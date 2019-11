Benteke e Milner ribaltano il gol di Saivet: Liverpool ai sedicesimi e Bordeaux eliminato - Rivivi il LIVE!

23.07 - Per questa serata di calcio europeo è veramente tutto, da Giorgio Dusi un ringraziamento per averci seguito. A risentirci nel weekend, con lo spettacolo della Serie A e della Premier League, e buonanotte.

23.02 - Con questa vittoria i Reds volano al primo posto nel girone a quota 9, sorpassando il Sion che sarà il prossimo avversario: in Svizzera basterà un pareggio per confermarsi davanti, anche se il Sion rischia. Il Rubin Kazan infatti vincendo lo aggancerebbe ed è in vantaggio negli scontri diretti.

22.59 - Dopo la paura iniziale il Liverpool riesce a scacciare la paura, vincendo 2-1 in rimonta e con merito, visto quanto poco creato dal Bordeaux nella ripresa. Tutto è successo di fatto nel quarto d'ora finale del primo tempo: la punizione di Saivet, il rigore (generoso) di Milner, la botta di Benteke. Nella ripresa il Belga aveva anche segnato il 3-1, ma è stato annullato (ingiustamente).

22.56 - FINISCE QUI, FINISCE 2-1 PER IL LIVERPOOL CHE VOLA AI SEDICESIMI!!

90+2' - CONTENTO!!! SINISTRO AL VOLO FUORI DI POCO!!! Ora il Bordeaux c'è!!!

90+2' - Spazio anche per Origi nel finale, ovazione per un grandissimo Ibe!

90+1' - MIGNOLET DICE DI NO ALLA DOPPIETTA DI SAIVET!! DESTRO CALIBRATO BENISSIMO SOPRA ALLA BARRIERA MA UN PO' TROPPO CENTRALE!! CI ARRIVA IL PORTIERE BELGA!

90' - Punizione golosissima per il Bordeaux dai 25 metri circa, posizione defilata ma pericolosa. INTANTO CINQUE MINUTI DI RECUPERO!!

88' - Giallo per proteste all'indirizzo di Contento. Clima teso, ma il Bordeaux non attacca per ora.

85' - Un brutto errore per parte: Diabatè svicola al momento del tiro, dall'altra parte pessimo contropiede. Giallo per Benteke intanto, intervento duro.

84' - Dentro anche Ounas, fuori Plasil! Tutto avanti il Bordeaux!

84' - OCCASIONISSIMA PER MAURICE-BELAY CHE SE LA MANGIA, CALCIANDO ALLE STELLE UN PALLONE DELIZIOSO DI CONTENTO IN PROFONDITA'!!!! ERRORACCIO!!!

82' - Azione insistita di Poko sulla destra, Leiva è bravissimo a non mollare un centimetro e guadagnare la rimessa dal fondo.

79' - Sono scesi molto i ritmi in questa ripresa, deve pensarci il Bordeaux però a rialzarli: in caso di sconfitta arriverebbe l'eliminazione matematica.

76' - Destro da fuori di Saivet largo non di poco. Dentro anche Maurice-Belay, non al meglio, al posto di Jussie.

74' - Finisce qua la partita per Firmino, non la migliore della sua stagione, diciamo così. Dentro Lallana, in gol nella precedente sfida col Bordeaux.

73' - MILNER SULL'ESTERNO DELLA RETE!! DOVEVA FARE MEGLIO L'INGLESE, SINISTRO IN AREA DOPO UN CONTROLLO NON PERFETTO!

69' - Benteke è un pericolo costante: Yamberé toppa la prima chiusura, rimedia Sané.

69' - Contento calcia fuori dallo stadio! Sinistro sbilenco sull'apertura di Rolan...

67' - Cambia anche Klopp, con Can al posto di Joe Allen.

67' - Primo cambio della gara, è di Sagnol: dentro il gigante Diabatè, fuori Crivelli. Luci e ombre per l'attaccante oggi.

65' - SAIVET, anticipo provvidenziale su Benteke! Firmino aveva trovato lo spazio per servire il suo attaccante al limite.

62' - Ammonito anche Ibe per una spinta su Jussie, che c'era, ma il cartellino stavolta sembra un po' esagerato.

60' - Giallo per Leiva, duro su Plasil. Cartellino ineccepibile.

57' - Jussie chiede un rigore ancor più generoso dei precedenti, sul suo colpo di testa Benteke colpisce col braccio, ma è attaccato al corpo e non aumenta il volume.

56' - ANCORA CARRASSO SU IBE!!! Taglio dalla destra che Sanè non segue, destro da posizione defilata in uno contro uno ma gran parata del portiere del Bordeaux!

54' - BOTTA DI ALLEN, RISPONDE CARRASSO CHE RESPINGE IN QUALCHE MODO!

53' - ALTRO GOL ANNULLATO A BENTEKE!!!! ALLEN APRE PER MILNER, CROSS IN MEZZO PER IL BELGA CHE SPINGE LEGGERMENTE SANE', CHE SCIVOLA DA SOLO!! Altro contatto troppo lieve fischiato, pareggia il rigore abbastanza regalato...

50' - BENTEKE IN CURVA!!! Allen con sombrero e filtrante per lo scatto di Firmino, palla al centro per il rimorchio di Benteke che calcia altissimo!! Grande occasione...

48' - Diminuito un po' il ritmo della partita, aumentata però l'intensità... della pioggia.

46' - Milner un po' irruento su Poko che ricade malissimo, una sorta di ponte forse nemmeno volontario. Si rialza il mediano, oggi terzino.

22.08 - CHE ARRIVA ORA, E SI PUO' RIPARTIRE!!

22.07 - Riprendono posto le squadre in campo, senza cambi, ma manca Saivet...

22.02 - Andiamo a vedere i tre gol che decidono la sfida:

21.59 - Come dicevamo, la partita è comunque molto equilibrata: entrambe le squadre pressano e corrono, quindi lo spettacolo non manca. Bene Rolan da una parte, le azioni di pressing arrivano soprattutto dalla sua fascia. Ottima gara di Milner, Ibe e Benteke invece tra gli uomini di Klopp, in ombra Firmino per ora.

21.56 - La rete di Benteke vale un 2-1 forse non meritato ai punti, ma che ci può stare in una gara così equilibrata. Diciamo che è il primo gol tutto di una squadra, visto che quello del Bordeaux è stato propiziato da Mignolet e il pareggio del Liverpool dalla squadra arbitrale, che ha concesso un rigore per una trattenuta molto dubbia.

45+1' - CHRISTIAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNN BEEEEEEEEEEEEEEEEENTEKEEEEEEEEEEEEEE!!!!! UN GOL PAZZESCO QUELLO DI BENTEKE, SUPER!!! CLYNE LO PESCA AL LIMITE DELL'AREA, CONTROLLO ORIENTATO E BOTTA POTENTISSIMA E ANGOLATA CHE CARRASSO NON PUO' MAI PRENDERE!!!! 2-1 E LIVERPOOL NEGLI SPOGLIATOI IN VANTAGGIO!!!

UNO DI RECUPERO!

45' - Yamberé PROVVIDENZIALE!!! Moreno da sinsitra lascia sul posto Poko con lo scatto, il centrale riesce a ribattere il cross dello spagnolo!

44' - Ritmi ancora altissimi per questo finale di primo tempo, cantano i tifosi del Bordeaux.

41' - SANE'!!! Stacca in area su una punizione dalla sinistra ma non è preciso in torsione, palla alta.

38' - JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMESSSSS MILNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRR!!!! PAREGGIO IMMEDIATO DEI REDS, PIATTONE DESTRO ALLA SINISTRA DI CARRASSO, SPIAZZATO!!! E SIAMO GIA' 1-1!!!

37' - CALCIO DI RIGORE PER IL LIVERPOOL E GIALLO PER SANE'!!! DECIDE IL GIUDICE DI PORTA!!! IL CENTRALE TRATTIENE BENTEKE IN AREA!!! L'arbitro non l'aveva concesso, E AVEVA RAGIONE!!! Trattenuta che è troppo morbida, ma Milner è sul dischetto...

35' - REAZIONE LIVERPOOL!! Anticipato Benteke in area di pochissimo, nessuno sfrutta la sponda involontaria della difesa del Bordeaux!! Tutto in avanti il Liverpool!

33' - HENRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIVETTTTTTT!!!!!! IL BORDEAUX SFRUTTA AL MEGLIO L'OCCASIONE E METTE LA TESTA AVANTI!!!! SUL TOCCO DI PLASIL IL DESTRO DEL NUMERO 10 VA DRITTO NEL SETTE CON MIGNOLET IMMOBILE!!! 0-1, GIRONDINS IN VANTAGGIO AD ANFIELD E PRIMO GOL IN EUROPA PER SAIVET!!!

32' - Qualche parapiglia, Mignolet trattiene troppo il pallone e concede un calcio a due in area, occasionissima per i Reds ma ingenuo il portiere Belga che poi si dice qualcosa con Crivelli...

29' - BENTEKE SEGNA IN OFFSIDE!!! CHE AZIONE DI IBE PERO'!!!! Assolo sulla sinistra e palla rasoterra col contagiri per il belga, che arriva sul pallone e con un leggero tocco segna, ma era partito leggermente troppo presto.

27' - Kolo Touré MATTATORE!! Prima in uscita avvia l'azione, poi dopo vari tentativi a vuoto di concludere per i Reds il centrale ivoriano controlla al limite e prova al volo senza inquadrare la porta. Boati del pubblico per la giocata del proprio beniamino.

25' - Palla tagliata insidiosissima di Ibe sul secondo palo!!! A metà strada tra Benteke e Milner, nessuno dei due ci arriva, per pochissimo...

24' - Botta di Lucas Leiva col sinistro da fuori, piuttosto debole e facile per Carrasso.

23' - Ancora Milner protagonista con un grande cross teso: Allen stava arrivando, Yamberé ci mette la testa per anticiparlo.

22' - BENTEKE, AZIONE BELLISSIMA!!! Milner vede il movimento in profondità del compagno, lo serve con un bel lancio: stop di petto e destro sul primo palo fuori di poco! Che palla di Milner...

21' - Saivet centra prima la barriera e poi sulla respinta regala la palla alla Kop.

20' - Molto bravo Crivelli, un po' macchinoso ma che si muove bene: Allen lo stende da dietro e regala una punizione dai 20 metri pericolosa. Yefet grazia il gallese e non lo ammonisce.

19' - ANCORA ROLAN!! Dribbling in mezzo al campo ma apertura non precisa.

18' - Partita veramente divertente per ora, a fiammate, ma continue e non rare. Gran gara di Rolan per ora.

15' - Pericolosissimo comunque il pressing dei francesi, ancora Rolan per poco non ferma un passaggio in area di Leiva, che riesce a fargli un tunnel più fortuito che cercato...

14' - IBE CHE NUMERO!!! Va via a due al limite dell'area, poi però se la alunga leggermente e vien fermato da Sané!

13' - KOLO TOURE SALVA SU UNA FOLLIA DI MIGNOLET!!! ROLAN PRESSA E IL RIMPALLO LO FAVORISCE, LA PALLA SI IMPENNA E ARRIVA AL LIMITE DOVE MIGNOLET PROVA A SPAZZARE DI TESTA, MA LA PASSA A CHANTOME: IL PALLONETTO COL SINISTRO E' MURATO DA UN MIRACOLOSO TOURE!!!

12' - Altro buon cross dalla destra per Benteke, ancora Carrasso in uscita fa sua la sfera con una bella presa.

11' - Prova il Bordeaux a uscire con la palla ma è in gran difficoltà, baricentro della squadra comunque molto alto, non si schiacciano le Girondins.

8' - ANCORA FIRMINO NON PERFETTO!! Lancio ancora per il suo taglio, stavolta di Leiva: primo controllo buono, non il secondo: la palla va verso Benteke ma Carrasso anticipa!

7' - Spinge Benteke su Contento a centro area, punizione per il Bordeaux che soffre dietro.

5' - STROZZA IL MANCINO FIRMINO!!!! LANCIO LUNGHISSIMO DI MIGNOLET, IN AREA IL BRASILIANO E' IN POSIZIONE REGOLARE E CALCIA SENZA CREDERCI TROPPO, MA ERA TUTTO BUONO!!! SFERA FACILISSIMA PREDA DI CARRASSO! OCCASIONE PER UN OTTIMO LIVERPOOL!

5' - Saivet ribatte con la faccia il cross di Moreno, è corner per i Reds!

3' - PERICOLOSO ROLAN!! Entra in area indisturbato, viene chiuso all'ultimo dalla difesa. Colpa anche sua che non calcia prima. Poco lucido l'uruguagio.

2' - Benteke va verso la porta ma strattona l'avversario per liberarsi, Yefet non transige e fischia, giustamente, il fallo in attacco.

1' - Attacca immediatamente il Liverpool da sinistra, pressing alto del Bordeaux.

21.06 - MA ORA SI COMINCIA A GIOCARE, FISCHIA YEFET!!! PRIMO PALLONE PER IL LIVERPOOL!!

21.03 - SQUADRE IN CAMPO! I giocatori del Bordeaux sostengono uno striscione che reca la scritta "Thank You" con la bandiera francese vicino a quella britannica. Bella atmosfera.

21.00 - Sciarpata collettiva DA BRIVIDO, anche gli ospiti cantano You'll never walk alone... Atmosfera stupenda!

20.55 - 10 minuti al fischio d'inizio, sale la tensione!

20.50 - Torniamo a dare un'occhiata alle formazioni iniziali: qualche sorpresa nel Liverpool con le esclusioni di Lallana e Can (Skrtel è leggermente febbricitante ma è comunque in panchina), mentre Sagnol ha deciso di non rischiare Maurice-Belay e ha inserito Jussie, in gol all'andata. Spazio un po' a sorpresa anche per Rolan.

20.40 - Nel pomeriggio è arrivato il 2-0 del Rubin Kazan sul Sion con le reti di Georgiev e Devic: i russi hanno superato il Bordeaux raggiungendo i cinque punti. Restano a 8 gli Svizzeri che dunque rimangono in bilico e non possono festeggiare la qualificazione.

20.30 - Il riscaldamento di Carrasso:

20.20 - LA FORMAZIONE UFFICIALE DEL BORDEAUX:



(4-3-3) Carrasso; Biyogo-Poko, Sané, Yamberé, Contento; Plasil, Chantome, Saivet; Jussie, Crivelli, Rolan. A DISPOSIZIONE: Prior, Poundje, Guilbert, Traoré, Diabaté, Maurice-Belay, Ounas. All. Sagnol

20.15 - Un'altra panoramica di Anfield.

20.10 - La sempre suggestiva location...

20.05 - Aspettando le scelte di Sagnol, vediamo Sertic, infortunato, che ha accompagnato i compagni:

20.00 - LA FORMAZIONE UFFICIALE DEL LIVERPOOL:



(4-2-3-1) Mignolet; Clyne, Toure, Lovren, Moreno; Lucas, Allen; Milner, Ibe, Firmino; Benteke. A DISPOSIZIONE: Bogdan, Lallana, Can, Origi, Skrtel, Brannagan, Randall. All. Klopp

19.30 - Ecco quanto successo al ritorno, col 3-0 dei Reds:

19.00 - il precedente del 2006 in terra francese:

18.30 - Queste invece le dichiarazioni di Willy Sagnol: “È un momento particolare per il club, per diverse ragioni. Sfruttando lo stato d’animo del Liverpool possiamo riuscire a fare cose interessanti, ma usciremo dal terrendo di gioco in ogni caso senza rimpianti. Klopp? Se ancora giocassi, vorrei avere un allenatore come lui”.

18.00 - Andiamo a dare un'occhiata anche alle parole di Jurgen Kloppp in conferenza stampa: “La cosa più importante è avere undici giocatori che possano lavorare insieme in campo, non avere quattro attaccanti in campo sperando di segnare un gol. Si tratta di creare occasioni da rete. La miglior notizia al momento è che Sturridge è sempre più vicino al rientro, può allenarsi sette o otto volte di fila col gruppo, e da quanto sono qui non è mai successo. Sagnol è uno dei migliori terzini destri che abbia mai visto, era di classe mondiale. Lo conosco più come giocatore che come allenatore”.

17.30 - Aggiornamenti live sulle formazioni: il Bordeaux sarà senza Pallois e Pablo, dunque giocherà Yamberé in difesa a fianco di capitan Sané. Probabile spazio per Rolan, con Saivet sulla linea dei centrocampisti con Plasil e Chantome. Per il Liverpool invece ancora dubbio Skrtel: dovesse dare forfait, pronto Kolo Touré.

17.00 - Facciamo un passo indietro, al 17 settembre 2015, quando si giocò alla prima giornata Bordeaux - Liverpool, terminata 1-1 per effetto dei gol di Lallana e Jussie. Sulla panchina del Liverpool c'era ancora Brendan Rodgers, ma entrambe le squadre in questi mesi hanno subito tanti cambiamenti, tecnici e tattici. Ecco gli highlights di quella sfida.

Buonasera a tutti e benvenuti in Europa League da Giorgio Dusi e tutta la redazione di Vavel Italia! Si gioca per la fase a gironi dell'edizione 2015/16, e siamo nel gruppo B, quello nel quale è presente il Liverpool, che stasera si gioca una buona fetta di qualificazione nella sfida casalinga con il Bordeaux.

La situazione nel girone è a dir poco sorprendente, perchè in testa c'è incredibilmente il Sion, capace di pareggiare ad Anfield e vincere in terra francese. Se oggi i Reds dovessero vincere e gli svizzeri fare risultato col Rubin in trasferta (difficile ma non impossibile) la qualificazione sarebbe chiusa e lo scontro diretto all'ultima giornata servirebbe solo per decretare primi e secondi in classifica.

Fino ad ora il cammino del Liverpool non è stato esattamente quello voluto e desiderato dalla dirigenza, perchè sono arrivati tre pareggi filati prima che Ibe regalasse la prima vittoria, sul campo del Rubin Kazan. Pesano soprattutto i due 1-1 interni con i russi e con il Sions, mentre il pareggio di Bordeaux dell'andata poteva essere abbastanza messo in conto.

Se i Reds sono ancora imbattuti, il contrario è per il Bordeaux, che non è ancora incredibilmente riuscito a vincere una partita, perdendo contro il Sion in casa e pareggiando nelle altre due trasferte in Svizzera e Russia. Stasera certamente il compito è difficilissimo per i ragazzi di Sagnol, ma se vogliono una chance per raggiungere gli ottavi devono portare a casa i tre punti per forza, oppure pareggiare segnando due gol di modo da avere gli scontri diretti a favore.

La realtà però fa pensare che sia quasi impossibile che questo Liverpool, visto lo stato di forma che attraversa, non possa essere limitato a un punto in due partite contro due avversari per giunta inferiori. Dall'arrivo di Klopp in panchina il blancio è di 4 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, ma i tre pareggi sono stati nelle prime tre gare, e nelle vittorie van conteggiate quelle sui campi di Chelsea e Manchester City. Non proprio robetta.

L'impressione è che finalmente il Liverpool sia la squadra di Klopp. Il tecnico sta riuscendo a trasmettere le proprie idee ai giocatori, sulle vittorie c'è deciso il suo imprinting, ma anche quello di Philippe Coutinho, rigenerato dopo un inizio di stagione complicato e riportato sui livelli dello scorso anno, con più responsabilità in fase di impostazione.

La stellina brasiliana non sarà però della partita stasera per un problema al bicipite femorale. Insieme a lui tra i Reds fuori anche Gomez, Henderson, Ings, Randall, Rossiter e Sakho. Sarà dunque Firmino a giocare da trequartista con Ibe e Lallana ai suoi lati, dietro alla punta Benteke. Can e Leiva faranno legna in mezzo al campo, mentre la difesa davanti a Mignolet dovrebbe esser composta da Clyne, Skrtel, Lovren e Moreno.

Anche gli ospiti hanno assenze pesanti, quella di Khazri (squalificato) in particolare, ma mancherà anche Sertic, mentre sono in dubbio Maurice-Belay e Ounas. Dovrebbe essere 4-3-3 con Carrasso in porta, difesa a quattro con Biyogo-Poko terzino destro adattato, Sané-Pallois coppia centrale e Contento a sinistra. Plasil, Yamberé e Chantome dovrebbero comporre la cerniera di centrocampo, con Saivet nei tre davanti con Crivelli e uno tra Maurice-Belay e Touré.

I francesi non stanno giocando di certo la loro miglior stagione ma cavalcano un buon momento di forma, nel mese di Novembre è arrivata una vittoria per 3-1 sul Monaco e due pareggi fuori casa. Sicuramente un passo avanti rispetto all'ottobre nero chiuso con una vittoria, due pareggi e tre sconfitte all'attivo.

La classifica certamente dice male alla squadra di Sagnol, che si trova nella parte destra a quota 18 punti in 14 gare, ma solamente a 7 punti dal Lione secondo, mentre il PSG fa il suo campionato a sé e punta a vincere il titolo ad Aprile, guardando tutti dall'alto in basso. Un piazzamento in zona Europa è insomma alla portata delle Girondins.

Quello di questa edizione di Europa League sarà il secondo incrocio europeo nella storia delle due compagini, che si sono già trovate di fronte nell'edizione 2006/07 di Champions League, quando il Liverpool perse in finale col Milan. Quell'anno furono due vittorie inglesi: Crouch firmò il successo in Francia, mentre ad Anfield ci pensarono Luis Garcia e Gerrard a chiudere la pratica sul 3-0.

A fianco del Liverpool c'è anche la tradizione, che in casa con squadre francesi lo vede nettamente avanti: 10 vittorie, un pareggio e due sole sconfitte. Lo stesso non si può certo dire del Bordeaux che solo una volta ha vinto contro una squadra inglese, e in 10 incontri (andata di quest'anno esclusa) ha perso 7 volte.