Liga 2015/2016: vincono Villarreal, Real Sociedad e Sporting, solo un pari per l'Athletic

Dopo gli anticipi di sabato, con le vittorie di Real Madrid e Atletico e il pareggio a sorpresa del Barcellona contro il Valencia, risultato che ha riaperto il campionato, le gare della domenica hanno evidenziato ulteriori nuovi scenari.

Nel lunch match di mezzogiorno, la Real Sociedad batte la vera sorpresa di questa Liga, l’Eibar: 2-1 il risultato finale, con doppietta di Agirretxe a sfatare il momentaneo svantaggio. La Real vince dunque il derby basco rilanciando le proprie ambizioni in campionato, mentre l’Eibar perde il passo dopo l’ottimo inizio di stagione, accumulando un solo punto nelle ultime tre sfide.

Nella gara delle 16, Villarreal-Rayo Vallecano, altra rimonta, altra doppietta. È il Rayo a passare in vantaggio grazie alla rete di Jozebed, salvo poi capitolare sotto i colpi della rimonta amarilla: doppietta di Bakambu, con il secondo gol siglato a 4 minuti dalla fine, per il definitivo 2-1 del sottomarino che supera il Valencia e si porta al quinto posto in classifica, con l'Europa sempre più vicina.

Vittoria importante anche quella dello Sporting Gijon grazie ad una tripletta di Sanabria, giocatore di proprietà della Roma. Dopo tre sconfitte consecutive, il Gijon raggiunge quota 15 in classifica, relegando il Las Palmas sempre più fanalino di coda. Per il giocatore paraguiano, in prestito fino a fine stagione, sono 5 le reti siglate in 9 presenze. Chiaro segnale di speranza per i tifosi giallorossi.

Finisce con uno scialbo 0-0 invece il match delle 20.30 tra l'Athletic Bilbao e il Malaga. I baschi giocano in dieci per più di un'ora a causa del rosso sanzionato a San Josè. Fallito dunque l'aggancio al quinto posto per il Bilbao, mentre il Malaga ottiene un punto rincuorante per il suo percorso in campionato.

Questa sera, alle 20.30, l'Espanyol affronterà il Levante per il match che chiuderà la quattordicesima giornata.