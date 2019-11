Girone H: ultima spiaggia Lione, lo Zenit con un pari è primo. Spera il Gent, insidia Valencia

Incastri e incroci nella quinta giornata del girone H di questa fase a gironi di Champions League, nel quale stanno succedendo un po' di cose non esattamente previste. Come uno Zenit schiacciasassi a punteggio pieno, un Valencia a singhiozzo, un Lione ancora a secco di vittorie e soprattutto un Gent che ci spera. Questa sera potrebbero arrivare i primissimi verdetti, e magari anche le prime sorprese, soprattutto valutando la posizione della squadra di Villas Boas, che riceve gli spagnoli del suo connazionale Nuno Espirito Santo.

Il match si giocherà alle 18 e può indirizzare le sorti delle due squadre: in caso di vittoria o pareggio dello Zenit, i russi chiuderebbero primi, così come in caso di sconfitta che non pregiudichi la classifica avulsa (2-3 al Mestalla). Se il Valencia dovesse vincere e il Gent no, la qualificazione sarebbe blindata. In caso opposto invece tutto rimarrebbe ancora aperto. Insomma, Feghouli e compagni hanno bisogno di una vittoria, mentre il Lione spera in una sconfitta o in un pareggio (supposto che batta il Gent in casa), per poi giocarsi tutto all'ultima gara al Mestalla.

QUI ZENIT - I russi certamente non faranno sconti a nessuno, e scenderanno in campo con il solito assetto offensivo, come dichiarato anche da Villas Boas ieri in conferenza stampa. Anche se "il Valencia è pieno di motivazioni", la filosofia non cambierà. Sono tre gli assenti, Anyukov e Javi Garcia squalificati, Fayzulin infortunato. Nel 4-2-3-1 dovrebbe dunque trovar spazio Yusupov a centrocampo con Witsel, mentre in difesa sarà Smolnikov a giocare terzino destro nella linea davanti a Lodygin, insieme a Garay, Lombaerts e Criscito. Non si cambia nulla davanti: Hulk, Shatov e Danny appoggeranno Dzyuba.

QUI VALENCIA - Una trasferta impegnativa da affrontare quasi in emergenza, non la situazione che Espirito Santo si auspicava, poco ma sicuro. La lista della assenze è lunga e pesante: Diego Alves, Mustafi, Barragan, Javi Fuego, Rodrigo, Negredo, Piatti. Di totalmente integro c'è il centrocampo titolare con Enzo Perez, Parejo e Andre Gomes, mentre l'attacco vede Feghouli, Alcacer e Santi Mina quasi obbligatoriamente in campo. In difesa spazio a Ruben Vezo e Abdennour in mezzo, con i giovani Cancelo e Gayà sulle fasce. Confermato tra i pali Jaume, anche se Ryan sembra pronto a rientrare, mentre Yoel continuerà a fare il secondo.

QUI LIONE - Per l'ultima notte europea alla Gerland (da Gennaio sarà pronto un nuovo impianto), Fournier si trova decimato e con gli uomini contati. Sceglie il solito 4-3-1-2, con Lopes in porta, linea difensiva con Rafael, Yanga-M'Biwa, Bisevac e Morel, ma il serbo è in forte dubbio e potrebbe giocare Bedimo al suo posto a sinistra, con Morel in mezzo (alternativa anche Koné). Assenti Jallet e Umtiti, così come Gonalons (squalificato) a centrocampo: Ferri e Darder agiranno ai lati di Tolisso, essendoci out anche Fofana, Fekir e Grenier. Sopravvive quantomeno il tridente con Valbuena alle spalle di Lacazette e Beauvue.

QUI GENT - Tantissimi punti di domanda anche per la squadra belga, che dovrà valutare nella rifinitura odierna almeno quattro elementi. Nielsen, Mitrovic e Asare dovrebbero essere i tre dietro davanti a Sels, con Johansson che è in dubbio. Davanti a loro ci sono Kums e Neto a schermare, così come Saief e Foket sulle fasce. Più complicazioni in attacco, dove solo Dejaegere è sano al 100% e ci sarà, mentre Milicevic e Depoitre sono in fortissimo dubbio, pronti Coulibaly e Raman a prendere il loro posto. Probabile out anche per van der Bruggen, danno forfait Pedersen e Matton.