESPINGE IL SINISTRO A CENTRO AREA ALLUNGANDOSI SULLA SUA DESTRA!!! SULLA SINISTRA ORA SFONDA L'ARSENAL, DINAMO IN PALLA SALVATA DAL SUO PORTIERE!!!

40' - COSA STAVA RIUSCENDO A MESUT OZIL, CHE GIOCATA!!!! GIROUD DA TERRA CONTROLLA IL PALLONE, IL TEDESCO RACCOGLIE, VA VIA IN VELOCITA', DRIBBLING IN AREA E SINISTRO MESSO IN CORNER DA EDUARDO!!! PAZZESCO OZIL!!

36' - Clima decisamente più disteso ora dopo un po' di spavento iniziale! Dinamo che ha subito il contraccolpo e ha forzato un po' troppo le giocate.

33' - AAAAAAAAAAAAAAAAAAALEXISSSSSSSSSSSSSSSSS SAAAAAAAAAAAAAAAAAAANCHEZZZZZZZZZZZ!!!! RADDOPPIO FULMINEO DELL'ARSENAL, MA CHE ERRORE DELLA DIFESA DELLA DINAMO!!! SIGAL IN USCITA SBAGLIA IL PASSAGGIO E MONREAL INTERCETTA, SI LANCIA IN AREA E TOCCA IN ORIZZONTALE PER IL CILENO CHE RADDOPPIA!!! UNA DONAZIONE DEI CROATI!!! 2-0 GUNNERS!!!!

31' - Sanchez prova un destro volante difficilissimo sul cross da destra di Bellerin, ribatte la difesa!! Pazzesco, che campione il cileno: stava giocando molto male, aveva sciupato tanto, ma nel momento buono ha tirato fuori il lampo di classe.

29' - MESUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTTTTTT OOOOOOOOOOOOOOOOOOOZILLLLLLLLLLLL!!!!!! MA CHE AZIONE DI SANCHEZ!!!!!! ERA IN DIFFICOLTA' IL CILENO, MA RIPARTE E DA SINISTRA RIENTRA SUL DESTRO, CROSS TAGLIATO PER IL TUFFO DI TESTA DI OZIL CHE PORTA IN VANTAGGIO L'ARSENAL E SBLOCCA UNA PARTITA COMPLICATA!!!! 1-0 GUNNERS, SEGNA OZIL, ASSISTE SANCHEZ!!!

28' - Altra palla persa da un Sanchez davvero molto in difficoltà.

27' - Eccesso di foga di Flamoni su Machado, Kassai lo grazia e non estrae cartellini.

25' - Chiuso Bellerin in area!!!! Ancora da destra pericolosa la squadra di Wenger, è il terzino che riceve ma si trova chiuso da tre.

24' - Bel recupero di Koscielny, era rimasto avanti dopo un corner ma la Dinamo stava ripartendo, scatto all'indietro e scivolata perfetta.

22' - MANCA LA GIRATA GIROUD AL CENTRO!!! CHE AZIONE, MONREAL CROSSA MA IL FRANCESE NON IMPATTA!!! Fiammata Arsenal.

21' - Si sono già alzati dalla panchina Ramsey e Chambers... Segnali a qualcuno? O semplice precauzione?

19' - Torna a farsi sentire la Dinamo in attacco, senza però essere pericolosa. Non soffre l'Arsenal, ma davanti va a tratti.

16' - Grandissimo lavoro di Sanchez che prima perde palla, poi insegue Pjaca e lo ferma in tackle, facendo ripartire l'azione.

14' - Prova un'apertura intelligente Cazorla verso un propositivo Campbell, sbaglia leggermente la misura! Salito d'intensità l'attacco dei padroni di casa.

12' - CHE OCCASIONE PERSA DA SANCHEZ, NON HA CONCLUSO TUTTO SOLO IMBECCATO DA UN GRAN PALLONE DI CAMPBELL!! Alla fine è corner, Bellerin prova da fuori ma trova la deviazione! Ma Alexis doveva fare meglio!!

10' - Matel provvidenziale! Sanchez cerca il taglio di Ozil con una palla alta morbida, il rumeno di testa la prolunga in corner.

9' - Buon corner guadagnato da Rog. Ha chiesto un rigore Giroud in precedenza per un contrasto con Taravel, un po' troppo pretenzioso il francese in questa occasione.

7' - BRIVIDO, CAZORLA!!! Ancora Ozil per Campbell a destra, palla ancora rasoterra, lo spagnolo ci prova di prima, ma colpisce male e la manda diretta in curva.

6' - LA PORTA TROPPO ALEXIS!!! Palla fantascientifica di Ozil per Campbell dalla destra, cross basso nella zona del cileno che ha un controllo difficile, doveva provare di prima!

4' - Piccolo acciacco per Sanchez, niente di che per il cileno che può continuare senza problemi. Inizio un po' sorprendente, sono i croati che tengono di più la palla.

3' - Pressa alto la Dinamo che ci prova! Non riesce a tener su il pallone l'Arsenal.

1' - Attacca da destra la Dinamo che guadagna un corner: Koscielny mette fuori il cross di Pjaca!

20.46 - E ORA SI FA SUL SERIO!!! SI COMINCIA, PRIMO PALLONE PER LA DINAMO!!!

20.43 - SQUADRE IN CAMPO!!

20.35 - Si scalda il clima all'Emirates! Ci siamo quasi!

20.30 - Sempre Arsenal al lavoro...

20.25 - Wenger rispetto alla vigilia cambia pochissimo, il ballottaggio Gibbs-Campbell lo ha vinto il costaricense. Sorprende invece Mamic, un 4-3-3 senza Soudani ma con Rog da falso nove. Difesa e contropiede, come annunciato in conferenza stampa...

20.20 - Ed ecco la squadra arbitrale:

20.15 - Qualche istantanea dal campo...

20.10 - Ed ecco anche l'undici della Dinamo, decisamente difensivo:

(4-3-3) Eduardo; Pinto, Taravel, Sigali, Matel; Machado, Santos, Antolic; Pjaca, Rog, Fernandes. A DISPOSIZIONE: Mikulic, Soudani, Musa, Sovsic, Henriquez, Pavicic, Coric. All. Mamic

20.05 - Le squadre stanno svolgendo le operazioni di riscaldamento, in attesa di darvi l'undici della Dinamo comunichiamo la panchina dei Gunners: Ospina, Debuchy, Gibbs, Gabriel, Ramsey, Chambers, Reinde-Adelaide.

20.00 - Termina nel frattempo la sfida tra Bate e Bayer. Pari - 1-1 - che agevola il compito della Roma, a Garcia basta ora un successo nel turno finale. Nell'altro match delle 18, vittoria e primo posto per lo Zenit, K.O il Valencia.

19.55 - Questo l'undici di Wenger per la gara di questa sera: Cech, Bellerin, Koscielny, Mertesacker, Monreal, Flamini, Cazorla, Campbell, Ozil, Alexis, Giroud

19.50 - Curiosità: l'attuale tecnico Zoran Mamić era il capitano della Dinamo che perse complessivamente per 5-1 contro l'Arsenal nel terzo turno di qualificazione 2006/07 (3-0 in casa, 2-1 in trasferta). Fonte: Uefa.com

19.40 - Entriamo in diretta quando manca poco più di un'ora al fischio d'inizio. Qui un'istantanea che ritrae l'Emirates:

Buona sera a tutti da parte di Giorgio Dusi e da tutta la redazione di Vavel Italia, vi diamo il benvenuto a questa diretta live di Champions League. Ultima chiamata, o quasi, per un Arsenal che affronta la Dinamo Zagabria tra le mura amiche sperando di raccogliere tre punti in vista della sfida al Pireo dell'ultima giornata.

Già, perchè i Gunners si sono ficcati in un grosso guaio giocando un girone disastroso nel mese di settembre: sconfitta a Zagabria con la Dinamo, poi debacle interna clamorosa con l'Olympiakos. Gli unici tre punti son stati conquistati grazie al 2-0 interno con il Bayern, che si è rifatto al ritorno all'Allianz con un brusco 5-1.

La squadra di Wenger è quindi costretta a vincere stasera, missione tutt'altro che impossibile, sperando che all'Allianz Arena i greci cadano sotto i colpi della macchina da guerra di Guardiola (cosa più che probabile), e all'ultima giornata giocarsi tutto al Pireo con l'obbligo di vincere con due gol di scarto per esser sicuri, con un gol di scarto (segnandone almeno tre) per giocarsela sulla differenza reti, che dopo i match di stasera potrebbe essere favorevole ai londinesi.

La doppia debacle nelle prime due gare ha tolto parecchie certezze all'Arsenal, che ha però avuto il merito di non subire troppo il contraccolpo psicologico, ma la forza di rialzarsi e ricominciare a macinare punti su punti in campionato e strappando tre punti al Bayern, impresa non da poco, anche se cancellata dal ritorno. Ma ora come ora solo il Barcellona potrebbe forse uscire dall'Allianz con qualche punto in tasca.

Difficile pensare che non sia l'Arsenal a dover fare la partita, per forza di cose sono loro quelli che hanno più bisogno dei tre punti oggi: la Dinamo è di fatto eliminata, potrebbe sperare in un piazzamento in Europa League sicuro in caso di vittoria, difficile in caso di pareggio. Ma, realisticamente, l'ipotesi che i londinesi non riescano a vincere questa sera è abbastanza lontana e difficilmente concretizzabile.

Qualche rimpianto Wenger se lo potrebbe comunque portare dietro, visto che si trova a dover allenare una squadra falcidiata dagli infortuni. Ma in conferenza stampa ieri ha chiaramente esplicitato una cosa: l'Arsenal, al completo, se la gioca con tutti. Il problema è ovviamente: quando l'Arsenal è al completo?

Di certo non questa sera, perche la lista degli assenti fa veramente venire i brividi solo a leggerla: Coquelin, Arteta, Wilshere, Rosicky, Chamberlain, Walcott, Welbeck. E Ramsey in dubbio. Insomma, la difesa è al gran completo, le alternative a Cech anche, ma centrocampo e attacco sono in emergenza quasi totale.

Sembra per forza di cose obbligato alle sue scelte il tecnico alsaziano, che dovrebbe optare per il classico 4-2-3-1. Unica punta è ovviamente, scelta obbligata, Olivier Giroud, alle sue spalle ci sono Alexis Sanchez e Ozil, e con loro probabilmente Gibbs (che nasce ala) più che Campbell. In mezzo al campo con Cazorla gioca Flamini, mentre la difesa davanti a Cech è quella titolare formata da Bellerin e Monreal larghi, Mertesacker e Koscielny centrali.

Come confermato invece anche nella conferenza stampa di ieri da Zoran Mamic, la Dinamo Zagabria cercherà di sfruttare nella miglior maniera possibile il contropiede. Dunque solidità e compattezza in difesa, non buttare via palla e soprattutto innervosire gli avversari chiudendosi bene a guscio. Questa la strada secondo il tecnico.

Mamic avrà a disposizione praticamente tutta la squadra, tranne tre uomini, tre potenziali titolari. Manca per infortunio il centrale difensivo croato Schildenfeld, la sua esperienza poteva essere utile, anche se la sua assenza non è una novità da tempo. Fuori per squalifica invece Pivaric, in gol all'andata, e Ademi, che ne avrà per qualche anno dopo esser stato trovato positivo all'antidoping.

Recupero importantissimo è quello di capitan Antolic, in dubbio fino a ieri, ma che può giocare e dovrebbe essere in campo a centrocampo insieme a Machado e Rog, anche se per ora Coric è leggermente in vantaggio. Tra i pali Eduardo, davanti a lui linea a quattro con Pinto, Sigali, Taravel e Musa. In attacco il sacrificato è come sempre Angelo Henriquez, spazio a Soudani e Pjaca larghi, Junior Fernandes da punta.

Si profila una gara almeno sulla carta a senso unico, o quasi, come sarebbe dovuto accadere anche nella sfida d'andata in Croazia, ma qualcosa andò storto. Pivaric in contropiede sorprese tutti e portò avanti la Dinamo, e la situazione non migliorò dopo l'ingenua espulsione di Giroud. Le altre due reti arrivarono nella ripresa, firmate da Fernandes e Walcott.

Non è la prima volta che negli scontri diretti tra queste due squadre esce questo risultato: era già capitato infatti nell'unico doppio scontro antecedente ai due di questo girone, nei preliminari dell'edizione 2006/07, ma in favore dell'Arsenal: Ljungberg e Flamini ribaltarono il gol di Eduardo nella gara di ritorno, dopo che l'andata aveva visto gli inglesi prevalere nettamente per 3-0