Manchester City Vs Leicester in Premier League 2015/2016 (1-3): Trionfo Leicester grazie a Huth e Mahrez

Per Manchester City - Leicester è tutto. A nome di Alessandro Cicchitti, Vavel Italia Vi ringrazia per aver passato in nostra compagnia questo pomeriggio di grande calcio e Vi rimanda ai prossimi appuntamenti, con la Premier League, live, qui su Vavel Italia.

15.53 - Per il Leicester è un pomeriggio da incorniciare: intensità, cattivaria, attenzione e qualità. Una squadra incredibile che non finisce mai di stupire. Ora, con questo successo, i ragazzi di Ranieri consolidano il primato staccando il City di 6 punti, in attesa di conoscere i risultati di Arsenal e Tottenham.

15.51 - E' una sconfitta pesante per il Manhcester City che resta fermo a quota 47. Per i Citizens è stato un pomeriggio da dimenticare: errori difensivi e poca incisività in attacco hanno reso la vita più facile al Leicester che ha sofferto solo nella seconda parte del primo tempo e nei minuti finali di partita.

15.49 - Eccolo, il gol del pomeriggio! Mahrez recupera palla, mette a sedere Demichelis e fredda Hart. Capolavoro dell'algerino che sale a quota 15 gol in Premier League.

15.43 - La pioggia di Manchester sorride al Leicester che dimostra una volta di più il suo enorme valore. 1-3 autoritario sul campo di una diretta concorrente al titolo. City piegato soprattutto a causa di un reparto difensivo in grave difficoltà su Vardy, Mahrez e sul bomber di giornata Huth.

94' - NON C'E' PIU' TEMPO! VINCE, ANZI STRAVINCE IL LEICESTER CHE SI IMPONE CON AUTORITA' INCREDIBILE AD ETIHAD STADIUM. MANCHESTER CITY PIEGATO 1-3 PER MERITO DELLE RETI DI HUTH (2) E MAHREZ. TARDIVA LA REAZIONE DEI CITIZENS CON AGUERO.

93' - Zabaleta! Ancora City vicino al gol del 2-3. Palla allontanata in corner.

92' - Occasione per Sterling che non è riuscito ad arrivare in tempo sul cross avolgente di Zabaleta. Palla sul fondo.

92' - Il Manchester City ci prova, ma il tempo stringe.

90' - 4 di recupero.

88' - Aguero! Seconda opportunità nel gior di un minuto per El Kun che stavolta ha sciupato. L'argentino non è riuscito ad aggirare Schmeichel che ha coperto bene la porta, costringendo all'errore El Kun.

87' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL FAVOLOSO AGUERO! GRANDISSIMA RETE DEL KUN CHE HA SVETTATO ALTISSIMO E INSACCATO ALLE SPALLE DI UN IMMOBILE SCHMEICHEL. 1-3. FORSE C'E' ANCORA SPERANZA DALLE PARTI DI MANCHESTER.

85' - Secondo cambio nel Leicester: dentro Dyer per un Albrighton da applausi. Partita fantastica per il numero 11 di Ranieri.

83' - Più con l'orgoglio che con la ragione, il City prova ad entrare nell'area di rigore avversaria. Morgan e Huth però sono in giornata di grazia.

81' - Bellissima combinazione tra Albrighton e Vardy che ha cercato il primo palo, trovando solo l'esterno della rete.

78' - Doppio cambio, uno per parte: nel City entra il giovane Celina per Silva. Nel Leicester entra Gray per Mahrez, migliore in campo.

76' - Azione fantastica del City, la prima della partita, che ha portato al tiro Aguero, bloccato dal corpo di Morgan.

73' - Ammonito Fernando.

72' - Leicester fantastico: intervento in scivolata di Huth su Aguero che fa ripartire l'azione delle Foxes velocissimi nel catapultarsi dall'altra parte del campo. Corner.

70' - Anche ammonito Zabaleta.

69' - Okakazi lascia sul posto Zabaleta costretto al fallo dal limite dell'area.

68' - Leicester ad un passo dal 4-0. Lancio illuminante di Drinkwater verso Vardy che nonostante fosse disturbato da Otamendi è riuscito a resistere e calciare. Grande intervento di Hart che evita il poker.

65' - Assist delizioso di Albrighton per Okazaki che in corsa non riesce ad arrivare sul pallone. Difesa del City ancora in difficoltà.

64' - Continua a controllare il campo il Leicester che in questo secondo tempo sta interpretando la partita al meglio. Manchester City nel pallone più totale.

60' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL INCREDIBILE! ROBERT HUTH! 3-0 LEICESTER, 3-0 LEICESTER. ETIHAD AMMUTOLITO. GOL BELLISSIMO DEL CENTRALE DI DIFESA CHE SALE ALTISSIMO SU DEMICHELIS CHE INSCACCA CON UN ARCOBALENO CHE SI SPEGNE SUL PALO LUNGO. DOPPIETTA E 3-0. LEICESTER PADRONE.

59' - Brutto fallo, in ritardo di Zabaleta. Punizione interessante per il Leicester che ora fa salire tutti i saltatori.

57' - Sterling prova a suonare la carica: tiro mancino dell'inglese nato in Giamaica che passa non lontano dal primo palo.

56' - Fase molto confusa ora. Il City sta cercando di riversarsi nella metà campo avversaria, ma il Leicester si inserisce su ogni linea di passaggio proprio come accaduto nel caso del raddoppio di Mahrez.

52' - Pellegrini tenta il tutto per tutto: doppio cambio in casa City con gli inserimenti di Fernando e Ihenacho per gli insufficienti Touré e Delph.

51' - Il Leicester non si ferma: cavalcata di Albrighton che alza la testa, e mette dentro per Okazaki che non colpisce bene perdonando Hart.

48' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL CHE GOL! MAHREZ! MAHREZ! MAHREZ! RADDOPPIO DEL LEICESTER. GIOCATA D'AUTORE DELL'ALGERINO CHE FA IMPAZZIRE DI GIOIA I TIFOSI DEL LEICESTER APPOSTATI PROPRIO LI VICINO. 2-0 LEICESTER.

47' - Primo affondo della ripresa tentato da Albrighton che però èstato chiuso dall'intervento di Otamendi.

46' - Ammonito Simpson.

46' - SI RICOMINCIA! IL CITY MUOVE IL PALLONE, SI PARE CON IL SECONDO TEMPO DI MANCHESTER CITY - LEICESTER.

14.49 - Squadre in campo.

14.47 - Le squadre stanno rientrando in campo per il secondo tempo. Non dovrebbero esserci cambi all'intervallo.

14.43 - la gioia di Huth, abbracciato da Okazaki dopo il gol del vantaggio.

14.42 - Eccolo il gol del vantaggio del Leicester: scucchiaiata di Mahrez per Huth che sovrasta Demichelis e insacca l'1-0.

14.38 - Grande partenza da parte del Leicester che è scattato dai blocchi in modo feroce. Il vantaggio di Huth ha portato ancor più fiducia agli uomini di Ranieri che però, nella seconda parte di tempo si sono fatti investire dalla valanga Citizens che ha avvicinato il gol del pareggio in più occasioni.

48' - Finisce qui il primo tempo: 1-0 in favore del Leicester City che ha concretizzato al meglio l'unica grande occasione del primo tempo.

46' - Intanto saranno 3 i minuti di recupero. Già è andato via il primo.

46' - Attacco totale del City, vicino al pareggio in due circostanze: prima Aguero, poi Kolarov c'hanno provato ma senza molta fortuna.

45' - Ancora City con Silva che ha messo all'indietro per Kolarov la cui conclusione è stata deviata oltre la traversa.

44' - Si rialza il brasiliano che sembra in grado di proseguire. Intanto continua a piovere in modo importante su Manchester.

43' - Gioco fermo. Fernandinho a terra.

42' - Reclama il City per un intervento scomposto di Albrighton su Fernandinho. Per Taylor c'è semplice rimessa dal fondo.

41' - Ottimo giropalla da parte degli uomini di Pellegrini che guadagnano un nuovo giro alla bandierina.

37' - Anche ammonito nella circostanza Morgan.

36' - Punizione Manchester City. Fallo di Morgan sul Kun.

35' - Dopo 10 minuti di buio torna ad affacciarsi in avanti il Leicester: conclusione senza angolo da parte di Albrighton che trova la parata di Hart.

34' - Il City sta tentando il tutto per tutto: difesa altissima, per non far partire il Leicester. Centrocampisti a ridosso della linea d'attacco con Yaya Touré a fare da raccordo tra i reparti. Il Leicester si difende e nulla più.

32' - Ora il Leicester soffre. Tiro in diagonale di Aguero, bloccato da Schmeichel. Leicester che però non riesce a far salire la squadra.

29' - Attacco insistito del City che ha concluso l'azione con il cross sbagliato di Yaya Touré ancora poco in partita in questo pomeriggio.

28' - Huth ancora decisivo: stavolta nella sua area di rigore ha anticipato di testa l'intervento di Aguero che era già appostato alle sue spalle. Ora il City spinge forte.

25' - C'ha provato Kolarov, ma la palla è stata allungata in corner.

23' - Fallo su Zabaleta proprio al limite dell'area di rigore. Sfera vicinissima alla linea di ingresso in area.

22' - Azione pazzesca del Leicester che ha fatto vedere le qualità dei suoi trascinatori: lancio di quaranta metri di Mahrez per Vardy che si è mangiato in velocità Demichelis e ha messo nel mezzo dove Okazaki è arrivato con una frazione di secondo in ritardo.

17' - Gran recupero a centrocampo da parte di Drinkwater su Sterling che era partito in campo aperto. Davvero un buon intervento da parte del centrocampista di Ranieri.

15' - Si sveglia il City: Giocata da urlo di David Silva che dopo aver ricevuto da Kolarov ha danzato sul pallone, saltato due uomini e calciato. Palla deviata in corner. Boato del City of Manchester!

14' - Prima discesa da parte di Kolarov che mette dentro un cross basso intercettato in corner.

13' - Ancora Vardy pericoloso in area di rigore. L'attaccante inglese è stato bloccato da tre uomini proprio nel momento in cui stava caricando il destro. Il City sbanda dietro.

12' - Conduzione del pallone incredibile da parte di Mahrez che ha messo in piedi un contropiede tremento sul quale è dovuto interventire ancora Hart per fermare il solito Vardy che era partito in profondità. Leicester di gran livello in questo avvio.

10' - Ruggito City: azione di sfondamento prepotente da parte di Zabaleta che arriva fin dentro l'area di rigore prima di essere fermato da Kanté in corner.

8' - Grandissima occasione per il Leicester: la difesa di Pellegrini si fa trovare ancora in difficoltà, stavolta su Vardy, fermato dall'uscita disperata di Hart. Sul pallone vagante, poi non è riuscito ad intervenire Okazaki, fermato da Demichelis.

6' - Prova subito la reazione il City: imbucata di Silva a tagliare la difesa Foxes che si perde Sterling, fermato perà dall'uscita perfetta di Schmeichel.

3' - RRREEEEEEEEEEEEEETEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE LEICESTER IN VANTAGGIO! INCREDIBILE COLPO DI SCENA AD ETIHAD. HA SEGNATO HUTH SUGLI SVILUPPI DI UN CALCIO DI PUNIZIONE GUADAGNATO E BATTUTO DA MAHREZ. SCHEMA PERFETTO VERSO IL CENTRALE CHE HA SOVRASTATO FISICAMENTE IL PROPRIO AVVERSARIO ED HA INSCACCATO IN RETE IL GOL DEL VANTAGGIO.

2' - Grande partenza del Leicester, molto più reattivo rispetto agli avversari. Prima fuga di Mahrez che ha messo subito in difficoltà Kolarov, costretto al fallo. Supito punizione per le Foxes.

1' - SI COMINCIA!!! KICK OFF A MANCHESTER. E' INIZIATA CITY - LEICESTER.

13.45 - Tutto pronto.

13.44 - Tutto pronto. Il direttore di gara controlla che sia tutto in ordine, poi sarà il campo a parlare ed emettere il suo verdetto.

13.42 - Le squadre sono in campo! Grande atmosfera ad Etihad. E' tutto esaurito per questo match che può segnare in modo importante il destino di un'intera stagione.

13.39 - La risposta di Ranieri: "Abbiamo un grandissimo rispetto del Manchester City. Sappiamo che sono una squadra fatta di grandi campioni, ma noi proveremo a vincere".

13.38 - Qualche minuto fa, hanno parlato anche i due allenatori. Ecco le parole di Pellegrini: "Il Leicester ha molte armi per metterci in difficoltà. Hanno un grande reparto difensivo, per questo sarà complicato fargli male".

13.35 - Squadre di nuovo negli spogliatoi. Mancano appena 10 minuti al kick off di Manchester City - Leicester.

13.27 - Intanto, le squadre sono in campo per il riscaldamento.

13.26 - Nonostante la pioggia e il freddo, ci sono molti tifosi all'esterno dello stadio. Tra questi spicca di certo questo supporters dei citizens.

13.22 - Dal 2-0 dello scorso anno sul Leicester molte cose sono cambiate, una su tutte la posizone degli ospiti che dopo la sconfitta del City of Manchester si trovavano in fondo alla classifica. Oggi, 11 mesi dopo, le Foxes guardano tutti dall'alto verso il basso.

13.20 - Facciamo un salto nel cuore dell'Etihad Stadium con l'account ufficiale del Manchester City che ci ricorda in modo originale come finì l'ultima volta a Manchester.

13.15 - Formazione tipo per le Foxes di Claudio Ranieri che tiene fede a quelle che erano le previsioni della vigilia. Difesa titolare con il muro centrale composto da Huth e Morgan davanti a Schmeichel che sente aria di derby. A centrocampo c'è Mahrez largo sulla fascia destra, mentre accanto a Vardy in attacco viene preferito Okazaki a Ulloa.

LEICESTER: (4-4-2): Schmeichel; Simpson, Morgan, Huth, Fuchs; Mahrez, Kanté, Drinkwater, Albrighton; Okazaki, Vardy.

13.10 - Ed ora è il momento del Leicester:

13.09 - Ci sono diverse novità nell'undici scelto da Manuel Pellegrini che rilancia Demichelis e Zabaleta in difesa. A centrocampo, qualche dubbio sulla posizione di Yaya Touré che a detta della grafica giocherà trequartista con Delph nel ruolo di centrocampista centrale. Solo panchina per Jesus Navas e Fernando, mentre in avanti c'è Aguero come unica punta.

MANCHESTER CITY: (4-2-3-1): Hart; Zabaleta, Otamendi, Demichelis, Kolarov; Toure, Fernandinho; Silva, Delph, Sterling,; Aguero.

13.05 - Partiamo dai padroni di casa del Manchester City:

13.05 - Ed ora passiamo alla lettura delle formazioni ufficiali.

13.03 - Lotta serrata anche per la classifica marcatori. Vardy, con la doppietta al Liverpool ha ripreso a volare, ma da dietro arriva Sergio Aguero, appena premiato miglior giocatore di gennaio con 6 gol in cinque match. Una sfida serrata tra i due bomber che oggi si incroceranno in campo.

13.00 - Quello dell'Etihad Stadium si presenta come un match da titolo. Il Leicester è ancora in vetta, ma il City, è proprio lì dietro di appena 3 punti. Un successo oggi vorrebbe dire aggancio in vetta alla classifica.

12.49 - Ecco le prime immagini in diretta dagli spogliatoi dell'Etihad Stadium. Sono arrivate le due squadre. Volti tesi e concentrati sia negli occhi di Hart, sia in Jaime Vardy. Il duello tra i due si preannuncia tra i più entusiasmanti del pomeriggio.

12.46 - Eccoci! Questo è Etihad, questa è la Premier League, questa e Manchester City Vs Leicester.

12.45 -Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta live ed di Manchester City Vs Leicester (13.45), match valido per la 25^ giornata di Barclays Premier League 2015/2016.

Dopo oltre un mese, Manchester City e Leicester tornano in campo per il secondo atto di quella sta rivelandosi un'inaspettata lotta al titolo di Premier League. 6 giornate fa, al King Power Stadium lo 0-0 alimentò quella sensazione di equilibrio, che oggi, sei settimane più tardi possiamo certificare. Il Leicester è ancora in vetta, e il City, complici gli ultimi passi falsi dell'Arsenal, è lì, in scia alle Foxes. Per questo il match dell'Etihad Stadium assume i contorni di un vero è proprio scontro "scudetto" con la corazzata citizens, pronta in caso di vittoria, ad aggangiare il Leicester di Claudio Ranieri e della coppia Vardy - Mahrez.

I padroni di casa del Manchester City, sono reduci dal successo di misura ottentuo allo Stadium of Light di Sunderland, dove l'unico a brillare è stato Kun Aguero, autore dell'unica rete dell'incontro. Nel complesso, per i ragazzi di Pellegrini, è un buon momento di forma. La squadra non perde dallo scorso 21 dicembre, e dalla sfida con il Leicester ha ottenuto 3 vittorie e 2 pareggi. L'accesso in finale di Capital Cup ha dato ancor più fiducia nell'ambiente, ma allo stesso tempo ha privato la squadra di una pedina fondamentale come De Bruyne, fuori dalla lista convocati così come Bony e il lungodegente Kompany.

Buon periodo anche per il Leicester che al contrario delle attese, ha saputo ritorvare quella freschezza atletica messa in mostra nelle prime gare della stagione. Il ritorno delle Foxes ha stupito un po' tutti, City compreso che ora deve fare i conti con un rivale super motivato dopo l'esaltante successo ottenuto nell'infrasettimanale con il Liverpool. Anche le Foxes non perdono da dicembre, e nelle ultime quattro gare, hanno saputo piegare avversari del calibro di Stoke City, Tottenham e Liverpool, non concedendo nemmeno una rete agli avversari.

Pellegrini sembra orientato verso un 4-2-3-1 dalle spiccate doti offensive. Nonostante le assenze di Bony e De Bruyne, il cileno, si affida al modulo che più soddisfazioni ha dato ai citizens in questa e nelle passate stagioni. Davanti ad Hart, la difesa a quattro sarà composta da Sagnà, Otamendi, Mangala e Kolarov. A centrocampo, con Fernandinho dovrebbe esserci Yaya Touré che però, potrebbe anche essere avanzato nel ruolo di trequartista con Fernando al suo posto. Assente De Bruyne, nel trio alle spalle di Aguero dovrebbe esserci spazio per David Silva con Jesus Navas e Sterling sulle corsie esterne.

MANCHESTER CITY: (4-2-3-1): Hart; Sagna, Otamendi, Mangala, Kolarov; Toure, Fernandinho; Jesus Navas, David Silva, Sterling; Aguero.

Pochi dubbi di formazione anche in casa Leicester con Ranieri che studia la posizione di Mahrez, sospeso tra il centrocampo e l'attacco. Davanti a Schmeichel, difesa titolare con Fuchs e Simpson sulle corsie e la coppia Morgan - Huth a formare i pacchetto centrale. Il quartetto di centrocampo vede Kanté e Drinkwater dentro il campo, con Albrighton e probabilmente Mahrez larghi sulle corsie. In attacco è bagarre per affiancare Vardy elogiato con parole al miele dal tecnico romano nella conferenza della vigilia. Okazaki parte favorito su Ulloa, ma tra i due litiganti potrebbe spuntarla lo stesso Mahrez che anche all'andata giocò da seconda punta, e a detta dello stesso Ranieri, può tranquillamente rcorprire anche il ruolo di rifinitore accanto alla punta.

LEICESTER: (4-4-2): Schmeichel; Simpson, Huth, Morgan, Fuchs; Mahrez, Drinkwater, Kanté, Albrighton; Okazaki, Vardy.

Che la sfida tra Manchester City e Leicester sia una battaglia tra capoclassifica, lo si capisce anche dai numeri che accompagnano il match di Etihad. I Citizens, sono la squadra che ha collezionato più punti tra le mura amiche (28), mentre il Leicester ha il miglior rendimento esterno della Premier con ben 25 punti realizzati.

I blue moon, tra questa e la scorsa stagione, hanno totalizzato un bottino davvero invidiabile con 16 successi nelle ultime 19 uscite di fronte al pubblico di Manchester. L'ultima squadra ad uscire con i tre punti dal City of Manchester è stata il Liverpool, che risulta essere anche l'ultima squadra su cui è inciampato il Leicester. I ragazzi di Ranieri infatti, hanno perso una sola gara lontano da Leicester, e ad infliggere il ko è stato proprio il Liverpool nel giorno del Boxing Day.

Quella tra City e Leicester però, è anche una sfida votata all'attacco. Si affrontano i due migliori attacchi della Premier League, rispettivamente con 46 e 44 reti ciascuno. In casa Citizens, spiccano le perle di Aguero, a sengo per 6 volte nelle ultime cinque gare. In casa Leicester invece, la premiata ditta, Vardy - Mahrez è sinonimo di gol e incisività: i due viaggiano a ritmi altissimi e la loro media gol rispetto al del resto della squadra ha dell'incredibile.

Il destino di Manchester City - Leicester e della Premier League passa anche dai loro piedi e dalle loro invenzioni.