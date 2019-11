VIDEO - Modric salva il Real Madrid, che fatica a Granada!

Mentre il Barcellona prepara la fuga e l'Atletico Madrid non perde colpi, il Real Madrid riesce a vincere, non senza difficoltà, sul campo del Granada penultimo in classifica, nonostante una partita dominata. Croce e delizia dei Blancos, in blu per l'occasione, è Luka Modric, tra i migliori in campo ma anche autore di un errore grave.

La squadra di Zidane entra in campo con un ottimo piglio, si dimostra da subito vogliosa di vincere per rispondere alle rivali: Ronaldo sfiora il gol di sinistro in diagonale, poi Benzema, tutto solo in mezzo all'area, firma lo 0-1 su assist di Carvajal, con enorme complicità della difesa avversaria. In fiducia dopo il vantaggio, comincia un vero e proprio assedio, al quale Andres Fernandez, portiere del Granada, risponde con una serie di parate di alto livello di difficoltà.

Anche il Granada prova a farsi vedere dalle parti di Navas, mai davvero in difficoltà, se non all'ora di gioco: Modric perde un brutto pallone in mezzo al campo, Rochina fugge in contropiede e manda El Arabi, appena entrato, in porta, botta sul primo palo e 1-1. Il croato riesce però a prendersi la sua rivincita a cinque dal termine: gli viene concesso spazio per calciare da fuori area, lui ringrazia e lascia partire un destro che si infila all'incrocio e che vale l'1-2 finale.

Con questa vittoria il Real Madrid si porta a quota 50, a -1 dai concittadini dell'Atletico e -4 dal Barcellona capolista che ha anche una partita in meno.