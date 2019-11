Live Borussia Mönchengladbach - Siviglia, risultato partita Champions League 2015/16 (4-2)

Termina 4-2 una partita ricchissima di gol e occasioni da ambo le parti. Il Siviglia al momento è fuori anche dall'Europa League, ma può ancora sperare di qualificarsi per i 16esimi della competizine che ha vinto nelle ultime due stagioni.

90' Calcio di rigore per il Siviglia, concesso per un fallo di Xhaka su Krychowiak. Banega spiazza Sommer e sigla il 4-2

87' Elvedi sostituisce Fabian Johnson, autore del gol più bello della serata

86' Il Siviglia attacca a testa bassa, il Borussia si salva con un po' di fortuna: traversa degli andalusi su deviazione di un difensore tedesco.

84' Ammonito Drmic.

82' Neanche il tempo di respirare e il Borussia calal il poker! Stindl dal limite fredda Rico con un preciso rasoterra!

81' Il Siviglia accorcia le distanze. Vitolo sul filo del fuorigioco sfrutta un assist di Llorente per battere Sommer

78' Schilz in campo per Dahoud

77' Sono 3! Raffael trova il varco giusto per bucare la difesa del Siviglia e battere Rico

75' Llorente prende il posto di un inconcludente Gameiro

73' Konoplyanka prova a riaprire la partita, conclusione però debole e centrale, facile preda di Sommer

71' Rico miracoloso su Raffael! Il portiere salva con la pianta sinistra il tiro da distanza ravvicinata del brasiliano

Ecco il gol del raddoppio del Borussia:

67' Pennallata di Johnson, 2-0 per il Borussia! Che gol quello dell'americano!!!

65' Gameiro spreca un'ottima occasione: al limite dell'area piccola, il francese ha il tempo di prendere la mira e calciare di controbalzo. Pallone incredibilmente al lato.

Impressionanti i cori dei tifosi del Borussia Mönchengladbach, incitamento davvero incessante.

63' Nzonzi prende il posto di Krohn-Dehli

63' Knoplyanka a un soffio dal pareggio; bel cross di Vitolo, destro al volo dell'ucraino e palla al lato di poco

61' Tiro cross di Konoplyanka, Gameiro non riesce ad arrivare sulla palla, che termina fuori

60' Il Borussia fallisce ancora il raddoppio, Conclusione di Raffael murata dalla difesa

59' Bis di Dahoud: stessa posizione, stessa decisione, stesso esito.

58' Dahoud egoista, prova il tiro dai trenta metri invece di servire Drmic, palla altissima.

53' Sergio Rico tiene in partita il Siviglia! Il portiere vola alla sua sinistra per disinnescare un sinistro di Xhaka

52' Sommer impreciso su un innocuo cross dalla sinistra, angolo regalato al Siviglia, che però non sfrutta l'occasione.

50' Punizione di Banega, Sommer a vuoto anticipato da Krychowiak, che però non inquadra la porta.

49' Giallo per Dahoud, non era diffidato

47' Banega con un sinistro a giro, conclusione debole e facile preda di Sommer

46' Il Siviglia risponde immediatamente:cross di Tremoulinas dalla sinistra, Gameiro di testa non ci arriva.

46' Il Borussia riparte con molta aggressività. Wendt ci prova subito con un rasoterra mancino che mette i brividi a Rico ma termina al lato di qualche metro.

Squadre pronte a riprendere il gioco, Blandamente, si scalda Ciro Immobile.

45' Termina il primo tempo. Borussia Mönchengladbach meritatamente in vantaggio grazie al gol di Stindl

44' Affondo di Wendt sulla sinistra, Stindl incespica sul passaggio dello svedese, poi dopo un rimpallo prova la conclusione: palla in curva

41' Krychowiak da buona posizione, pallone alzato in angolo da un difensore

41' Ci prova Vitolo, conclusione deviata in angolo.

40' Bel contropiede del Siviglia, Gameiro però non riesce a servire Konoplyanka al centro dell'area: Sommer blocca il cross

36' Stindl tenta il bis, Rico blocca senza patemi.

35' Ennesima conclusione di Raffael, che questa volta non impensierisce Rico. Palla ampiamente fuori dallo specchio.

34' Cartellino giallo per Ever Banega, ammonito per un fallo su Drmic

Ecco il gol del Borussia:

29' Gol del Borussia! Lars Stindl!!! Inevitavile il vantaggio dei padroni di casa! Tiro cross di Xhaka, Stindl parte in posizione regolare, brucia i difensori spagnoli e fulmina l'incolpevole Rico da distanza ravvicinata!

27' Stindl prova a piazzarla sul secondo palo, Rico si distende e devia in angolo a due mani. Super lavoro per il portiere spagnolo in questa prima mezz'ora!

26' Altro tiro dal limite di Raffael, Rico è attento e blocca in tuffo alla sua sinistra.

25' Sinistro di Xhaka dalla distanza, stavolta facile l'intervento di Rico

25' Banega spreca con un passaggio errato un 3 - 2

22' Stindl prova il gol dell'anno con un'acrobatica rovesciata dopo un rimpallo su tiro cross di Raffael, palla alle stelle e sogni di gloria rinviati.

20' Borussia due volte al tiro, con Wendt e Raffael, in entrambi i casi il Siviglia si salva in corner

18' Sommer salva il Borussia! Konoplyanka dal cuore dell'area controlla un assist di Gameiro e calcia a colpo sicuro, il tiro però non è angolato e il portiere svizzero riesce a respingere. Più che miracolo del portiere, erroraccio dell'esterno ucraino!

16' Netto fallo di mano in area di Coke, l'arbitro però non ravvisa gli estremi per accordare la massima punizione. Che svista!

12' Primo cambio per il Borussia: Traore è costretto a lasciare il campo per un risentimento alla coscia destra. Al suo posto entra Drmic

11' Traore ci prova con un sinistro a giro, palla abbondantemente larga.

11' Cross dalla sinistra di Konoplyanka, Sommer controlla la traiettoria e blocca in presa alta

Ritmi altissimi in questi primi minuti, con già 4 conclusioni nello specchio e portieri chiamati agli straordinari.

8' Risposta del Siviglia con Gameiro, che viene chiuso in angolo dall'ottima uscita di Sommer

7' Terza conclusione nello specchio del Borussia, questa volta è Stindl a impegnare Rico

6' Ancora Raffael al tiro, altra respinta difficoltosa ma efficace di Rico

3' Traore ci prova dopo una percussione sulla fascia destra, conclusione respinta in angolo dalla difesa

1' Borussia subito pericoloso, Raffael dai 30 metri impegna Rico, che blocca in due tempi con qualche affanno.

E' il Siviglia a dare il via all'incontro

Le squadre stanno facendo per entrare in campo. Siviglia in maglia bianca (nelle precedenti trasferte la maglia era rossa), serve anche la scaramanzia per sperare di passare il turno.

Annunciate le formazioni. Borussia in campo con Sommer tra i pali, linea difensiva composta da Korb, Christensen, Nordveit e Wendt; in mediana Traore, Dahoud, Xhaka e Johnson; in attacco Raffael e Stindl. Il Siviglia risponde con Rico in porta, Coke, Rami, Kolodziejczak e Tremoulinas in difesa; Krychowiak e Krohn Dehli pivote; Vitolo, Banega e Konoplyanka alle spalle di Gameiro.

Il Borussia, fin qui, vanta una scarsa prolificità. Solo due le reti in quattro partite, a fronte delle cinque realizzate dal Siviglia. Sei gol incassati dai tedeschi, uno in più dagli spagnoli. Differenziale quindi negativo per le due squadre, non a caso a un passo dal baratro.

Nell'ultimo turno, il Borussia Moenchengladbach farà visita al Manchester City, mentre il Siviglia ospiterà la Juventus. Le due gare sono in programma il giorno 8 dicembre. Per entrambe le squadre impegni di non facile entità, l'ultimo ballo nell'Europa che conta?

Schubert "Il Siviglia è un avversario molto, molto forte. Ha molto ritmo, ma abbiamo dimostrato contro la Juventus e contro il Manchester City che possiamo competere anche con le squadre forti. Vogliamo giocare un calcio offensivo. Il loro allenatore ha fatto riposare alcuni giocatori in campionato, questo dimostra quanti ottimi giocatori abbiano e che rispetto abbiano per noi"

Emery deve sopperire alle assenze di Andreolli, Beto, Kakuta e Carrico. 4-2-3-1 consueto, con tre giocatori alle spalle della prima punta, questa sera Gameiro o Llorente. Immobile parte dalla panchina. Banega alza il raggio d'azione e si porta sulla trequarti, ai suoi lati Konoplyanka e Vitolo. In corsa per una maglia anche il vecchio Reyes. Iborra e Krychowiak nel mezzo, Rami guida il quartetto a protezione di Sergio Rico. Al fianco dell'ex rossonero, Kolodziejczak. A sinistra Tremoulinas, a destra Mariano o Coke.

Schubert non può contare su Herrmann, Stranzl, N.Schulz, Hahn e Dominguez. 4-4-2 per i padroni di casa, con Sommer tra i pali. Linea di difesa composta da Korb, Christensen, Jantschke e Wendt. Dahoud e Nordtveit (o Xhaka) a dividersi i compiti in mezzo al campo, Johnson e Traoré in corsia, davanti Raffael e Stindl.

Nel week-end trascorso, tonfo del Siviglia in casa della Real Sociedad, 2-0 spegne l'euforia post-Real e ricaccia indietro la formazione di Emery. Continua invece la marcia del Borussia Moenchengladbach in Bundesliga. Vittoria al tramonto - 2-1 - con l'Hannover e imbattibilità confermata per l'ottavo turno. All'84' decisivo Raffael.

Esiste un altro precedente tra Borussia e Siviglia. Nella scorsa stagione, incrocio in Europa League e doppia vittoria del Siviglia, 1-0 casalingo con firma di Iborra e 3-2 in Germania (doppietta di Vitolo e Bacca da una parte, Xhaka e Hazard dall'altra). Tradizione favorevole per gli spagnoli, che, contro club tedeschi, hanno vinto 12 volte e perso solo 2 in 19 confronti.

Gara d'andata indirizzata da due calci di rigore. Ad aprire, al 47', Gameiro, prima del raddoppio, sempre dagli undici metri, di Banega. Chiusura, a una manciata di minuti dal termine, di Konoplyanka. Quello era però un Borussia in evidente crisi, battuto in Bundes e in Coppa, ora la cura Schubert consente ai teutonici di credere nel miracolo.

La classifica pone la squadra di Emery un punto sopra al Borussia Moenchengladbach, attualmente in ultima posizione a quota 2, punti strappati nel doppio confronto con la Juventus. Siviglia che invece vanta al momento ua vittoria - 3-0 sul Borussia nel primo incontro del girone - a fronte di tre sconfitte, l'ultima in casa con il City, 1-3.

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live e di Borussia Moenchengladbach - Siviglia (20.45), incontro valido per la 5° giornata della UEFA Champions League 2015/2016. Le due compagini rientrano nel Gruppo D, insieme a Juventus e Manchester City. Mentre a Torino è in palio il primato del raggruppamento, al Borussia Park Borussia e Siviglia si giocano le ultime speranze di passaggio del turno, con un occhio anche alla terza posizione che significa Europa League.