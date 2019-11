Risultato Bayern Monaco - Olympiakos (4-0): tedeschi solita macchina e si qualificano come primi

Da Andrea Ciaramellano è tutto per la gara di oggi. Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che potete seguire tutto il meglio del calcio e dello sport internazionale sempre con noi di Vavel Italia!

22.42 - Alcune immagini del match

22.40 - Match dominato dall'inizio alla fine dagli uomini di Guardiola, anche nel secondo tempo con l'inferiorità numerica. complice l'espulsione di Badstuber. La pratica Olympiacos è stata chiusa e messa in cassaforte già al 20' quando Muller ha appoggiato a porta vuota la sfera, aggiungendosi ai due precedenti marcatori: Douglas Costa e Lewandowski. Nella ripresa ha arrotondato il punteggio il francesino ex Juve, Kingsley Coman andando a segnare di testa: non proprio la sua specialità. Con questo risultato i bavaresi passano il turno e si qualificano da primi della classe.

92' - PALO ESTERNO DI MULLER! ULTIMA OCCASIONE DEL MATCH! FINISCE QUI LA PARTITA: 4-0!

90' - 2' di recupero!

87' - I greci tentano qualche finale sortita offensiva ma non incidono più di tanto

83' - Olympiacos che ci prova con il tiro dalla distanza di Fortounis: conclusione ciabattata che non impensierisce Neuer

78' - Ultimo cambio per Silva: fuori Elabdellaoui, dentro Leandro Salino

La rete del 4-0 di Coman

L'esultanza di gruppo dei tedeschi che abbracciano il marcatore Coman, rimasto a terra dopo lo scontro aereo con Roberto

71' - Terzo ed ultimo cambio per il Bayern: dentro Javi Martinez, fuori tra gli applausi Douglas Costa

69' - GOALLLLLLLLLLLLLLLLLLL DEL BAYERN! HA SEGNATO KINGSLEY COMAN DI TESTA DOPO LA SPONDA AREA DI MULLER! 4-0 ORA IL RISULTATO ALL'ALLIANZ

66' - Primi cambi per gli ospiti: out Pardo e Kasami, in Hernani e Fortunis

64' - E' calato il ritmo della partita

58' - ANCORA OCCASIONE! ANCORA DOUGLAS COSTA! A tu per tu con Roberto, l'esterno bavarese prova il pallonetto ma il portiere greco intuisce e non si fa beffare

57' - DOUGLAS COSTA VICINO AL GOAL! Il brasiliano calcia una bellissima punizione dalla distanza ma trova soltanto l'esterno della rete

52' - Ideye si invola a tu per tu con Neuer, Badstuber lo mette giù e il cartellino rosso sembra inevitabile: punizione al limite per l'Olympiacos

52' - COLPO DI SCENA: ROSSO A BADSTUBER!

- Il Bayern fa intanto sapere che l'uscita dal campo di Robben è stata un uscita precauzionale, l'olandese soffre di un piccolo problema muscolare. -

47' - KIMMICH! Schema su punizione del Bayern: Vidal per il giovane tedesco che calcia forte in porta ma viene ribattuto dalla folta schiera di giocatori in area di rigore

46' - SI RICOMINCIA ALL'ALLIANZ!

21.42 - Immagini sparse di questo primo tempo

21:40 - Partita dominata in lungo e in largo dalla squadra di Guardiola, che si è imposta sin da subito con la rete che ha aperto le danze, quella di Douglas Costa. Il raddoppio di Lewandowski arriva poco dopo con una marcatura da vero rapace mentre il terzo ed ultimo (sin qui) è siglato da Muller che appoggia a porta vuota dopo l'assist di Robben.

46' - FINISCE QUI QUESTO PRIMO TEMPO! 3-0 IL PARZIALE TRA BAYERN MONACO E OLYMPIACOS, A SEGNO DOUGLAS COSTA, LEWANDOWSKI E MULLER!

45' - 1' di recupero!

43' - Calcio di punizione troppo esterno rispetto alla porta difesa da Neuer

42' - Punizione per l'Olympiacos

37' - Vidal appoggia per Kimmich al limite dell'area: destro alto!

35' - COMANNN! OCCASIONE PER IL QUARTO GOAL! Il francese calcia dentro l'area piccola ma una deviazione salva la porta di Roberto

34' - Ha provato Vidal! Tiro da fuori che esce largo alla sinistra di Roberto.

32' - Prima sostituzione del match: fuori a sorpresa Arjen Robben, dentro Kimmich

30' - Possesso palla Bayern

28' - Tentativo dalla distanza di Kasami che si perde sul fondo

L'esultanza di squadra dell'ultima rete segnata da Thomas Muller!

25' - Domino assoluto dei padroni di casa

19' - GOALLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!! SONO 3 AL 19'!! RETE DI MULLER SU ASSIST DI TESTA DI ROBBEN!

15' - GOALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2-0 BAYERN CON IL BOMBER ROBERT LEWANDOWSKI!!! Colpito dal tiro di Coman, il polacco addomestica il pallone e tira sul primo palo facendo secco Roberto!

L'esultanza di Douglas Costa per la rete del vantaggio Bayern

12' - Ci ha provato Muller! Tiro deviato in angolo da un difensore avversario

8' - GOALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!! BAYERN IN VANTAGGIO CON DOUGLAS COSTA! Tiro dalla distanza di Boateng, Roberto respinge centralmente e Costa si avventa, segnando in diagonale! 1-0

5' - Primo tentativo degli ospiti con il tiro dalla distanza di Pardo che esce sul fondo

2' - Subito in avanti i bavaresi che attaccano sul versante destro del campo

1' - SI COMINCIA! Eriksson ha fischiato il calcio d'inizio!

20.44 - Eccolo l'undici del Bayern che affronterà l'Olympiacos

20.42 - SQUADRE IN CAMPO! L'INNO DELLA CHAMPIONS SCALDA L'ATMOSFERA!

20.35 - 10' al fischio d'inizio dell'arbitro di gara Eriksson!

20.25 - Il Bayern è in campo per il riscaldamento!

20.17 - Manuel Neuer in campo per il consueto riscaldamento pre partita!

20.05 - UFFICIALE ANCHE L'UNDICI DELL'OLYMPIACOS! Marco Silva si affida ad un consolidato 4-3-3 (molto probabilmente diverrà un 4-5-1 in non possesso) con l'esperienza di Cambiasso i mezzo al campo e le "intuizioni" di Kasami e Pardo.

(4-3-3) Roberto; Elabdellaoui, da Costa, Siovas, Masuaku; Kasami, Cambiasso, Milivojevic; Pardo, Ideye, Seba.

19.58 - Prime facce immortalate all'Allianz Arena

19.55 - UFFICIALE LA FORMAZIONE DEL BAYERN MONACO! Pep Guardiola non si intimorisce davanti a nulla, schiera la sua solita squadra votata all'attacco con una folta schiera di mezze punte sulla trequarti. Philip Lahm dovrebbe affiancare Vidal in mezzo al campo, dando vita ad un modulo prettamente "guardiolesco" con un inedito 3-2-4-1.

(3-2-4-1) Neuer; Rafinha, Boateng, Badstuber; Lahm, Vidal; Coman, Costa, Robben, Müller; Lewandowski.

19.45 - Un'ora esatta al fischio d'inizio del match tra Bayern Monaco e Olympiacos. Sempre fantastisco il colpo d'occhio dell'Allianz Arena, colorato rigorosamente di rosso.

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live e di Bayern Monaco - Olympiakos (20.45), partita valida per la quinta giornata della UEFA Champions League 2015/2016. Le due squadre sono inserite nel Gruppo F, con Arsenal e Dinamo Zagabria, di fronte all'Emirates.

Esiste tra Bayern e Olympiakos un altro precedente - che si aggiunge alla gara d'andata - nella Coppa dei Campioni del 1980. Primo turno, sfida basata sul doppio confronto. 4-2 Bayern in Grecia, 3-0 in Germania, con Rummenigge a segno in tutte e due le uscite. Il Bayern, in 8 partite, non ha mai perso contro squadre elleniche.

Guardiola "Sappiamo quanto è forte l'Olympiacos. Gioca un ottimo calcio. Per noi questa gara è un po' come una finale perchè una vittoria varrebbe il primo posto nel girone. Non ci lasceranno molti spazi, dovremo prendere le decisioni giuste e cercare di sbloccare subito il risultato".

Gli ospiti preparano 90 minuti in trincea, pronti a sfruttare gli spazi offerti dai bavaresi per colpire in contropiede. 4-2-3-1, questa la scelta di Marco Silva. Ideye è l'attaccante, alle sue spalle un terzetto composto da Pardo, Fortounis e Seba. Kasami e Milivojevic in mediana. Leandro Salino (Elabdellaoui) e Masuaku sui due lati di difesa, in mezzo Da Costa e Siovas. In porta Roberto. Più prudente la seconda opzione, con Cambiasso per uno tra Pardo e Seba.

Bayern in campo con il 4-1-4-1. Xabi Alonso è il perno che da avvio alla manovra, Lewandowski il terminale ultimo. Vidal e Muller con licenza di inserimento e offesa, sull'esterno del fronte d'attacco le frecce Robben - a destra - e Douglas Costa - a sinistra. Neuer in porta, difesa che vede al centro Javi Martinez e Boateng, terzini Rafinha e Lahm.

Guardiola, per la partita odierna, deve rinunciare a Ribery, Gotze, Thiago Alcantara, Bernat e Alaba. Quattro le defezioni in casa Olympiakos, fuori Botia, Dominguez, Maniatis e Bouchalakis. Due giocatori a rischio squalifica in casa Marco Silva, Cambiasso e Elabdellaoui. Nessuno dei due dovrebbe partire dal primo minuto.

Il Bayern arriva alla gara di questa sera dopo il 3-1 sul campo dello Schalke del week-end. A segno Alaba, Javi Martinez e Muller. Bavaresi al comando della Bundes con vantaggio considerevole. Per problemi di ordine pubblico, non disputata, invece, la partita tra Panathinaikos e Olympiakos.

Per il Bayern, scintillante avvio - 8 gol in due uscite e bottino pieno - prima del passo falso londinese. Immediato il riscatto, i 5 gol all'Arena di Monaco rifilati ai Gunners rafforzano la netta superiorità dell'undici teutonico, pronto a lottare per aggiudicarsi la competizione.

L'unico stop per la sorpresa Olympiakos il 16 settembre, nella prima uscita di Champions, proprio al cospetto del Bayern Monaco. Pesante 0-3 al Pireo, a firma Muller - Goetze - Muller, con il fortino greco in piedi poco più di un tempo. Da allora, solo vittorie, la più clamorosa, per 3-2, in casa dell'Arsenal.

A due gare dal termine del raggruppamento, Bayern Monaco e Olympiakos guidano la classifica a quota 9, punti frutto di tre vittorie e una battuta d'arresto. Con Arsenal e Dinamo Zagabria in coda, ferme a 3 punti. La partita di questa sera è quindi utile per lanciare una delle due al sole degli ottavi, prima del turno finale che vede i greci all'esame Arsenal e Guardiola sul campo della Dinamo Zagabria.