Malmoe - Psg, la notte di Ibrahimovic

In Svezia, è festa. Zlatan Ibrahimovic ri-abbraccia il paese natale, il prezzo dei biglietti sale vertiginosamente, l'attesa, per vedere l'icona, il simbolo di Malmoe, si fa trepidante. La forza di Zlatan trascende il calcio, qui, a Malmoe, Ibra è un semi-dio, da venerare e acclamare. Le prime avvisaglie a Parigi, nel confronto d'andata, chiuso senza eccessiva fatica dai gol di Di Maria e Cavani, ora una rappresentazione che ben si accoppia al personaggio, diretto, schietto, di carattere.

Il Psg deve combattere l'apatia di Coppa, il punto raccolto in due gare con il Madrid certifica una vena europea che tarda ad arrivare. Un Real non brillante può ostruire il cammino parigino, da queste debolezze deve ripartire Blanc per trasportare in Champions il ruolino da campionato. In Ligue 1, il Paris fa corsa solitaria - 2-1 al Lorient nell'ultimo turno - mentre nelle notti d'Europa non riesce a confermare le infinite possibilità che la "carta" propone.

Sette i punti raccolti al momento, tre meno del Real, quattro in più del Malmoe, fanalino di coda a pari punti con lo Shakhtar. Gli svedesi sognano il colpo grosso, ma il divario è abissale, almeno ai nastri di partenza.

Blanc non può disporre dello squalificato David Luiz, è Marquinhos ad affiancare Thiago Silva al centro della difesa, con Maxwell a sinistra e Van der Wiel - uomo mercato - a destra. Assente Aurier, in porta Trapp, panchina per Sirigu. A centrocampo, un solo palleggiatore a disposizione, Thiago Motta. Verratti è ancora in infermeria. Matuidi è come di consueto l'elemento di forza, utile per strappare la palla agli avversari e catapultare l'azione nella metà campo altrui. Rabiot, genietto di Francia, a chiudere il pacchetto. Senza Lavezzi e Pastore, spazio ai tre tenori principali davanti, con Di Maria e Cavani sull'esterno, ai lati del totem Ibra. Lucas possibile carta a partita in corso.

Hareidein risponde con il 4-4-2. Fuori, per squalifica, Arnason. Davanti a Wiland, Tinnerholm, Brorsson, Bengtsson e Konate. Lewicki e Adu al centro del campo, Berget e Rodic in corsia, Rosenberg e Djurdjic a formare la coppia di avanti.

Si gioca alle 20.45 al Malmoe New Stadium, con il Psg pronto a ricordare le vittime dell'attentato terroristico dei giorni scorsi. Dirige il signor Collum.