Live Maccabi Tel Aviv - Chelsea in Champions League 2015/2016 (0-4)

Con questa vittoria il Chelsea raggiunge il Porto a 10 punti, ma è sempre insidiato dalla Dynamo Kiev, sotto di due. Sarà decisiva la prossima col Porto. Il Maccabi viene eliminato da tutte le coppe.

FINISCE QUI, IL CHELSEA PORTA A CASA UNA VITTORIA NETTA

90' - Su corner di Oscar arriva Zouma prima di tutti che insacca la sua prima rete in questa edizione di Champions League

90' - ARRIVA ANCHE IL QUARTO! ZOUMA IL MARCATORE

89' - Ultimo cambio per i padroni di casa, esce l'idolo di casa Zahavi per Itzhaki

85' - Altro cambio per i padroni di casa, è il momento di Azulay che rileva Alberman

84' - Ammonito Fabregas in modo ingenuo, lo spagnolo calcia in mal modo Dasa all'interno della sua area di rigore

82' - Ormai la partita si avvia verso la fine, il Chelsea tenta qualche occasione, il Maccabi non corre quasi più

80' - Cambio anche del Maccabi, entra Ben Basat al posto di Ben Chaim, prova impalpabile

79' - Ultimo cambio di Mourinho, esce Willian, al su posto Remy

77' - Assist al bacio di Baba, il suo cross finisce nella testa di Oscar che batte Rajkovic

77' - TERZO GOL DEL CHELSEA! OSCAR

73' - Splendida punizione del brasiliano che supera la barriera e insacca il 2-0, Rajkovic può solo guardare

73' - WILLIAN! RADDOPPIO DEL CHELSEA

71' - Terry rimasto a terra dopo uno scontro di gioco lascia il campo in barella, al suo posto sta per entrare Zouma

68' - Primo cambio di Mourinho he rileva Hazard,al suo posto entra Pedro

63' - ZAHAVI!! Fiammata israeliana con un lancio lungo dalla difesa, l'ex Palermo punta Cahill e sfodera un destro potente che finisce appena fuori la porta

62' - Angolo pericoloso di Willian che costringe Rajkovic ad intervenire con i pugni

59' - Cartellino giallo per mtaic che interviene duramente su Ben Haim

56' - Accenno di ripresa per i padroni di casa con Peretz che tenta di sfidare la difesa blue, dalla sinistra tenta il cross in mezzo ma non crea pericolo a Begovic finendo direttamente fuori

53' - Zahavi prova a sorprendere Begovic con un pallonetto di testa, ma il tiro non è sufficientemente potente

51' - Fabregas beccato in fuorigioco da un lancio di Oscar

RIPARTE IL MATCH

FINISCE IL PRIMO TEMPO

44' - Possesso palla del Chelsea che controlla il match adesso

40' - CARTELLINO ROSSO PER BEN HAIM! Rosso diretto per il difensore israeliano che interviene da dietro su Diego Costa. Mallenco estrae direttamente il rosso

38' - OCCASIONE CHELSEA CON DIEGO COSTA! Azione stupenda dei londinesi con Hazard e Costa che dialogano, l'attaccante entra in area e prova il sinistro ad incrociare, la difesa del Maccabi respinge in angolo

33' - Adesso va veramente fatica il Maccabi a proporsi in avanti, il pubblico comincia a rumoreggiare

32' - Oscar tira in modo potente, palla alta!

30 - COSTA! In rovesciata l'attaccante raccoglie il cross di Azpilicueta, il tiro va però alto

28' - Intervento falloso di Peretz su Hazard, il belga mette costantemente in difficoltà gli avversaricon la sua velocità

26' - Bella percussione di Peretz sulla destra che trova l'angolo dopo uno scontro con Cahill

20' - Su corner di Willian svetta su tutti Cahill che trafigge Rajkovic e porta in vantaggio i suoi

20' - GOL DEL CHELSEA! CAHILL!

19' - Fabregas! Va a cercare la conclusione da fuori, Rajkovic devia in angolo, adesso è monologo Chelsea

17' - Hazard cerca di mettere in mezzo il pallone, ma è brava la difesa israeliana a deviare la sfera ed allontanare

11' - Triangolazione dei Blues che porta alcross Baba ma non trova nessuno, può allontanare la difesa del Maccabi

9' - Lancio lungo di Matic per Hazard, il passaggio è troppo forte. Chelsea che sta trovando le misure per colpire gli israeliani

7' - AZPILICUETA! Bell'azione dei Blues che innescano il laterale spagnolo dentro l'area che cerca il tiro a giro, ma non trova la porta

6' - Molto attiva la squadra di casa che cerca subito la via del gol, Chelsea attendista prova a pungere con le ripartenze

1' - La prima conclusione è di Peretz che non trova la porta

COMINCIA LA PARTITA

Buona sera cari amici e lettori di Vavel Italia da Francesco Anastasi e dallo staff della redazione Vavel. Benvenuti alla diretta scritta, live ed di Maccabi Tel Aviv - Chelsea, gara valida per la quinta giornata di Champions League 15/16.

Vuole ottenere la qualificazione il Chelsea di Mourinho chiudendo la questione già questa sera in Israele, contro una squadra che ha poco o nulla da chiedere a questa edizione della Champions League con 0 punti all'attivo. I londinesi sono attualmente a quota 7, a tre punti di distanza dal Porto capolista e a soli due punti dalla Dynamo Kiev che potrebbe insidiare questa sera il Chelsea qualora la banda inglese non ottenesse il bottino pieno.

Probabili formazioni - Un dubbio da risolvere per l'allenatore Jokanovic, si tratta dell'attaccante Ben Chaim, per lui un problema al bicipite femorale, il tecnico serbo valuterà fino all'ultimo se schierarlo o meno. Invece, mancherà sicuramente l'attaccante Radonjic, infortunato alla caviglia.

Allora si opterà per il classico 4-3-3 con Rajkovic in porta, recuperato da un leggero infortunio, in difesa Shpungin, Ben Haim, Garcìa e Rikan. A centrocampo agiranno Alberman, Igiebor e Peretz dietro agli attaccanti Ben Chaim, Vermouth e Zahavi.

4-3-3: Rajkovic; Shpungin, Garcìa, Ben Haim, Rikan; Alberman, Igiebor, Peretz; Ben Chaim, Vermouth, Zahavi.

Josè Mourinho confermerà il 4-2-3-1 senza gli assenti noti Courtois e Falcao, lungodegenti. Il tecnico portoghese non può più sbagliare e inserirà i suoi migliori undici in campo partendo da Begovic dietro a Ivanovic, Terry, Zouma e Azpilicueta. Confermati Matic e Fabregas a centrocampo, la linea a tre della trequarti sarà composta da Willian, Pedro e Hazard dietro all'unica punta Diego Costa.

4-2-3-1: Begovic; Ivanovic, Zouma, Terry, Azpilicueta; Matic, Fabregas; Willian, Pedro, Hazard; Diego Costa.

Le parole della vigilia - L'allenatore Jokanovic prevede una partita molto complicata per i suoi: "Non mi aspetto un Chelsea attendista, questa per loro è una partia molto importante. Siamo migliorati, ma in questo momento non siamo ancora in grado di poter vincere e non possiamo essere soddisfatti. ".

José Mourinho non da nulla per scontato e chiede l'ultimo sforzo ai suoi per ottenere la qualificazione: "Abbiamo giocato bene contro il Norwich e anche in altre partite precedenti che però abbiamo perso. Ora concentriamoci sulla Champions. Siamo in buona posizione, ma non ancora qualificati. Possiamo riuscirci domani e se giocheremo come stiamo facendo abbiamo buone chance di farcela".

Precedenti - Si prevde una partita a senso unico come l'andata del 16 settembre quando allo Stamford Bridge i "blues" si imposero 4-0 con reti di Willian, Oscar, Diego Costa e Fabregas. Neanche con le altre avversarie inglesi la squadra israeliana ha avuto fortuna, nel 2011 perse il doppio scontro contro lo Stoke City perdendo entrambe le sfide, sia in casa (2-1) che in trasferta (3-0).