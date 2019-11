Risultato Newcastle United - Manchester United, Premier League 2015/16: 3-3 pirotecnico

22.45 - I gol li trovate leggermente in basso, gli ultimi 3, per i primi 3 ancora più sotto. Oserei dire che con questo 3-3 pirotecnico (ci aspettavamo uno 0-0, tra i due maestri di questo risultato) ci siamo divertiti tutti, poca tecnica ma intensità eccezionale. Da Gianluigi Sottile e da tutta la Redazione di VAVEL Italia, é tutto, alla prossima live!

22.40 - Primo tempo bello, secondo tempo straordinario: la partita é stata bella e alla fine il segno x accontenta tutti e nessuno. Manchester United che reclama un'occasione clamorosa per Lingard. Il Newcastle ne ha bruciate parecchie. In arrivo tutti i gol!









22.38 - FINISCE QUI! 3-3 A ST. JAMES PARK!

90' + 3' - Chance Newcastle... persa.

90' + 2' - Fallo di Smalling. Con Mitrovic hanno giocato a Rugby, di calcio c'é stato veramente poco. Contatto in area Darmian-Toney senza conseguenze.

90'+1' - Stento a crederci. Depay perde un pallone banale, tira un pò così come viene Dummett, devìa Smalling che oggi non ne ha azzeccata una, e gol, che é quello che conta.

90' - DUMMETT! 3-3!

90' - Rooney anticipato, rimpallo e rimessa dal fondo. Recupero in arrivo.

89' - Gestisce lo United; oramai abbiamo già l'uomo del match, Wayne Rooney. Dispiace per Wijnaldum che é un giocatore straordinario, anzi di più...

85' - Fuori Tiotè per Toney.

83' - Non si rialza più il Newcastle. Sembra finita la storia con McClaren. Chance per Fellaini sull'ennesima iniziativa di Depay, Elliot tiene in partita i suoi. E' entrato Gouffran per Colback.

81' - Depay ha fatto una gran cosa passando due uomini, poi si é superato sul rimpallo seguente Wayne Rooney. Atleticamente non é al top, ma degli ultimi 5 gol fra tutte le competizioni ne ha fatti 4 e all'altro ha messo l'assist...2-3

78' - ROONEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEY!

76' - Gran talento di Martial, ma oggi ha avuto quasi paura. Non si é mai spinto oltre quel doppio passo sempre uguale.

74' - Mata per Herrera. Gran sacrificio per lo spagnolo uscente.

73' - Destro di Ayoze Perez che oggi non ne ha presa una: centrale in bocca a De Gea.

72' - Spinge il team Magpie. C'é un contropiedista alla Depay in campo, e attenti a scoprirsi...

70' - SOLO NEWCASTLE IN CAMPO! ALTRA CHANCE, 3 TIRI MURATI!

68' - WIJNALDUM GOL! No, no! Tutto fermo, fuorigioco. In piena confusione lo United, continui errori.

67' - E non é finita eh. 23 minuti, ed é una furia a St. James Park.

66' - GOOOOOOOL MITROVIC! RIMONTA COMPLETATA!

65' - TRATTENUTA SMALLING SU MITROVIC, RIGORE! GIALLO E RIGORE NETTISSIMO PER I MAGPIES!

64' - Depay in, out Lingard che ancora Van Gaal sgrida per l'errore precedente. Smorfia di dolore.

63' - Rooney approfitta della serata no di Mbemba e si lancia, si immola Coloccini sull'errore dell'inglese che si accentra troppo. Mischia in area Devil subito dopo, senza conseguenze.

59' - Tiotè sbaglia, tecnicamente é un vaso di terracotta in mezzo a vasi di ferro. Fallo di Rooney.

58' - Boato di St. James Park: pallone regalato da Young in corner.

57' - Per farvi capire cosa ha sbagliato Lingard, cito Di Canio, commentatore Sky: "Là tu non devi pensare, devi prendere la porta. E ha tirato alto.".

56' - LINGARD! COSA HA SBAGLIATO! HERRERA A MEMORIA DALL'INGLESE, CORPO INDIETRO E PALLA ALTISSIMA DA SOLO!

55' - Perez anticipa Young, ma lo United rallenta lo stesso il ritmo. Cercano di addormentare la partita i Devils, giustamente.

53' - CHE CHANCE PER SISSOKO! UN PO' DEFILATO TIRA DI POTENZA E PALLA IN CORNER! Una fuga eccezionale!

50' - Tanti errori tecnici, fase di confusione e sta attaccando la squadra rossa. Herrera mi fa riflettere, cade sempre con una gamba sotto all'altra, rischia di farsi male e tanto, pure.

48' - Lotta il Newcastle. E se lotta. Ma anche lo United ci sa fare.

46' - SI RICOMINCIA!

21.40 - Menomale che erano i maestri degli 0-0 noiosi questi. Eppure ci siamo divertiti tutto sommato, 3 gol con poco spettacolo generale. La volete una curiosità? L'avete vista la recente esultanza di Paul Pogba, la cosiddetta dab dance? Beh, Lingard ha esultato alla stessa maniera. Pogba viene dal vivaio United, quindi credo proprio che le cose siano legate.

21.40 - Rivediamoli sti gol, che mica sono brutti.





21.35 - Meritato vantaggio United 1-2 a St. James Park. Un'occasione grande fallita per parte, 3 gol ma partita fino agli ultimi 10' abbastanza noiosa, sfruttando un'ingenuità di Mbemba clamorosa, che però ha concluso meglio di come ha iniziato. Rooney 14 mesi dopo a segno in due partite di Premier consecutive, finalmente Wayne.

45' + 2' - Finisce la prima frazione.

45' + 1' - Ripartenza pericolosa del Manchester, ma Martial si perde strada facendo.

45' - Gestisce adesso il Newcastle, quasi contento di questo risultato. Beh, visto come si era messa... 2 minuti di recupero.

43' - Azione un pò regalata dalla difesa Devil. Sponda di Mitrovic, tiro all'angolino. Perde una bella palla adesso Mitrovic...

42' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! WIJNALDUM! 1-2!

41' - COLOCCINI! QUASI INCROCIO! Mamma mia, da fuori spettacolare tiro verso l'alto ma larga di pochissimo.

39' - Ma Rooney che ha messo. Tutta da vedere, poi tiro in mezzo alle gambe di Elliot del giovane.

38' GOOOOOOOOOOOOOL! LINGARD! 0-2!

37' - Darmian da fermo da fuori, cerca un tiro. Altissimo.

36' - Pressa di cuore la squadra Magpie. Ammonito Tiotè, la cosa migliore della sua partita. E ho detto tutto.

35' - Dubbio contatto tra Lingard e Janmaat nell'area Devil. Poteva starci il rigore per il Newcastle.

34' - Spingono i Magpies.

32' - Giocata di Wijnaldum e Herrera fa fallo. Giallo.

30' - DE GEA! STRAORDINARIO! Scambio Wijnaldum-Perez con l'olandese solo davanti allo spagnolo che salva. Si accende il match!

29' - ROONEY! CHE CHANCE! Verticalizzazione di Lingard, Coloccini tiene in gioco l'inglese che poteva tirare in tutte le maniere ed Elliott non esce nemmeno benissimo, ma palla fuori.

27' - Fellaini tira e succede di tutto, mischione rugbistico e alla fine viene ammonito il belga. Esagerata, il fallo non esisteva, anzi l'aveva presa di nuovo Sissoko di mano.

25' - Iniziativa di Lingard, poi Herrera, Martial, cross e palla in corner.

23' - Sale il pressing del Newcastle ma a palleggiare in maniera completamente inutile lo United se la cava.

21' - Terzo fallo del match di Fellaini, che é parecchio macchinoso. E non é ammonito, giuro.

19' - Cerca i lampi di classe il Manchester. Palla a Rooney, a Martial o a chi per loro e fanno tutto loro. Non sarebbe nemmeno malissimo, ma siamo italiani, ne pretendiamo di più di tattica.

18' - Mbemba perde un pallone facile, non é proprio giornata. Ma per niente.

16' - Riviviamo lo 0-1 di Rooney. Niente da segnalare, abbastanza boring.

13' - Rischia Colback di perdere un pallone in area. E quanto ha rischiato...

12' - Per la prima volta United in attacco, ingenuità di Mbemba gravissima. Dummett chiude bene su Martial.

10' - GOOOOOOOOOOOOL! WAYNE ROONEY! FREDDISSIMO, 1-0!

10' - Mbemba fa fallo di mano netto cercando di fare muro su Fellaini. Rigore regalato. Rooney...

9'- RIGORE UNITED! FALLO DI MANO DI MBEMBA!

8' - Noia. Mi sa che andremo avanti così a lungo. Pérez ha rischiato di farsi male da solo col pallone, ma non sembra grave. Primo corner per lo United.

6' - Curiosità: ci sono due ex PSV Eindhoven in questa partita: Depay da un lato (panchina), Wijnaldum dall'altra. A dispetto del prezzo e delle posizioni in classifica, sta rendendo meglio il secondo. E anche di molto.

4' - Possesso palla sterile del Newcastle, niente da segnalare. Buon atteggiamento.

2' - Primo corner raccattato da Sissoko.

1' - Lo United attacca da sinistra a destra dei teleschermi in divisa di casa classica, stessa cosa per i Magpies a livello di divisa con attacco ovviamente invertito.

20.46 - SI COMINCIA! AL NEWCASTLE IL PRIMO PALLONE!

20.44 - Minuto di silenzio per Pavel Srnic, deceduto in settimana a 47 anni, ex portiere di Newcastle e Brescia in Serie A. Emozionante.

20.43 - IN CAMPO! TUTTO PRONTO!

20.42 - SQUADRE NEL TUNNEL! STA PER COMINCIARE IL MATCH A ST. JAMES PARK!

20.40 - Presentato Shelvey fra gli applausi. Acquisto azzeccato, conosce il calcio britannico, strappato a una diretta concorrente come lo Swansea in una zona dove serve rinforzarsi, con lui e Saivet.

20.35 - Van Gaal spiega i cambi: "Mata ha giocato tutte le partite della stagione meno una. Mi piace la velocità sulle ali, quindi ho scelto Lingard. Cerchiamo anche la prestazione ma non solo. Il quarto posto é il nostro obiettivo minimo."

20.25 - Pardon, errore mio in precedenza: Saivet é stato già presentato a St. James Park. Verrà fatto conoscere Shelvey, preso dallo Swansea. 27 milioni per due giocatori a Gennaio, mica male.

20.20 - Grosse novità di formazione nello United: recuperato Young che panchina Jackson sulla sinistra; Fellaini a centrocampo al posto di Carrick; nè Depay nè Mata sulla sinistra: gioca Lingard. Ragazzino in campo, quindi.

20.10 - Poco meno di 40 minuti all'inizio. A 10 minuti dall'inizio verrà presentato Saivet. Per lui già tutto fatto: contratto quinquennale per la salvezza. Ve lo racconteremo ovviamente.

18.30 - Mancano due ore e un quarto al fischio d'inizio del match. Poche novità di formazione, al Newcastle Coloccini,Thauvin e Mbabu sono sempre a rischio per infortuni recenti. Ma ci sono buonissimi propositi per i primi due, il terzo partirà dalla panchina al 70-75 %. Lo United sempre col favore del pronostico (Una sconfitta negli ultimi 12 anni a St.James Park) e finalmente un'aria un pò più respirabile. Il grande dubbio é quello della continuità seguito dal cruccio del gol.

Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti da St. James Park in Newcastle, dove vi racconteremo le emozioni di uno dei primi tre match del turno infrasettimanale di Premier League: Newcastle-Manchester United è uno dei classici piú in crisi del campionato ma resta un match particolare, dal sapore speciale, tra due squadre non messe bene ma che si daranno battaglia per raggiungere i loro obiettivi: salvezza o Champions League che siano.

Per i padroni di casa 4 sconfitte consecutive (dopo le tre in campionato anche quella in FA Cup contro il Watford) e non vede più la luce ed è pure in zona retrocessione con appena 17 punti: situazione drammatica. Inoltre i favori del pronostico non sono proprio loro: oltre a questo momento, lo United é la squadra che ha inflitto più sconfitte ai Magpies, ben 25, e vorrà ancora continuare con questo trend.

Inoltre il Newcastle ha perso le ultime 3 sempre per 1-0: un dato importante anche per lo United, vulnerabile in difesa che potrebbe giocare con più sicurezza, senza sottovalutare comunque il fattore campo. La classifica abbiamo già detto vede poco più della metà dei punti dei Devils, e in conferenza stampa McClaren é stato chiaro: "Stiamo solo aspettando i risultati reali del lavoro. Giocare bene se non vinci serve solo a riempire i giornali". Quindi si cerca concretezza, che spetta a Mitrovic, unica prima punta con Ayoze Perez a supporto.

Lo United dalla sua sta riprendendo punti ma non tantissimo gioco: viene da due vittorie consecutive col timbro di Wayne Rooney, che ha siglato in campionato e in FA Cup i gol vittoria in zona Cesarini. Ed é proprio Rooney il più atteso: ai Magpies ha segnato 12 gol in carriera (ma la vittima preferita é l'Aston Villa, con 13 reti fatte) ma non segna due gol consecutivi da Novembre 2014. Altro dato per i Red Devils: viene da due trasferte perse la squadra di Van Gaal, non fa tre dal Gennaio 1996. Ne é passato di tempo, insomma.

A proposito di Van Gaal, in conferenza ha detto che "Se i tifosi non credono che segneremo, fanno bene a lasciare lo stadio. Magari avranno altre ragioni ma evitare il traffico gli fa bene. Abbiamo fatto due buone vittorie e stiamo uscendo dalla crisi": ci crede, insomma, l'olandese. A inseguire la Champions? Il fourth place non é così lontano e con la continuità giusta i Devils possono ottenerlo.

Non esattamente una sfida fra le due squadre più in forma: sarà intensità alla ricerca di punti o le squadre continueranno a produrre poco?

Capitolo probabili formazioni: per i Magpies tantissimi problemi di infermeria: out Krul, Haidara, Cissé, Obertan, Taylor e Williamson. Insicuri anche Anita, Colback, Coloccini e Aarons. Insomma formazione praticamente obbligata: Elliot fra i pali; Janmaat, Mbemba, Coloccini (ballottaggio con Lascelles), Dummett; Sissoko, Tiotè, Thauvin, Wijnaldum; Perez; Mitrovic a formare il 4-4-1-1 di McClaren.

Risponde Van Gaal anche lui martoriato da problemi fisici ai suoi (fuori Schweinsteiger, Young e Jones) e quindi 4-2-3-1 formato da De Gea; Darmian, Smalling, Blind, Borthwick-Jackson (oppure McNair, verrà lanciato un giovane comunque); Schneiderlin, Carrick; Martial, Herrera, Mata; Rooney punta, Depay fuori per scelta tecnica (momento non esaltante dopo aver fatto rischiare l'esonero al suo connazionale, regalo allo Stoke, ndr).

I precedenti vi direbbero assolutamente Red Devils, col Newcastle che in casa non fa gol allo United dal 2012 (ma in generale l'attacco non è in un gran momento). All'andata ad Old Trafford 0-0, uno dei risultati più frequenti dei Devils, specie contro gli avversari che si chiudono. Rischiano gli allenatori: McClaren perdendo ancora firmerebbe una pseudo-condanna a morte e Van Gaal nonostante le ultime due vittorie continua a non convincere e le critiche su di lui sono spesso feroci, specie in Inghilterra, dove il suo sistema di gioco non convince.