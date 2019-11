Barcellona dominante contro la Roma: finisce 6-1

La Roma esce con le ossa a pezzettini dal Camp Nou: il Barcellona la travolge con un tennistico 6-1. I blaugrana sono la solita corazzata e già nel primo tempo chiudono la pratica con Messi e Suarez, i giallorossi sono sembrati timorosi e impauriti e non hanno mai provato a giocare affidandosi sempre al lancio lungo complici anche le assenze.

LE SCELTE - Luis Enrique schiera Ter Stegen come sempre in coppa, recupera Messi e tiene a riposo Iniesta preferendogli Sergi Roberto; Garcia non rischia De Rossi e schiera Keita, inoltre nel tridente torna in panchina Iturbe a beneficio di Iago.

PRIMO TEMPO - Rischia subito la Roma con Messi che controlla al limite e complice l'uscita in ritardo della difesa impegna Szczesny già al quarto minuto, due minuti dopo ancora i blaugrana vanno vicini al gol con un'imbucata di Sergio che pesca Neymar che però è in fuorigioco e vaneggia il tap-in successivo di Messi; al minuto otto ancora Messi sorprende Digne ma davanti al portiere giallorosso mette fuori col sinistro. La Roma si fa vedere al tredicesimo su uno schema da calcio d'angolo che libera Dzeko il cui colpo di testa finisce clamorosamente alto. Dopo la prima occasione arriva però il vantaggio del Barca con Dani Alves che scatta e serve Suarez che non sbaglia a un metro dalla porta; subito dopo arriva anche il due a zero con Messi che dopo un doppio triangolo supera con un palonetto Szczesny. La Roma non riesce a combinare nulla e il Barca tiene palla cercando spesso delle imbucate che non vanno in porto solo per il fuorigioco, i giallorossi si fanno vedere al quarantesimo sugli sviluppi di un calcio piazzato con Florenzi che mette in mezzo un cross teso disinnescato però da Ter Stegen; il Barcellona dilaga al tramonto del primo tempo con Suarez che su un cross ribattuto si coordina e al volo fulmina ancora Szczesny.

SECONDO TEMPO - La Roma parte cercando di abbozzare una reazione ma è il Barcellona a rischiare di segnare con l'ennesima imbucata per Messi che dopo un controllo incredibile spara in bocca a Szczesny ben posizionato, il portiere polacco deve rispondere ancora al 50' sul tiro di Neymar ben imbeccato da Sergi Roberto che aveva alimentato l'azione su un pallone praticamente perso; la Roma mette timidamente la testa fuori al decimo della ripresa con una bella combinazione Iturbe-Dzeko-Iago che porta al tiro lo spagnolo che però spara addosso a Ter Stegen. La Roma paga l'impudenza di aver tirato e subisce un altro gol subito dopo con Messi che dopo l'ennesima imbucata serve Pique che insacca, il Barcellona dilaga al sessantesimo con Messi che alla velocità della luce arriva in area su servizio di Suarez e sulla respinta di Szczesny mette dentro il quinto.

La Roma prova a farsi vedere ancora al 63' con una bella progressione di Iturbe che però viene steso al limite, l'argentino nel disastro generale è il più in palla dei suoi e lo dimostra con belle progressioni; è però Neymar ad illuminare ancora il Camp Nou al 70' quando danza sul pallone e calcia a giro di poco fuori da posizione leggermente defilata. Arriva anche il 6-0 sugli sviluppi di un rigore cercato vergognosamente da Neymar che sbaglia anche, sulla respinta si avventa Adriano che non sbaglia; rischia la tripletta all'80' con Messi che tira però in faccia a Szczesny. La Roma ha l'occasione di salvare la faccia con Dzeko che guadagna un rigore su fallo di Bartra ma sbaglia anche quello, la partita non ha più sussulti fino al recupero, nell'unico minuto Digne crossa per il bosniaco che realizza un gol inutile. E tutto è rimandato all'ultima giornata.