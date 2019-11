Atletico Madrid - Galatasaray: Simeone per inseguire il Benfica, Taffarel guida i turchi

A Madrid, Simeone si gode il sorpasso. Un gol di Koke stende il Betis e lancia l'Atletico all'inseguimento del Barcellona. Spallata Real. I colchoneros crescono col passare dei turni e anche in Coppa la qualificazione è a portata di mano, basta infatti un punto al Calderon per respingere il possibile rientro di Astana o Galatasaray.

Sette i punti al momento conquistati dall'Atletico, di recente fermato in Kazakistan, proprio dall'ultima della classe. Stop figlio di scarsa concentrazione. In precedenza, rotondo successo proprio con l'Astana, sconfitta con il Benfica e 0-2 in Turchia, nel primo atto del confronto odierno.

Se a Madrid Simeone sorride, in Turchia, a casa Gala, l'atmosfera è rovente. Via Hamzaoglu, in panchina Taffarel. La situazione è ai limiti del catastrofico. In campionato, un punto in due partite - resa 4-3 con il Rizespor e pari interno, 3-3, con l'Antalyaspor. Il Galatasaray occupa la posizione numero tre, a quota 22, distante da Besiktas e Fenerbache. Il rischio tangibile è di salutare le ambizioni da titolo e cedere, contemporaneamente, il passo nell'Europa che conta. Tre le lunghezze di ritardo dell'undici turco dagli spagnoli, al Calderon è quindi dentro o fuori, con la magra consolazione - in caso di insuccesso - di un possibile posto in Europa League, come rimedio a una stagione fin qui fallimentare.

Simeone non può contare sull'apporto di J.Martinez, nel 4-4-2 di casa davanti Vietto e Griezmann, con Torres a disposizione. Gabi e Tiago in mezzo al campo, Koke a sinistra, Oliver a destra. Pacchetto difensivo guidato dall'esperto Godin, al suo fianco Gimenez. Laterali bassi, J.Gamez e Filipe Luis. Difende i pali Oblak.

4-2-3-1 per il Galatasaray. Muslera in porta, linea difensiva composta da Denayer, Chedjou, Hakan Balta e Olcan. Bilal e Rodriguez ad anticipare la batteria dei trequarti, con Podoldki sul fronte sinistro, Sneijder al centro e Oztekin a destra. Punto di riferimento offensivo U.Bulut. Fuori per squalifica Ylmaz e Inan, assenti Altintop e Carole.