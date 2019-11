VIDEO - Il PSG si prende anche Le Clasique: battuto 2-1 il Marsiglia al Velodrome

Il Paris Saint-Germain si conferma unstoppable, fa 22 vittorie in Ligue 1 (su 25, con tre pareggi), si porta a +24 sulla seconda in classifica, il Monaco, e si toglie la soddisfazione di vincere le classique, l'attesissima sfida contro l'Olympique Marsiglia. Al Vélodrome termina 1-2 in favore degli ospiti, sempre più campioni di Francia in anticipo.

Ci mette due minuti la squadra di Blanc a passare in vantaggio, con tocco sotto porta di Ibrahimovic su cross perfetto dalla sinistra di Maxwell. Di Maria potrebbe raddoppiare immediatamente ma è poco cinico, così l'OM prende fiducia e va vicino al gol in un paio di circostanze, prima che Cabella si metta in proprio e con un gran numero e un destro da fuori sigli l'1-1.

Il pareggio resiste per 45 minuti, prima che il PSG si rimetta davanti con una giocata freddissima di Angel Di Maria: Ibra, largo, lo serve al limite, e col sinistro il Fideo gela Mandanda per scrivere 2-1. L'assedio marsigliese non porta a nulla e costringe la squadra di Michel a rimanere a metà classifica, guardando i rivali lassù che hanno poco più del doppio dei suoi punti (34 a 69).