Risultato finale Shakhtar Donetsk – Real Madrid (3-4): Vince il Real, ma quanti brividi nel finale

Dicevamo, la squadra di Benitez conquista la vittoria, ma si è complicata la vita da sola: il Real Madrid sblocca la gara con il solito Cristiano Ronaldo al 17' ed incrementa ulteriormente il vantaggio nel secondo tempo con i gol di Modric, Carvajal (la migliore rete della serata) e con la doppietta ancora del portoghese. Spagnoli che si rilassano, forti dei 4 gol di vantaggio, ma al 77 arriva' l'episodio che riapre tutto: rigore realizzato da Alex Teixeira e lo Shakhtar Donetsk si sveglia e in 10 minuti segna addirittura 3 reti: Dentinho all' 82 e ancora il capitano degli ucraini al 88'. Nel finale alla squadra di Lucescu manca l'energia per trovare il gol del pari. Partita che finisce così, 3-4, i blancos hanno mollato troppo presto e questi errori li paghi, sempre. Per oggi è tutto, un saluto da Radice Arianna e da tutta la redazione di Vavel Italia

Finisce qui, il Real Madrid vince 3-4 ma quanti birividi nel finale

90' Ci saranno 3 minuti di recupero, 180 secondi per le speranze ucraine

88' GOOOOL DELLO SHAKHTAR, INCREDIBILE 3-4 ALLA LVIV ARENA, TUTTO RIAPERTO, DOPPIETTA PER IL CAPITANO TEIXEIRA CHE HA TUTTO IL TEMPO PER CONTROLLARE LA PALLA ED INFILARE IN RETE IL GOL DEL 3-4

86' Punizione dal limite per lo Shakhtar e giallo per Danilo

85' Il Real Madrid ha staccato la spina troppo presto

Il Primo gol dei padroni i casa

86' Fallo in attaco per Ronaldo

85' Benitez predica calma

Il 4 gol del Real

82'' GOOOOOL DELLO SHAKTHAR: Dentinho lasciato tutto solo, sugli sviluppi del corner, deve solamente infilare in rete. Partita riaperta?

82' Angolo per gli ucraini

80' Shakhtar Donetsk che prova ad attaccare, ma lascia praterie ai giocatori del Real

Il terzo gol del Real

77'GOOOOL SHAKHTAR RIGogre perfetto di Alex Teixeira che segna il gol della bandiera, 1-4 sempre per il Real Madrid

76' RIGORE PER LO SHAKHTAR, Taison viene messo giù dalla difesa blancos. Nessun dubbio per l'arbitro olandese che fischia il penality

RIVEDIAMO I GOL:

il 2° con Modric

73' Gladky lascia il campo per un infortunio, dentro Ferreyra

70' Esce Bale ed entra Benzema

69'GOOOOOL DEL REAL MADRID, POKER PER I BLANCOS: Bale recupera palla e parte in contropiede, serve poi il portghese che prima colpisce Rakitskiyi ,masul rimpallo non sbaglia una seconda volta ed infila in rete la palla del 0-4.

66' COntatto tra Gladky e il portiere blancos. Casilla. L' attacante resta a terra

64' Altro cambio, questa volta più offensivo, per Lucescu: dentro Dentinho, fuori Azevedo

60' Secondo cambio per Benitez, fuori l'autorete del secondo gol ,Modric, dentro Kroos

59' Primi cambi anche per Lucescu: dentro Taison fuori Marlos

57' Immpresionate il Real: in due minuti ha ucciso il match

55' Shakhtar che prova a regiare con Gladkiy ma non inquadra benissimo la porta e la palla si perde sul fondo

52' GOOOOOL DEL REAL MADRID, BELLISSIMO GOL DI DI CARVAJAL: Sinistro perfetto che si infila sotto la traversa, imprendibile per Pyatov. Una vera perla

50' GOOOOOOL DEL REAL MADRID, A segno con Modric assist di Cristiano Ronaldo. Azione personale del portoghese che gestirisce bene la palla dal limite per poi premiare il giusto inserimento di Modric all'interno dell'area ed infila in rete la palla del raddoppio

49' fuorigioco di Gladkiy

48 Palla che colpisce in pieno la barriera

47' Giallo per Carvajal , punizione per lo Shakhtar

46' Primo tiro della ripresa di Bale, ma la palla finisce fuori di qualche metro

45' Inizia il secondo tempo

21-45 Squadre che fanno il loro ingresso in campo

Finisce qui il primo tempo, Real Madrid in vantaggio per 1-0 con Cristiano Ronaldo al 18'. A tra poco per il secondo tempo

46' Bale colpisce di testa, palla fuori

45'Il Real torna a farsi vedere e si proccra un corner

45' Ci saranno due minuti di recupero

43' Pepe a terra, si tocca la testa e l'arbitro ferma il gioco

43' Uscita a vuoto di Casilla, ma al momento del tiro Alex Teixeira viene anticipato da Kovacic. Brividi per la squadra di Benitez

41' In questi ultimi minuti del primo tempo più Shakhtar meno Real che dopo il gol ha rallentato e ha concesso il pallino del gioco ai padroni di casa

40' Kovacic pede palla e regala il contropiede alla squadra di Lucescu, ma non ne approfitta

40' Fallo in attacco di Gladkiy.

39' Azione prolungata per lo Shakhtar che si conclude con un tiro debole di Alex Teixeira,

38' Lo Shakhtar da qualche minuto ha alzato i ritmi del gioco

36' Angolo Shakhtar Donetsk

35' Altra punizione per il Real 59% di possesso palla contro il 41% degli ucraini

34' Primo giallo della gara per Stepanenko, intervento irregolare su Ronaldo

32' Varane lascia subito il campo. Entra Danilo al suo posto

31' Problema muscolare per Varane

30' Altra palla gol, sempre con Cristiano Ronaldo: il portoghese servito da Bale va di testa, ma Pyatov para

29' Lancio troppo lungo per Alex Teixeira, Casilla para

Rivediamo il gol del vantaggio Real

27' Fischi per Cristiano Ronaldo

25' Varane in qualche modo rinvia

24' Ancora un'intervento duro per Carvajal, punizione Shakhtar

22' Calcio d'angolo per i blancos, questa volta Pyatov esce sicuro e fa sua la palla

20' Palla che non si abbassa, pericolo scampato per lo Shakhtar

20' Punizione dal limite per il Real, andrà ovviamente Ronaldo

17' GOOOOL DEL REAL MADRID, ANCORA CRISTIANO RONALDO. Gran triangolon tra Iscoe Modric che serve a sua volta Bale, il portiere dello Shakhtar esce a vuoto e l'attacante portoghese solo soletto infila in rete la palla del vantaggio. Per Ronaldo 6 Goal in 5 partite.

15' Ci prova Rakitskiy, palla che finisce in tribuna

13' Punizione per la squadra ucraina, Bernard è stato messo fermato, questa volta, in modo irregolare da Carvajal

12' Pepe ferma Bernard in modo regolare ai limiti dell'area di rigore, il capitano del Real ha rischiato parecchio..

9' Lo Shakhtar prova a farsi vedere

8'Possesso palla prolungato per gli uomini di Benitez

6' Ancora cross di Carvajal per Cristiano Ronaldo, palla troppo lunga

4' Bale finisce a terra, Nijhuis lascia giocare

4' Cross di Carvajal, ma Pyatov fa sua la palla

3'Fallo a centrocampo di Alex Teixeira su Kovacic

2'Pressing alto dei blancos

1' PRIMA PALLA GOL: ancora Modric serve di prima il portoghese ma non inquadra la porta.

1' 1-2 Modric- Cristiano Ronaldo, ma la difesa intercetta

1' Prima azione, primo fuorigioco dello Shakhtar Donetsk

1' INIZIA IL MATCH, prima palla giocata dai padroni di casa

20.42 Giocatori che scendono in campo

20.40 Squadre nel tunnel

20.31 Riscaldamento giunto al termine per i giocatori dello Shakhtar

20.18 Dunque solo panchina per Keylor Navas, con Kiko Casilla titolare a difesa dei pali del Real Madrid

20.12 Un tuffo nello spogliatoio del Real Madrid

20:03 Lo Shakhtar per rimanere in Europa, Benitez per mantenere la sua panchina al Real Madrid. Questi sono i temi che andranno in scena all'Arena Lviv.

19:56 Uno sguardo alla Lviv Arena poco prima dell'apertura dei cancelli

19:53 GLI UNDICI TITOLARI:

Real Madrid: Casilla, Varane, Pepe, Nacho, Carvajal, Bale, Casemiro, Kovačić, Modrić, Isco, Ronaldo

Shakhtar Donetsk: Pyatov, Ordets, Rakitskiy, Azevedo, Stepanenko, Fred, Bernard, Marlos, Kobin, Alex Teixeira, Gladkiy. Panchina: Kanibolotskyi, Kryvtsov, Dentinho, Taison, Kovalenko, Ferreyra, Eduardo

19:45 Buona sera a tutti da parte di Arianna Radice e da tutta la redazione di Vavel Italia, vi diamo il benvenuto a questa diretta live di Champions League. Questa sera seguiremo in vostra compagnia Shakhtar Donetsk – Real Madrid, all’andata fu 4-0 con tripletta di Ronaldo e gol di Benzema nell'unico precedente giocato fino ad ora dalle due formazioni. Restate con noi, il grande calcio sempre qui su Vavel Italia.

Torna in campo la Champions League, il Real Madrid è a cerca di conferme, dopo la pesante sconfitta subita in campionato sabato contro il Barcellona, 4-0 il finale. Dall'altra parte lo Shakhtar Donetsk è tornato in corsa per gli ottavi di finale della competizione dopo la vittoria contro gli svedesi del Malmoe. Grazie a questo successo, con il quale la formazione di Lucescu ha interrotto una serie di tre ko di fila, si trova ora a soli quattro punti dal secondo posto in classifica del girone. Gli ucraini, dunque, sono costretti a battere il Real Madrid, già qualificato agli ottavi di finale della Champions League.

CLASSIFICA

Real Madrid 10

Psg 7

Shakhtar 3

Malmo 3

COME ARIVANO LE DUE SQUADRE

Gli ucraini sono reduci da cinque vittorie di fila, l'ultima in campionato contro il Lutsk per quattro a zero; lo stesso punteggio che ha inflitto il Barcellona al Real Madrid nell'ultima gara di Liga spagnola. Ci sono state alcune note positive anche per i blancos di Rafael Benítez e una di queste è, indubbiamente, il ritorno di Karim Benzema dopo sei settimane di assenza. All'Arena Lviv arbitrerà l'olandese Bas Nijhuis

Shakhtar Donetsk - Volyn Lutsk 4-0 (Marlos 19' 38', Ismaily 32', Gladkiy 67')

Marlos ha raddoppiato il suo bottino di reti stagionali in campionato e lo Shakhtar ha conquistato la 12esima vittoria consecutiva nella competizione nazionale. Da quando ha perso contro il Malmö alla terz agiornata, lo Shakhtar ha vinto cinque partite di fila e segnato 22 gol.

Real Madrid - Barcellona 0-4 (Suárez 11' 74', Neymar 39', Iniesta 53')

Isco è stato espulso nel finale della gara persa dalle Merengues nel weekend, e il Real ha ora sei punti di ritardo sulla capolista Barcellona, che ha surclassato i rivali in casa loro nel Clásico – per i capitolini è la seconda sconfitta consecutiva nella Liga dopo il 3-2 in casa del Siviglia.

Lo Shakhtar Donetsk è consapevole che deve battere il Real per avere ancora possibilità di qualificarsi agli ottavi, ma Mircea Lucescu ritiene che gli ospiti abbiano qualcosa da dimostrare: "Dopo sconfitte così,come quella del Real contro il Barcellona sabato, i giocatori cercano sempre di dimostrare che si è trattato di un incidente di percorso. I calciatori del Real, l'allenatore e i dirigenti sono stati sotto pressione nei giorni scorsi, per cui mi aspetto una squadra molto motivata domani. Faranno di tutto per riscattarsi"

Altro umore per Rafa Benitez: "Non penso siamo in crisi. Abbiamo una grande squadra e giocatori straordinari. Le ultime due sconfitte consecutive non possono cambiare questa realtà. Siamo molto contrariati per la sconfitta contro il Barcellona, ma ora abbiamo un'altra partita e vogliamo tornare a vincere il prima possibile per i nostri tifosi".

Lucescu deve fronteggiare due squalifiche pesanti, fuori per un turno l'esperto Srna e Kucher. 4-2-3-1 per i padroni di casa, reduci dal 4-0 del week-end ai danni del Volyn Lutsk, con Marlos sugli scudi (doppietta per lui). Pyatov difende i pali, Shevchuk e Azevedo esterni bassi, con in mezzo Rakitskiy e Kryvtsov (Ordets). Fred e Dentinho a centrocampo, alle spalle di Gladkiy, una linea a tre composta da Marlos, Alex Texeira e Bernard. L'alternativa d'attacco prevede Alex Texeira come prima punta, con l'inserimento di Taison sul lato sinistro e l'accentramento di Bernard. In questo caso, out Gladkiy.

Per l'incontro di questa sera, fuori causa Sergio Ramos - schierato, pur non al meglio, con il Barca - coppia centrale composta da Varane e Pepe. Nacho sostituisce l'assente Marcelo a sinistra, a destra Carvajal. Benzema, non al top, rischia la panchina, è ballottaggio con Isco. Manovra offensiva affidata a Bale e Cristiano Ronaldo, con James pronto a fluttuare tra le linee. Casemiro - il giocatore più chiacchierato di questo Real - fuori, Modric e Kroos a completare la formazione iniziale. Benitez porta al suo fianco anche Danilo e Kovacic.

Probabili Formazioni

Shakhtar (4-4-1-1): Pyatov; Dentinho, Kryvtsov, Rakitskiy, Ismaily; Stepanenko, Fred, Marlos, Bernard; Alex Teixeira; Gladkiy. All. Lucescu.

Real Madrid (4-3-3): Keylor Navas; Carvajal, Pepe, Varane, Nacho; Casemiro, Modrić, James Rodríguez; Bale, Jesé, Ronaldo. All. Benitez.